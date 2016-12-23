Робкий призрак Kazexit - a

или Вопросы окраинного строительства сельского жилья «Если не будут выполняться правила, описанные в договоре, Казахстан имеет право выйти из ЕАЭС. Я уже это говорил, и повторяю снова. Казахстан не будет входить в организации, которые угрожают нашей независимости. Независимость - это самое главное наше богатство». Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана В ПРЕДДВЕРИИ юбилея независимости и трагических событий в Алматы 1986 года многие вспоминают, как вышло, что наша страна последней вышла из СССР и кто занимал какую позицию в дни Желтоксана. Вместе с тем, будучи опять вовлеченным в интеграционные процессы на евразийском пространстве, очевидно мало привлекательные с точки зрения экономической выгоды, Казахстану вновь остается надеяться в основном на то, что нас оттуда попросят, а не уходить самим (что может быть, чревато). Как ни странно, какие-то предпосылки того, что попросят, неожиданно появились именно на этой неделе. Позиция руководства нашей страны вызывает ожесточенную критику со стороны политически активных кругов Армении и России. Хочется верить, что это – к лучшему. Первым тон антиказахстанской критике задал армянский политолог, Директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саргсян. Несмотря на название, во многом аналогичное нашему КИСИ, речь, судя по всему, идет не о государственной аналитической структуре Еревана, а о неправительственной организации, чей руководитель, кстати, ранее уже говорил о том, что Армения вступила в ЕАЭС «под давлением» со стороны Кремля. Что же сказал политолог на этот раз? Позвольте цитату: «Что значит для Армении Беларусь? Какое-то государство, не имеющее абсолютно никакого значения. С подобными государствами можно вступать в явный конфликт, если это превращается в политику, если мы знаем, что посредством этого решается проблема. Тогда Лукашенко бегом прибежит сюда и начнет говорить с Арменией. Или Казахстан – какое он имеет значение для Армении? Для Армении это явно враждебное государство. Почему Армения должна уважать различные позиции Казахстана, его подходы? Когда в Совете Европы что-то происходит, мы видим, что в каком-то виде звучат фразы, обвинения, - нечто подобное было и после апрельской войны: ясный, простой вопрос был поставлен перед странами – чем они заняты? И, естественно, у всего этого есть свое значение, сразу замечаем, что они пытаются выпутаться из всего этого демократическими методами… Я считаю, что политика Армении пойдет в этом направлении, чтобы все страны почувствовали ответственность перед Арменией». Как мы понимаем, речь идет об апрельском конфликте в районе линии разделения в Нагорном Карабахе, в ходе которого в течение пяти дней азербайджанские военные сумели занять несколько тактических высот. Также, возможно, речь идет о том, что президент Казахстана уклонился от участия в саммите ОДКБ в Ереване уже в октябре. Напомним, что тогда впервые в истории пресс-служба главы государства заявила о его болезни. Одновременно с визитом в армянскую столицу г-н Назарбаев по этой причине пропустил и намеченное рандеву в Баку. Такая вот дипломатическая равноудаленность от сторон конфликта. Ее в Ереване также, очевидно, восприняли весьма негативно. Хотя ходили устойчивые слухи, что на самом деле Астана красиво уклонилась даже не от кавказских проблем, а от обсуждения участия сил ОДКБ в сирийском конфликте. Судя по обнародованным на этой неделе кадрам снаряжения кадыровских подразделений для отправки в Сирию, а также по факту официального признания гибели высокопоставленного российского военного в боях в Алеппо, эта информация как минимум недалека от истины. И точно так же очевидно, что для нашей страны вовлечение в подобный конфликт было бы как минимум контрпродуктивно, не говоря о том, что это жизни наших солдат, которые могли бы пострадать, кроме всего прочего, в боях с собственными земляками, воюющими на стороне повстанцев или ИГ. Еще один повод для критики принципов участия Астаны в интеграционных объединениях Кремля на этой неделе дал сам президент Назарбаев. Выступая на церемонии награждения премией «Алтын Сапа», он сделал следующую ремарку (позвольте еще цитату, чтобы не быть голословными): «Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией… Это – наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет… Несмотря на кризис и на все плохое, что происходит, мы развиваемся. Мы не останавливаемся: запускаем гигантские предприятия, создаем новые рабочие места, современные заводы. Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких. Значит, мы страна, претендующая стать великой. У нее великий народ, и вы все его представители». После этих слов в соцсетях начался самый мощный холивар (от ангийского holywar - «священная война» - так называется массовая взаимная критика между сторонниками противоположных мнений по какому-то поводу) за последние месяцы. Огромное количество российских пользователей соцсетей крайне негативно среагировали на слова казахстанского лидера, обвинив его в… как бы это подипломатичнее сказать? Наверное, в «неблагодарности» по отношению к бывшей метрополии и во враждебной риторике, сродни позиции официального Киева, которую сейчас российские медиа практически официально называют «профашистской». Причем речь идет не только о сотрудниках «фабрик троллей», сотнях пользователей соцсетей, целенаправленно занимающихся преследованием инакомыслящих, но и о политических фигурах вроде бывшего депутата Российской госдумы Виктора Алксниса. Тот в своем аккаунте в Facebook, повторяя исторически недостоверные сведения об отсутствии государственности у казахов до СССР, отсутствии алфавита и какого-либо уровня производительных сил, пишет: «Так что Нурсултан Абишевич напрасно плюет в колодец, который еще может пригодиться, чтобы воды напиться». Учитывая факт судебного преследования казахского пользователя соцсетей Саната Досова за оскорбления российского президента Владимира Путина в Актобе, было бы интересно, способна ли Астана противопоставить этой лавине оскорблений главы Казахстана и его многонационального народа в соцсетях свою позицию в российских судах, чтобы добиться если не осуждения по уголовной статье, которое грозит нашему блогеру, то хотя бы штрафов, запретов, юридической защиты от массовой диффамации или нет? Впрочем, вопрос это больше риторический, поскольку Астана, как правило, стоически выдерживает такие нападки из-за рубежа, в отличие от критики внутри страны, где против любого очень быстро может быть применена статья 174 УК РК. Что же касается участия страны в межгосударственных блоках и союзах, то сегодня это, кажется, вообще «не в тренде». Brexit, неудачный референдум в Италии, рост правых настроений во Франции, победы «евроскептиков» в Болгарии, Греции, ну и самое главное – приход к власти в США Дональда Трампа: все это говорит о тенденции среди развитых стран сосредоточить усилия на развитии собственных экономик, своей, а не коллективной ответственности. Для Казахстана это совершенно очевидный сигнал, подкрепляемый, к тому же, вполне очевидными проблемами для экономики нашей страны, ставшими следствием политической линии наших основных интеграционных партнеров. Проблема тут только в том, что в отличие от развитых стран Казахстану приходится надеяться больше на то, что нас «уйдут», а не выйти самим, что может быть большей проблемой, чем нести потери и оставаться. Но такова уж политическая реальность.