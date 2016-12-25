Информационные помпы

или Шутки для казахстанских соцсетей «Информация и знания: две валюты, которые никогда не выходили из моды». Нил Гейман, британский писатель. Из романа «Американские боги» ПРОШЕДШАЯ неделя в Казахстане прошла под знаком юмора. Весьма, кстати, специфического. Вначале телеканал «Евразия» разыграл своих теле­зрителей сюжетом о том, что известный российский журналист Познер проинтервьюировал скандаль­ную казахстанскую ведущую, известную под тэгом #винтересахродины. Затем по Интернету разошелся ролик с разборками между депутатами мажилиса и маслихата, из которого неподготовленный зритель узнал много нового про будни народных избранни­ков и их лексикон. В итоге парламентарий оказался в больнице, но не потому, что пострадал в ходе видеозаписи (хотя, возможно, свою роль и сыграли горячительные напитки, которые герои видео хлеста­ли фужерами), а потому, что аудиторией шутки, как он сказал, стала вся страна. Что касается телевизи­онщиков, то и у них потери – автор фейк-интервью написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как профильного министра спросили, не дискредитирует ли такой креативчик государственную информационную политику. Круги от этих скандалов, разошедшиеся по поверхности казахстанского информационного водоема, уже к середине недели полностью перекрыли праздничный (надо полагать) юмор Дня независимости Казахста­на, когда пользователи соцсетей почувствовали свою полную независимость от Интернета. По причине отключения YouTube, Facebook и Twitter в Казах­стане. Клин вышиблен клином: Facebook судачит про Тиникеева, ВКонтакте - про Украину, а Одно­классники - как обычно, про то, кто полвека назад и кого в школе так же, по-тинекеевски, «отшутил». И только кучка еще недоуехавших казахстанских «ботанов» празднует включение нашей поуехавшей соотечественницы в список наиболее влиятельных лиц в области науки по версии журнала Nature. Как призналась сама виновница тихого и немногочислен­ного торжества в одном из прошлых интервью, на идею, которая принесла ей признание, ее натолкнула именно блокировка Интернета в Казахстане. Таким образом, порой два минуса все же дают плюс. Пу­скай уже за пределами нашей страны… Скандал с фейковым интервью вышел достаточно громким не только потому, что казахстанская публика не оценила шутку юмора, которая, к удивлению ее авторов, прокатила у Парфенова и в кинофильме «Форрест Гамп», но также из-за любви этой команды журналистов к поста­новочным видео, которые они выдают за настоящие. Мы все помним, с каким пафосом та же самая журналистка, которая якобы говорила с Познером, «разоблачала» под­куп казахстанских демонстрантов иностранными «спон­сорами протестов» этой весной. Показанные в качестве доказательства кадры с непонятными ногами и валютой стали объектом насмешек соцсетей, и даже не менее скан­дальные судебные процессы над активистами земельного протеста также «не выявили» рук и денег заокеанских «обкомов». Кажется, был даже судебный процесс против канала по этому поводу, однако в отличие от журналистов негосударственных СМИ, которых в этом году через суды проводили в обвинительной манере, евразийцы отделались легким испугом, все же их канал на паях принадлежит властям РФ и РК, и сложно было бы ожидать, чтобы власти сами себя прилюдно наказывали. Как бы то ни было, очередной прокол креативщиков этого телеканала, похоже, вышел боком их руководству, которое уволилось само. Правда, после беседы с главой канала, который не мог не учесть мнения министра информации, явно не одобрившего данную выходку. Такой пример был бы чрезвычайно положительно встречен, если бы ему последовал и второй на этой неделе шутник, вечный мажилисовец из Караганды, который объяснял своему маслихатовскому коллеге что-то важное, что не передать, очевидно, без не­нормативной лексики и рукоприкладства. Сказать, что казахстанцы не думали, что наши депутаты могут быть такими, было бы, наверное, неправильно, все же наивность за 25 лет прошла даже у самых стойких зрителей государственных телеканалов. Но даже зная, какие у нас слуги народа на деле и как далеко они ушли от всяческих кодексов этики, все равно смотреть, как один человек распускает руки и оскорбляет другого, старше его по возрасту, было очень неприятно. Почти так же, как и на заверения героя видео в том, что это была «шутка», и давняя – якобы два года назад. Было бы интересно, кто-нибудь из казахстанцев, кроме самого Тиникеева, понял такую шутку? Если таковые и есть, то им, навер­ное, можно смело плевать в лицо. С таким-то чувством юмора они если не оценить, то хотя бы понять такую шутку просто обязаны. Ну и насчет даты видео - тут тоже «шутка» вышла: благодаря тому, что по телевизору в кадре шел новостной сюжет, то либо г-н Тиникеев опять шутит насчет даты, либо российские телевизионщики два года назад научились передавать телесюжеты из будущего. На этом фоне оправдывающие коллегу (в прошлом громогласно заяв­лявшего, что он вообще не пьет) заявления депутатов вызывают даже не непо­нимание (как раз тут все понятно), а скорее просто брезгливость. Однако, как бы то ни было, нужно признать, что если бы Тиникеева и евра­зийского креатива не было, их бы стоило придумать, чтобы замазать скандаль­ную блокировку соцсетей 16 декабря. В свое время автора этих строк один из так сказать «силовых чи­новников» спрашивал, как сделать так, чтобы перебить негативную информацию (о чем-либо или о ком-либо) в интернете. Естественно, ему пришлось объяснять про то, что клин можно вышибить только другим клином, более популярным, вы­зывающим больше лайков, комментов и перепостов. Это, собственно говоря, не новость, это алгоритмы ра­боты поисковиков в Интер­нете. Соответственно, этим алгоритмам у нас новость о блокировке соцсетей, которая попала не только в наши, но и иностранные СМИ, и «заместилась» еще более громкой и скандаль­ной (даже двумя – Фейк-ТВ попало на BBC, а история депутатов, видимо, лучше пошла для внутреннего применения) историей. Вот как тут не процитировать скандального российского телеведущего Киселева: «Совпадение? Не думаю». Кстати, блокировки Ин­тернета или некоторых сайтов во всемирной сети, ставшие привычными для казахстанцев, натолкнули одну нашу соотечественницу (судя по данным казах­станских систем налоговой отчетности, из гражданства РК она пока не выходила) на гениальную находку. Называть это изобретением сложно, ведь Александра Элбакян - так зовут вы­пускницу КазНТУ, просто придумала получать доступ к закрытой (платной) на­учной информации через прокси-сервера и выклады­вать ее в открытый доступ на сайте Sci-Hub. Вот так она рассказывает в одном из интервью об идее открыть такой сайт: «Долгое время я была завсегдатаем одного российского форума для ученых — молекулярных биологов. Его достоприме­чательностью был специаль­ный раздел Full Text. Там каждый участник форума мог создать запрос на ту статью, к которой был за­крыт доступ. Если у кого-то из других участников доступ был, то он мог выслать статью на электронную почту. То есть это была такая коллективная система взаимопомощи. Я активно участвовала в рассылке статей. А потом мне пришла в голову идея автоматизи­ровать процесс. Сама идея обходить преграды доступа не нова. У нас в Казахстане был закрыт доступ к ЖЖ, и приходилось использовать специальные сайты для того, чтобы его читать. Процесс выглядел так: надо было скопировать ссылку на за­блокированный материал, вставить ее в специальное поле на этом сайте - и она открывалась. Я решила сделать то же самое для научных статей». Что тут еще скажешь? Как гласит пословица: «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Мало кому из казахстан­ских исследователей удавалось попасть в список влиятельных людей мировой науки, а тут человек, вдохновленный нашими ограничениями в Интернете, это про­сто сделал. Добавить, наверное, можно лишь то, что гражданке этой приходится скрывать свое местоположение и пассив­но присутствовать в соц­сетях. Можно лишь быть уверенным, что, проживая в Казахстане, она бы не смогла вести ту работу во имя всеобщего науч­ного прогресса и образо­вания, каковой Элбакян занимается и получает за это мировое признание. Только не в стране фейков и депутатских «шуток». Только не в стране «тех­нических сбоев» соцсетей по памятным датам. Про­гресс и развитие требу­ют свободы, и если ее не получают тут, то просто находят себя там, где она есть. И это не шутки шутить.