МИФОТВОРЧЕСТВО ОТ СИНЕКУРЫ

Почему от региональных международных организаций все меньше проку и все больше проблем? Юрий Сигов, Вашингтон Все чаще и громче звучит на всех уровнях критика явно несправляющихся с разрешением важнейших мировых проблем ведущих международных организаций. Главным упреком их существования является их явно устаревший формат, который был задуман еще при окончании Второй мировой войны. А на сегодняшний день эти организации (и особенно ООН) просто не способны в силу своей "несовременности" вроде как сделать то, для чего их в принципе 60-70 лет назад задумывали. Также большие и малые политики ссылаются на то, что поскольку глобальными мировыми проблемами крупные международные структуры управлять эффективно более не в состоянии, надо вроде как формировать новый мировой порядок на региональном уровне. То есть создавать новые и укреплять уже имеющиеся организации, которые "на местах" более эффективно будут способны и поддерживать безопасность, и развивать куда успешнее экономическое и торговое сотрудничество. Но насколько подобное региональное организаторское структурное партнерство действительно приносит самим участникам этого процесса пользу? И не подменяет ли "региональная говорильня" точно такую же, только с более широким международным охватом? С учетом того, что страны Центральной Азии (пусть не все, но большая их часть) входят по сути дела в две такие региональные структуры - Евразийский союз и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), посмотрим на их примере какова от всего созданного имеется польза, и что с этими структурами может статься на будущее. Сразу оговорюсь, что Евразийский союз в его нынешней форме - структура все-таки чисто постсоветская по своей задумке, и больше играет роль сохранения экономических и политических связей с Россией, нежели вовлечения в какие-то серьезные международные схемы. Поэтому деятельность ШОС за прошедшие с момента ее создания 15 лет, на мой взгляд - куда более интересная демонстрация того, что на самом деле региональные международные структуры из себя представляют. Да и на примере существования ШОС можно определить, стоит ли вообще ломать "политические копья" относительно их создания и поддержания ими "бурной организационной деятельности"? Потенциал был, потенциал может быть, но сейчас - практического проку никакого Напомню, что в ШОС на сегодняшний день входят четыре центральноазиатские республики (в стороне упорно держится Туркменистан, но его внешняя политика ни в какие "организационные рамки" с самого момента получения независимости никогда и не вписывалась). Попали они туда при разрешении вопросов с утверждением новых границ между Китаем и бывшим СССР (ответственность за который взяла на себя Россия), и на протяжении всего существования этой структуры по сути дела что Пекин, что Москва в силу имеющихся у них возможностей стремились по максимуму укрепить свои позиции в рамках ШОС именно в оставшейся бесхозной Центральной Азии. Что же получилось из очень активной на первых порах деятельности ШОС на практике? Не буду сейчас упоминать о числе получивших работу в структурах этой вроде как международной организации чиновников МИДов и сопутствующих им структур всех стран-участников. И даже тех, кто остается что "наблюдателем" (только не очень до сих пор понятно - за чем конкретно?), что еще более мифическим "партнером по диалогу". Как и нет смысла перечислять места проведения разного рода встреч на высшем уровне, уровнями пониже да пожиже, разных семинаров и тому подобного (та же самая "болезнь бурной деятельности" обуревает и многие другие региональные структуры по типу того же БРИКС, так что ШОС здесь явно не одинока). Оценим же только реальные, а не декларативные результаты, которых, естественно, не найдешь ни в одном официальном документе, подписанном первыми лицами стран ШОС за все эти годы. Так вот что конкретно получается из всего имеющегося в наличии в практическом измерении. Начнем с того, что тот большой политический, экономический и военный потенциал, который теоретически существовал при создании этой организации, использован странами- участниками этого объединения так и не был. Ни одного крупного, существенно-влияющего на положение дел в регионе экономического проекта под эгидой именно ШОС не было реализовано, и ничего даже в помине этой организацией делать не планируется. Вся же деятельность в той же Центральной Азии что Китаем, что Россией осуществляется исключительно на двусторонней основе, для чего всех объединяющую структуру создавать было совсем даже необязательно. При этом тот же Китай с каждой страной Центральной Азии ведет свою "экономическую игру", и никоим образом ее "подвязывать" под мифическое во многом существование ШОС не намерен. Насчет какой-то даже минимальной внешнеполитической пользы от ШОС вопросов еще больше. Кроме ничего не значащих в практической плоскости дискуссий первых