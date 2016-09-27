Слово о МинДеРеГраО,

или Зачем нашей стране специально строить религии

и общество «Чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься».

Джордж Оруэлл, «1984»

ГЛАВНАЯ НОВАЦИЯ нового состава кабмина - Министерство по делам религий и гражданского общества. Пока острословы соревнуются в том, чтобы сравнить новорожденное ведомство с оруэлловскими институтами власти, попробуем разобраться, насколько нашей стране нужно такое ведомство и насколько именно этот формат соответствует текущим вызовам стабильности страны. В конце концов, это не первое экзотическое министерство в мире, особенно в последние годы. Однако если где-то плодят подобную смесь пиара и бюрократии для освоения «лишних» средств их бюджетов (как Министерства счастья и будущего в ОАЭ), то в Казахстане сейчас ситуация прямо противоположная - свободных денег нет и скоро не предвидится. Тем не менее новое министерство было безо всяких дискуссий и подготовительной работы основано и возглавлено персоной с имиджем военного разведчика. И, как прокомментировал сам глава государства, создание его было очень важно. «Новое министерство по вопросам религий и гражданского общества - потребность дня сегодня… Нам надо разобраться, что у нас здесь есть, что нам надо делать и как надо этой отраслью руководить», - несколько туманно выразился Елбасы. В последние годы изменение функций и названий ряда ведомств стало привычным, тем более что их основная деятельность от косметических перемен на табличках длиннющего здания по проспекту Орынбор в Астане сильно не менялась. Кого-то повышали до министерства, кого-то - понижали до агентства или, и того хуже, до комитета в составе какого-нибудь министерства. Это стало уже своего рода астанинским спортом, таким же как обсуждение кадровых перестановок с точки зрения клановых интересов. Однако сказать, что у нового министерства был такой очевидный предшественник, нельзя. Вспоминается, правда, существовавшее в прошлом десятилетии Министерство культуры, информации и общественного согласия, но оно как минимум на две трети в новый орган не вошло - «культура» остается в Минкульте (которое еще и спорта), а «информация» недавно вновь подняла свой статус до министерского и теперь вряд ли быстро его отпустит.

Чтобы говорить более предметно о функциях и статусе ведомства, позвольте процитировать указ о его создании, тем более что он короткий.

«В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю: …Образовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:

- в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, а также взаимодействия государства и гражданского сектора - от Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

- в сфере молодежной политики - от Министерства образования и науки Республики Казахстан».

Таким образом, мы видим, что реального предшественника у новой структуры нет. Минусовали у Минкульта (который еще и спорт), а также у многострадального МОН, который давно уже ни с кем ничем не делился, хотя задачи имеет с виду неподъемные, а имидж - легкого объекта для критики. Существовала госструктура по делам религий - комитет по делам религий, периодически «всплывавший» на уровень агентства, но если он и родитель, но как минимум один из двух, да и руководство свое общему «ребенку» он тоже не передал, что обычно означает, что оно, как и остальные, обо всем узнало из Интернета.

Да, было ясно, что в условиях двух основных вызовов власти этого года - гражданского протеста и терактов экстремистов - структуры, которые вели эти темы в коридорах далеко не только по проспекту Орынбора, со своими задачами справляются не очень. Но ведь ни для кого не было секретом, что темы эти и не относились к ведомству правительства, а занималась ими единственная структура, которая своим статусом комитета не стыдилась, а даже гордилась. Теперь она, как видно, в вихре последних перемен не только получила новое гражданское начальство, и вот должна и поделиться с гражданскими»двумя своими основными фронтами работы.

При этом ясно, что силовую функцию работы по этим направлениям тот самый комитет сохранит, ибо новое министерство явно не относится к силовым, сколько бы разведчики его ни возглавляли и сколько бы несогласные комментаторы ни считали его новым оперативным штабом по защите режима. Налицо как минимум дублирование полномочий и задач. Впрочем, при желании в этом можно увидеть и иное - например, ведомственное разделение условного пряника и реального кнута. Насколько это себя оправдает и оправдает ли вообще - вопрос ближайшего будущего. Однако в условиях убыстрившихся процессов властного транзита можно предполагать, что у новой структуры будет еще одна функция - «оттягивание» как минимум части ресурсов, ныне сосредоточенных в руках силовиков, контроль за которыми, как правило, всегда был ключевым вопросом смены поколений у рулей, не слишком полагающихся на выборы и демократические институты стран. Не отберет новое ведомство у комитета спецназ, это ясно, но, возможно, переманит как минимум часть интеллектуального ресурса, в других условиях подчиненного именно «силовому» лобби. В этом плане, кстати, новое ведомство больше напоминает Нацкомиссию по вопросам демократизации и гражданского общества, существовавшую в середине прошлого десятилетия, и сокращавшуюся в аббревиатуру нашим любящим юмор сообществом не иначе, как НКВД. Было ясно, что в то время основной вызов Астане заключался в попытках национальной буржуазии закрепиться на поле легальной политической оппозиции. Чем и как тогда все это закончилось, мы прекрасно помним. Как и помним, что «работа» в этом направлении велась и «пряником», и «кнутом». Различие небольшое - тогда статус НКВД подчеркивал имидж его главы - г-на Утемуратова, считавшегося тогда «серым кардиналом», а теперь новое ведомство (кстати, как его назовем? Как вариант предлагаем МинДеРеГраО, так как МинДРГО звучит совсем как-то подозрительно из-за устойчивой аббревиатуры ДРГ*) одарено высоким бюрократическим статусом. Ну и куда же тут без обращения к Оруэллу? Ясно, что новое ведомство будет заниматься главными проблемами существующей власти, похожими на те, что курировало в Океании Министерство Любви (МиниЛюб на новоязе; кстати, в Астане есть и такое «Министерство Любви и Серьезных отношений», но это брачное агентство). Главная сложность с данными вопросами не в том, что их совсем нельзя решить силовым способом (как их, собственно, сейчас и решают), а в том, чтобы их разрешить по-настоящему, требуется не отдельная новая государственная структура, а целостное изменение государственного развития страны - в сторону улучшения уровня, качества жизни, свободной от коррупции госслужбы и судов, роста экономики, реализации возможностей бизнеса, кардинального улучшения образования и расширения участия граждан в реальном политическом процессе, который демократией не называется, а является. Без этого проблему сложно «заболтать», но можно временно затоптать в грунт, молясь, чтобы угли политического протеста и радикального религиозного гнева ушли не в торф социального недовольства, растущего на фоне экономических проблем. В общем, несладко придется работниками МинДеРеГраО или МинДРГО. И придумать удобоваримую аббревиатуру - из них самая малая… * ДРГ - сокращенное от диверсионно-разведывательная группа - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике.