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|Информационные помпы
|№: 46 (1217)
|25.12.2016 19:36
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или Шутки для казахстанских соцсетей
«Информация и знания: две валюты, которые никогда не выходили из моды».
Нил Гейман, британский писатель.
Из романа «Американские боги»
ПРОШЕДШАЯ неделя в Казахстане прошла под знаком юмора. Весьма, кстати, специфического. Вначале телеканал «Евразия» разыграл своих телезрителей сюжетом о том, что известный российский журналист Познер проинтервьюировал скандальную казахстанскую ведущую, известную под тэгом #винтересахродины. Затем по Интернету разошелся ролик с разборками между депутатами мажилиса и маслихата, из которого неподготовленный зритель узнал много нового про будни народных избранников и их лексикон. В итоге парламентарий оказался в больнице, но не потому, что пострадал в ходе видеозаписи (хотя, возможно, свою роль и сыграли горячительные напитки, которые герои видео хлестали фужерами), а потому, что аудиторией шутки, как он сказал, стала вся страна. Что касается телевизионщиков, то и у них потери – автор фейк-интервью написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как профильного министра спросили, не дискредитирует ли такой креативчик государственную информационную политику. Круги от этих скандалов, разошедшиеся по поверхности казахстанского информационного водоема, уже к середине недели полностью перекрыли праздничный (надо полагать) юмор Дня независимости Казахстана, когда пользователи соцсетей почувствовали свою полную независимость от Интернета. По причине отключения YouTube, Facebook и Twitter в Казахстане. Клин вышиблен клином: Facebook судачит про Тиникеева, ВКонтакте - про Украину, а Одноклассники - как обычно, про то, кто полвека назад и кого в школе так же, по-тинекеевски, «отшутил». И только кучка еще недоуехавших казахстанских «ботанов» празднует включение нашей поуехавшей соотечественницы в список наиболее влиятельных лиц в области науки по версии журнала Nature. Как призналась сама виновница тихого и немногочисленного торжества в одном из прошлых интервью, на идею, которая принесла ей признание, ее натолкнула именно блокировка Интернета в Казахстане. Таким образом, порой два минуса все же дают плюс. Пускай уже за пределами нашей страны…
Скандал с фейковым интервью вышел достаточно громким не только потому, что казахстанская публика не оценила шутку юмора, которая, к удивлению ее авторов, прокатила у Парфенова и в кинофильме «Форрест Гамп», но также из-за любви этой команды журналистов к постановочным видео, которые они выдают за настоящие. Мы все помним, с каким пафосом та же самая журналистка, которая якобы говорила с Познером, «разоблачала» подкуп казахстанских демонстрантов иностранными «спонсорами протестов» этой весной. Показанные в качестве доказательства кадры с непонятными ногами и валютой стали объектом насмешек соцсетей, и даже не менее скандальные судебные процессы над активистами земельного протеста также «не выявили» рук и денег заокеанских «обкомов». Кажется, был даже судебный процесс против канала по этому поводу, однако в отличие от журналистов негосударственных СМИ, которых в этом году через суды проводили в обвинительной манере, евразийцы отделались легким испугом, все же их канал на паях принадлежит властям РФ и РК, и сложно было бы ожидать, чтобы власти сами себя прилюдно наказывали. Как бы то ни было, очередной прокол креативщиков этого телеканала, похоже, вышел боком их руководству, которое уволилось само. Правда, после беседы с главой канала, который не мог не учесть мнения министра информации, явно не одобрившего данную выходку.
