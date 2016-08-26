Будни воздушной гавани

Старое здание аэропорта Алматы не снесут, но отрасли нужны реформы

Денис КРИВОШЕЕВ

Алматы растет. Захватывать пространство негде, рожденная в котловане, предгорьях Алатау, она сдавлена со всех сторон частным сектором, дачами, поселками. Центр мал и востребован. Создать полицентричность так и не получилось, алматинцы не хотят выходить из золотого квадрата. Скандалы раздирают город, когда кто-то пытается снести старое и построить новое, и не потому что новое-старое плохое-хорошее. Расставить можно как угодно, а потому что город разрывает изнутри. И без того гигантский трафик в районе увеличивается пропорционально количеству появившихся квадратных метров, будь то офисы или жилье. Общество отстаивает интересы, встает вокруг привычных старых зданий кольцом, жжет свечи и благовония, отгоняя злых духов, но цена вопроса настолько высока, что избавиться от них просто так не получается. Когда стоял вопрос о сносе кинотеатра «Алатау», горожане справедливо полагали, что Макдональдс неравноценная замена, хоть он и одноэтажный и не жилой или офисный, но сносить уникальное строение ради закусочной глупо и недальновидно. В той же Москве старые кинотеатры на особом счету. Из них делают молодежные или театральные центры, открывают творческие пространства, которые окупаются с лихвой. Да что кинотеатры, там заводы превращают в арт-пространства, и они становятся новой культурной точкой города, например «Флакон» или «Винзавод». Москва, в принципе, трепетно относится к старым зданиям, неважно, какой они эпохи. Ничего не сносится, если можно сохранить, а реконструируется, даже путем частичного сноса. Алматы не ценит прошлое, точнее, не ценит его правящая элита, в большинстве своем пришлая не имеющая связи и большого романа с этим чудесным городом. Неизвестно, какое чудо произошло, но акимат, изменяя традициям обещает сохранить кинотеатр «Целинный», который ранее собирались сносить. Другой вопрос - здание старого аэропорта. Не раз говорилось о том, что его будут сносить и на его месте появится дополнительный терминал. По сути, это большой кусок истории, чудом сохранившийся до наших дней. Тысячи встреч и прощаний, слезы радости и горя видел этот перрон. Для аутентичности Алматы это здание, как и здание железнодорожного вокзала Алматы-2 имеет огромное значение.

Поэтому с полной ответственностью руководству аэропорта и его президенту был задан простой вопрос – какое будущее ждет здание старого аэропорта. Айбол Бекмухамбетов, наконец, дал ответ: «Снос старого здания аэровокзала, в котором в настоящее время расположен VIP-зал вылета, - не планируется, тем более что данное здание внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения, утвержденный постановлением акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года 4/840». Более того, в личной беседе с руководством АО «Международный аэропорт Алматы» уверили, что и акционеры, и работники компании осознают важность сохранения архитектурного наследия, и в случае начала работ по расширению старое здание будет сохранено и вписано в новый архитектурный ансамбль.

Что касается реконструкции действующего здания аэровокзала, так называемого нового терминала, состояние которого вызывает иногда нарекание горожан, пока не планируется. Ранее разрабатывались различные варианты увеличения рабочих площадей аэровокзала и установление дополнительных телескопических трапов, однако данные планы приостановлены до принятия решения правительством о строительстве нового аэропорта города Алматы. Напомню, что именно о такой возможности говорится в 66-м шаге Плане нации, предложенном главой государства.

Хотя, по утверждению экспертов, которых просили прокомментировать необходимость расширения порта, строительство новых мощностей, тем более вне города, слишком дорогая и бесполезная трата денег. Существующих возможностей вполне достаточно для города, в котором значительного увеличение пассажиропотока не предвидится. Наоборот, из-за кризиса и ужесточения правил воздушных перевозок, таких как отмена чартерных рейсов, летать стали значительно меньше. Ждать наплыва туристов неоткуда. Не сыграет значительной роли и Универсиада, которая состоится в 2017 году. Объем прибывших и убывших не достигнет критического максимума в ближайшие 5 лет, если только Казахстан не примкнет к концепции «Открытого неба» и не откроет свое воздушное пространство для конкуренции.

