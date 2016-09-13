Поедут ли в Америку миллионеры?

Конгресс Соединенных Штатов хочет запретить выдавать визы на получение гражданства богатым инвесторам-иностранцам. Почему? Юрий Сигов, Вашингтон Не секрет, что как большая часть граждан постсоветских стран свято верит в свое "светлое будущее в Европе"(что сродни вере в загробную жизнь), так немалое число обитателей нашей планеты абсолютно уверено, что лучше и прекраснее Америки (а главное- безопаснее) страны на свете не найти. Продолжается так уже как минимум полтора века, а для государств, где хроническая нестабильность, войны, разруха да разные другие бедствия - давно уже норма жизни, Соединенные Штаты остаются по-прежнему настоящей землей обетованной. Когда-то в Америку действительно ехали за счастьем, свободой и прежде всего- спасением от угнетения у себя на родине. Это Австралию начальники Британской империи заселяли уголовниками и разного рода отморожеными преступниками (превратив далекий Зеленый континент по сути дела в "заморскую тюрягу"). Америка же принимала, прежде всего иммигрантов, ищущих приложения своим способностям, таланту, желающих начать жизнь "заново". Поскольку у себя на родине это никак по разным причинам сделать не удавалось. Но в начале прошлого века свободная иммиграция в Соединенные Штаты была прекращена, а те, кто все-таки в США очень уж стремился, получили целый набор различных"законных способов", каким образом получить в этой стране сначала разрешение на работу, а потом уже и полноценное гражданство. Да, есть еще целый ряд так называемых "объединительных вариантов", при которых можно получить американское гражданство (к примеру, послужить в американской армии в "горячих точках", породниться с американским гражданином через бракосочетание, или перебраться сюда, если у тебя там отыщутся какие-то родственники). Но, пожалуй, самым любопытным в этом списке вариантов для того, чтобы стать "настоящим американцем" является возможность переезда сюда в качестве солидного инвестора. То есть выложить требуется некую сумму в американских долларах за то, чтобы тебя в США приняли с подобающим уважением, а через очень короткое время и тебе, и членам твоей семьи предоставили вожделенное американское гражданство. Виза ЕВ-5. Кому это нужно, и для каких целей? В целом наборе разного рода визовых хитросплетений, с которым сталкивается любой, маломальски стремящийся каким-то образом закрепиться в Америке, своей солидностью и для многих явной недоступностью выделяется так называемая виза ЕВ-5. Она предназначена для предоставления в ускоренном порядке американского гражданства тем, кто готов инвестировать в Соединенных Штатах суммму в 500.000 долларов. При этом нужно дать тем самым работу как минимум 10 американцам, а если деньги вкладывать в какие-то депрессивные районы страны, а не в Нью-Йорке или Лос Анжелосе, то сумма по распоряжению властей этих штатов может быть и снижена. Понятное дело, что для подобных инвесторов речь не идет о том, что они как-то желают вроде бы содействовать экономическому развитию США, или получать намерены от подобного вложения своих средств некий финансовый "навар". Для подавляющего большинства из них подобная виза - это своего рода "запасной аэродром" с американской паспортной пропиской на тот случай, если дома у них начнется какая-либо "заварушка". Или вдруг нажитые непосильным трудом средства решит просто отобрать какая-нибудь новая власть, с которой не сложится найти общий язык. Поскольку Америка сама по себе уже не первое столетие выступает в роли страны-убежища, то удивляться стабильному росту "богатеньких и здоровеньких", перебирающихся в Соединенные Штаты именно в качестве крупных инвесторов, наверное, не стоит. Но удивлялись недавно американские конгрессмены, которым подобная визовая программа полностью подвластна, другому. Оказалось, что по ней в Соединенные Штаты пробирается не пойми кто, не пойми с какими целями, и что самое удивительное - вроде бы сплошь представители стран- натуральных "врагов Америки". "Эту программу надо не отменять, а только пересмотреть ее основные положения" - предлагает конгрессмен Дж. Корнин от штата Техас. А вот сенаторша от штата Калифорния Д. Файнштайн называет подобную программу "ужасно несправедливой" и "источником постоянной коррупции и использования ее положений в преступных целях". Зато конгрессмен П. Сешн от того же штата Техас предлагает "капитально почистить" программу предоставления инвесторских виз, чтобы точно знать: кто в Америку по ним приезжает, и что эти люди дальше в США намерены делать. Так в чем же дело? Начнем