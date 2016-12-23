Что делать дальше с СНГ?

Развалить - развалили, но по-прежнему не хотят расставаться. Спрашивается, с какой стати? Юрий СИГОВ, Вашингтон В наступившем декабре исполняется четверть века с момента официального развала Советского Союза и образования на его бывшей территории 15 независимых республик. То, что было создано несколькими поколениями не самых плохих в мире людей (а точнее- людьми, которые по-настоящему любили свою страну и были ей по-настоящему, а не с показным напуском преданы), было именно предано, в общем-то, точно такими же людьми. Только обладавшими в тот момент "командирской властью" над своими тремястами соотечественниками-подчиненными. Сейчас можно сколько угодно обсуждать подлость и личную корысть всей той тройки "славяноподобных руководителей", которые всю эту кашу заваривали, кто из них сыграл в том развале главную, а кто- "подпевающую" роль. Главное, думаю, то, что после распада СССР ни одна республика бывшего Союза с карты мира не исчезла, вновь в состав России не вошла(потому что в состав кого-то другого смысла входить просто нет). И, что также принципиально, ни одна из этих республик и не собирается ни на какую перспективу во что-то подобное Советскому Союзу вновь объединяться. Двадцать пять лет, в принципе, довольно большой срок, за время которого выросло уже второе поколение тех, кто понятия не имеет об СССР. А если где-то и что-то слышал, то либо наполовину с реальной правдой, либо вообще такое, что лучше удавиться, лишь бы не обращать внимания на услышанное. И тем не менее нынешние руководители 11 республик бывшего Союза по-прежнему сохраняют невероятно странную и во многом формальную структуру под названием Содружество Независимых Государств (СНГ). И очень скоро даже в том или ином формате отметят 25-летие его существования. В этой связи резонно возникает пара вопросов. Сколько еще лет оставшиеся верные "бывшему союзному братству" государства будут продолжать этот союз имитировать, и возможно ли в какой-то видимой перспективе попытаться воссоздать то, что 25 лет назад легким движением пальцев трех Беловежских сидельцев развалилось вопреки желанию и воле миллионов людей - обитателей некогда единой страны? ЛУЧШЕ ТАК, ЧЕМ НИКАК. НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? Начнем с того, что спустя 25 лет после распада СССР созданием вместо него мифического СНГ праздновать-то и отмечать особо нечего. По сути дела, те самые "независимые ныне народы" бывшего Союза со всей этой эпопеей с СНГ натуральным образом надули. Сделали это те самые, прежде всего славянские политики, стоявшие во главе России, Украины и Белоруссии, которым, условно говоря, от дележки бывшего "советского пирога" достались самые "вкусные" и намазанные маслом-салом коврижки. Все же остальные бывшие республики (включая среднеазиатские) были просто поставлены перед фактом. Единой страны более нет, присоединяйтесь пока к СНГ, а дальше- так дальше и видно будет. Все тогда взяли - и присоединились. Потом из СНГ вышла Грузия после Южно-осетинского конфликта, теперь вот Украина то ли грозит, то ли реально намекает, что покинет это самое Содружество. Но вот что показательно: от самого факта сушествования СНГ в его нынешнем виде никому, кроме работающих там чиновников, ни холодно ни жарко. И народам остающихся в СНГ государств, что есть там Грузия с Украиной, что Молдова с Кыргызстаном, в принципе, по большому барабану. Почему же так происходит? Посмотрим для начала на правящие круги постсоветских республик, которым именно под видом "вновь созданного СНГ" фактически дали полный карт-бланш на установление полностью независимых государств, пока российские правители (а вся вина в случившемся - вся на их совести да плюс аморфное и полуразвалившееся к тому моменту советское начальство) делали-пилили в той же Москве власть, выхваченную ими у так называемого "первого и последнего президента СССР." Худо-бедно, но у всех республик так или инчаче с независимостью после распада СССР получилось. И, по сути дела, сохранение того самого "союзного инструмента для цивилизованного развода"(хотя попробуйте эту "цивилизованность" объяснить жителям Нагорного Карабаха, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, теперь Донбасса, и пошлют любого там куда подальше со всеми этими "интеллигентскими" терминами), которым прикрыто было банальное раздербанивание огромной, просто несметной в денежном выражении