Наступление на Мосул встало

Кровавые бои идут в «столице» ИГ Масуд АЛИМОВ Операция по захвату Мосула, столицы хариджитского «халифата», известного как Исламское государство (ИГ) или ДАИШ, затягивается. За прошедшие три недели с ее начала войска анти-ИГ коалиции, численностью около 60 тысяч бойцов, состоящие из подразделений иракской армии, курдской пешмерги и шиитского ополчения, сумели пройти несколько десятков километров, отделявших их от Мосула. С востока отряды иракского спецназа даже просочились в город, однако завязли в ожесточенных боях с фанатичными сторонниками джихадистов. По некоторым данным, наступление на «столицу» экстремистов забуксовало из-за серьезных потерь коалиции. Среди убитых – не только иракские и курдские солдаты, но и американские военные. Тем временем, по данным правозащитных организаций, на освобожденных от ИГ проводятся внесудебные расправы и казни. Вот как описывает военную обстановку в зоне наступления российский ресурс «Военный обозреватель»: «За 4-5 ноября иракским военным удалось взять [на востоке Мосула] под контроль квартал Аз-Зухур, жилкомплекс Хадра, район Аден и расположенную рядом промзону, часть района Аль-Кудс и самые окраины района Интисар. Продвижение в городе идет очень тяжело и закрепиться удается только после ударов артиллерии и авиации по огневым точкам террористов. В результате одного из авиаударов уничтожен один из главарей ИГ родом из Алжира Абу Хамза аль-Ансари». При этом обозреватели критично подходят к информации, предоставляемой армией багдадского правительства: «По версии иракских военных, за последние три дня им удалось взять под контроль семь районов в Мосуле, однако в реальности крупных районов взято не более трех - Аль-Кудс, Хадра, Аден. Все остальное небольшие кварталы. Все зависит от того как считать, иракские военные в целях пропаганды предпочитают считать абсолютно все. Сомнению не подлежит только один факт - иракская армия в городе и ведет тяжелые бои». И сражения эти часто проходят с переменным успехом. «Вечером 5 ноября боевики ИГ контратаковали, - сообщает «Военный обозреватель». - В районе Аден был взорван заминированный автомобиль, затем под прикрытием снайперских групп в наступление пошли группы джихадистов. В результате к ночи район Аден был полностью потерян иракскими военными. Иракская армия понесла серьезные потери. По данным исламистов, не менее 50 человек только убитыми. Днем 6 ноября правительственные войска попытались контратаковать, но безуспешно». Весь мир облетели кадры репортажа корреспондента CNN Арвы Дэмон, которая вместе со своим оператором провела 28 часов в осаде вместе с бойцами иракского спецназа, которые колонной на нескольких десятках бронеавтомобилей Humvee вошли в восточные районы Мосула, но были разбиты и окружены в ряде засад, а затем более суток ждали подкрепление, чтобы эвакуировать десятки своих раненых. Странная манера военных действий в городе, когда солдаты иракской армии практически не покидают автомобилей, избегая действовать рассыпным строем, привлекла внимание своей невысокой эффективностью: в итоге десятки бронированных машин были расстреляны боевиками, часть сгорела, а часть попала в их руки. Часто восстановленные и с маркировкой иракской армии, они нагружаются взрывчаткой и отправляются с водителями смертниками для взрывов в боевых порядках армии. Еще одним свидетельством ожесточенности боев стали обнародованные на этой неделе данные о потерях среди американских военных, также участвующих в мосульской операции. Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на «военно-дипломатический источник» сообщило: «За первые две недели проведения наземной военной операции по взятию Мосула погибло 16 американских военнослужащих, еще 27 получили различные ранения. Большинство случаев гибели и ранения военнослужащих являются следствием подрыва на фугасах, артиллерийских и минометных обстрелов». Аналогичную информацию распространил и Турецко-Сирийский комитет за права человека. Как сообщил Global Research, со ссылкой на свои источники, Пентагон отправил на помощь штурмующим Мосул 500 спецназовцев для участия в городских боях, видимо, именно они начали нести тяжелые потери. Судя по всему, командующий силами ИГ, таджик Гулмурод Халимов, бывший командир ОМОНа, прошедший стажировку в США, решил не оборонять Мосул «классическими» способами, закапывая солдат по периметру в окопы, поскольку артиллерия и авиация коалиции немедленно их бы там и похоронили . Вместо этого он провоцирует иракцев входить в тесные улочки мегаполиса, натравливая на них мобильные отряды с легким и тяжелым огнестрельным оружием, группами снайперов, гранатометчиков, которые стараются ловить колонны иракцев в засады, перемещаясь по городу, в том числе и по прорытым заранее тоннелям. Авиационная и артиллерийская поддержка в таких условиях теряет свою эффективность, так как расстояние контактного боя 10-30 метров исключает безопасность нанесения ударов с воздуха для своих частей. Напротив, военный, а особенно психологический эффект имеет применение автомобилей, груженных взрывчаткой со смертниками за рулем. Иракцы, судя