БОМБИ, ВЕТЕР В ПОЛЕ

Почему война всех вместе взятых коалиций с ИГИЛ (Даеш, Халифатом и так далее) никогда не закончится? Юрий Сигов, Вашингтон Пока ведущие мировые державы тужатся в борьбе за геополитич еское лидерство и укрепляют свои позиции по всем возможным направлениям, в мире никем так и не была отмечена очень примечательная дата - вот уже два года на просторах Ближнего и Среднего Востока существует тот самый "арабский Халифат", ИГИЛ, Даеш и еже с ними. И хотя все вышеназванное, к примеру, в России и многих других странах категорически запрещено, называть все эти слова-сочетания сродни натуральному ругательству, факт остается фактом: эта во многом по-прежнему таинственная и никем непонимаемая структура все еще существует. Кто-то уверен, что во всем виновата "мусульманская закулиса" - дескать, она снабжает это странное квази-государственное образование деньгами, оружием и живой силой. Есть данные, что во всем виноваты Турция, Саудовская Аравия, Катар и много кто еще из "сочувствующих региональных государств", которым хаос на Ближнем Востоке вроде как только на руку. Ну, а самой распространенной является версия о том, что придумали этот самый Халифат американцы и чуть ли не лично Х. Клинтон (ну кто еще на это мог пойти?). И вроде как пока у власти в Белом Доме находится Барак Хусейнович Обама, никакой победы над ИГИЛом никаким коалициям даже в помине не светит. Так вот предлагаю оставить в стороне разного рода теории заговоров (тем паче американских), мусульманского помешательства на борьбе мировых цивилизаций, и посмотреть на проблему чисто прагматически. А именно: вот уже больше двух лет существует некая региональная сила, которая живет себе-поживает без ООН и всего остального, причем никто ее победить не в состоянии (или не желает того). А коалиций международных, чем больше против нее создается, тем и толку от них всех вместе взятых меньше. Да и самим "халифатчикам" от всей этой войны ни холодно-ни жарко (так, чтобы сдаться и покаяться в своих грехах). Итак, как не стараются все кругом, никакие коалиции этот самый Халифат не могут победить. Само Исламское государство по-прежнему существует, и что дальше с ним делать не знает ведь толком никто и нигде - ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в Анкаре с Дамаском, ни во всех арабских столицах вместе взятых. Давайте теперь посмотрим, почему же так происходит? Жизнь в мире становится все хуже. А выхода у простых людей для того, чтобы ее улучшить, нет никакого Чтобы не вдаваться во все перепетии создания и практического появления Исламского государства на Ближнем Востоке, посмотрим только на нынешние основные причины его "до сих пор живучести". Главное здесь - в кругах мусульманского религизного руководства, а также на уровне восприимчивого к подобной идее молодого поколения, прежде всего из мусульманских государств становится ясно, что все те модели государственного устройства, которые нынче существуют в мире, по своей сути крайне несправедливы. Где-то они чуть с виду лучше функционируют, где-то похуже, где-то сидят у власти семейные диктатуры, где-то- просто узурпировавшие власть диктаторы- самозванцы. Но суть дела это не меняет: простым, и особенно молодым людям при всех этих системах - что с виду демократических, что авторитарных никакого просвета на будущее в жизни не светит. А вот исламская, и в частности основанная на законах шариата альтернатива - самое "оно". По крайней мере, есть желание такой вариант попробовать, а там уже как получится. Далее - очень сильная вера в то, что ты делаешь вне зависимости от того, что там по этому поводу думают в разных "развитых демократических государствах". Не им, как считает мусульманская молодежь, рассуждать о какой-то справедливости, потому как сами они все нарушители мыслимых прав человека. А значит главным побуждающим мотивом тех, кто сегодня воюет за Исламское государство является прежде всего именно вера (как бы ее все остальные не воспринимали). Именно она помогает им воевать против всех, кто против них, причем важно, что приоритетно воюют они за идею, и только потом- за зарплатные выгоды. Почему та же сирийская или иракская армии ничего не могут сделать с подразделениями халифатчиков, хотя и вооружены они лучше, и помощь им с воздуха оказывают и Россия, и разные американско-европейские коалиции, и Иран? Прежде всего, им помогает фанатическая вера в то, что правы именно они, а не их противники. Кстати, большинство тех, кто сражается за Исламское государство, считает, что их враги - это враги ислама, а вовсе не исламистов-радикалов. А раз против ислама они – значит, мы их должны победить, потому как только с нами и может быть Аллах. Бомбят позиции Исламского государства, напомню, с осени прошлого