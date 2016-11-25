ОТНОШЕНИЯ С ЧИСТОГО ЛИСТА

Эрдоган пожелал Мирзиёеву победы на президентских выборах в Узбекистане

Нигора Юлдашева, Ташкент

Во время визита в Самарканд 17-18 ноября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пожелал временно исполняющему обязанности президента премьер-министру Шавкату Мирзиёеву успеха на предстоящих президентских выборах, а также выразил надежду, что свой первый зарубежный визит будущий глава Узбекистана совершит именно в Турцию. «Мы с удовлетворением восприняли бы подобный визит. Для нас это имеет большое значение», - сказал Эрдоган, который также назвал Узбекистан приоритетным партнером Турции в Центральной Азии и призвал значительно расширить двустороннее сотрудничество стран во всех сферах. По его словам, еще в октябре 2016 года в ходе переговоров глав МИД Турции и Узбекистана в Ташкенте была разработана «Дорожная карта», направленная на углубление двусторонних отношений. В начале 2017 года должно состояться очередное заседание межправительственной комиссии, в рамках которого намечается инвестиционный форум. «В этой связи мы ожидаем от узбекской стороны ценных предложений. Надеемся, что за короткое время сторонам удастся наверстать упущенное», - отметил Эрдоган.

Напомним, что свой визит в Самарканд Реджеп Тайип Эрдоган совершил сразу после двухдневного визита в Пакистан, с которым у Турецкой Республики до недавнего времени складывались не во всем гладкие взаимоотношения. Вылетая из Исламабада в Ташкент, Эрдоган заявил журналистам, что надеется «открыть новую страницу» в отношениях Турции с Узбекистаном. До этого политические лидеры двух крупнейших тюркоязычных стран не вели официальных переговоров уже 13 лет. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов посещал Анкару в 1999 году, а сам Эрдоган побывал в Ташкенте в 2003 году еще в статусе премьер-министра. За этот период произошло немало драматических событий. В Ташкенте многие помнят, что Турция была первой страной, признавшей национальный суверенитет Узбекистана в декабре 1991 года. Тогда же Ислам Каримов стал первым лидером независимого государства Центральной Азии, посетившим Анкару. «Моя страна пойдет турецким путем, - сказал тогда Каримов. Что на тот момент означало прежде всего декларацию выбора светской модели развития государства с рыночной экономикой. Передовицы ташкентских газет тогда охотно цитировали высказывание первого президента Узбекистана, несмотря на слегка комичный оттенок их заголовков - вроде «У нас свой, турецкий путь развития». Вскоре между странами был заключен договор о вечной дружбе. Турция предоставила своему новому союзнику 2 млн. тонн пшеницы и трехлетнюю ссуду на $590 млн. Началось интенсивное проникновение в Узбекистан турецкого бизнеса и культуры. По оценкам экономических аналитиков, к середине 1990-х годов турецкие инвестиции в экономику Узбекистана уже достигли $1 млрд. С 1993 года правительство Узбекистана объявило о намерении направить сотни студентов на учебу в турецкие вузы. Практически в каждом регионе страны открылись турецкие лицеи.

