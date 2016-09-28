Без иллюзии выбора

Четыре парламентские партии выдвинули кандидатов на выборы президента Узбекистана. Нигора Юлдашева, Ташкент 16 сентября пленум политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинул временно исполняющего обязанности президента, премьер-министра Шавката Мирзиёева кандидатом на предстоящих 4 декабря 2016 года президентских выборах в Узбекистане. По сообщениям Центризбиркома в стране образовано 14 избирательных округов и зарегистрировано более 21 млн. избирателей. Выдвижение наиболее вероятного претендента от партии парламентского большинства, от которой выдвигался Ислам Каримов на президентских выборах 2007 и 2015 годов не стало сенсацией. После того, как 8 сентября председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев вопреки статье 96 Конституции страны передал премьеру Мирзиёеву полномочия временно исполняющего обязанности президента, ни у кого в Узбекистане не осталось и тени сомнений, что транзит исполнительной власти после смерти Каримова будет осуществлен без видимых признаков политической борьбы. Хотя до конца прошлой недели еще сохранялось подобие интриги - три оставшихся парламентских партии теоретически тоже могли выдвинуть своими кандидатами в президенты известных политиков или общественных деятелей, обладающих достаточным авторитетом, серьезными связями внутри властной элиты, административным и электоральным ресурсом, чтобы составить реальную конкуренцию Мирзиёеву. В числе таковых неправительственными комментаторами прежде назывались вице-премьер и министр финансов Рустам Азимов, министр внешнеэкономической деятельности Эльер Ганиев и вице-спикер Сената Садык Сафоев. Но ничего подобного не произошло. Как утверждают большинство политологов, первичный передел власти в Ташкенте состоялся еще до старта избирательной кампании, кланы и властные группировки вполне очевидно сошлись на кандидатуре Мирзиёева. А парламентским партиям, о повышении роли которых в ближайшем будущем в политической жизни страны неустанно пекся в последние годы Ислам Каримов, и на сей раз отвели лишь роль «декораторов» демократического выборного процесса. В течении двух суток, последовавших за выдвижением УзЛиДеп кандидатом в президенты Шавката Мирзиёева, остальные партии выдвинули кандидатами своих партийных лидеров - малоизвестных в народе партийных функционеров, на прошлых президентских выборах в марте 2015 года уступивших Исламу Каримову 90,39 процентов голосов избирателей. Старейшая и наиболее многочисленная в Узбекистане, Народно-демократическая партия (НДПУ) выдвинула кандидатом в президенты своего председателя, 47-летнего Хатамжона Кетомонова, на президентских выборах 2015 года набравшего 2,92 процентов голосов. Уроженец сельской глубинки в наиболее густонаселенном регионе Ферганской долины, по образованию учитель русского языка и литературы, Кетмонов до 2013 года занимал весьма деликатную должность заместителя главы администрации Андижанской области по вопросам связей с религиозными и общественными организациями. В 2013 году он был избран председателем центрального совета НДПУ взамен ее прежнего лидера Латифа Гулямова, на президентских выборах 2007 года «оскандалившегося» тем, что сообщил иностранным журналистам, что сам идет голосовать за Ислама Каримова. Но замена мало что изменила. Несмотря на обаятельный имидж и мягкий характер, что является редкостью для узбекских политиков, Хатамжон Кетомонов не смог значительно укрепить авторитет своей партии в народе. НДПУ до сих пор сохраняет в своих рядах почти миллион граждан Узбекистана, пользуется определенным влиянием в сельских регионах страны, а в Олий Мажлисе даже играет роль «конструктивной» левой оппозиции правящей УзЛиДеп. Но фактически эта партия давно не является реальной политической силой из-за слабой риторики и соглашательской позиции своего руководства. К тому же, злые языки говорят, что, не совсем благозвучная для узбекскоязычного электората фамилия нынешнего партийного лидера не прибавляет ему шансов у избирателей, несмотря на возможные симпатии к его личности. Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») так же повторно выдвинула кандидатом в президенты Узбекистана своего партийного лидера 62-летнего Наримана Умарова, на президентских выборах 2015 года набравшего 2,05 процента голосов избирателей - меньше всех остальных кандидатов. До начала партийной карьеры, в 2009-2013 гг. он занимал должность председателя Госкомприроды, а так же являлся руководителем Международного благотворительного общественного Фонда экологии и здоровья «ЭКОСАН». В 2012 году награжден орденом «Мехнат шухрати» («Герой труда»). По мнению многих аналитиков, Умаров - отличный менеджер и технократ современного типа, хорошо разбирается в экономике и умеет руководить людьми. На парламентских выборах в 2014 года партия «Адолат» под его руководством продемонстрировала нестандартные подходы к предвыборной агитации и довольно привлекательные для разных слоев населения лозунги. Но в итоге не получила значительного числа депутатских мест в Олий Мажлисе, и была вынуждена вновь вступить в фракционный блок с правящей УзЛиДеп. Неправительственными наблюдателями и журналистами Нариман Умаров не был замечен в продвижении личных экономических интересов, у него и его семьи нет объектов личного бизнеса или крупных финансовых вложений. Но эти качества, в другой стране могущие послужить отличной репутацией для публичного политика и кандидата в президенты, в условиях Узбекистана оборачиваются слабостью. У Умарова так же нет и серьезных связей, и сильной поддержки во властной элите. Вторая по популярности после УзЛиДеп, Демократическая партия «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение»), последовав примеру остальных, на сей раз как бы и «отошла от шаблона». Партия не стала в третий раз выдвигать своим кандидатом в президенты Узбекистана профессора Акмаля Саидова, составлявшего показательную «конкуренцию» Исламу Каримову на президентских выборах 2007 года, а на выборах 2015 года набравшего 3,08 процентов голосов избирателей, то есть обыгравшего всех кандидатов, кроме, разумеется, действовавшего президента Каримова. Вместо опытного публичного политика и юриста, не раз говорившего о правах человека в Узбекистане с трибуны ООН и других международных организаций, «Миллий Тикланиш» решила впервые выдвинуть своего партийного лидера, 43-летнего социолога и экономиста Сарвара Отамуратова. Уроженец Ташкента, Отамуратов в 1995-2006 годах занимал руководящие должности в валютно-экономическом управлении министерства финансов Узбекистана. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Национальное самосознание социально активной части молодежи». В 2010-2014 годах - депутат Олий Мажлиса, заместитель председателя комитета по бюджету и экономическим реформам. С 2015 вице-спикер Законодательной палаты, член комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий. Автор ряда монографий и более 50 научных статей по социологии и экономике. То есть на партийно-парламентском уровне он выглядит как бы «проекцией» вице-премьера Рустама Азимова, и, возможно, даже является креатурой ташкентского клана. При высоком градусе политического оптимизма, выдвижение Сарвара Отамуратова вместо доктора Саидова можно было бы воспринять и как появление того самого «кандидата Х», которого, по мнению некоторых политологов, ташкентский клан мог противопоставить кандидатуре Шавката Мирзиёева. Но это вряд ли, вряд ли. У молодого, амбициозного идеолога, экономиста-теоретика и, что там греха таить, партийного бюрократа, последние десять лет проведшего внутри послушного исполнительной власти парламента, все-таки слишком мало личной харизмы и политического веса, чтобы реально конкурировать за высшую должность страны с «железным премьером» Мирзиёевым, тринадцать лет бессменно возглавлявшим Кабинет Министров, и заправлявшим самыми проблемными отраслями экономики Узбекистана. Правда, у Мирзиёева есть одна очевидная слабость - неумение быть публичным политиком, выступать открыто, особенно - на международном уровне. Вероятно поэтому он предпочел не ехать на юбилейный саммит СНГ в Бишкеке. Зато внутри страны он уже использовал полномочия временно исполняющего президента Узбекистана для упрочнения своего положения и авторитета - начав перестройку под себя всей властной вертикали, не дожидаясь выборов. На прошлой неделе Шавкат Мирзиёев нанес внезапный визит на свою родину - в Джизакскую область, где тотчас сместил прокурора, шесть глав районных администраций, и главу администрации города Джизака, назначив вместо