собственности некогда единой страны. Что еще в этом случае показательно: целый год главным образом российские и белорусские издания пытались через разного рода интервью и беседы к участниками тех памятных Беловежских событий найти какой-то официальный документ по поводу оформленного развала Советского Союза. Так вот, оригинала документа до сих пор вроде нигде нет, копии кто-то вроде как сохранил, но суть поисков все та же: что было - того не вернешь. И не надо, дескать, ворошить прошлое, тем более что оно такое темное и мутное вырисовывается, что там легче ноги-руки себе при падении переломать, чем до какой-то минимальной правды докопаться. Или вот такая немаловажная, думаю, подробность "четвертной даты СНГ". В течение первой пары лет в члены этого самого СНГ официально кто только ни просился: это такие страны, как Монголия, тогда еще единая Югославия и даже Афганистан (вот было бы интересно, если бы он в СНГ все-таки тогда вступил - появились бы там талибы, а за ними американцы и все остальные, кого сегодня можно повстречать на афганской территории?). Также четыре раза в СНГ просилась Абхазия, а еще были поданы заявки на вступление от Болгарии, Словакии (после выхода из состава ЧССР) и Венгрии. Ясное дело, что никого в эту не пойми для чего все еще существующую структуру "постороннего" не взяли (оно для них, скорее всего, и к лучшему), да и документы о распаде СССР так до сих пор и не нашли (хотя все свидетели того самого Беловежского действа утверждают, что последним, у кого в руках документы были - это тогдашний министр иностранных дел Белоруссии Петр Кравченко). Сам он, однако, молчит, как рыба, а расспрашивать его как-то с пристрастием ни у кого ни рука, ни голос не поднимаются. Да и кому какое, по большому счету, дело, где эти самые документы завалялись - да и существовали ли они в реалиях? Важно то, что никакого возврата к тому, что благополучно развалили, нет, документы об этом развале никому не нужны, как и никто их по-серьезному не ищет. А само существование "эрзац-СССР" в виде СНГ также никому поперек дороги не стоит, да не особо раздражает. А уж тем, кто в рядах так называемого исполнительного комитета этой организации продолжает трудиться, так и вовсе лафа: предоставлять то, чего нет, и заниматься тем за зарплату и привилегии, что никому ровным счетом не нужно. НОВОГО СССР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО НИКОМУ НЕ ВЫГОДНО "НАВЕРХУ". А "НИЗ" БОЛЬШЕ НИКАКИМИ РЕФЕРЕНДУМАМИ СПРАШИВАТЬ НИКТО НЕ СТАНЕТ Теперь о весьма популярной теме, которую в той же Америке, да и не меньше- в Европе любят разного рода политики-политологи со смаком обсасывать. Будет ли все-таки восстановлен бывший Советский Союз (понятное дело, что только Россией, потому что ни у кого другого на это пороху что в прямом, что в переносном смысле в наличии не имеется). Обычно "все знающие и понимающие про СССР" люди на Западе утверждают, что зловредный президент России только и мечтает якобы о том, чтобы бывший Союз возродить - а вместе с ним и бывшую Российскую империю. Потому как в этом видит он - опять-таки якобы - свою евразийскую мессию. Или миссию - кому как больше понравится. Так вот, отбросив всякие политологические и конспирологические домыслы, посмотрим на две конкретные вещи. А именно: может ли действительно Россия вернуть себе утерянные ею земли с момента распада Советского Союза? И сможет ли опять-таки Россия у себя дома возродить нечто подобное системе, которая существовала в некогда единой стране до 1991 года? На первый вопрос ответ ясен и понятен: никакого восстановления СССР в его прежних границах быть не может, потому как это никому не нужно. Независимые республики никому и ни за какие "прошлые воспоминания" своей независимости больше не отдадут. И сделать это той же России можно только одним путем- военным (сами посудите, что в этом случае произойдет). Есть вариант, по которому в какую-то республику бывшего Союза могут вторгнуться некие коварные враги типа ИГИЛ. И тогда Россию позовут, скорее всего, на помощь. Но только на помощь, а как враг будет разбит, так попросят вернуться с войсками вашими в первоначальное положение. Никаких иных вариантов восстановить СССР именно российскими усилиями не существует. Так что, по большому счету, если поддерживать с Москвой ровные и партнерские отношения (даже в рамках того же псевдообъединения по типу СНГ), за свою независимость всем без исключения постсоветским странам можно не волноваться. Да и второй вопрос также гарантирован в плане конкретности