ЕврАзЭС НА "Шелковом пути": случайный попутчик или вынужденный пассажир?

Почему к проекту Евразийского союза не присоединяются страны, не состоявшие ранее в СССР? Юрий Сигов, Вашингтон Избрание в Соединенных Штатах нового президента, который уже пообещал полностью "переделать" экономические отношения с Китаем (а также сделать много еще чего другого), вызвало всплеск предположений относительно того, каким образом Пекин будет строить свою экономическую стратегию в окружающем его мире. То, что будет пересматриваться проект так называемого Транстихоокеанского партнерства, в которое КНР "не взяли по просьбе" нынешней администрации США - не самая большая проблема. Принципиально то, станет ли Китай исключительно индивидуально "качать" свои экономические права и в Азии, и в европейском направлении или попытается расширить свои экономические связи с уже сушествующими региональными объединениями по типу Евразийского союза. Не будем забывать, что Китай - сам себе голова, и у него "все ходы расписаны" на много лет вперед. Никакие союзы и объединения по большому счету ему не нужны, и, скорее, к нему будут за "почетным членством" по-прежнему обращаться (как это было с тем же Банком инфраструктурных инвестиций), нежели Пекин к кому-то пойдет на поклон и станет плясать под чью-то постороннюю "экономическую дудку". Интересно и то, что Китай по-прежнему является важнейшим внешнеэкономическим партнером США, а новая администрация в Белом доме, скорее всего, попытается "призвать китайцев к порядку" и в эту двустороннюю торговлю (а также в финансовые отношения между двумя странами) внести некий "американский порядок". И в то же время проект "Один пояс - один путь" - чисто китайская затея, на трассе которой, по крайней мере в европейском направлении, расположены страны Евразийского союза. Поэтому - и вроде бы сама складывающаяся нынче глобальная конъюнктура должна плотнее подтолкнуть КНР к взаимодействию с Евразийским союзом по всем параметрам. Но насколько это все осуществимо на практике? Никакой экономики не бывает без политики. И наоборот Как известно, одна из веток так называемого Шелкового пути в его новом, чисто китайском исполнении должна проходить через территорию Казахстана, России и Белоруссии к европейским рынкам. То есть можно сделать и так, а можно территорию России и обойти, и тогда задействовать только страны Центральной Азии, Иран, республики Закавказья и Турцию. С китайской стороны уже давно принято решение делать и то, и другое, и помешать этому реально никто из транзитных участников Шелкового пути в принципе, не в состоянии. Теперь посмотрим, насколько Китай вообще заинтересован в объединениях, где правит бал именно политика, а экономика уже по чисто конъюнктурным интересам попросту "пристегивается за кампанию". Начнем с того, что в Евразийском союзе взаимодействуют совершенно несопоставимые по масштабу и влиянию экономики. На те же Россию и Казахстан приходится более 96 процентов всей экономической начинки Евразийского союза. А соответственно, для тех же китайцев можно просто напрямую взаимодействовать с Москвой и Астаной (покупка той же нефти или газовые проекты) - и сам Евразийский союз при этом окажется вообще не при деле. Замечу также, что никаких правил и особого регулирования торговли энергоресурсами в рамках Евразийского союза не существует, а все, что Китай подписывает по приобретению этих ресурсов с Россией и Казахстаном, идет чисто на двусторонней основе. Прекрасно понимают в Пекине, что такие страны, как Белоруссия, Кыргызстан и Армения, приняты в это объединение исключительно по политическим соображениям и исключительно интересам только одной страны - России. Соответственно Китай не заинтересован взаимодействовать с теми структурами, где политика явно преобладает в каких-то разумных масштабах над экономикой, и ни о каких именно экономических выгодах подобных объединений даже мечтать не приходится. Даже в рамках Шанхайской организации по сотрудничеству ШОС Китай играет прежде всего в "экономику", и пока успешно препятствует превращению этой аморфной структуры в реальную политическую региональную силу. Есть и еще один важный сюжет, который в плане разработки Шелкового пути Китай всегда имеет в виду. Для него очень важным является расширение океанского, морского компонента вывода китайских товаров на внешние рынки, включая европейские. Так вот, ни одна страна Евразийского союза не интересует Китай именно с этой точки зрения (кроме России ни одно государство этого объединения не имеет выхода к мировым океанам, а объемы перевалки грузов российскими портами - всех вместе взятых на всех морях и океанах - меньше, чем