Не удается оторваться от барреля

Нигмат РАМАЗАНОВ Девальвация национальных валют по отношению к американской, долларовая рецессия негативно отразились на макроэкономических показателях развития не только многих развивающихся, но и ряда развитых стран. В результате произошло снижение объемов валового внутреннего продукта (ВВП) в долларовом измерении и, соответственно, ВВП на душу населения, который часто рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения. ВВП в расчете на душу населения определяет уровень экономического развития государства. Этот показатель дает представление о количестве произведенных товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой доход был распределен между всеми гражданами страны поровну. Индекс ВВП на душу населения часто понимается как индикатор уровня жизни или благосостояния государства. Однако он является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, так как не учитывает ряд важных факторов. В частности, не показывает насколько равномерно или неравномерно распределяются доходы между гражданами страны. Не учитывает ущерб, наносимый производством окружающей среде. Не учитывает неоплачиваемую работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или на общественных началах, а также все производство в теневой экономике, которое может достигать значительных объемов. Кроме того, придает равное значение, как полезным, так и вредным для общества продуктам (например, некоторые лекарства, сигареты, оружие и так далее), игнорируя в то же время ценность, которую имеет для человека свободное время или свобода. В то же время индекс ВВП на душу населения хотя и является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, но именно его уровнем в первую очередь определяются ключевые параметры уровня жизни – размер заработной платы и доходов населения. Эти показатели практически напрямую зависят от размера ВВП на душу населения. Зарплата и доходы в странах с высоким уровнем индекса, как и размер индекса, в десятки раз выше, чем в странах с низким уровнем ВВП на душу населения. В Казахстане этот показатель в годы масштабного роста экономики, повышения мировых цен на сырьевые товары демонстрировал устойчивое движение вверх. За восемь лет ВВП на душу населения вырос почти в 7 раз и в 2008 году превысил 8,5 тысяч долларов. Мировой финансово-экономический кризис, падение цен на отечественные товары, девальвация тенге негативно отразились на динамике показателя, размер которого в 2009 году снизился более чем на 1300 долларов до уровня ниже 7,2 тысяч доллара. К счастью, падение мировых цен на отечественные товары оказалось кратковременным. В 2010 – 2011 годах мировые цены на нефть сложились значительно выше прогнозов правительства, ежегодные темпы прироста ВВП превысили 7% в реальном измерении. В результате, по данным Агентства РК по статистике, ВВП на душу населения в Казахстане за два года увеличился почти на 5 тысяч и на указанную дату превысил 12,1 тысяч долларов США. В этих условиях главой государства перед правительством была поставлена задача вхождения в группу стран с высоким уровнем дохода, доведения ВВП на душу населения в 2013 году до 15 тысяч долларов США. В соответствии с поручением главы государства правительство разработало программу развития по обеспечению семипроцентного роста экономики в 2011 – 2015 годах. По тогдашним представлениям чиновников для решения задачи вхождения Казахстана в группу стран с высоким уровнем дохода нужно было обеспечить ежегодные темпы роста отечественной экономики именно на уровне 7% в реальном измерении. При таких темпах роста показателя ВВП достижение поставленной задачи могло быть обеспечено раньше намеченного срока. Очевидно, именно на это и рассчитывало правительство, поскольку согласно прогнозу социально-экономического развития предполагался рост ВВП на душу населения до уровня более 16 тысяч долларов уже в 2014 году. Однако эти амбициозные планы, как и многие другие, остались на бумаге. Стабилизировались объемы добычи нефти, темпы роста ВВП на душу населения замедлились и составили в 2013 году немногим более 14,3 тысяч доллара. До достижения поставленной задачи оставалось совсем немного, но рост цен на сырьевые товары прекратился, перестали расти объемы добычи нефти. Замедлился рост отечественной экономики, планы по вхождению в группу стран с высоким уровнем дохода были перенесены на 2015 год. В 2014 году выполнению этой цели помешали падение цен во второй половине года, очередная одномоментная девальвация тенге. В результате ВВП на душу населения сократился более чем на 1,1тысяч до уровня около 13,2 тысяч долларов. Прошлый