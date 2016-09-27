Динамит под баррелем,

или Почему так хрупки надежды на нефтяной компромисс «Современные войны начинаются задолго до их официального объявления и заканчиваются гораздо позже подписания мирного договора».

Линда Нурдлунд,

журналист Svenska Dagbladet

ПЛОХО СДЕРЖИВАЕМЫЙ ОПТИМИЗМ, с которым отреагировали рынки на пока еще предварительные договоренности России и Саудовской Аравии «на полях» форума G20 в Китае, базируется на простом убеждении, что Иран, третий ключевой участник подобного ценового сговора по баррелю, присоединится к нему уже в конце месяца в Алжире. Если судить только по экономической конъюнктуре, то все так и есть – Тегеран почти восстановил досанкционный уровень добычи, и теперь уже ничего не мешает ему соглашаться на контролируемый объем поставок черного золота на мировой рынок, как это было раньше, когда подобное соглашение сорвалось в апреле этого года. Однако, если смотреть шире, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке, особенно в саудовско-иранских взаимоотношениях, если и изменилась с весны, то только в самую худшую сторону. На днях муфтий Саудовской Аравии и вовсе вынес иранскому руководству такфир – обвинение в неверии (непринадлежности к исламу), одна из самых тяжелых вещей в практике отношений между называющими себя исламскими странами. Данный шаг саудовцев стал высшей точкой заочного противостояния между Эр-Риядом и Тегераном в формате прокси-войн, ведущихся как минимум на нескольких фронтах руками подконтрольных группировок. Теперь риски того, что на полях сражений старые враги могут встретиться уже лицом к лицу, резко возросли. А вы говорите, нефтяной компромисс… Итак, в Китае представители Москвы и Эр-Рияда подписали соглашение, но не о заморозке добычи, а о том, чтобы совместно мониторить цены на нефть. «Министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка», — говорится в заявлении, распространенном по итогам переговоров министра энергетики России Александра Новака и его саудовского коллеги Халида аль-Фалиха. «Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими производителями нефти и странами с крупнейшим и сильнейшим влиянием на отрасль. Наша координация будет иметь критическое значение для обеспечения стабильности на рынке», — подчеркнул Новак, имея в виду совокупную - более 20% - долю двух стран на рынке. «Мы имеем ряд конкретных инструментов совместных действий, в том числе это и ранее обсуждавшиеся вопросы, касающиеся сохранения объемов добычи - так называемой заморозки», - заявил г-н Новак. При этом его саудовский коллега сказал в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya практически противоположное: «Сейчас нет никакой необходимости ограничивать добычу нефти». Противоположное мнение у сторон и по поводу Ирана: Москва считает его желание вернуться к досанкционному уровню «справедливым», в то время как Эр-Рияд оценивает нынешний уровень его добычи, как «достаточный». В итоге было заявлено, что заседание совместной группы состоится в октябре, перед чем у глав энергетик России и Саудии должна состояться еще одна встреча в сентябре. Судя по всему, речь идет о том, чтобы они вновь переговорили в Алжире, где в конце месяца состоится неформальная встреча картеля ОПЕК. Эта встреча имеет ключевое значение – на ней будет ясно, готовы ли поддержать этот сговор остальные члены картеля, и ключевая страна в этом плане – Иран.

Его представитель, министр нефти Биджан Намдар Зангане, вроде бы как поддержал возможные меры по ограничению добычи, очень по-восточному заявив: «Иран хочет стабильности нефтяного рынка, поэтому поддерживает любые меры, которые помогут его стабилизировать… Мы поддерживаем стоимость нефти на уровне $50-60 за баррель». Единственная оговорка Тегерана – не за наш счет. То есть он за то, чтобы ДРУГИЕ страны ограничили свою добычу нефти, пока он будет продолжать наращивать объемы, чтобы вернуть утраченные из-за санкций позиции. Именно из-за такой позиции иранского руководства провалились предыдущие соглашения по поддержке цены на черное золото. Провалятся они и на этот раз, если Иран не изменит свой подход. Сейчас иранцы добывают 3,8 млн бареллей нефти в сутки, однако ставят себе целью выйти на 4 млн. Для сравнения: в России и Саудии данные показатели на текущий момент составляют примерно по 10,7 млн бареллей в сутки. Кстати, есть разные взгляды на этот самый «досанкционный уровень». В международном энергетическом агентстве оценивают в 3,56 млн бареллей, а в Иране – в 4. Как бы то ни было, несмотря на активность иранских властей, достичь этого уровня они сами планируют лишь к концу года. Соответственно, рынки также довольно быстро «остыли»: подняв цену на 5% на фоне первых новостей о саудовско-российском соглашении, они отыграли назад 1,67% буквально на следующий день – «на фоне отсутствия конкретных новостей о планах России и Саудовской Аравии заморозить добычу». Ну а теперь насчет того, почему Эр-Рияд никогда не пойдет на компромисс за счет усиления Ирана. Буквально в те же дни, что шли российско-саудовские консультации, Тегеран пошел на новую резкую эскалацию конфликта с саудовцами. В преддверии хаджа, который начинается в эти дни к святыням ислама в Мекке, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, смысл которого в том, чтобы лишить Саудовскую Аравию суверенитета над святынями ислама. «Видя оскорбительное отношение правителей [Саудовской Аравии] к гостям божьим, мир ислама должен коренным образом пересмотреть управление двух святых мест и вопрос хаджа… Мы не можем допустить, чтобы эти правители ушли от ответственности за преступления», — заявил иранский рахбар. Впрочем, сложно сказать, чем более недоволен Тегеран, – трагедией в Мекке в прошлом году, когда в давке погибли почти 2,5 тыс. человек, в том числе 464 иранца (по слухам, многие из них были военными чинами), или казнью в начале этого года Нимра ан-Нимра, популярного шиитского проповедника в Саудовской Аравии, призвавшего к вооруженному восстанию против короля. Или, может быть, военное противостояние в Йемене и Сирии. В первом случае, «на заднем дворе» Саудии арабская коалиция ведет бои против шиитских повстанцев, поддерживаемых Ираном. Во втором - уже суннитские повстанцы, поддерживаемые Турцией, саудовцами и остальными арабскими странами Залива, воюют против режима Асада, на стороне которого воюют иранские гвардейцы и шиитские боевики Ливана, Ирака и Афганистана. Причем в обоих случаях «местные резервы» подошли к концу, и обе стороны пускают в бой собственные силы.

Согласятся ли саудовцы, чтобы иранцы получали большие прибыли за счет наращивания добычи в момент, когда на «диете» будут сидеть в Эр-Рияде? Естественно, нет. Ведь будут возрастать военные возможности Тегерана. Против будет весь силовой блок, которому приходится бороться с иранскими агентами на нескольких фронтах, и, судя по всему, поддержку силовикам оказали религиозные круги. «Мы должны понимать, что они (видимо, руководители Ирана. - «ДН») не являются мусульманами, потому что они являются потомками «огнепоклонников», и их враждебность по отношению к мусульманам, особенно к суннитам, очень давняя», - сказал саудовский муфтий Абделазиз аш-Шейх. Фактически этот такфир, открытое объявление в неверии. Учитывая это, предполагать, что Эр-Рияд теперь может пойти на какие-то договоренности с Тегераном, очень трудно. До открытой войны, наверное, не дойдет, Запад не даст сжечь нефтяную кладовую всего мира, которой является Залив, но надеяться на эффективность взаимодействия двух стран тоже практически невозможно.