Затем наступило резкое охлаждение, вызванное нежеланием Турции выдать Узбекистану ряд иммигрантов - резких политических оппонентов Ислама Каримова. Главный среди них - лидер оппозиционной националистической партии «Эрк» Мухаммад Салих (Салай Мадаминов), конкурировавший с Каримовым на президентских выборах 1991 года. Он получил политическое убежище в Норвегии, но обосновался в Стамбуле, где проживает по сей день. Там же оказался и лидер оппозиционного движения «Бирлик» Абдурахим Пулатов, перебравшийся в Стамбул из Баку и проживший в Турции шесть лет. По утверждению узбекских спецслужб, на территории Турецкой Республики политические эмигранты смогли встречаться и вошли в сговор с главарями террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ). После серии террористических актов в феврале 1999 года в Ташкенте уголовный суд объявил Салая Мадаминова одним из организаторов покушения на Ислама Каримова и заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы. Но визит президента Каримова в том же году в Анкару существенно не повлиял на судьбу оппозиционеров. Узбекистан ввел визовый режим с Турцией и ослабил дипломатические контакты. Затем в стране прошла массовая кампания ликвидации частных школ и лицеев, функционировавших под эгидой религиозного проповедника Фетхуллы Гюлена, тогда еще не считавшегося главным врагом Реджепа Тайипа Эрдогана. Узбекские власти насторожила сначала практика раздельного обучения мальчиков и девочек, не соответствовавшая законам светского государства. Затем доктрина о «мягком» проникновении гюленистов в государственные, бизнес и -образовательные структуры. Впоследствии многие выпускники турецко-узбекских образовательных заведений были обвинены в причастности к запрещенной в Узбекистане религиозной гюленовской секте «Нурчилар». Следующее осложнение отношений произошло в 2011 году после закрытия в Ташкенте сети супермаркетов «Туркуаз». Их бывший владелец Вахид Гюнеш был обвинен в уклонении от уплаты налогов и организации подпольного производства без регистрации. Все имущество сети «Туркуаз» было конфисковано. После депортации в Турцию Гюнеш заявил о рейдерском захвате и о пытках, якобы применявшихся к нему в ходе следствия с целью склонить к самооговору. С аналогичными заявлениями выступил еще ряд турецких инвесторов, чей бизнес был конфискован в Узбекистане. Парламент Турции даже занес Узбекистан в список пяти «недружественных стран». В ответ в Ташкенте запретили ретрансляцию популярных турецких телесериалов, вроде «Великолепного века», и переименовали улицу, прежде носившую имя Мустафы Кемаля Ататюрка. Узбекистан также отказался войти в Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и не отменил визовый режим с Турцией, хотя Турция давно предоставила возможность безвизовых поездок гражданам всех тюркоязычных стран региона. По мнению политических аналитиков, все это объяснялось, по большому счету, не столько конкретными инцидентами, сколько принципиальным недовольством Ислама Каримова геополитической и культурной экспансией Турции в Центральной Азии. Жесткий и амбициозный первый президент Узбекистана считал только себя достойным статуса регионального лидера и не соглашался строить внешнюю политику под чьим-либо патронажем, предпочитая даже со сверхдержавами - Россией, Китаем и США формат двусторонних отношений с тщательно продавливаемым им оттенком «особой доверительности» - то есть признания исключительной роли Узбекистана как регионального политического партнера.

Заметим, что на фоне всех этих коллизий экономические отношения между странами продолжали осуществляться. По официальным данным, в Узбекистане сейчас продолжают действовать более 450 предприятий с участием турецкого капитала, ежегодно экспортирующих продукцию на $300 млн. долларов и обеспечивающих работой до 50 тысяч человек. Турция также продолжала оставаться весьма популярной страной среди представителей среднего класса в Узбекистане. Масса узбеков высокого и среднего достатка продолжала совершать регулярные поездки в эту страну на отдых, завязывать в Турции деловые, дружеские и даже родственные связи. В феврале 2014 года состоялась неформальная встреча президента Ислама Каримова с президентом Эрдоганом во время открытия Олимпиады в Сочи. Об этом сообщили даже официальные СМИ Ташкента. Тогда же появилась информация о возможном официальном визите Эрдогана в Ташкент, который пока так и не состоялся.