года, лучшие пилоты, самые умные бомбы-ракеты, со спутников все это летающее и бомбящее наводится на позиции исламистов. Но... они по-прежнему готовы "к труду и обороне". Да, потери они несут, но вновь и вновь не пойми откуда и как "оживают", опять окружают подразделения то иракской, то сирийской армии, и никак не уступают численно превосходящему противнику боевой инициативы. Показательно (и это признают военные и с российской, и с американской стороны), что если бы не воздушное вмешательство в конфликт Москвы и Вашингтона, и если бы на земле в той же Сирии не воевали кадровые иранские военные, то половина Ближнего Востока давно уже была бы включена в Исламское государство. И таких государств, как Ирак, Сирия, Ливан, и возможно - Иордания на карте этого региона просто уже не было бы. И это, заметьте, при том, что у исламистов нет ни авиации, ни ракетных войск, ни спутников с электронными наводками, ни многого другого, что против них используют как минимум три международных коалиции (американская, российско-иранская и саудовская). А если бы все это у исламистов было бы? На каком языке сейчас бы "обеспокоенное мировое сообщество" разговаривало с теми, кто стоит нынче во главе этого аморфного с виду, но невероятно живучего образования? Так почему же никак это самое Исламское государство не сдается, и победить его при всех самых современных видах вооружений (даже с крылатыми ракетами) и при участии самых сильных региональных держав все никак не удается? Причин тому слишком много, а о главной - слепой вере в свою правоту воюющих за исламские идеалы я уже упомянул. Но есть и другие, которые также неплохо было бы принять к сведению. На "исламскую землю" никто высаживаться не хочет. Да и единой коалиции против Халифата никто создавать не собирается Итак, наземные силы Исламского государства окончательно не разбить, пока на земле - в Ираке и Сирии не будет проведено полномасштабной наземной операции силами ведущих мировых держав, а не обычными регулярными подразделениями вооруженных сил иракского и сирийского правительств. Но ни США, ни Россия, ни кто еще на это ни за что не пойдут. И потери у них в этом случае будут внушительными, и цели у такой кампании совершенно неконкретные, и воевать своими руками за интересы кого-то"постороннего" ни Москва, ни Вашингтон не станут. К тому же надо учесть, что если какое-то более внушительное, чем сейчас, военное присутствие России или США все-таки в Сирии и Ираке начнет складываться, то у Исламского государства будет многократно больше возможностей "косить" на то, что эти страны объявили войну уже не ИГИЛу, а всему мусульманскому миру и исламу как религии. А значит, в регион поедет еще больше исламистов-добровольцев, предельно и фанатично преданных идее уничтожать "неверных". Далее - все международные потуги каким-то образом сформировать нечто единое, с четко сформулированными целями военно-воюющее против ИГИЛ с самого начала были обречены на провал. У всех стран в регионе совершенно разные интересы (что на сегодня, что на более длительную перспективу), каждый пытается решить исключительно свои задачи (а в рамках коалиции или самостоятельно- без разницы). И посему Исламскому государству не особенно докучает вся эта международная возня с собираниями разных коалиций-кампаний. От которых именно в едином формате не будет гарантировано никакого прока. Важно и то, что само существование Исламского государства каждой страной, участвующей так или иначе в этом конфликте, рассматривается исключительно в своих либо узко-региональных, либо более широких глобальных интересах. А пока все эти глобально-мыслящие стратеги между собой соревнуются-борятся, Исламское государство может и наращивать свои человеческие резервы, и за имеющиеся средства покупать необходимое в том формате, в котором ведутся в регионе военные действия, боевое оружие. И что показательно - помешать этому можно только действуя совместно, но как раз-то совместно среди стран, борящихся якобы с ИГИЛ, никто действовать и не собирается. Да и насколько вообще кто-либо в мире именно на деле, а не на словах заинтересован в том, чтобы Исламское государство как феномен, было разгромлено и уничтожено? Именно на уровне дипломатических заклинаний, в выступлениях первых лиц государств вы такие пассажи наверняка еще не раз услышите. Но на деле-то все складывается совсем по-иному. И вряд ли что в этом плане на обозримую перспективу изменится. "Исламское государство - главный враг России и США". Ой ли? Теперь о еще одном принципиальном, на мой взгляд, аспекте так называемой "борьбы с Исламским государством". Его нынче сделали своей главной мишенью в борьбе две основные силы, участвующие в текущем конфликте на Ближнем Востоке - США и Россия. Но