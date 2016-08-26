В поисках точек

Записки из премьерского самолета

Денис КРИВОШЕЕВ

Казахстанская экономика ищет дно и одновременно болтает ногами, чтобы всплыть. Это, по сути, ошибочно. Этакий некорректный набор действий, использовав который, всенепременно утонешь. Если смотреть на этот процесс с точки зрения утопающего, то в первую очередь нужно принять правильную тактику. Для начала перестать паниковать, отвлекаться по мелочам типа как я выгляжу в новом купальном костюме или в той ли тональности кричу «помогите!», выбрать вариант спасения, исходя из справедливых данных, или опускаться на дно, чтобы оттолкнуться, или барахтаться, пытаясь всплыть. В обоих случаях важно распределение кислорода: чем вы активнее, тем он быстрее тратится и тем выше опасность инстинктивно вдохнуть, а вокруг вода – враждебная среда. Для чего важно понимать обстановку? Например, то-нет в реке Ишим гражданин Х недалеко от берега, тут все понятно, дно недалеко, можно расслабиться, сгруппировавшись, оттолкнуться и фактически выпрыгнуть, вдохнуть спасительный воздух. Другое дело – море, тут все зависит от многих факторов, но шанс безопасно достигнуть дна очень невелик, даже в Каспии, ну и вокруг живность злая, она голодна и на дно явно не собирается. Дно кризиса – это величина, не известная никому. Слишком много факторов влияет на вход в него и выход. В конечном счете это уже история покажет, куда сходила кривая до дна Талдыколя или в Марианскую впадину. Сегодня очевидно, что кризис 2015-2016 годов - это только предвестник более серьезного, который будет в 2017-2018 годах, и связан он будет не с локальными разборками в Старом Свете, а вполне себе с фундаментальными факторами.

На пороге дурные новости из Китая, рынок доткомов перегрет и может повторить эпический звездец начала двухтысячных. Нефть обозначила горизонт, за которым сокращение ее добычи - уже решенный вопрос. Перепроизводство базовых продуктов питания формирует низкие цены на него, а значит, рентабельность сельхозтоваропроизводителей будет стремиться к нулю. Бизнес перекредитован по всему миру, и Казахстан - не исключение. Если посчитать долг на EBTIDA, то эти показатели в стране за гранью добра и зла, более 20 лет у большинства входящих в Топ-500. Проще говоря, перекрывать долги с такой доходностью будут дольше, чем два десятилетия, а если пересчитать по актуалитету, то цифры уже огорчают.

Самая надежная гавань – золото, и оно вот-вот резко пойдет вниз, а вместе с ним и надежды правительств стран, добывающих вечный металл и желающих на этом подзаработать.

Правительство Казахстана в поисках новых точек роста уже сбилось с ног. Премьер летает по городам в поисках интересных проектов и направлений, что могли бы отыграть на положительную динамику. Единственная проблема: создается ощущение, что все это бег по кругу, и, если у Алисы, была задача высохнуть, выбравшись из моря слез, то у нас может закружиться голова и мы упадем еще глубже. Индустриализация изжила себя как идея, вот что главное. Мы не смогли сталь лидерами в мире по производству кремния и прочих полезных вещей, не смогли мы и набрать качественный уровень человеческого капитала, но нефть у нас есть, и даже при 40 долларах за баррель денег хватит, чтобы прокормить страну. Мегазаводы нужно оставить в прошлом, где нефть была за сто, зерно за тысячу. Сейчас нужно выстраиваться в цепочку добавленной стоимости. Искать ниши и развивать малые мощности.

Огромным источником роста может стать рост внутреннего потребления, базовых товаров отечественного производства. Проще говоря, нужно запустить программу строительства, но не государственную, а частную.

Отказаться от идеи раздавать землю с коммуникациями, сделанными за счет государства, а стимулировать объединение в кооперативы, которые будут самостоятельно формировать заказ на строительство коммуникаций. Единственное, что должно здесь сделать государство, так это сформировать транспарентную систему мониторинга выдачи участков, бесплатное обеспечение техусловиями. Потенциал идеи огромен. При том, что в очереди на землю стоят больше миллиона человек и еще как минимум столько же не подают документы, не ожидая положительного исхода, то можно прикинуть, что в экономику вольется более 50 миллиардов долларов в течение 2-3 лет крупномасштабной стройки, но и это не предел.

Есть еще много подобных точек роста, которые могли бы помочь нам выбраться из кризиса. Не устаю повторять, что легализация конопли могла бы существенно пополнить бюджет. В первую очередь, сэкономим на тюрьмах, забитых торговцами марихуаной, во-вторых, сможем привлечь в сельское хозяйство десятки тысяч людей и, наконец, переработка. Более 50 видов продукции. Алкоголь намного вреднее, но он легализован и приносит огромные доходы, так в чем же стало дело? Привычка, но ведь спекуляция – это статья, которая еще несколько лет назад приводила человека в тюрьму.

Так что болтать ног а м и н а д о у м е ю ч и . К сожалению, мы все время ходим по кругу, повторяя одни и те же ошибки, а ведь говорили, что у любого ЧП есть фамилия, имя и отчество. Это еще один вполне конкретный повод задуматься о введении персональной ответственности. Но главное, чему должен научить нас кризис-2016, что в условиях, когда нефть ниже 50 долларов за бочку, на п е р в ы й п л а н в ы х о д я т простые желания и чаяния – справедливость и право на защиту. Если мы не сделаем шаг в эту сторону, история сотрет нас в порошок, ну или, если угодно, утопит, как котенка.