него бывшего мэра Ташкента Абдукаххара Тухтаева. Это уже второе - вместе с вице-премьером Абдуллой Ариповым, осуществленное Мирзиёевым возвращение во властные структуры сильных чиновников, впавших в немилость в последние годы жизни Ислама Каримова. «Это старая гвардия Мирзиёева, те люди, с которыми он пришел во власть и в которых он уверен. Именно они станут основой для формирования новой вертикали. Они займут ключевые направления, которые сейчас необходимо подтягивать», - охарактеризовало эти назначения, явно лоббирующее Мирзиёева, российское информагентство Sputnik. Впрочем, неправительственные наблюдатели внутри Узбекистана согласны с такой точкой зрения. При этом Шавкат Мирзиёев продолжает настоятельно подчеркивать преемственность своего политического курса политике первого президента Узбекистана Ислама Каримова. «Этот человек дал мне большое воспитание, как собственный отец», - сказал Мирзиёев, вспоминая Каримова во время своего выступления 17 сентября на совещании городского совета в Джизаке. «Наш уважаемый президент (Каримов) создал очень много систем. У нас всегда все будет хорошо, если мы правильно донесем все до народа, будем справедливо и честно служить ему. Если бог даст мне долгой жизни, то я буду служить ему от всей души, как сын перед отцом», - подытожил он свое выступление, как бы уже не сомневаясь, что срок его государственной службы на высшем посту зависит теперь уже только от бога, а не от результатов предстоящих выборов. В последующие дни Шавкат Мирзиёев посетил так же промышленный город Ангрен в Ташкентской области, где перед его приездом тысячи жителей выгнали на улицы - наводить внешний лоск под присмотром нарядов полиции. Затем временно исполняющий обязанности президента Узбекистана проехался по двум крупнейшим спальным районам Ташкента. На Чиланзаре он осмотрел место строительства будущего путепровода через проспект Бунедкор, а на Юнусабаде распорядился проложить новую автомагистраль к центру города, и возобновить достройку двух конечных станций линии метро, строительство которой прекратилось в 2001 году. Мирзиёевым были так же подписаны постановления об увеличении платы за сбор хлопка на 10 процентов, и сокращении с 50 до 25 процентов обязательной сдачи государству валютной выручки от экспортеров овощей и фруктов. Все это -весьма популярные решения, обещающие не кардинальное, но ощутимое оживление экономики страны. Непопулярными оказались действия силовых структур, сопровождавшие вояжи врио президента, особенно по Ташкенту. Так по свидетельствам неправительственного агентства AsiaTerra, во время визита Мирзиёева на массив Юнусабад, район его посещения был надолго оцеплен. Жителям многоэтажных домов, включая маленьких детей, несколько часов не разрешали вернуться в свои квартиры. Некоторым пожилым людям из-за этого пришлось оказывать срочную медицинскую помощь. Однако, парадоксальным образом, такие проявления страха или неприятия по отношению к собственному народу, в Узбекистане вовсе не служат причиной общественного возмущения против политика. Наоборот - все хорошо помнят, что кортежи Ислама Каримова тщательно оберегались от любых несанкционированных контактов с населением. Некоторые улицы, параллельные «президентской трассе» - от городской резиденции к загородной - и вовсе лишили автомобильного движения, сделав пешеходными, только без пешеходов. А жителей окрестных домов заставляли демонтировать навесные балконы, менять тонированные оконные стекла на прозрачные, но при этом в моменты проезда не подходить к окнам. Даже на церемонии похорон первого президента Узбекистана присутствовали тысячи людей, но - только специально приглашенные, а прочих полицейское и армейское оцепление не подпускало близко и за версту. Поэтому убедившись на своем опыте в том, как бдительно охраняют теперь Шавката Мирзиёева, большинство обывателей в спальных районах Ташкента не преисполнились гнева или досады, а напротив - сделали тихие выводы, что он по всей очевидности - очень важный для страны человек, и, скорее всего, будущий глава государства. По мнению собеседников «Деловой Недели» в Ташкенте предвыборная ситуация в Узбекистане вряд ли будет представлять большой интерес для наблюдателей. Хотя, безусловно интересными будут ближайшие действия главного кандидата, уже начавшего вполне уверенно править страной.