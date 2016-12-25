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|Cмерть посла
|№: 46 (1217)
|25.12.2016 19:38
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и раздел Сирии
Владимир ИВАНОВ
УБИЙСТВО российского посла Андрея Карлова 19 декабря турецким полицейским Мевлютом Мертом Алтынташем связывается всеми – включая самого убийцу - с участием Турции и России в вооруженном конфликте на территории Сирии. И, если расчет Алтынташа (либо тех, кто за ним стоит, будь таковые) был на то, что неофициальные договоренности Анкары, Москвы и Тегерана будут разорваны, то он не оправдался. Кремль принял соболезнования Эрдогана, а события в Сирии показывают, что договоренности между сторонами по-прежнему в силе. Со своей стороны Эрдоган уже обвинил в произошедшем преступлении подпольную сеть скрывающегося в США Фетхуллы Гюлена, репрессии против которой официальная Анкара начала после неудачной попытки государственного переворота в июле этого года. Ранее заявление об ответственности за убийство посла, сделанное от имени коалиции «Джейш аль-Фатх», было дезавуировано представителями сирийской оппозиции из числа ее членов. В самой Сирии, после падения Алеппо и «разведении» противников по анклавам (повстанцы – в Идлиб и «Щит Евфрата»; Дамаск – руины Алеппо, курды – только то, что имеют), оживилось наступление турецкой армии и курдов на ИГ. Впрочем, беда тройственного союза (Анкара-Москва-Тегеран) в том, что это далеко не единственный внешний игрок, и если у его конкурента – западной коалиции – кончаются туземные войска под Мосулом, это еще не значит, что он полностью утратил интерес к событиям.
Без сомнения, убийство, совершенное прямо перед камерами, в режиме онлайн, потрясло международное информационное поле. Гладковыбритый, в костюме и при галстуке Мевлют Алтынташ совсем не походит на классический образ террориста – бородатого радикала из ИГ или усатого курдского сепаратиста. И те и другие успели превратить повседневную жизнь самой развитой страны региона в ожидание новых массовых террористических атак. Десятки граждан Турции, не только военнослужащих и полицейских, но также и мирных жителей, стали жертвами атак смертников, заложенных бомб и прямых нападений боевиков ИГ и Курдской рабочей партии. Спутниковые снимки Диарбакыра, распространенные некоторое время назад, показывают, что как минимум несколько районов города просто стерты с лица земли в ходе боев с сепаратистами.
Все это вынудило Анкару начать военную операцию на севере Сирии, цель которой – недопущение соединения территорий курдских анклавов, а также отдаление ИГ от собственно границы Турецкой Республики.
Чтобы соблюсти приличия или минимизировать участие своих военных, моральный дух которых сложно считать на высоте после волны репрессий, последовавших за неудачной попыткой военного переворота, против офицерского корпуса пехотой «Щита Евфрата» выступает альянс из нескольких десятков суннитских повстанческих группировок. Некоторые сторонники суннитских антиасадовских группировок обвинили турок в том, что они оттянули тысячи повстанцев на второстепенный для сирийцев фронт, покинув в беде Восточное Алеппо. В результате ожесточенного штурма анклав повстанцев в крупнейшем городе страны был практически захвачен, и капитулировал по схеме выхода с легким оружием в сторону Идлиба, провинции полностью удерживаемой суннитскими группами.
Падение Алеппо, сопровождавшееся расправами шиитских наемников над суннитским населением и пленными, вызывало в Турции крайне негативную реакцию, хотя Анкара и играла роль посредника, благодаря чему, несмотря на несколько срывов, большая часть повстанцев и их семей была перевезена в безопасное место. Мир облетели фотографии встречи Эрдогана с семилетней девочкой из Алеппо, твитившей из осажденного города полные ужаса сообщения, напоминавшие дневник Анны Франк. Судя по всему этому, Анкара имела четкие договоренности с проасадовским альянсом, за которым стоят Москва и Тегеран, и Восточное Алеппо не вошло в зону влияния Турции. Именно этот эмоциональный момент и был озвучен в словах Мевлюта Алтынташа. «Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Пока люди там не в безопасности, вы тоже не будете в безопасности», - кричал он на камеры, стоя в галерее над телом российского дипломата.
Бывший (или действующий) полицейский, Алтынташ, в дни переворота поддерживал Эрдогана, однако не мог не понимать, что его действия провоцируют новый разрыв с Россией, наподобие того, что имел место после того, как на границе с Сирией турецкие истребители сбили российский самолет. Тем не менее Москва проявила выдержку и понимание, не пойдя на конфронтацию с Анкарой, что, видимо, отражает стабильность договоренностей по Сирии. Об этом также можно судить по фактической остановке «гонки на аль-Баб». Если раньше курдские и даже сирийские войска также рвались к этому городу, пытаясь опередить турецкие и союзные им силы, то теперь фланги «Щита Евфрата» успокоились и Анкара приступила от планомерного окружения к прямому штурму города. Еще недавно казалось, что после аль-Баба турецко-суннитские войска могут пойти на Алеппо, то теперь очевидно, что Дамаск этого не боится. Возможно, перемены в руководстве алавитского режима (замена Башара Асада), ранее считавшиеся неприемлемыми его союзниками, - это тоже часть цены за Восточное Алеппо.
