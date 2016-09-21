Сирийский самообман

Есть ли толк от "временного перемирия" в Сирии, и чем оно гарантировано закончится? Юрий Сигов, Вашингтон Пока ведущие мировые политики будут проводить неспешные беседы в Нью Йорке в рамках очередной Генассамблеи ООН, с их "новостных радаров" на некоторое время вроде бы исчезнет непрекращающийся вот уже более пяти лет конфликт в Сирии. Там опять-таки "вроде бы" Россия и США добились во многом мифического перемирия между враждующими сторонами (при этом оставив побоку ООН, что и следовало ожидать). И тем самым с одной стороны вроде бы показали всем остальным, что могли бы работать совместно (хотя результат по сути дела нулевой, но процесс сам по себе все же осуществлялся). А с другой - может быть и вправду в многострадальной Сирии наконец-таки наступит хотя бы минимальное затишье? Не хотелось бы очень уж сильно обижать двух солидных министров, которые, наверное, уже чисто физиономично друг другу изрядно поднадоели бесконечными переговорами по сирийской проблеме. И все же стоит признать очевидное: никакого реально мира в Сирии по-прежнему нет. Быть его не может, и любые подписанные что в Женевах, что в Парижах с Нью Йорками соглашения ровным счетом никакого значения на "боевых сирийских просторах" не имеют. Замечу, что подобных "перемирий", "временных прекращений огня" и прочего заключалось-подписывалось и ранее несчетное количество раз. Результатом всех этих потуг было не просто возобновление боевых действий, а еще большие жертвы, разрушения и все возрастающая угроза превращения этого с виду регионального конфликта в общемировой. Почему же так происходит, и есть ли вообще какие-то шансы на то, что в Сирии может быть установлен даже самый хрупкий с виду мир? Для того, чтобы ответить на подобные вопросы (а они давно уже касаются всех абсолютно, вне зависимости от того, где та или иная страна географически расположена, и как относится к сирийской кровавой эпоее), посмотрим на чистую прагматику. А именно - что после пяти лет произошло в Сирии, и просчитаем что же там может произойти с очень большой долей достоверности дальше. Когда все воюют со всеми, любое перемирие - это просто перегруппировка сил и подвоз на боевые позиции оружия и боеприпасов Как известно, на данный момент в Сирии подписано "-надцатое" по счету перемирие. Соответственно в очередной раз заявлено о якобы прекращении войны в этой стране, министры России и США с натруженными улыбками пожали друг другу руки, и что же дальше? А дальше оказывается, что вся эта "примиренческая деятельность" полностью лишена какого-либо смысла. И что самое важное- оба якобы помиривших Сирию министра иностранных дел прекрасно это понимают (причем еще до начала своих бесконечных переговоров). Во-первых, подписанное перемирие совершенно не распространяется на большую часть воюющих формирований. Там давно уже никто не может понять, кто и кому находится в оппозиции, кто, и у кого получает оружие, и кого, и за что нещадно убивает. Во-вторых, как не было никакого политического урегулирования проблемы Сирии, так его не видно даже на самое отдаленное будущее. В-третьих, никому - ни армии правительства Сирии, ни одной из воюющих сторон(а их набирается по самым скромным подсчетам около двух десятков) нынешнее перемирие не нужно и невыгодно. Натуральной популисткой ширмой является постоянное тиражирование мировыми СМИ якобы "сообщений с места событий" о том, сколько раз министры иностранных дел России и Соединенных Штатов провели за очередным раундом переговоров - то восемь часов упоминается, то десять, а то и целых тринадцать. Вот они бы лучше на сирийский фронт на часок бы заглянули, живьем бы все посмотрели, и, наверное, просто перестали бы встречаться друг с другом именно "по Сирии". Потому что толку от всех этих многочасовых переговорных бдений никакого нет, и быть не может. Еще большей "дипломатической нелепостью", на мой взгляд, выглядит взаимное уверение Москвы и Вашингтона в якобы "сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом". Говорить об этом можно, думаю, странам, которые хотя бы находятся в неких нейтральных, или каких-то более тесных отношениях. В реалиях же Соединенные Штаты задачи сменить власть в России (путем "домашней цветной революции" или каким иным методом) не просто не отменяли, а заняты ее реализацией по всему свету - и в самой России изнутри. С каким таким "международным терроризмом" эти два "заклятых