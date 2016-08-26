Серый экспорт и красная цена

переток ГСМ в Россию и ее высокие цены задирают стоимость топлива в Казахстане

Денис КРИВОШЕЕВ

Что бы ни говорили, а цена на бензин и дизельное топливо пойдет вверх. Возможно, поэтапно, возможно - постепенно, но самого факта не избежать. На примере нефтепродуктов можно понять всю проблему страны, так называемый faildesigne, заложенный в основу ошибочный принцип построения экономики. Именно по этой причине никакого инфляционного таргетирования в Казахстане добиться невозможно, ведь удерживать инфляцию можно только тогда, когда рынок наполнен собственными продуктами и услугами, когда наблюдается конкуренция по основным направлениям. В стране же великих степей почти все покупается и завозится, даже нефтепродукты. Так что и вся инфляция в стране импортируемая. В середине июля СМИ запестрили заголовками: «В стране не наблюдаются перебои с поставкой дизельного топлива». Склады забиты, а сообщения о том, что на АЗС страны исчезла из свободной продажи солярка, лишь вымысел журналистов и частные случаи. Обычная рефлекторная реакция чиновников - в «Багдаде все спокойно», а если что-то и происходит, то «возможно, есть сговор между заправками». Спор между народом, уполномоченным министерством и журналистами, с каждым днем усиливался. Вести с полей доносили, что перебои начались в конце июня и изменений к лучшему не предвидится. Горючее выдают по талонам. Министерство энергетики продолжает утверждать, что причин для исчезновения дизеля из продажи вообще нет. Говорят: «Распределили дизельное топливо по регионам. Никого не обделили. Откуда взялся дефицит, и представить не можем. Даже в том же городе Алматы на сегодняшний день достаточное количество дизельного топлива имеется в запасе, которого должно хватить как минимум на 23 дня». Через некоторое время уже в Facebook представитель того же ведомства пишет: «Тут в соцсетях и ватсапе начали вбрасывать информацию о якобы грядущем подорожании бензина всех марок и дизтоплива. Мол, скоро как подскачет, аж тяжко станет! Так вот, это ВРАНЬЕ! Минэнерго РК ничего повышать не собирается, потому как бензин марок АИ-92, 95 и.т.д. регулируются самим рынком путем спроса и предложения. На сегодня рынок сам определил стоимость АИ-92 в 125 тенге за литр».

Препирания закончились на прошлой неделе. Минэнерго столкнулось с реальностью: дизель в стране - дефицит. Вице-министр Асет Магауов выступает с заявлением, что его ведомство подготовило приказ о дерегулировании цен на летнее дизтопливо, текст уже размещен на сайте ведомства и после 10 дней обсуждения вступит в силу. Так о какой реальности говорили журналисты и что не хотело замечать министерство? Государство вмешалось в рынок и установило предельные цены на дизельное топливо и бензин марки АИ-80. Открытые границы с Россией и низкая цена стимулируют серый экспорт. Ранее профильное ведомство предпочитало не замечать диспаритета, опираясь на резервы, но, как и в случае с девальвацией, бесконечно долго поддерживать экономику соседа и не потерять рынок самим невозможно. Тысячи тонн топлива утекали через границы, принося баснословные прибыли легальным контрабандистам. По факту ведь у нас границы открытые, а разница в цене 90 тенге за литр. Думаю, не для кого не секрет, что на российских АЗС дизель стоит, как бензин, около 183 тенге за литр. Так вот, переток оказался настолько выгодным и сильным, что в стране сложился очевидный дефицит, который резервами перекрыть уже нельзя. Дополнительные поставки дизтоплива из соседней России оказались невозможным, соседи просто отказываются продавать, потому как все проданное тут же вернется на рынок. Понятно, что цена на дистилляты - вопрос не экономики, а политики, но может, следует отделить экономические проблемы? Страх поднять цены должен быть преодолен.

Давая прогноз стоимости на дизель, вице-министр осторожен. От считает, цена за литр солярки на казахстанских АЗС, не должна превышать 115 тенге, это якобы вполне может устроить все заинтересованные стороны. Таким образом, границы дозволенного определены, а вместо официального контроля, будет негласный. С бензином же так. Стоит заикнуться о повышении цены, тут же прилетает какой-нибудь «привет». А ведь стоимость бензина тоже далека от идеальной. Она на 60 тенге ниже российской, и пусть с меньшей активностью, но его контрабандой также занимаются. И если доход от перепродажи солярки останется таким же высоким, станет ли подорожание на 16 тенге препятствием для приграничного бизнеса?

Есть все основания предполагать, что вряд ли, а значит, дефицит будет, пока либо границы не перекроют, либо цены не поднимут до такого уровня, что гонять его станет нерентабельно.

Что касается цен на бензин, которые якобы являются либеральными, их давно нужно повышать. Здесь та же история, что и с дизелем. Государство не отпустило вожжи, как пытается нам показать, и заставляет сети любыми возможными способами держать цену на 125, даже если компании работают в убыток. При этом то, что значительный диспаритет провоцирует нелегальный экспорт, никого не волнует, как, впрочем, и убытки. Даже 135 тенге за литр «народного» пугает Минэнерго, хотя именно эта цена, по утверждению экспертов, нижняя граница рентабельности. И вот почему. Отечественные НПЗ далеки от совершенства.

АИ-92 производят 210-220 тысяч тонн в месяц, при потребности в 270-280. Дефицит покрывается за счет поставок из России, но там отпускать товар скоро откажутся, во-первых, самим мало, там дефицит из-за плановых ремонтов; во-вторых, часть проданного возвращается обратно, 185 тенге за литр там и 125 здесь не оставит никого равнодушным.

Что касается собственного продукта - то и его себестоимость выросла. Поднялась стоимость переработки. В Атырау с 13 224 до 22 961 тенге за тонну, в Павлодаре с 9678 до 16 682 тенге, это добавляет к цене 4-5 тенге на литр. Плюс 9 тенге к литру из-за повышенного в ноябре 2015 года акциза, он вырос с 4500 до 10 500 тенге за тонну. Есть еще и инфляция, которую надо гасить, долги в долларах, которые подорожали вдвое после девальвации, но главным тут является ситуация с ценой в России, диспаритет и необходимость выравнивать цену так, чтобы не провоцировать отток стратегического товара. Это и есть импортируемая инфляция, когда цены повышать приходится больше, чем необходимо. Поэтому в современном мире границы для слабых и неразвитых экономик - это насущная необходимость, особенно если твой сосед – огромная коллапсирующая экономика, с неясными приоритетами и целями, нестабильная политически и эмоционально.