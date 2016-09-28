Резанул правду-матку

Генсек ООН неожиданно обрушился с критикой на авторитарные режимы Владимир Иванов ВЫСТУПАЯ на 71-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, руководитель этой организации неожиданно весьма жестко высказался о нарушениях принципов демократии авторитарными и диктаторскими режимами. С учетом того, что международное правозащитное движение давно критикует ООН за «потакание» странам с бессменными многолетними лидерами, слова генерального секретаря этой организации не могут не вызывать повышенное внимание. Впрочем, в отсутствие реальных возможностей для давления даже на отдельные страны, ясно, что практических последствий у демарша Пан Ги Муна не ожидается. Другое дело, что они могут быть свидетельством глобального тренда на снижение толерантности к режимам, которые прикрываются демократией, но реально ее практикуют. Что, кстати, укладывается в тренд политической «смерти» петрократий, порожденную текущей обстановкой на нефтяном рынке. А значит, критика Пан Ги Муна может быть не просто словами вскоре покидающего свой пост функционера необязательной, хотя и международной организации. Как всегда, покажет только время. Даже в официальном информационном сообщении Центра новостей ООН, распространившего информацию о заявлении генерального секретаря, говорится, что «в своем выступлении на Генеральной Ассамблее Пан Ги Мун отбросил дипломатический этикет и жестко раскритиковал государства за неспособность решить острейшие проблемы сегодняшнего дня». В частности корейский дипломат заявил: «Граждан и их лидеров разделяет пропасть недоверия. Экстремисты заставляют людей делить всех на «своих» и «чужих». Земля отвечает на наши действия повышением уровня моря, небывалой жарой и жестокими ураганами. Многие люди ежедневно сталкиваются с опасностью. 130 миллионов человек нуждаются в жизненно необходимой помощи. Десятки миллионов из их числа – это дети и молодые люди, то есть под угрозой находится будущее поколение». Ясное дело, что эти обвинения адресовались, прежде всего, сторонам конфликта на Ближнем Востоке, в Африке и других горячих точках мира. Однако, вопреки ожиданиям, Пан Ги Мун, обрушился и на тех лидеров, которые стали олицетворением «стабильности» и «мира» в своих странах, правя десятилетиями. «Мы становимся свидетелями того, как лидеры множества стран переписывают конституцию, манипулируют избирательным процессом и идут на другие отчаянные меры, чтобы удержаться у власти, - сказал Генеральный секретарь. - Они должны понять, что их должность – это не их личная собственность, а проявление доверия со стороны граждан. Я недвусмысленно заявляю: вы должны служить своему народу. Прекратите расшатывать демократию, разграблять природные ресурсы своих стран, прятать за решетку и пытать своих критиков». Подобное поведение, по мнению генсека ООН, это факт «предательства» политическими лидерами интересов своих граждан. Риторика этого заявления очень близка к словам известной речи также покидающего свой пост президента США Барака Обамы, с которой он выступал в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии городе Аддис-Абебе в прошлом году. «Никто не должен оставаться президентом всю жизнь, - сказал тогда чернокожий американский лидер. - Я не понимаю, почему некоторые так долго желают оставаться у власти, особенно, когда у них столько денег». «Иногда вы слышите, как лидеры стран говорят: я - единственный, кто может обеспечить единство нации. Если это правда, тогда подобный лидер в действительности попросту не справился с задачей строительства нации, - заявил тогда Обама. - Когда журналистов бросают за решетку за исполнение своих профессиональных обязанностей, а активистам угрожают в рамках борьбы с гражданским обществом, вы можете называть это демократией, но это - не демократия». Без сомнения заявление главы крупнейшей мировой организации должно привлечь внимание мирового сообщества. Судя по схожести его послания с позицией текущего руководства сильнейшей страны в мире, можно предполагать, что речь идет о некоем новом курсе Демпартии при следующем сроке, если к власти в США придет Хиллари Клинтон. Если это так, то, видимо, речь идет о своеобразном ответе на открытое письмо группы американских интеллектуалов («ДН» писала о нем в №: 14 (1185) от 22 апреля этого года), потребовавших от нового руководства США, чтобы оно ставило демократию в центр своей внешней политики. И, если в высших эшелонах власти западных стран действительно сформировался определенный консенсус по этому поводу, то завтра мы все можем проснуться в совершенно ином мире.