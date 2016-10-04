Казахстан отправил главу Союза журналистов за решетку на 6 лет

Суд в столице Казахстана в понедельник приговорил к шести годам тюрьмы по обвинению в уклонении от налогов и хищении средств главу местного союза журналистов, что с возмущением встретили борцы за свободу слова в стране и за рубежом. Перед судом предстали Сейтказы Матаев - владелец информагентства КазТАГ и 1991-1993 годах пресс-секретарь президента Нурсултана Назарбаева, - а также его сын Асет, исполнительный директор КазТАГ. Матаев-младший получил пять лет лишения свободы. Процесс в Есильском суде номер два Астаны был открытым; приговор, который зачитал судья Акболат Курмантаев, транслировался онлайн в социальных сетях. Прокуратура обвиняла арестованных в феврале Матаевых в присвоении примерно $1 миллиона из средств, перечисленных из госбюджета в рамках контракта. Оба отрицают нарушения.Казахская правозащитная организация Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" назвала приговор "надругательством над законом и здравым смыслом".Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов выступил с комментарием в преддверии вердикта, призвав власти отказаться от обвинений."Власти Казахстана лишь покроют себя позором из-за этого преследования и содержания за решеткой...независимых журналистов", - заявила координатор программ Комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.Казахстан, которым Назарбаев безраздельно руководит с советских времен, в последние годы еще ужесточил и без того ограниченную свободу прессы, говорят его критики, а также правозащитные организации. Они объясняют это желанием властей подавить недовольство населения падением реальных доходов вслед за дешевеющей нефтью.В конце 2012 года местный суд закрыл критически настроенный к властям журнал "Адам бол", обвинив в "пропаганде войны". Ранее в этом году была приговорена к 18 месяцам тюрьмы владелец и редактор новостного сайта Nakanune.kz Гузаль Байдалинова, обвиненная в распространении ложной информации, представляющей угрозу общественному порядку. Позже приговор был заменен на условный. Reuters