лиц государств, ШОС как организация ровным счетом ничем за 15 лет своего существования похвастаться не может. Говорят, что у организации какой-то якобы имеется "потенциал будущего", когда к голосу ШОС все кругом станут чуть ли почтительно прислушиваться. Но на сегодняшний день ничего подобного нет даже впомине. Плюс у самих стран- членов этой организации настолько различные внешнеполитические интересы, что никаких единых позиций именно в рамках ШОС фактически ни по одной важнейшей мировой проблеме занимать они просто не в состоянии. Вспомните, к примеру, все важнейшие внешнеполитические конфликты, в которых так или иначе были завязаны страны ШОС, в том числе - Россия и Китай (Грузия, Украина, Крым, острова в Южно-Китайском море и так далее). Так вот ни по одному из данных вопросов у ШОС как организации не было даже впомине своего собственного мнения и некоего единого "сигнала" всем остальным международным структурам. Да, в принципе, и быть не могло. Точно такие же проблемы у ШОС и с решением вопросов безопасности как минимум подконтрольного им региона. Сколько за это время было конфликтов разной степени напряженности только в Центральной Азии - и ни в одном ШОС не просто не участвовала, но никакого даже опосредованного влияния на их решение не оказывала. Но ведь ни политическим, ни военным урегулированием ни одной проблемы региона ШОС вообще не может заниматься. И это, видимо, совершенно не волнует что Китай с Россией, что сами страны Центральной Азии. А ведь с момента вступления в организацию таких разноплановых и "заклятых партнеров" как Индия и Пакистан ШОС могла бы действительно принести пользу и в снижении напряженности между этими странами, и в урегулировании водных и пограничных конфликтов в Центральной Азии, и в наведении порядка при тех же революционных столкновениях в Кыргызстане. Но опять-таки никаких законодательных механизмов для подобного участия ШОС нет, и никто их создавать не намерен. Дискуссии можно вести и дальше. Лишь бы темы были не особо принципиальными, и к реальной жизни бы никакого отношения не имели Если внимательно проглядеть основные документы, которые принимались за все эти годы на саммитах ШОС, то ни один из них не содержит ровным счетом ничего конкретного. Общие рассуждения, подтверждение всем давно известных истин, согласие в том, в чем вообще невозможно расходиться во мнениях - и все это естественно, с регулярным участием первых лиц государств и их ближайших помощников, а также министров иностранных дел. То есть для "верхнего контакта" вроде бы существование ШОС только плюс, а вот во всем остальном - ноль без палочки. Что не менее показательно: ни по одному именно принципиальному вопросу никогда - и ни разу ШОС не принимала именно конкретных решений, а первые лица этих стран на подобное всегда смотрели как на само собой разумеющееся. Возьмем тот же вопрос включения в состав организации Ирана. Одно время, прежде всего Россия и Китай шли фактически на поводу у США, боясь "расстроить" своих "заокеанских партнеров" принятием Тегерана в члены ШОС. Придумали для этого они более, чем неуклюжую отмазку (причем это было еще в 2009 году, когда Иран реально в ШОС просился) будто против этой страны существуют некие "международные санкции"(хотя санкции были чисто американскими, а всем остальным они были просто навязаны). Что дальше? В прошлом году какие-то санкции вроде бы сняли, но опять - Иран даже на полшага не придвинули к членству в ШОС(куда, кстати, Тегеран нынче совсем даже не рвется). Зато мало приятный шелчок иранцам нанесли приняв в ШОС Индию и Пакистан (каждый со своим интересом пробил это все тот же Китай и чуть постаралась Россия). И что на это сказали в Тегеране? А там принципиально "забили" на ШОС-лавочку, и связываться с ней явно по-серьезному не будут больше, предпочитая работать на двусторонней основе с каждой страной-членом этой уникальной организации по отдельности. Зато каждый раз руководство ШОС с гордостью вещает (как это произошло недавно в Бишкеке), сколько миллионов народу уже в общей сложности набралось в ее рядах, и какой могучий экономический потенциал накапливается в этой организации. И получается вроде как чуть ли не половина мира делом охвачена! Ну и что из того? Какой толк от всей этой численности, общем экономическом потенциале или наличии тех или иных на территории стран ШОС запасов природных ископаемых? Какое все это имеет отношение именно к деятельности самой ШОС, а не государствам, по отдельности в нее входящим? Менять надо подход к формированию любых что новых, что старых региональных организаций. А не создавать мифы об их якобы "стратегической важности и необходимости" Сразу подчеркну, что таких организаций, как ШОС что "старо-созданных", что сравнительно молодых по возрасту в мире нынче немало. Вот только как говаривал один восточный мудрец: теоретически - лошадь, а практически - не тянет. В этом плане ШОС - это натуральное