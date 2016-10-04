Бюджет как диагноз экономике

Нигмат Рамазанов В связи с высокой сырьевой зависимостью, низкими ценами на отечественные экспортные товары в среднесрочной перспективе прогнозируются умеренные темпы социально-экономического развития страны. Это обстоятельство наряду с заниженными оценками правительства мировых цен на нефть аналогичным образом отражаются на параметрах бюджета, показателях уровня жизни населения. Прогноз бюджетных параметров на трехлетний период сформирован на основе макроэкономических показателей на среднесрочную перспективу, исходя из умеренного роста отечественной экономики. Базовый сценарий предполагает постепенное увеличение темпов роста ВВП с 1,9% в 2017 году до 2,7% в 2019 году. Планируется увеличение объема добычи нефти за этот период с 79,5 млн. до 84,5 млн. тонн в 2019 году, при этом прогнозируется, что мировые цены на нефть в течение трех лет останутся на уровне 35 долларов за баррель с последующим ростом до 45 доллара в 2021 году. Учитывая степень воздействия на отечественную экономику, ключевым критерием при разработке прогнозов развития и параметров бюджета по-прежнему остаются объемы добычи полезных ископаемых и мировые цены на сырьевые товары. Согласно оценкам международных финансовых институтов цены на нефть в следующем году ожидаются в районе 45 – 55 доллара за баррель, то есть значительно выше уровня, прогнозируемого нашим правительством. Правительство постоянно занижает прогнозы по цене нефти, чтобы в бюджет вошел наиболее пессимистичный вариант. Тогда «излишки» можно направить в Национальный фонд и не беспокоиться об инфляции. Кроме того, с помощью низкой цены легко будет перевыполнить план по доходам, в то же время не допустить резких расходов и, следовательно, ограничить дефицит бюджета. Так, доходы бюджета в текущем году без учета трансфертов ожидаются на 834,9 млрд. тенге выше утвержденного плана, что дало возможность сократить объем гарантированного трансферта из Национального фонда на 400,3 млрд. тенге. Такие данные были представлены министром финансов на заседании в Мажилисе парламента в ходе корректировки закона о республиканском бюджете на 2016-2018 годы. Заниженная оценка цены нефти позволяет чиновникам без всякого напряжения выполнять и перевыполнять планы, что должно свидетельствовать о якобы успешной работе по выполнению поставленных задач. В предыдущие годы чиновники обещали процветание через несколько лет, а когда выяснялось, что эти планы нереалистичны, прогнозы пересматривались в сторону ухудшения. Теперь чиновники стали более осторожными. Цены на нефть прогнозируются на низком уровне на среднесрочную перспективу, соответственно, планируются низкие темпы роста расходов бюджета. Так, расходы республиканского бюджета на 2019 год прогнозируются в размере порядка 8,75 трлн. тенге, что лишь на 1,2% больше ожидаемого показателя за текущий год. Это означает, что в ближайшие три года ожидается заметное сокращение расходов в реальном измерении. Поскольку параметры бюджета на 2017 – 2019 годы будут еще неоднократно меняться, ограничимся лишь данными на будущий год. Поступления республиканского бюджета прогнозируются в сумме около 7,99 трлн. тенге, что соответствует росту на 3,1% к уточненному бюджету этого года. Из них доходы (без учета трансфертов) планируются в сумме около 4,34 трлн. тенге, что выше ожидаемого уровня 2016 года на 3,3%. При этом ожидается, что налоговые поступления вырастут на 7,7%, превысят 4,22 трлн. тенге. При этом размер гарантированного трансферта из Национального фонда в тенге вырастет по сравнению с текущим годом более чем на 16%, составит 2,88 трлн. тенге, а целевого трансферта - снизится с уровня порядка 753 млрд. до 442 млрд. тенге. В целом размер трансфертов увеличится по сравнению с текущим годом на 3,3%, доля трансфертов в поступлениях республиканского бюджета составит более 36%. Расходы республиканского бюджета на следующий год запланированы в сумме 8,56 трлн. тенге, что меньше ожидаемого уровня текущего года на 1%. Следовательно, в реальном измерении, то есть с учетом инфляции, доходная и расходная части бюджета не вырастут, а сократятся. При этом дефицит бюджета на следующий год определен в сумме 578,1 млрд. тенге или 1,2% к ВВП. Поддержание дефицита на этом уровне достигнуто за счет сокращения расходов и увеличения трансферта из Национального фонда. С учетом планируемого привлечения трансфертов из Национального фонда и поступлений в следующем году ожидается сокращение активов фонда. Согласно прогнозу, поступления ожидаются в