с простых и всем понятных цифр, чтобы представить себе, какое количество миллионеров из-за рубежа перебирается ежегодно в Соединенные Штаты на фоне всех иных категорий иммигрантов. Так вот, по "миллионерским визам" в Америку в прошлом году прибыло 10 тысяч человек. На фоне только иммигрантских виз, которые были выданы в прошлом году (а это- полмиллиона), подобное число богатеев, получающих "ускоренное американское гражданство" кажется просто пустяком. Но весь вопрос здесь в том, кто конкретно приезжает в Америку по этим визам, и что за деньги эти люди привозят в Соединенные Штаты в обмен на получение разрешения на работу, а через год-два- и полноценный американский паспорт. Так вот цифры за 2015 год в этом плане просто очень даже показательны для самой системы выдачи подобных виз. Вот эти цифры: получили их более 8 тысяч китайцев, 88 россиян и 62 иранца. На все остальные страны, как вы видите, остается всего-ничего. При этом, как отмечают сами конгрессмены, все три вышеупомянутые страны - чуть ли не главные враги современной Америки (так по крайней мере вещает с утра до вечера местная печать, и об этом же в унисон твердят оба кандидата в президенты Соединенных Штатов). Так как же так получается? Вот сенатор П. Лихи уверен, что неважно кто там едет по этим самым визам в Соединенные Штаты - главное, чтобы вкладывали свои средства в развитие сельской местности, создание производств в депрессивных районах, откуда уезжает местное население, и чтобы как можно больше рабочих мест в Америке тем самым создавалось. А будут это делать иранцы или русские- какая, в принципе, для США разница? Все "по блату", или кто приглашает в Америку "теневых миллионеров"? В данной ситуации сторонников сохранения виз для иностранцев-миллионеров и тех, кто выступает за закрытие подобной лазейки желающим с большими деньгами стать американскими гражданами примерно поровну. Есть в этой программе, по мнению законодателей, и явные плюсы для США и экономики страны. Но есть и масса "проходных отверстий", через которые американский паспорт банально могут купить себе любые жулики, проходимцы, даже натуральные уголовники - и никаких к ним потом претензий не предъявишь - ведь американское государство само подобное "удовольствие" придумало. Так чего же жаловаться? И кому? Замечу, что главным упреком существования подобной программы со стороны ее критиков в Конгрессе является натуральное "блатное сопровождение", которое может организовать миллионеру-иностранцу американская чиновничья система. Причем в это дело напрямую(и почти всегда) вмешиваются как американские спецслужбы (что, в принципе, вполне естественно), так и те самые принимающие решения по выдаче виз чиновники Госдепартамента и Министерства национальной безопасности США. Американские конгрессмены в ходе слушаний на Капитолийском холме не раз упоминали случаи откровенного "протаскивания" по знакомству в списки получавших визы инвесторов людей, которые так или иначе были лично дружны с верхними представителями американского чиновничества . Л ибо они напрямую имели доступ к тем или иным законодателям от различных штатов, которые были заинтересованы в иностранных инвесторах у себя в штатах для собственного переизбрания. Помимо этого, в Конгрессе США с самым настоящим возмущением упоминают о страноведческой географии тех самых инвесторов-миллионеров, которым выдаются специальные визы, обеспечивающие им возможность в ускоренном порядке получить американское гражданство. Посудите сами: с одной стороны все без исключения американские СМИ только и сообщают о России или Иране как самых страшных напастях, которые ждут Америку за ее границами. А с другой, гражданам этих стран легко выдаются визы инвесторов, после чего те спокойно не просто переезжают в Соединенные Штаты, но и становятся гражданами этого государства. А Китай? Ведь американская печать регулярно сообщает, что чуть ли все китайцы, которые так или иначе остаются на территории Соединенных Штатов после окончания разного рода стажировок, приезжают по бизнесу, и уж точно - перебираются сюда как так называемые инвесторы - на самом деле натуральные китайские шпионы. А как же быть тогда с пресловутой национальной безопасностью, если сами же американские законодатели всех этих самых "шпионов" и из Китая, и из России, и из Ирана столь легко пускают в Америку? Так кто, и где нынче разглядел какой-то мифический "многополярный мир"? А теперь о том, что касается уже не столько Америки (с тем, давать и дальше подобные инвесторские визы, или заморозить программу члены Конгресса США, думаю, лучше кого бы то ни было другого сами разберутся), сколько тех самых государств, откуда