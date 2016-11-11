Победа Трампа, как восстание против традиционной политической элиты Либерал может сделаться министром, но из этого еще не следует, что он будет либеральным министром. Вильгельм Гумбольт, немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат ШОКОМ для всего мира и политической элиты Америки стала победа на президентских выборах в США политического enfant terrible Дональда Трампа, сумевшего одолеть ветерана вашингтонского истеблишмента, первую женщину-кандидата на пост главы американского государства Хиллари Клинтон. Судя по всему, это стало следствием настоящего восстания американского среднего класса, преимущественно белых работающих американцев, против традиционной политической элиты страны. Кто-то считает, что это победа соцсетей, где доминировал Трамп, над традиционными СМИ, поддерживавшими в основном Клинтон. Вполне очевидно, что победил политик-популист, неопытный в деле государственного управления и международных отношений, и сделал он это под лозунгами изоляционизма и сосредоточения усилий его администрации на внутриамериканских проблемах. Однако, отгородится от мировых проблем человеку, пообещавшему сделать Америку «снова великой», невозможно без того, чтобы эти проблемы не обострились. Это, конечно, пока всего лишь слова – строить стену с Мексикой, разрывать торговые отношения с соседями, выселять мигрантов и не пускать мусульман в США – но только на их основании и приходится судить о новом президенте США Дональде Трампе. Кроме слов говорить пока просто не о чем. Не секрет, что «плавильный котел», которым является Америка, на самом деле, не превращает американцев во что-то однообразное, унитарное, отнюдь. Граждане этой страны делятся на множество различных групп, зачастую и на этническом, языковом, социальном, религиозном. Есть множество устойчивых групп, вроде мормонов, эмишей, италоамериканцев, хасидов, коренных американцев, есть день Святого Патрика в Бостоне, есть афроамериканская суб-культурная общность, есть чайнатауны, мощно разросшиеся латинские кварталы, Брайтон-бич, да много кто есть. Есть жители социального жилья, многие из которых никогда в жизни не видели никаких денег, кроме пособия по безработице; есть «белые воротнички», живущие в suburbs, ухоженных одноэтажных пригородах с газоном и без заборов, зато с парой машин в гараже; есть глубинка – тоже белая, обожающая пиво, пострелять и машины, так называемые «рэднэки» («красношеи»); есть сильно «поплавленные в котле мультикультурализма» жители мегаполисов, где важнее принадлежать уже к суб-культурной (например, хипстеры), чем к расовой, социальной или национальной общине. Америка чрезвычайно многообразна. Например, крупнейшей национальной общиной в ней являются не англо-саксы, не ирландцы, не мексиканцы, как казалось бы, а... немцы (а вы думали, откуда все это пивное Miller, Budweiser?). Как бы то ни было, важным моментом является тот факт, что разные общины участвуют в управлении своей страной по-разному. Благодаря борьбе за равноправие очень активны в политике афроамериканцы, чей представитель сейчас еще в офисе Белого дома. Традиционно широко представлены англосаксы, основатели всех этих студенческих братств и сестринств Лиги Плюща, в которых, собственно, и куется политическая элита страны. Большую роль в политике играют еврейские круги, благодаря чему президент США может «не переваривать» премьера Израиля, но США практически во всем будут защищать и поддерживать Еврейское государство. Порой крупные общины, вроде итальянцев и мормонов представлены всего какой-то одной знаковой фигурой (например, Джулиани и Ромни). В общем и целом, в политическом классе Америки царит мультикультурализм и политическая корректность, отчего на этих выборах и ждали, прежде всего, интересных кандидатов-женщин (чернокожий уже президентом был, по логике ждали леди-президента) и шутили, что самый сильный кандидат – афроамериканка или латиноамериканка. Но не случилось. Случилось же то, что традиционно аполитичные (а в США явка на выборах в 50-60% - это практически мечта) группы неожиданно организованно пришли и проголосовали за того, кто не вписывался в традиционную