партнера" будут совместно бороться известно, наверное, только по бумагам, которые два министра иностранных дел России и Америки бесконечно то подписывают, то "корректируют". Просто насмешкой над неким человеческим разумом звучит заявление, что США и Россия согласовали некий единый список так называемых "террористических группировок", которые уже не первый год воюют со всем, что движется в Сирии. Это какие там группировки? Они ведь каждый день по десять раз меняют свои названия, "перетекают" личный состав и вооружения из одной точки в другую, сегодня они стреляют в "красных", а завтра "с тем же остервенением - в условных "белых". И какие такие списки - и с какой целью можно в этом случае согласовывать? А ведь по-прежнему на повестке дня у всех оппозиционных сил в Сирии стоит задача смены власти в Дамаске, и устранение Башара Асада с поста президента страны. Сколько бы раз воюющие стороны не клялись в каком-то мифическом перемирии, воевать они будут "до победного" - и никак иначе эту войну ни одна из сторон конфликта завершать не намерена. Здесь, думаю, важен еще и вот какой момент. Что Россия, что Соединенные Штаты пытаются любыми путями показать окружающему их миру (плюс собственным гражданам), что не просто они что-то могут совместно сделать, но и якобы где-то там вдалеке просматривается и общее улучшение двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом Россия в угоду американцам буквально "выкручивает руки" Б. Асаду, чтобы тот прекратил развивающееся к выгоде его войск наступление по многим фронтам. А Госсекретарь США имитирует "давление" на подконтрольных американцам оппозиционеров. Которые как хотят взять власть над всей территорией Сирии, так от этого своего интереса и не собираются отказываться. Самое показательное, что Россия идет точно по тем же ""украинским пятам", которые уже имели место быть два с половиной года назад в разгар конфликта в Донбассе. Там тоже "вот-вот" силы Донецка и Луганска намеревались развивать свое наступление на позиции украинской армии. Но тут их быстренько "за руку" схватило российское руководство, которое об этом "по-партнерски" попросило (предъявив Москве совершенно убийственные последствия для верхнего эшелона российской власти) со своей стороны "обеспокоенное американское начальство". Бомбардировки прекратить, силы отвести, и что - ждать окончания президентских выборов в США? Отмечу в этой связи только ключевые моменты так называемого нынешнего перемирия в Сирии, которое не только долго точно не продлится, но и создаст гарантировано еще больше проблем на территории этой страны, которые все равно нужно будет - только еще с большей кровью решать. К примеру, Россия "надавила" на правительство Б. Асада, чтобы оно приняло условия перемирия в то время, когда оппозиционеры стали терпеть поражения на целом ряде направлений. И стратегическая инициатива была именно у Дамаска, а не у его противников. Далее - американцы "по-партнерски попросили" Россию прекратить бомбардировки (а также не разрешать их сирийским пилотам) тех районов, где вместе с силами оппозиции размещены американские "эксперты, специалисты и другие ответственные лица". Причем все это сделано именно по тем направлениям, где сирийская армия еще недавно при поддержке иранцев и отрядов движения "Хезболла" активно наступала. Теперь же противникам Б. Асада (не важно кто они- все они до последней, даже самой малочисленной группировки желают его смерти) смогут спокойно пополнить свои запасы оружия и боепрпасов, а также вывезти раненных в безопасное место. Не будем забывать, что сделать это можно все только либо в Турции, либо через турецкую границу. Но поскольку сейчас у Москвы в лице Анкары появился "новый старый друг" в лице президента Тайыпа Эрдогана, то удивляться подобным примиренческим договоренностям" между Россией и Соединенными Штатами, право, не стоит. Также принципиально, что для США сейчас очень важно следующее: чтобы не особо стреляли в Сирии как минимум до 8 ноября - то есть даты президентских выборов. В принципе в Вашингтоне вообще не заинтересованы, чтобы в Сирии (или что от нее останется в результате) было какое бы то ни было подобие мира. Но если перемирие будет хотя бы элементарно соблюдаться до выборов, то это может существенно помочь (по крайней мере на это делаются расчеты) кандидатше от Демократической партии Соединенных Штатов. И еще. Нынешнее руководство Сирии теперь полностю зависит не от реальной обстановки на фронтах, а от того, до чего в кулуарах договорятся (со своими собственными