Такой пример был бы чрезвычайно положительно встречен, если бы ему последовал и второй на этой неделе шутник, вечный мажилисовец из Караганды, который объяснял своему маслихатовскому коллеге что-то важное, что не передать, очевидно, без ненормативной лексики и рукоприкладства. Сказать, что казахстанцы не думали, что наши депутаты могут быть такими, было бы, наверное, неправильно, все же наивность за 25 лет прошла даже у самых стойких зрителей государственных телеканалов. Но даже зная, какие у нас слуги народа на деле и как далеко они ушли от всяческих кодексов этики, все равно смотреть, как один человек распускает руки и оскорбляет другого, старше его по возрасту, было очень неприятно. Почти так же, как и на заверения героя видео в том, что это была «шутка», и давняя – якобы два года назад. Было бы интересно, кто-нибудь из казахстанцев, кроме самого Тиникеева, понял такую шутку? Если таковые и есть, то им, наверное, можно смело плевать в лицо. С таким-то чувством юмора они если не оценить, то хотя бы понять такую шутку просто обязаны. Ну и насчет даты видео - тут тоже «шутка» вышла: благодаря тому, что по телевизору в кадре шел новостной сюжет, то либо г-н Тиникеев опять шутит насчет даты, либо российские телевизионщики два года назад научились передавать телесюжеты из будущего. На этом фоне оправдывающие коллегу (в прошлом громогласно заявлявшего, что он вообще не пьет) заявления депутатов вызывают даже не непонимание (как раз тут все понятно), а скорее просто брезгливость.
Однако, как бы то ни было, нужно признать, что если бы Тиникеева и евразийского креатива не было, их бы стоило придумать, чтобы замазать скандальную блокировку соцсетей 16 декабря. В свое время автора этих строк один из так сказать «силовых чиновников» спрашивал, как сделать так, чтобы перебить негативную информацию (о чем-либо или о ком-либо) в интернете. Естественно, ему пришлось объяснять про то, что клин можно вышибить только другим клином, более популярным, вызывающим больше лайков, комментов и перепостов. Это, собственно говоря, не новость, это алгоритмы работы поисковиков в Интернете. Соответственно, этим алгоритмам у нас новость о блокировке соцсетей, которая попала не только в наши, но и иностранные СМИ, и «заместилась» еще более громкой и скандальной (даже двумя – Фейк-ТВ попало на BBC, а история депутатов, видимо, лучше пошла для внутреннего применения) историей. Вот как тут не процитировать скандального российского телеведущего Киселева: «Совпадение? Не думаю».
Кстати, блокировки Интернета или некоторых сайтов во всемирной сети, ставшие привычными для казахстанцев, натолкнули одну нашу соотечественницу (судя по данным казахстанских систем налоговой отчетности, из гражданства РК она пока не выходила) на гениальную находку. Называть это изобретением сложно, ведь Александра Элбакян - так зовут выпускницу КазНТУ, просто придумала получать доступ к закрытой (платной) научной информации через прокси-сервера и выкладывать ее в открытый доступ на сайте Sci-Hub. Вот так она рассказывает в одном из интервью об идее открыть такой сайт: «Долгое время я была завсегдатаем одного российского форума для ученых — молекулярных биологов. Его достопримечательностью был специальный раздел Full Text. Там каждый участник форума мог создать запрос на ту статью, к которой был закрыт доступ. Если у кого-то из других участников доступ был, то он мог выслать статью на электронную почту. То есть это была такая коллективная система взаимопомощи. Я активно участвовала в рассылке статей. А потом мне пришла в голову идея автоматизировать процесс. Сама идея обходить преграды доступа не нова. У нас в Казахстане был закрыт доступ к ЖЖ, и приходилось использовать специальные сайты для того, чтобы его читать. Процесс выглядел так: надо было скопировать ссылку на заблокированный материал, вставить ее в специальное поле на этом сайте - и она открывалась. Я решила сделать то же самое для научных статей».
Что тут еще скажешь? Как гласит пословица: «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Мало кому из казахстанских исследователей удавалось попасть в список влиятельных людей мировой науки, а тут человек, вдохновленный нашими ограничениями в Интернете, это просто сделал. Добавить, наверное, можно лишь то, что гражданке этой приходится скрывать свое местоположение и пассивно присутствовать в соцсетях. Можно лишь быть уверенным, что, проживая в Казахстане, она бы не смогла вести ту работу во имя всеобщего научного прогресса и образования, каковой Элбакян занимается и получает за это мировое признание. Только не в стране фейков и депутатских «шуток». Только не в стране «технических сбоев» соцсетей по памятным датам. Прогресс и развитие требуют свободы, и если ее не получают тут, то просто находят себя там, где она есть. И это не шутки шутить.