ответа на него. Бывшего СССР в России не может быть, потому что вся прежняя и нынешняя верхушка российской власти делает все возможное, чтобы об СССР и его достижениях как можно быстрее все - и в том числе российские молодые граждане - забыли. Те же достижения СССР, которыми в международном масштабе пользуется сегодняшняя Россия (а главных и видимых из них три - победа в Великой Отечественной войне, обладание ядерным оружием и полеты в космос), ныне российскими же властями постоянно выдаются за именно российские. Хотя без участия всех народов тогдашнего СССР ни одного из вышеперечисленных достижений даже в помине невозможно было бы даже упоминать. ВЫХОДИТЬ НЕТ СМЫСЛА. СОХРАНЯТЬ - ТЕМ БОЛЕЕ. ТОГДА ПУСТЬ ВСЕ ОСТАНЕТСЯ, КАК ЕСТЬ, ПОТОМУ КАК ИМЕЮТСЯ НЫНЧЕ ДЕЛА И ПОВАЖНЕЕ СНГ Что же ждет СНГ дальше после 25-летнего существования, которое больше напоминает ношение некогда временно напяленного в спешке кафтана. Вроде бы и погода на дворе совсем установилась другая, и двор сам преобразился в независимом формате, да и каждый обитатель двора прикупил себе за это время все больше импортных качественных одежек. А все равно вещичку "из прошлого" как-то жалко выбрасывать. Вдруг для каких-то целей (никто точно не знает, для каких, но так - на всякий пожарный) и пригодится? Первые лица государств СНГ (не будем здесь персонально упоминать тех, кто саммиты СНГ по разным причинам игнорирует - их и в другие-то места не особо кто приглашает) вполне довольны тем, что под эгидой этой организации они могут пару раз в году встречаться друг с другом, о чем-то задушевном потолковать, не будучи особо обремененными какими-то конкретными обязательствами. Но сам контакт на высшем уровне полезен уже потому, что мало ли что в мире в тот или иной момент случается. И лучше в узком кругу "бывших союзников" какие-то вопросы для себя прояснить, чем оставаться в их отношении в неведении. Сами же народы бывших союзных республик давно уже об СССР вспоминают только на общий (пока еще, пусть уже и не для всех) День Победы. Все остальное- это чисто ностальгические воспоминания, вера в то, что будущее будет лучшим и для детей, и для внуков. Сохранится подобное отношение к тому, что СНГ пока еще держит большую часть бывших советских людей вместе в основном на уровне чисто человеческой ностальгии. А это - как минимум еще два поколения, хотя многое здесь будет зависеть от того, кто придет на смену постсоветским руководителям в независимых ныне республиках и как к этому самому "прошлому" своих отцов и дедов станет относиться. Так называемое "мнение международной общественности" здесь вообще ни при чем. Ни одному правителю "не советского" происхождения вообще не понять, что такое что бывший СССР, что нынешнее СНГ. Никаких Афганистанов, Сирий или Румыний в СНГ принимать не будут(да оно ныне и ни к чему), а между собой постсоветские лидеры и сами свои проблемы смогут порешать. А если будут возникать между ними прежде всего двусторонние конфликты (в конце концов, конфликт по Нагорному Карабаху имеется между двумя членами Содружества - Арменией и Азербайджаном, вот только никакое СНГ им этот конфликт разрешить никогда не поможет), то решаться они будут либо в широком международном формате, либо с помощью крупных соседних игроков - типа России, Китая, Ирана или Турции. Что касается чиновников, трудящихся не покладая рук вот уже четверть века в кабинетах исполнительного комитета СНГ, то им, думаю, без разницы, к чему и зачем их "временно прикомандировали". Ведь сегодня - СНГ, завтра - Таможенный союз, послезавтра - ОДКБ, а там глядишь - еще что придумают "на самом верху". Главное, чтобы были должности, оклады потверже, а в чем суть работы - так кто и когда об этом среди мирового (а не только постсоветского) чиновничества задумывался? Ну а самое важное то, что СНГ пока еще "не надоело" российскому руководству. Потому как только на его какой-то мистической вере в то, что подобное сотрудничество все равно лучше, чем ничего, это самое Содружество до сих пор и держится. Что дальше делать с СНГ, в Москве не знают, но и конкретные какие-то решения по его будущему принимать не станут, потому как есть вещи куда важнее (и отношения с Западом, и с Китаем, и многое многое другое). А Содружество - так пусть и дальше существует, пока в него кто-то все еще входит. А если что в мире будет меняться - так и с СНГ может кому какая идея новая придет. А новое название любому подобному "объединению" с разными буквами- сокращениями придумать - делов на пятачок.