по видеозаписям, которые доступны в интернете, по-прежнему испытывают проблемы с действием в рассредоточенном порядке, периодически сосредотачиваясь в плотной застройке, куда метят камикадзе. Также угрожает атакующим и тактика минной войны, которую боевики не избегают применять даже в самой плотной и населенной мирным населением застройке. Неудивительно, что 7 ноября, в своем онлайн дневнике российский блогер el-murid, постоянно обозревающий ситуацию на фронтах этой войны, обрисовал обстановку в самых мрачных тонах: «Наступление на Мосул захлебнулось. Иракцы оставляют занятые ранее деревни, медики с пятницы прекратили регистрировать убитых солдат, хоронят внавал. Среднесуточные потери за последнюю неделю составляют более 200 убитыми». И хотя, он допускает, что «это не означает отказа от штурма, однако на нынешнем этапе продолжать его практически бессмысленно». По его словам, иракцы «не ожидали такого уровня сопротивления», «кроме того, ощутимые проблемы для иракцев составили партизанские налеты и дорожная война». Как следствие нехватки сил, сосредоточенных против Мосула, «американцы и Багдад были вынуждены отказаться от любых операций по всему западному и южному Анбару», что «позволяет ИГИЛ высвободить часть летучих групп и направить их в центральные провинции». Кроме того, «не удалось перекрыть границу с Сирией даже на севере, вследствие чего ИГИЛ вполне беспрепятственно маневрирует силами», благодаря чему Гулмурод Халимов достаточно свободно перебрасывает наличные силы уже из Ирака – в Сирию, чтобы нейтрализовать наступление курдов на Ракку. Что, кстати, ИГ достаточно быстро удалось. Как сообщает «Военный обозреватель», ИГ «в понедельник смогла остановить наступление курдо-арабской коалиции "Гнев Евфрата" южнее и восточнее Айн-Исса. В результате подрыва двух смертников отряды YPG понесли потери и были вынуждены остановиться. По данным исламистских источников, курды потеряли не менее 6 автомобилей, 1 бронетранспортер и около 40-50 человек погибшими. В течение дня 7 ноября 2016 г. курдские вооруженные формирования и оказывающие им поддержку американские спецназовцы не продвинулись вперед ни на метр. Весь день и в ночь на 8 ноября авиация американской коалиции наносила удары по оборонительным позициям «Исламского государства». Бомбардировки продолжают выбивать технику и командный состав боевиков. Однако, их потери все равно значительно ниже, чем у наступающих, главным образом, благодаря атакам смертников. «Очень осторожные оценки потерь коалиции в боях за Мосул можно оценить приблизительно в 8-10 тысяч только убитыми, - пишет el-murid. - Речь идет не только о самом Мосуле, а по всей операции, которая идет буквально две недели. Боевики, по тем же острожным оценкам, потеряли около 2 тысяч человек. На открытой местности в лобовых столкновениях соотношение потерь близко к классическому, однако, как только бои переходят в застройку, оно практически сразу доходит до 1 к 10 не в пользу коалиции - примерно так же, как в Фаллудже и Рамади. Примерно такие же потери при набеговой роевой войне на коммуникациях - зачастую у боевиков нет даже раненых. При таких соотношениях понятно решение о прекращении лобового штурма города - у коалиции неизбежно закончатся солдаты еще на восточном берегу Тигра». Отчасти остановку наступления признали и в Багдаде. По информации CTV News, вчера иракцы «сделали паузу в наступлении на Мосул», чтобы перегруппироваться. Японская газета Japan Times пишет, что «сражение с ИГ быстро превратилось в контактные городские бои... в ходе которых потери среди иракских солдат и мирного населения резко возросли». Издание цитирует Дерека Колмана, американского врача-добровольца, работающего в полевом госпитале иракского спецназа, который рассказал, что только в прошлую пятницу ему пришлось оказать медпомощь 44 людям, «после чего он просто сбился со счета». «По моему, иракские солдаты приходят в себя, только когда забредают слишком далеко», - говорит Колман, сообщив, что только в тот день, только в его полевом госпитале от ранений скончались 12 солдат. «У нас 2 [бронеавтомобиля] Humvee, заполненных мертвыми телами [солдат иракского спецназа]», - сказал американский доброволец. Естественно, сложно представить, что анти-ИГ коалиция отступит от Мосула, это стало бы признанием поражения и страшным ударом по борьбе с экстремистами. Куда более вероятно, что тяжелые потери и ожесточенное сопротивление боевиков вынудят Багдад перевести военные действия в формат осады, сопровождая его жесткими авиа и артиллерийскими ударами по городу, как в 1994 и 1999 годах российская армия брала Грозный, практически разрушив его. Проблема в том, что больше всего от такой тактики будет страдать мирное население, сотни тысяч простых иракцев, которым ИГ не позволил покинуть Мосул. Впрочем, и за его пределами далеко небезопасно. По данным Amnesty International, «люди в форме иракских полицейских избили, после чего убили нескольких человек в деревне в южном пригороде Мосула». На этой же неделе Пентагон признал гибель 64 мирных жителей в Ираке и Сирии, ставших жертвами авиаударов США за последнее время.