17 ноября 2016 года Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении своей супруги Эмине, министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, вице-премьеров Вейси Кайнака и Тугрула Тюркеша, начальника Генштаба ВС генерала Хулуси Акара, министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюл Саян Кая, министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака и министра экономики Нихата Зейбекчи прилетел в Самарканд. В аэропорту их встретил вице-премьер Узбекистана Адхам Икрамов. 18 ноября президент Турецкой Республики в сопровождении временно исполняющего обязанности президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главного муфтия Усмонхона Алимова посетил могилу Ислама Каримова на мусульманском кладбище Хазрати Хизр в Самарканде, где совершил молитву. «Я очень рад тому, что нахожусь с визитом в Узбекистане, куда не приезжал в течение длительного времени. К сожалению, я не смог принять участие в церемонии похорон Ислама Каримова, поскольку находился в это время в Китае на саммите G20. На церемонии нашу страну представлял вице-премьер Тугрул Тюркеш. Сегодня у меня была возможность посетить могилу господина Каримова и от имени своего народа отдать дань уважения его памяти. Я соболезную всему узбекскому народу. Узбекский и турецкий народ, наша религия, язык, история и культура настолько близки и взаимосвязаны, в новом периоде мы рассчитываем вывести отношения между нашими странами на уровень, достойный дружбы, мы хотим открыть новую страницу в сотрудничестве», - процитировали его слова официальные СМИ Ташкента. Шавкат Мирзиёев, на которого в этот момент были устремлены все взгляды властной элиты Узбекистана, в свою очередь сказал: «Благодарю вас за то, что вы лично посетили могилу Ислама Каримова, проявив уважение к памяти президента страны и всему узбекскому народу. Ислам Каримов - архитектор независимого Узбекистана».

Затем состоялись почти трехчасовые переговоры Эрдогана и Мирзиёева, в которых приняли участие и главы МИД Мевлют Чавушоглу и Абдулазиз Камилов. Основным итогом, как утверждает официальная пресса Узбекистана, стала договоренность о проведении представительного узбекско-турецкого инвестиционного форума в Ташкенте в начале 2017 года. Предполагается, что турецкие инвестиции в Узбекистане могут быть привлечены к развитию новой свободной экономической зоны в Ургуте, строительству современных комплексов по выращиванию, глубокой переработке и экспорту сельскохозяйственной продукции, совместных предприятий в текстильной и кожевенной промышленности - в частности продвижения на внешние рынки готовой брендовой продукции совместной глубокой переработки хлопкового волокна, кожевенного сырья и фармацевтики. Также обсуждено возможное участие Турции в организации современной туристической инфраструктуры в Самарканде, Бухаре и Хиве. Это соответствует основным тезисам в предвыборной платформе Шавката Мирзиёева, обещавшего создать в стране благоприятный бизнес- климат для привлечения крупных зарубежных инвестиций и создания новых рабочих мест. Неправительственные аналитики полагают, что для Турции, переживающей сейчас не лучший период в экономическом развитии, 30- миллионный Узбекистан с его относительно дешевой рабочей силой может быть интересен. Что же касается политических рисков потенциальных инвесторов, то они пока могут сделать ставку на некоторые изменения внешнеполитического курса Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который в последние месяцы вроде бы продемонстрировал удивительную сговорчивость в отношениях с ближайшими соседями по региону - Таджикистаном и Кыргызстаном. Вроде бы можно и вправду попробовать начать все тут с чистого листа. А дальше?.. По сообщениям турецкого информагентства Hurriyet Daily News, улетая из Самарканда, Реджеп Тайип Эрдоган прямо в самолете начал рассуждать о возможности сместить вектор внешней политики Турции от нереализованного стремления к вступлению в Евросоюз, к вполне реальным перспективам вступления в ШОС со всеми вытекающими последствиями. Думается, для Эрдогана в этом и был главный смысл его нынешних визитов в Исламабад и Самарканд. Он мыслит прежде всего о геополитических стратегиях. Каким игроком, партнером или соперником окажется в перспективе для него Шавкат Мирзиёев, так же как и он совершивший долгий и трудный путь к вершине власти в своей стране, покажут ближайшие годы. Пока что до президентских выборов в Узбекистане осталось чуть больше недели.