тут вот что получается. И руководители МИДа России (что традиционно), и Госдепартамента США (с аналогчиными целями) уже неоднократно утверждали, что именно Исламское государство - главный враг для них. Но ведь на самом деле здесь совершенно очевидно, что белое выдается в очередной раз за черное, а действительно важное подменяется явно второстепенным. Позволю себе здесь высказать, может быть, в чем-то несколько крамольную мысль - но тем не менее. Так вот для России (как, впрочем, и для США) Исламское государство в данный момент реально не представляет ровным счетом никакой угрозы (серьезнейшие проблемы той же России - сугубо внутреннего характера, а также события, происходящие в соседней Украине). Но при этом, что немаловажно, именно существование ИГИЛ и его участие в попытках свергнуть нынешнюю власть в Сирии дают возможность России "вернуться" на Ближний Восток, обкатать там свои вооруженные силы на примере острого регионального конфликта. И заодно показать свою силу и возможности главному "стратегическому партнеру", с которым отношения давно уже хуже некуда - Соединенным Штатам. Аналогичная ситуация и у американцев, для которых сам факт создания ИГИЛ (даже если они к этому действительно приложили руку) - это ведь по сути дела полный провал политики и предыдущей, и нынешней администрации Белого Дома на всем Переднем Востоке. А пока есть ИГИЛ и его стремление себя в регионе самоутвердить, значит тоже можно и военных своих на "живых мишенях" поразмять, и России указать на ее "место" в регионе. Да и реально отвлечь внимание американских избирателей от того, какие проблемы надо бы решать у себя дома - в том числе и будущему президенту страны. Американская печать с подачи "верхних политиков" постоянно внушает, что победа над ИГИЛ "вот-вот состоится". И дело просто за небольшим промежутком времени. А так - враг непременно будет разбит, и Америка вернет себе главенствующие позиции на всем Ближнем Востоке. Но тут возникает сразу несколько "загвоздок" и явных противоречий между планами, которые разработаны в Вашингтоне и тем, что реальное происходит на земле - причем не только в Сирии, но и в Ираке. Так вот первым делом надо учесть, что ИГИЛ - это структура, которая занимается именно государственным строительством (так, как она это понимает), а вовсе не организацией терактов или борьбой с какими-то другими государствами (типа пресловутой Аль Каеды). Они просто на територии, где давно уже нет никакого жесткого хозяина, хотят создать свое государственное образование, с которым через некоторое время, как им кажется, все остальные просто вынуждены будут считаться. Сейчас Исламское государство повсюду не только не признается, но и официально запрещается. Но это сейчас. Если "борьба" с ИГИЛ будет вестись точно такими же методами, как нынче, и с теми же "совместными усилиями" разношерстных коалиций и объединений необъединяемых государств, толку от всего этого не будет никакого. А значит Исламское государство пусть и на меньшей территории, но по-прежнему сможет осуществлять контроль за тем, что на этой самой территории делается. А это не только переустройство всей жизни подконтрольных территорий по законам шариата, но и сигнал для всех остальных, что все ваши "демократические государства" - это пустой пшик. Плюс это же будет служить своего рода путеводной звездей для большого числа, прежде всего мусульманской молодежи, которая не видя выхода своей энергии и идеям, будет стремиться добраться до территории, подконтрольной Исламскому государству. И там попытаться начать служить уже новому для себя измерению - исламу в государственной "упаковке". Да, все вокруг такое Исламское государство не только не захотят признавать, но и по-прежнему будут считать его незаконным и террористическим. Но от этого не меняется сама суть существующего конфликта. Исламское государство - это не традиционные террористы или басмачи, которых можно разгромить одной-двумя операциями или парой авианалетов с самыми заумными бомбами-ракетами. Это- весьма стойкая идея, которая на фоне того, что нынче делается в мире, остается по-прежнему привлекательной для очень большого числа особенно мусульманской молодежи из бедных слоев населения. И пока мировой справедливости даже в минимальном ее понимании не будет, шансы на существование и даже некоторые победы у Исламского государства будут очень даже неслабые. Даже если их и потеснят с каких-то территорий или разбомбят их военные городки, склады или караваны с цистернами бензина. С идеей установления справедливости (пусть даже в столь уродливой форме) бороться надо совсем иными средствами. Но для тех, кто сегодня создает всевозможные коалиции на Ближнем Востоке, судя по всему, это вовсе не является приоритетом.