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|Динамит под баррелем,
|№: 30 (1201)
|21.09.2016 12:38
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или Почему так хрупки надежды на нефтяной компромисс
«Современные войны начинаются задолго до их официального объявления и заканчиваются гораздо позже подписания мирного договора».
Итак, в Китае представители Москвы и Эр-Рияда подписали соглашение, но не о заморозке добычи, а о том, чтобы совместно мониторить цены на нефть. «Министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка», — говорится в заявлении, распространенном по итогам переговоров министра энергетики России Александра Новака и его саудовского коллеги Халида аль-Фалиха. «Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими производителями нефти и странами с крупнейшим и сильнейшим влиянием на отрасль. Наша координация будет иметь критическое значение для обеспечения стабильности на рынке», — подчеркнул Новак, имея в виду совокупную - более 20% - долю двух стран на рынке. «Мы имеем ряд конкретных инструментов совместных действий, в том числе это и ранее обсуждавшиеся вопросы, касающиеся сохранения объемов добычи - так называемой заморозки», - заявил г-н Новак. При этом его саудовский коллега сказал в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya практически противоположное: «Сейчас нет никакой необходимости ограничивать добычу нефти». Противоположное мнение у сторон и по поводу Ирана: Москва считает его желание вернуться к досанкционному уровню «справедливым», в то время как Эр-Рияд оценивает нынешний уровень его добычи, как «достаточный». В итоге было заявлено, что заседание совместной группы состоится в октябре, перед чем у глав энергетик России и Саудии должна состояться еще одна встреча в сентябре. Судя по всему, речь идет о том, чтобы они вновь переговорили в Алжире, где в конце месяца состоится неформальная встреча картеля ОПЕК. Эта встреча имеет ключевое значение – на ней будет ясно, готовы ли поддержать этот сговор остальные члены картеля, и ключевая страна в этом плане – Иран.
Ну а теперь насчет того, почему Эр-Рияд никогда не пойдет на компромисс за счет усиления Ирана. Буквально в те же дни, что шли российско-саудовские консультации, Тегеран пошел на новую резкую эскалацию конфликта с саудовцами. В преддверии хаджа, который начинается в эти дни к святыням ислама в Мекке, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, смысл которого в том, чтобы лишить Саудовскую Аравию суверенитета над святынями ислама. «Видя оскорбительное отношение правителей [Саудовской Аравии] к гостям божьим, мир ислама должен коренным образом пересмотреть управление двух святых мест и вопрос хаджа… Мы не можем допустить, чтобы эти правители ушли от ответственности за преступления», — заявил иранский рахбар. Впрочем, сложно сказать, чем более недоволен Тегеран, – трагедией в Мекке в прошлом году, когда в давке погибли почти 2,5 тыс. человек, в том числе 464 иранца (по слухам, многие из них были военными чинами), или казнью в начале этого года Нимра ан-Нимра, популярного шиитского проповедника в Саудовской Аравии, призвавшего к вооруженному восстанию против короля. Или, может быть, военное противостояние в Йемене и Сирии. В первом случае, «на заднем дворе» Саудии арабская коалиция ведет бои против шиитских повстанцев, поддерживаемых Ираном. Во втором - уже суннитские повстанцы, поддерживаемые Турцией, саудовцами и остальными арабскими странами Залива, воюют против режима Асада, на стороне которого воюют иранские гвардейцы и шиитские боевики Ливана, Ирака и Афганистана. Причем в обоих случаях «местные резервы» подошли к концу, и обе стороны пускают в бой собственные силы.