Снижение напряженности между «Щитом Евфрата» и курдскими силами немедленно вылилось и в широкое наступление последних к западу от Ракки, сирийской столицы хариджитского халифата ИГ. Ранее это наступление забуксовало из-за того, что после захвата Манбиджа курды больше стремились соединиться с анклавом Африн, а не идти на Ракку. Впрочем, и успех наступления на экстремистов также остается под вопросом. Собранные со всей северной Сирии войска ИГ в аль-Бабе оказывают крайне ожесточенное сопротивление. Конспирологи даже обвинили россиян и Дамаск в намеренном оставлении Пальмиры - чтобы передать боевикам ИГ необходимые им в Северной Сирии противотанковые комплексы и бронетехнику. Буквально через пару дней после падения Пальмиры под аль-Бабом были подбиты не менее двух новейших турецких танков Leopard. Турецкие войска вынуждены ввести собственные дополнительные силы в наступление на позиции экстремистов, что немедленно дало новые потери, но пока не принесло результата.
Наступление курдов, неожиданное для ИГ, тоже пока не дает повода для оптимизма, ими были заняты пустынные в основном земли к западу от Ракки, однако самой столицей хариджитов угрозы пока нет. В последние месяцы военная машина ИГ демонстрирует просто феноменальную способность к обороне и контр-наступлениям даже в самых невыгодных условиях, базирующейся на фанатизме рядовых боевиков. Армия Ирака, курдское ополчение и шиитские отряды, собранные под Мосулом, по-прежнему не добились сколько-нибудь серьезного успеха, потеряв тысячи солдат и сотни единиц техники. Основная ударная сила Багдада, лишенная конфессиональной зависимости, вооруженная и вымуштрованная американцами «Золотая дивизия», потеряла в Мосуле уже около половины списочного состава, что, по предсказаниям источников в Пентагоне, сделает ее полностью небоеспособной в течение ближайшего месяца. Предоставление Багдадом официального статуса проиранскому шиитскому ополчению, включенному в состав Вооруженных сил, к ужасу суннитов, можно рассматривать как отражение военного кризиса системы, не способной добиться военной победы в открытом сражении за столицу ИГ.
Это делает и Запад незаинтересованным на сегодня в развале какого бы то ни было консенсуса по Сирии между Москвой, Тегераном и Анкарой, без которого никаких угроз тылу ИГ создать просто невозможно. Таким образом, обвинения части российского политического спектра в причастности к убийству посла РФ в Турции выглядят больше данью своему электорату, чем очевидной политической реальностью.
Можно только гадать, чего стоит Вашингтону влиять на позиции сирийских курдов, тыловой базы курдских сепаратистов в Турции, мечты которых о создании единой Рожавы, курдского государства пошли прахом после наступления Турции на аль-Баб. Турецкие войска, их союзники сунниты открыто вступали в бои с курдами в ходе операции «Щит Евфрата», и каждый раз только вмешательство Запада позволяло снижать градус и недопускать полномасштабного конфликта. Если теперь курды переключились снова на ИГ, это значит, что ими как минимум были получены серьезные гарантии и договоренности от США и Анкары, действующей в соглашении с Москвой и Тегераном. Последнее означает, что интересы Дамаска давно стали предметом для торга и никто с собственно президентом Асадом, как самостоятельным участником процесса, не считается. Напомним, официально Дамаск не поддерживает никаких планов по созданию даже автономного сирийского Курдистана, из-за чего между курдами и его армией также периодически вспыхивают бои.
Итог ситуации – закрепление за сторонами конфликта (кроме ИГ) определенных территорий, неофициально признаваемых внешними игроками. Суннитские группы получили Идлиб и север Латакии, а также территорию между аль-Бабом и турецкой границей. Курды имеют несколько крупных анклавов вдоль турецкой границы и все, что могут «отжать» у ИГ к югу. Формально Дамаск (на самом деле - российско-иранские силы) получили полоску вдоль берега Средиземного моря от Дамаска до Алеппо. Теперь основные усилия, видимо, будут направлены на ИГ, и «прирост» территорий возможен только за счет этого ближневосточного enfant terrible. Правда, воевать с ним каждая из сторон предпочитает поодиночке, а противник этот опасен так же, как и раньше. Его сила не только в пехоте и «бомбомобилях», но и в акциях смертников за пределами Сирии и Ирака, наподобие того, что совершил Алтынташ или террорист, атаковавший рождественскую ярмарку в Германии. Война продолжается.