Акционеры и руководители аэропорта поддерживают мировую тенденцию по либерализации авиаперевозок, или, как это принято называть, политику «Открытого неба». По их глубокому убеждению «это позволит привлечь новых авиаперевозчиков, а государству создать реальную конкуренцию воздушных перевозок как по внутренним, так и по международным направлениям. Но, к сожалению, у инициативы есть противник в лице Комитета гражданской авиации. Там в ближайшее время даже рассматривать эту инициативу не планируют, не то что идти в сторону либерализации. Возможно, это делается в целях поддержки некоторых отечественных перевозчиков, которым не хватило 25 лет независимости, чтобы адаптироваться к новым реалиям и начать конкурировать за место под солнцем. В конечном итоге КГА поддерживает статус за счет населения, которое вынуждено покупать дорогие услуги у монополиста, даже не зная, что именно в них входит.

Да, аэропорт часто ругают, общество, знакомое с качеством услуг в других городах, хочет улучшения, но развитие аэропорта напрямую связано с его доходами, которые в настоящее время резко снизились. У воздушной гавани нет средств ни для дальнейшего развития, ни для модернизации инфраструктуры. Основная причина: чрезмерное государственное регулирование тарифов на аэропортовые услуги, причем на авиакомпании такие требования не распространяются, хотя многие из них по факту монополисты, и если бы не общественное давление, то появление других игроков на рынке было бы невозможно.

В идеальных условиях государство должно позволить такие расценки, что они покрывали бы и расходы и позволяли извлекать прибыль, достаточную и для развития и для удовлетворения потребностей акционеров в справедливом доходе, на практике мы видим, что некоторые регулируемые услуги на протяжении длительного периода являются убыточными. Как пример действующий тариф на услугу по обеспечению авиационной безопасности. Он утвержден в далеком 2010 году в размере 461,73 тенге, тогда это было больше 3 долларов, сейчас это лишь чуть больше доллара. При этом в аэропортах Российской Федерации этот тариф составляет около 7 долларов, в Евросоюзе - еще выше. В результате, по итогам деятельности с 2011 по 2014 годы,

по данной услуге среднегодовой убыток составил 370 миллионов тенге, а по итогам 2015 года - 564 миллиона тенге. Утвержденные тарифы не отражают накопленную инфляцию и сумму капитальных вложений. То же касается и налога на землю, который можно считать заоблачным, и расходы на него ложатся в первую очередь на потребителя.

Город хочет развития, город жаждет улучшения, но, чтобы что-то менялось, нужны деньги, а где их взять, если ты постоянно в убытках? Нужно упрощать законодательство, в котором предусмотрен очень сложный и длительный, иногда до года, процесс согласования тарифов на услуги субъектов естественных монополий, особенно сложно утверждать инвестиционные программы. Сегодня это сложно сделать даже до уровня себестоимости. В конечном итоге аэропорт Алматы теряет ежемесячно более миллиона долларов, не имея возможности индексировать тарифы. Возможно, было нужно диверсифицировать подход, разделив отечественных перевозчиков и иностранных, пусть это даже противоречит некоторым международным практикам. Россия это сделала, почему этого не может сделать Казахстан? Таким образом, мы поддержим собственных игроков, а аэропорт будет выставлять иностранцам тарифы по собственному усмотрению и по согласованию с контрагентами.

Так что позиция аэропорта Алматы проста: «Процесс утверждения и согласования тарифов аэропортов должен быть максимально упрощен. В ходе многочисленных проводимых совещаний, с участием руководителей уполномоченных государственных органов, по рассмотрению вопроса выведения из-под государственного регулирования услуг аэропортов основной противник этого - авиакомпания «Эйр Астана». При этом на предложение расшифровать свои тарифы и показать, какую долю составляют услуги аэропортов, «Эйр Астана» отвечает категорическим отказом». «Подобное решение дискредитирует само понятие «национальный» перевозчик». Потребитель имеет право знать, из чего состоит стоимость авиабилета. В конце концов, за счет ограничения прав содержится 4200 человек, из которых 18 вице-президентов, о зарплатах которых ходят легенды.

Руководство воздушной гавани южной столицы говорит: «В случае реализации Республикой Казахстан политики «Открытого неба», отказа от государственного регулирования тарифов аэропортов с переходом на распространенную во всем мире модель контроля за деятельностью естественных монополистов аэропорты Казахстана получат возможность развития и реализации потенциала аэропорта». Начнут развиваться регионы, получив возможность создавать собственные авиакомпании. Конкуренция сделает перевозки доступнее, появятся лоукостеры, откроются новые направления и возможности для пассажиров.