годовой оборот только одного порта Шанхай). Надо также учесть, что Китай работает по любым направлениям того же Шелкового пути в исключительно стратегическом измерении. Просчитывается выгода от тех или иных рынков, планируются конкретные сферы экономики, где можно уже в самое ближайшее время выйти на высокие показатели. Плюс для Китая приоритетом все-таки остается направление в сторону так называемых Южных морей (Индийского и Тихого океанов) нежели "поход на север" к рынкам Европы хотя и привлекательным, но без особой динамики, и что главное - перспективного будущего. Именно по этой причине китайские специалисты неоднократно подчеркивали, что сам вектор развития Евразийского союза - по своей сути тупиковый, потому как не направлен на те рынки, которые являются перспективными не только на сегодня, но и как минимум на 15-20-летнее будущее. Даже если к Евразийскому союзу удастся "подтащить" еще пару-тройку республик бывшего СССР, они не смогут обеспечить именно перспективное развитие этого объединения. И даже при всех политических преимуществах, которые от подобной деятельности может получить Россия, в экономическом плане ровным счетом никаких выгод от такой "объединительной работы" не будет. Да, есть еще вариант привлечь в ряды Евразийского союза другие, не постсоветские страны. Но здесь опять-таки надо четко просчитывать не только чистую политику, но и возможные экономические перспективы. Та же Турция, к примеру, некогда выражала желание вступить в Евразийский союз. Были переговоры на эту тему с такими странами, как Сирия, Египет и Вьетнам. Еще пара стран в Азии также вроде как готовы были рассматривать вероятное сотрудничество с Евразийском союзом. Но на на практике пока ничего не меняется: Евразийский союз - проект чисто российский, сильно кренящий в сторону политики, и никаких экономических прорыров никому он по-прежнему не сулит. Если "Шелковый путь" в Евразию пойдет из Китая мимо России, то Евразийский союз и Китай вообще не будут соприкасаться И здесь вот в чем еще важно, на мой взгляд, определиться. Это с реальными, а не декларативными основами нынешнего взаимодействия России и Китая на мировой арене. Тем более если речь идет о серьезных экономических проектах, которые только на территории Евразии в случае их осуществления потребуют миллиарды долларов инвестиций и участия как государственных, так и влиятельных частных структур. Так вот, главное здесь то, что для России сегодня Китай - это самый важный внешнеполитический и экономический партнер. И об этом не только говорят на всех форумах и встречах российские первые лица, но так и есть на самом деле. А вот для Китая, каким бы дружественным и партнерским он не казался российским властям, Россия - только один из важных, но не самый главный все же партнер в мире. Есть ведь у Пекина множество и других, не менее важных клиентов по всему свету, включая, кстати, ту же Америку и Евросоюз. Которые совместными усилиями против России на всех фронтах борятся (и будут бороться дальше, даже если этому будет активно противостоять вновь избранный президент США Д. Трамп). Если в сотрудничестве с Китаем Россия и собранный ею Евразийский союз попытается заменить в чем-то сотрудничество Пекина с Евросоюзом, то для Китая Евразийский союз - это скорее удобная транзитная территория (хорошо оборудованная, с целым набором соответствующих объектов инфраструктуры), нежели именно выгодный торгово-экономический партнер. Если бы это был единый СССР - да, были бы тогда какие-то долгосрочные преимущества от расширения присутствия именно на такой территории. А так получается, что у всех государств Евразийского союза - своя политика, экономика, интересы, и КНР куда выгоднее иметь с ними дело по отдельности, чем в рамках весьма специфической единой структуры. Потом не будем забывать о том, что для Китая по деньгам куда выгоднее сегодня азиатское направление строго на юг. К примеру, китайцы имеют зону свободной торговли со странами АСЕАН, "подтягивают" и тех, кто в этой организации в Азии не состоит, но может быть очень полезен для Пекина и с политической, и с экономической точек зрения (тот же Пакистан). И если только на страны АСЕАН приходится почти четверть китайского экспорта, то на всю пятерку стран Евразийского союза - чуть больше двух процентов. И что также немаловажно: затея Китая- выйти на европейские рынки осуществима и без прохождения китайских транспортных и водных путей только через Россию. Есть обходная дорожка через Казахстан, Туркменистан, Иран(если против него вновь не будут введены санкции после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов) и республик Закавказья (Азербайджан и Грузия- в первую очередь). А это сразу же поставит под вопрос какие бы то ни было интересы Евразийского союза как связующего звена в Шелковом пути и его евразийской составляющей. У Китая по-прежнему есть деньги. А деньги любят все - особенно ближайшие соседи Что же дальше ждет китайский Шелковый путь и пытающийся подстроиться к нему Евразийский союз? Ситуация развивается в динамике, и четко понять, как будут дальше формироваться отношения и между США с КНР, и американцев с Россией, пока невозможно. Но есть чисто прагматический аспект дальнейшего будущего китайских экономических планов интеграции той же Центральной Азии в свои транспортные планы в зависимости от того, как дальше будут строиться связи, прежде всего между Россией и условным Западом (США и странами ЕС). Сейчас для КНР принципиально, чтобы не испортились отношения с Америкой и чтобы Россия как можно скорее нормализовала отношения с США и Евросоюзом. Но насколько такое возможно? Насчет отношений Китая и Соединенных Штатов надо дождаться того момента, когда в Белый дом в Вашингтоне въедет его новый обитатель. Потому как одно дело - говорить много чего в ходе предвыборных встреч с народом, и другое - действовать на практике, будучи связанным очень серьезными последствиями, прежде всего - громадными объемами двусторонней торговли Пекина и Вашингтона, превышающих 500 млрд. долларов. Отношения коллективного Запада и России вряд ли восстановятся до какого-то подобия нормального положения на обозримую перспективу, даже если Дональд Трамп (что невероятно, но некоторые российские политики на подобное на полном серьезе надеются) перевернет полностью всю внешнню политику своей страны. И заодно "по-дружески посоветует" европейцам немедленно нормализовать свои отношения с Москвой, отменив все те санкции, которые Европе, по сути дела, навязала сама же Америка при ее нынешнем президенте. Далее - о финансовых возможностях. Все страны той же Центральной Азии спят и видят, чтобы Китай вложил в их экономику очередные десятки миллионов долларов. И китайцы реально вкладывают - вне зависимости от того, попадают те или иные проекты под Шелковый путь или нет. В таких республиках, как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, именно Китай - самый крупный инвестор, вне зависимости от того, состоит ли КНР в ШОС и будет ли какое-то подобие единого механизма сотрудничества между китайцами и Евразийским союзом. В этой связи лично у меня имеются большие сомнения, что экономический проект Евразийского союза каким-то образом будет дополнять китайскую задумку Шелкового пути в его европейском направлении. Скорее Китай проложит несколько веток и вариантов в направлении той же Европы. И попытается задействовать в проект те страны, где китайский бизнес будет либо уже чувствовать себя вполне комфортно, либо увидит подобные шансы для себя на ближайшую перспективу. Также немаловажно и вот еще что. Если в страны Центральной Азии Китай продолжает весьма активно вкладываться (хотя этот регион для КНР и не критичен с точки зрения немедленной отдачи), то на счет российского рынка ситуация прямо противоположная. Политика взаимодействия Москвы и Пекина, которая обеим странам реально выгодна (пусть и с разными подходами), лишь в очень небольшом масштабе подкрепляется сотрудничеством экономическим. Когда американцы и европейцы ввели против России санкции (а они прежде всего нанесли ущерб российской стороне в плане получения банковских кредитов), то в Москве рассчитывали прежде всего на Китай и его большие деньги. Всем вроде бы известно, что у Китая - миллиардов некуда вроде как девать лишних. И уж партнеру и союзнику - да еще такому как Россия- вроде бы сам Бог велел затащить к себе китайские инвестиции. Но на деле ничего подобного так и не случилось. Во всех двусторонних проектах, которые ведутся с участием КНР в России, финансовые гарантии дает именно российское правительство, а вовсе не китайское. При этом все переговоры по расширению экономического сотрудничества между двумя странами идут фактически под китайскую диктовку. Китай не пускает особо к себе российские компании, да и китайские банки, боясь попортить отношения с американцами и европейцами, вовсе не горят желанием работать на российском рынке. А посему "подсоединение" к китайскому Шелковому пути, скорее всего, у стран Евразийского союза пойдет исключительно на двусторонней основе. Да и то только в том случае, если Пекин сам решит, кто и чем ему в этой затее будет полезен. Включая и прокладку самих маршрутов Шелкового пути (в том числе - и мимо российской территории), и их экономическое наполнение как товарами, так и сырьем.