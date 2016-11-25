Я уехал в Астану,

а приехал в Нурсултан Ваше Величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь стоял тут всё время, видел, как вы, откровенно говоря, просыпаетесь, слышал, как вы, грубо говоря, смеётесь и так далее. Позвольте вам сказать прямо, Ваше Величество... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! Из пьесы Евгения Шварца «Голый король» ИНИЦИАТИВА депутатов мажилиса, принявших декларацию к 25-летию независимости, самым ярким предложением которой стало возвращение к теме переименования столицы Казахстана, вызвала закономерную реакцию общества: только ленивый не позубоскалил над верноподданическим запалом законодателей в соцсетях. Немного пугает, что никто выше рангом не одернул, не вернул людей на землю, не напомнил, что в бюджете, куда выдавливают из бизнеса последние соки, банально нет денег на столь дорогостоящее проявление их лоялизма. Тем более что никто из наших чиновников и народных избранников не заикается о том, чтобы заимствовать опыт Блумберга и Трампа, установивших себе зарплаты в $1 в год, а на подобные предложения реагируют крайне отрицательно, хотя вчерашний «гордый и успешный центральноазиатский барс» вновь вернулся к практике займов у международных доноров для финансирования расходов бюджета. Между тем у всего есть своя цена, будь то ЭКСПО или переименование стран и столиц, и совсем непонятно, откуда брать деньги, чтобы ее оплатить. Моветон быть щедрым за чужой счет, а как называть оплачиваемое не из своего кармана лакейство? Полный текст принятой мажилисом декларации смотрите, пожалуйста, на стр. 8, а нас интересует только депутатский «креатив», поэтому позвольте цитату: «...Великий Путь Независимости должен быть увековечен! Необходимо воздвигнуть в столице монумент «Тәуелсіз Қазақстан». Предлагаем отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства Первого Президента – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектов страны». Зачитавший текст декларации депутат Куаныш Султанов выразил личное мнение, заявив, что город можно назвать, как Назарбаев, так и Нурсултан. Его коллеги не предложили иного, кроме, может, варианта «Астана-Елбасы». Никто в парламенте не выступил против инициативы по переименованию, декларацию приняли единогласно. Важный момент: как сам Султанов прокомментировал возможные траты на переименования. Позвольте еще цитату, на этот раз от Радио «Азаттык»: «По мнению Султанова, если решение будет принято, то денежные расходы, связанные с переименованием, «будут потрачены во благо, пойдут на пользу, формирование национального сознания, государственности, истории». Очень печально читать такие слова, особенно после скандальной истории с ценой на разработку ТЭО строительства астанинского пантеона, оцененную в 79 млрд тенге. Только на переименование нескольких астанинских улиц, которое также к юбилею независимости придумали люди с воображением чуть похуже, чем у г-на Султанова, в астанинском бюджете на несколько районов заложено не менее 37 млн тенге. По примерным подсчетам наших коллег, в частности с сайта KazDay, только непосредственные затраты, связанные с заменой документов, табличек, печатной продукции, перешагивают за 40 млрд тенге. А сколько денег уже было потрачено на «раскрутку» имиджа Астаны – от одноименной велосипедной команды до роликов на Euronews, платных публикаций, медиафорумов? Да даже с EXPO получится, что выиграл проведение город с одним названием, а проведет другой? Вот уже точно, как острят казахстанцы, «я уехал в Астану, а приехал в Нурсултан». Подсчитать непрямые затраты на подобные переименования, не говоря уже о том, сколько теперь нужно будет зафиксировать как потери, ввиду отсутствия актуальности трат, не может никто. Вопрос о том, насколько может страна позволить себе такую роскошь, молясь на Кашаган и занимая по миллиарду долларов в год на бюджет? Стоит ли того «формирование национального сознания, государственности, истории»? И, самое главное, будет ли такой «пир по время чумы» действительно работать на благо казахстанцев, а не вызовет массовое отторжение той политической реальности, в которой пребывают обе палаты нашего парламента? Судя по реакции соцсетей, идти на такие преобразования, безотносительно их моральной стороны, необоснованно просто с точки зрения финансовых возможностей государства. Конечно, самые жесткие и последовательные критики режима с удовлетворением и даже радостью встретили эти инициативы, но это только потому, что они уверены, что такой сценарий приблизит революцию и насильственную смену власти в стране. Доходит до смешного, когда на совещания акимов регионов с бизнесом, который должен давать деньги, пускают откровенных фриков, которые с блеском городских сумасшедших в глазах обещают вложить в родную страну 25 миллиардов евро, а потом приезжают к журналистам на встречу... на автобусе. Нам всем известно, как жестко просеивает сито из помощников и подчиненных к власти предержащей, но вот такого, чтобы неадекватных граждан так легко пускали – это больше похоже на отчаяние. Тем более что мы видим последовательное стремление государства максимально увеличить налоговую нагрузку, сбор налогов и учет средств граждан и компаний. Не случайно в Комитет нацбезопасности, куда отправился «вечный премьер» Масимов, вслед за ним ушел на этой неделе и Даулет Ергожин, покинувший комитет государственных доходов Минфина. Не случайно одна за другой следуют инициативы по «закону» всего и вся в безнал, по снижению порога НДС и другие, за которыми сквозит пустота госмошны, скучающая по тучным временам нефтяных осадков. Отечественный бизнес в лице популярных блогеров даже не скрывает своего разочарования и злости по поводу того, что происходит в Астане. Обычно куда более дипломатичный, он все больше пишет по поводу клинических диагнозов и болезней мозга. И это после того, как сам президент называл авторов из этой маленькой, но очень известной когорты, теми, кого он периодически читает в Интернете! Можно, конечно, предположить, что происходящее – это не просто фонтан лоялизма, забивший вместо нефти прямо из земли, но отражение борьбы тех же самых астанинских кланов, в которых условные «идеологи» пытаются бороться за лояльность «Верховного арбитра» с условными «финансистами-аудиторами», своим единственным оружием – пиаром. В этом плане становится понятным, к чему такие инициативы и маниакальное стремление к референдуму по Конституции – потому что это «тема» для «идеологов», которая закономерно оттесняет на второй план скучных «бухгалтеров». Без этого, в режиме «экономической диеты» нафталиновые кошмары уже мучают специалистов по подсчету голосов и медийным «выворотам». Такое тоже возможно.

Тогда, впрочем, можно увидеть противостояние этих групп и в более ранних событиях этого года, когда, скажем, озабоченные только деньгами «бухгалтера» проталкивают аренду земель иностранцам, а их визави исподволь, втемную используют маргинальные фигуры для провоцирования «народного бунта», что в итоге заканчивается поражением планов «аудиторов». А «идеологи» просто жертвуют своими пешками и, пользуясь совковой любовью к датам, переходят в контратаку по линии переименований. Может такое быть? В принципе, да, хотя открыто о таком никто, наверное, и не скажет. Но самое важное, что подобные инициативы все больше раздражают общество, все больше расширяют разрыв между властью и обществом, возводя стену непонимания между государственной системой и населением страны. История изобилует примерами, когда такой разрыв (помните знаменитое Марии-Антуанетты: «Нет хлеба? Пусть едят пироженые»?) приводит к самым печальным последствиям, вплоть до революций и развала государств, куда более могущественных, чем наша родная петрократия. Это, конечно, не обязательно все кончается так печально, бывает, что просто из страны уезжают все, кто не может мириться с абсурдом. Помнится, г-н Ли Куан Ю называл их «умные люди».