инвесторы-миллионеры перебираются в Соединенные Штаты. Так вот, на мой взгляд, этот момент (пусть он даже не столь бросается в глаза посторонним, но как нельзя зримо демонстрирует всю циничность и продажность нынешних верхних эшелонов так называемых "соперников" Америки) особенно актуален именно сейчас. Когда то тут, то там слышны заунывные заклинания о том, что в мире, де, формируется некий "новый миропорядок". А страны, не желающие (якобы) доминирования Соединенных Штатов, становятся все более весомыми и значимыми игроками на международной арене. Вот только с кем, и во что они на самом деле "играют"? Подумайте сами. Получается те, кто приобретает за полмиллиона долларов (как минимум) американские спец-визы, которые дают им возможность получить в ускоренном порядке (плюс членам их семей) американское гражданство, не могут быть рядовыми учителями, инженерами или студентами вузов. Это и никакие не "удачные бизнесмены" - а почти поголовно правящая верхушка. Которая в той или иной форме либо напрямую кормится из государственного бюджета, либо обирает его с позволения других таких же представителей "верхнего эшелона". Тогда зачем им, спрашивается, Америка с ее паспортом, если они у себя- в Китае, России, Иране да и ряде других стран - полные хозяева (судя по суммам, которые они отдают за американские визы) у себя дома? Совершенно очевидно, что движет ими натуральный страх. Страх за то, что не сегодня-завтра, а придут другие "представители руководящих кругов" и попросту тебя раскулачат. И отберут все непосильным трудом нажитое, после чего еще и в тюрьму, не ровен час, упекут (если не прикончат физически). А вот если будут американские паспорта - и у тебя, и членов твоей семьи, то, во-первых, можно всегда в Америке "спрятаться" от гнева праведного на бывшей родине. А, во-вторых, и не посмеют "супостаты" обидеть настоящего американца, тем более, если это будет происходить в какой-то конфискационной форме. И обратите внимание также на то, что речь ведь идет не об одном-двух персонажах подобного формата, а о десятках, сотнях, а в китайском случае тысячах "визо-получающих". В том же Китае жестко борятся уже не первый год с "партийными товарищами", которые наворовав откровенно дома немало денег банально покупают паспорта США, Канады и ряда других стран как так называемые "инвесторы". Но если пройтись по их фамилиям и местам, которые они занимали до отъезда в США "по визе", то выяснится, что там - сплошной партаппарат КПК, бывшие заместители и даже первые лица окружных комитетов, местные руководители в самых с виду небогатых провинциях. А глядишь-ка: и визу инвесторскую купил в Америке, и уже гарантированно гражданином США стал вместе с чадами да домочадцами. Аналогичная картина - с Россией, Ираном и другими подобными "критиками американского империализма". Кстати, я не рассматриваю здесь получение паспортов других"развитых" стран этими людьми в Европе, Канаде, Австралии. Достаточно, думаю, и одного американского "инвестиционного" примера, чтобы четко и ясно понять: никакой "многополярности" в мире не было, и с такими "инвесторами-миллионерами" никогда и не будет. Все эти люди имеют огромные состояния, по сути дела натурально наворованные или полученные другим нечестным путем. И против Америки, где они все это прячут, никогда и ни при каких условиях они не пойдут. Знают ли об этом американские власти? В принципе либо догадываются, либо прекрасно осведомлены даже о номерах счетов в западных банках(включая американские), где эти персонажи хранят свои сбережения. Но тут уже идет дальше чистая прагматика: чем просто эти деньги российский или китайский "парт-товарищ"хранит, так пусть вкладывают в американскую экономику. Ведь у себя дома они их вкладывать ни во что не желают. А здесь есть и фермы в Канзасе, и дороги в Айдахо, и сооружение мостов в сельской местности штата Нью Йорк. Ну пустим еще 10 тысяч подобных "инвесторов-миллионеров", думают в американском правительстве и Конгрессе, что тут плохого для все-американского процветания? Наверное, так оно и есть, и подобный подход американских властей (сколько бы там не дискутировали на эту тему в Конгрессе) вполне оправдан. А вот что дальше будут делать стремящиеся якобы к мировой многополярности вышеупомянутые страны, поставляющие на регулярной основе своих миллионеров-инвесторов в поход за американскими визами, предсказать можно уже сегодня. Эти люди и дальше будут строить себе в Америке, и везде, где для этого понадобятся большие деньги, свои "запасные аэродромы". Причем вне зависимости от того, кто с ней будет на будущее действительно дружить, а кто будет именовать "вероятным стратегическим противником".