год вообще оказался провальным. Резко упали цены на нефть и другие экспортные товары, рост ВВП замедлился до уровня немногим более 1%, в результате масштабной августовской девальвации тенге заметно снизились объемы экономики в долларовом измерении, показатель ВВП на душу населения сократился до 10,5 тысяч долларов. Разговоры о планах по вхождению в группу стран с высоким уровнем дохода прекратились. Финансовые институты в рамках Программы международных сопоставлений ежегодно публикуют данные об объемах экономик мира и ВВП на душу населения на основе долларовой оценки валового внутреннего продукта. В прошлом году в рейтинге стран Международного валютного фонда по ВВП на душу населения Казахстан занял 61 место по сравнению с 60-м в 2012 году. Учитывая значительное падение показателя потери в списке стран по ВВП на душу населения оказались весьма небольшими. Это обстоятельство связано, очевидно, в первую очередь с тем, что ухудшались показатели не только Казахстана, но и многих других стран, национальные валюты которых заметно обесценились в предыдущие годы по отношению к доллару США. К примеру, Россия в списке Международного валютного фонда в прошлом году опустилась на 66 место с показателем ВВП на душу населения немногим более 9 тысяч долларов, в то время как три года назад занимала 48 место с показателем более 14 тысяч долларов. Из республик, ранее входивших в Советский союз, наиболее высокий рейтинг у Эстонии, занимающей 40 место с размером ВВП на душу населения более 17 тысяч долларов. Литва и Латвия расположилась на 50 и 51 месте соответственно с показателями менее 15 тысяч долларов. Туркмения, Азербайджан и Беларусь занимают в списке места с 79 по 81, с размером ВВП на душу населения в районе 6,6 – 5,7 тысяч долларов. Грузия, Армения, Узбекистан, Украина, Кыргызстан расположились во второй сотне списка Международного валютного фонда. А Таджикистан с размером ВВП немногим более 900 долларов на душу населения занял 160 место из 186 стран, включенных в список. Что касается лидеров, то ВВП на душу населения в этих странах в разы превышает показатель в среднем по миру (немногим более 10 тысяч долларов США). В первую пятерку стран списка Международного валютного фонда входят Люксембург, Швейцария, Катар, Норвегия и США с показателями уровня порядка от 102 до 56 тысяч долларов. В следующую пятерку вошли Сингапур, Дания, Ирландия, Австралия и Исландия, где ВВП на душу населения составил порядка от 52,9 до 50,9 тысяч долларов. Наиболее значительное продвижение вверх в последние три года продемонстрировали Исландия, Ирландия, а также США и Сингапур. Если сопоставить данные рейтинга по размеру ВВП и ВВП на душу населения, то видно, что уровень жизни населения определяется далеко не только размером экономики. В первую десятку стран с высоким уровнем дохода вошли в основном государства с небольшой территорией и численностью населения. США, занимающие первое место в первом рейтинге, во втором также улучшили свои позиции. Связано это как с восстановлением роста экономики Штатов, так и ухудшением позиций стран, экономика которых зависит от цен на сырьевые товары. Так, Объединение Арабские Эмираты за последние три года переместились с 7 на 23 место. Отложенный эффект девальвации тенге отразится на долларовой рецессии отечественной экономики и в текущем году. По оценкам правительства, ВВП на душу населения может упасть до уровня 7 тысяч долларов, то есть более чем в два раза по сравнению с 2013 годом. Связано это с падением мировых цен на сырьевые товары, резким замедлением экономического роста и девальвацией национальной валюты. Но основная причина заключается в том, что проводимые в стране структурные реформы не приносят желаемых результатов, Казахстану не удается оторваться от барреля. Поэтому для вождения в группу стран с высоким уровнем дохода необходимо соблюдение ряда условий. Таких в частности, как наращивание объема добычи нефти, повышение мировых цен на наш основной стратегический товар, а также поддержание устойчивого курса тенге по отношению к доллару США. Более благоприятным с этой точки зрения может оказаться следующий год. Ожидается повышение мировых цен на нефть и объема добычи за счет освоения кашаганского месторождения. Следовательно, можно ожидать повышения экономической активности и темпов роста ВВП. Если при этом стабилизируется курс национальной валюты, то возобновится и рост показателя ВВП на душу населения. Тем не менее, после обвального падения в предыдущие годы очередную попытку вхождения Казахстана в группу стран с высоким уровнем дохода можно отложить еще как минимум на 3 – 5лет.