интересами Россия и Соединенные Штаты. Плюс никто и не собирается принимать во внимание с этим примирением позиции Ирана и поддерживаемых им отрядов "Хезболлы" (это еще один показательный штрих к "стратегическому партнерству" Москвы и Тегерана). Самого же сирийского президента Б. Асада будут теперь только ставить перед уже свершившимся фактом, и никак иначе. И это не говоря уже о том, что российской авиации согласно подписанным документам между министрами иностранных дел предлагается "координировать свои действия с американской стороной". И это со"стороной", которая готова сбивать российские самолеты хоть по десятку на день, и не только в Сирии! Так что же будет в Сирии дальше? Мира там не будет точно - и это самое страшное А сейчас посмотрим, к чему все эти игры в перемирие могут привести и в Сирии, и во всем регионе Ближнего Востока и Передней Азии. Начнем с того, что кто, и кого нынче в Сирии побеждает понять невозможно никакой разведке и никаким аналитическим службам мира. Воюют там все со всеми, не щадят никого, и ни под каким "соусом". Убитых в Сирии за время конфликта - до полумиллиона, беженцев - от 4 до 8 миллионов, ни в каких выборах они в Сирии участвовать не будут, и любое политическое решение этого конфликта просто некому будет осуществлять. Добавлю к этому полное разрушение как минимум 78 процентов всего того, что было на сирийской территории до начала конфликта. Никто, и ни за что не даст никаких денег на восстановление страны, да ни у кого таких "лишних" сумм просто не найдется. Само сирийское правительство даже после более, чем годичного присутствия в стране российской авиационной группировки и сухопутной поддержки со стороны Ирана якобы освободило около 40 процентов территории страны. Но при этом ведь все основные операции проводят не сирийские военные, а почти всегда именно иранцы и отряды "Хезболлы". Стоит иранцам и российским летчикам покинуть эту страну - и ее на карте просто не будет. Показательно и то, что у нынешнего сирийского правительства нет никаких источников доходов- нефтяные и другие месторождения находятся под контролем боевиков, Россия поставляет в кредит оружие, технику и боеприпасы, но денег у Дамаска нет, и не предвидется, да и откуда им взяться? К тому же существенно, что Россия не обучает больше сирийских военных пилотов и не обслуживает российские военные самолеты, которые имеются на вооружении у сирийской армии. Да и российские военные советники могут разработать операции, обучить тем или иным боевым навыкам, но они не будут за сирийцев воевать. А вот боевой дух сирийской армии намного ниже, чем у исламистов-боевиков. И если бы не иранцы и отряды "Хезоболлы", то ни о каких наступательных операциях армии правительства Сирии и говорить не приходилось бы. Но главное же то, что все эти разговоры про ДАИШ-ИГИЛ, угрозу международного терроризма и многое другое - это больше пропаганда для отвода глаз так называемой "мировой общественности". И Россия, и США в сирийском конфликте обкатывают свои вооруженные силы (кто больше, кто меньше, но суть одна и та же), и закрепляют свои позиции в регионе. Чистая геополитика толкает в регион и таких весомых игроков, как Турция и Иран, для которых важны прочные позиции и в плане стратегического присутствия, и насчет энергетических транзитных потоков. Отмечу, что все примиренческие переговоры между Россией и США вокруг Сирии (каждая сторона, естественно, действует исключительно в своих собственных интересах, а никак не сирийского правительства и всех тех, кто на территории этой страны до сих пор проживает) не снимают ключевой проблемы: это по-прежнему два непримиримых противника, а вовсе не "ситуативных партнера". Противостояние между ними с новой силой вспыхнет сразу же после окончания президентских выборов в Америке вне зависимости от того, чем они закончатся, и кто конкретно будет на следующие четыре года пребывать в Белом Доме. А потому даже самым большим оптимистам насчет возможного мирного разрешения сирийского конфликта хотелось бы откровенно сказать: его не может просто быть, поскольку никто такой задачи из воюющих сторон перед собой не ставит. Война может идти в Сирии чуть активнее- чуть внешне затихать. Но той Сирии, которая существовала на карте мира в теперь уже далеком 2011 году, больше никогда не будет. И совершенно нет никаких гарантий ни того, на сколько частей эту страну в конечном итоге (и кто конкретно) раздербанят, и кто всей этой разрухой и разгромом будет далее хотя бы чисто номинально управлять...