мифотворчество, причем осознаваемое прежде всего "большими политиками", которым так и хочется хотя бы в чем-то "уесть" пресловутый Запад. Но только на деле ровным счетом никакой альтернативой - причем ровным счетом ни в чем - Западу существование ШОС не является. Хотя теоретически потенциал у ШОС на самом деле имеется (в очень многих сферах), входящие в него страны даже не помышляют о том, чтобы стать, к примеру, военно-политическим союзом. Напротив- всячески от этого открещиваются. Но тогда и никакого никому "противовеса" ШОС ни в чем не создаст, сколько бы раз об этом на словах не утверждали первые лица государств, в эту организацию входящих. Ведь по той ситуации, которая сегодня царит в мире, быть "внеблоковым" - значит так или иначе под кого-то все равно "ложиться". Просто степень "приспосабливаемости" будет чуть разниться - и это при том, что та же ШОС могла бы реально заниматься важнейшими именно военно-политическими проблемами прежде всего соседних с регионом государств (только в Центральной Азии проблем - выше крыши между самим же странами региона, плюс соседний Афганистан, которым занимаются все, кому не лень - даже Общество помощи детям из Австралии) - но только не ШОС. Между прочим, напомню, что на начальном этапе в рамках ШОС Китай предлагал создать и зону свободной торговли для стран-участниц этой организации, и Банк развития ШОС, который бы финансировал именно под крышей этой организации наиболее крупные экономические проекты в регионе. Но все это потихоньку "спустила на тормозах" Россия, поскольку побоялась, что Китай быстренько ее выдавит из Центральной Азии. В итоге Пекин это по-любому сделал, только не в рамках ШОС, а на двустороннем уровне. Но зато сама организация так ничего толком для развития региона и не сделала за все прошедшие годы. Однако все происходящее никоим образом на реальную, а не декларативную конструктивность "работы" этой организации не влияет. Зато ШОС по-прежнему официальные лица и государственные СМИ именуют "важным международным игроком", с которым якобы кто-то всерьез считается, и который только и думает о том, как бы с другими, подобными ей организациями в мире налаживать "рабочие контакты". И в принципе такой подход понятен: это ведь все новые рабочие синекурные места, новые бюджеты, и новые саммиты-встречи с галстуками и без в сопровождении теле- и фотокамер. Но если попытаться абстрагироваться от судьбы и факта самого дальнейшего существования ШОС, то можно отметить целый ряд заведомо в никуда ведущих особенностей формирования не только этой конкретно региональной организации (она еще не самая бессмысленная на фоне ряда других), но и практически всех остальных, ей подобных. Прежде всего, задумка появляется такая, когда становится ясно, что ООН и аналогичные ей глобальные международные структуры те или иные региональные проблемы не только из года в год не решают, но и решать не планируют. Тогда формулируется некая идея, с ней выступают одно-два первых лица крупных региональных стран, а несколько государств размерами поменьше (не обязательно по территории) попросту подтягивают " до кучи", чтобы придать структуре более солидный и внушительный вид. Потом начинается "кадрово-синекурный набор" в Генеральные секретари, их заместители, начальники отделов и департаментов, и даже на самые рядовые должности под девизом " работа не бей лежачего". А там уж время подходит к саммитам, совместным форумам-симпозиумам и многому другому, без чего ни одна что региональная, что более глобально-охватывающая структура попросту не может существовать. Поскольку всех и все в подобном раскладе устраивает (имеются в виду прежде всего первые лица, потому как без их окончательной "отмашки" такие структуры не создаются), то годами ровным счетом фактически ничего в бурной деятельности таких организаций не меняется, да и меняться не может. Все, что третьестепенно, всем понятно и известно, не имеет прямого отношения к жизни обычных людей на вверенных странах и территориях, неспешно обсуждается, заносится в протоколы заседаний - и потом докладывается и подается, как невероятные достижения и "очевидные успехи". Стоит же возникнуть ситуациям, при которых надо решать действительно важные, принципиальные проблемы - и сразу же у всех подобных организаций наступает клинический паралич. Разбираются с возникающими вопросами в таких случаях сами страны (либо индивидуально, либо в двустороннем формате), а на структуры столь вроде бы "важной" региональной организации вообще никто никакого внимания зачастую не обращает. И так будет, вне всякого сомнения, думаю, и дальше. Потому как менять надо сами принципы создания и существования подобных структур - но только к большому сожалению такой задачи никто и не ставит. А раз всех такое положение дел устраивает - так значит никаких изменений, что в рамках ШОС, что в аналогичных организациях ожидать на обозримую перспективу не приходится.