размере 1,97 трлн. против порядка 2,08 трлн. тенге в текущем году, а использование средств фонда может увеличиться с уровня около 3,25 трлн. до 3,34 трлн. тенге в следующем году. В результате активы Нацфонда на конец 2017 года могут составить 68,8 млрд. долларов, сократиться за год примерно на 3,8 млрд. долларов. Основными приоритетами расходов республиканского бюджета названы выполнение социальных обязательств в полном объеме, обеспечение занятости населения, развитие транспортно-логистической, энергетической, жилищно-коммунальной инфраструктуры. В число приоритетов отнесены также модернизация ЖКХ, укрепление жилищной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры и поддержка предпринимательства и деловой активности. Понятно, что умеренный рост ВВП, низкие цены на нефть и сокращение расходов республиканского бюджета, запланированные правительством, не позволяют рассчитывать на повышение уровня жизни населения в следующем году. Чиновники планируют постепенное повышение размера номинальной заработной платы, но в реальном измерении, согласно прогнозу, она будет сокращаться не только в следующем году, но и в среднесрочной перспективе. Проектом «Закона о республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы» с 1 января 2017 года минимальный размер заработной платы устанавливается в размере 24459 тенге, размер государственной базовой пенсионной выплаты – 12802 тенге, минимальный размер пенсии – 28148 тенге. Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей установлен в сумме 2269 тенге. Размер указанных показателей по сравнению с текущим годом повышается на 7%, за исключением минимального размера пенсий, который вырастет на 9%. Индикаторы, характеризующие рост благосостояния наших соотечественников, будут повышены лишь на ожидаемый уровень инфляции, что должно компенсировать потери от роста цен на потребительские товары и услуги. По такому принципу формировался бюджет в течение всех последних лет. Следовательно, все эти годы уровень жизни социально-уязвимых слоев населения в реальном измерении не повышался, а с учетом девальвации тенге демонстрировал снижение. К примеру, размер минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума в стране по курсу в 360 тенге за доллар, заложенному в бюджете, в следующем году снизится до уровня порядка 68 долларов в месяц, то есть планируется ниже черты бедности в 3 доллара в день. Поэтому, несмотря даже на такой низкий показатель, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума вырастет, согласно ожиданиям властей, до 8% в 2018 -2020 годах против 4% в текущем году. Бюджетные показатели заметно ухудшились за последние два года на фоне падения мировых цен на нефть. Тенденция сокращения поступлений и расходов республиканского бюджета по отношению к ВВП планируется и в следующем году. На следующий год объемы поступлений и расходов бюджета снижены до 16,5 и 17,7% ВВП, в то время как в этом году ожидаются на уровне 17,5 и 19,5% соответственно. Поэтому в условиях сокращения расходной части бюджета не происходит увеличения финансирования, как по программам развития, так и на улучшение уровня жизни населения в реальном измерении. Состояние очередного проекта бюджета наглядно демонстрирует, что построенная модель развития в Казахстане не позволяет адекватно реагировать ни на внутренние запросы общества, ни на внешние вызовы. Главная проблема – внутренняя. Это беззащитность отечественной экономики перед технологическими сдвигами в мировой экономике, в первую очередь - на углеводородном рынке. Бюджет же фиксирует итоги технологического процесса, качество которого определяет система управления в целом. Экспортно-сырьевая модель экономического развития страны сохраняется. Бюджет балансируется преимущественно за счет использования накопленных в тучные годы резервов. Повторяемые как мантра заклинания о выполнении социальных обязательств в полном объеме являются не более чем желанием выдать желаемое за действительное. Инфляция съедает номинально увеличивающиеся выплаты из бюджета. Реальные доходы населения в последние годы не растут, а в долларовом измерении резко сократились. Что касается дальнейшей судьбы предлагаемого правительством проекта бюджета, то можно не сомневаться, что документ будет принят. Проект Закона «О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы»(смотрите пожалуйста на 5 стр.) депутаты Мажилиса парламента и Сената рассмотрят на заседаниях, как водится, покритикуют чиновников за ошибки в планировании, а затем также дружно проголосуют за принятие представленного правительством законопроекта с небольшими косметическими поправками.