политическую элиту, всячески третировал ее (в лице соперников-республиканцев и Хиллари Клинтон), разговаривал примерно также, как типичные представители белой глубинки. Голосовали не за программу Трампа (кто-нибудь вообще понимает в ней что-нибудь кроме изоляционистской лозунговщины?), а за то, чтобы продемонстрировать «тем зазнавшимся выскочкам в Вашингтоне и на Уолл-Стрит», где раки зимуют через «нашего выскочку». Сокращение налогов, сохранение права на ношение оружия, стена на границе с Мексикой – это все хорошо, но куда больше и чаще в соцсетях было просто ненависти традиционному политическому классу США со стороны «рассерженных белых мужчин». Ведь это поразительно, что откровенный сексист Трамп так серьезно обошел Хиллари Клинтон, сильную женщину, опытного политика! Теперь шутят, что Америка по-прежнему страна возможностей, в ней к власти мог прийти не только афроамериканец, но и клоун. Показательный момент: как сообщает газета «Ведомости», падение фьючерса на Dow Jones в пунктах (более 800) после известий о победе Трампа превысило обвал после терактов 11 сентября 2001 г. и во время острой фазы кризиса 29 сентября 2008 г. (!). Победа Трампа сродни Брекситу – там тоже политический, культурный и бизнес мэйнстрим получил по лбу от консервативного сельского электората, в значительной доле просто пенсионеров, которым не нравилось то, что Лондон превратился в филиал России и арабского мира. Но если Англия отказалась от Европы в пользу «равноудаленности» (или равноприближенности, как хотите) с остальным миром, то USexit Трампа продвигается по линии простой самоизоляции (если судить по его риторике), даже не доктрине Монро (Евразия нам не нужна, но на Американские континенты мы никого не пустим), ведь и от Канады с Мексикой Трамп хотел бы отгородится, сократив торговлю с Китаем. Это не может не пугать активистов традиционного политического лагеря (уложивших в ночь триумфа Трампа сайт эмиграции в Канаду, или теперь жгущих покрышки в Калифорнии), но вряд ли США развалятся и сколько-нибудь много людей уедет на север, к либералу-мультикультуралисту Джастину Трюдо. Однако, ясно, что для Казахстана такой изоляционизм ведущей мировой державы чреват еще большим сокращением возможностей играть «равновекторную» политику, балансируя между Россией, Китаем и Западом. После того, как мы вступили в ЕАЭС, а Россия вдрызг разругалась с Западом у нас и так идет сильный перекос, который нельзя поправить через Пекин, нарочито не лезущий никуда за пределы экономических интересов. Мы пеняли США за практически полный отказ от поползновений к демократизации Центральной Азии, где демократическая администрация Обамы пошла на договоренности с действующими авторитарными элитами, а тут, кажется, в случае с Трампом этот третьестепенный регион и вовсе может быть забыт в Вашингтоне. «ДН» несколько месяцев назад публиковала обращение американских интеллектуалов к кандидатам в президенты с требованием вернуться к политике поддержки демократии во всем мире, но оно явно не было ко двору у Трампа, не стеснявшегося в угаре предвыборной борьбы «троллить» традиционный американский истеблишмент комплиментами Путину. В итоге, конечно, никакого конца свет не произошло. Не демократы, так сами республиканцы смогут урезонить самые безумные поползновения нового президента. Как шутил де Голль, его страна – настолько здоровый организм, что некоторое время может позволить себе пожить и без головы. Тоже самое можно сказать и про Трампа. Ему не дадут просто «сдать» Украину, чтобы договорится с Россией, не выйдет он из НАТО, и бросить все дела в Ираке и Сирии тоже не выйдет. То, что мог позволить себе не входивший в вашингтонский истеблишмент кандидат, не может позволить себе хозяин Белого дома, понимающий, что это избиратель может простить сексизмы, но не политические круги, которые уже дважды почти устроили импичменты своим лидерам – Никсону и Клинтону (кстати, мужу Хиллари – и всего лишь за то, что соврал, что ей не изменял). Как говорил мудрый советник Чингисхана Елюй Чу-цай, можно завоевать мир на коне, но нельзя править им, не сходя с коня. Политика США должна измениться, и, возможно, неприятным для многих образом, но перемены эти вряд ли будут такими уж кардинальными.