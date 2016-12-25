Cмерть посла

и раздел Сирии Владимир ИВАНОВ УБИЙСТВО россий­ского посла Андрея Карлова 19 декабря турецким полицейским Мевлютом Мертом Алтын­ташем связывается всеми – включая самого убий­цу - с участием Турции и России в вооруженном конфликте на территории Сирии. И, если расчет Ал­тынташа (либо тех, кто за ним стоит, будь таковые) был на то, что неофици­альные договоренности Анкары, Москвы и Теге­рана будут разорваны, то он не оправдался. Кремль принял соболезнования Эрдогана, а события в Сирии показывают, что договоренности между сторонами по-прежнему в силе. Со своей сторо­ны Эрдоган уже обвинил в произошедшем пре­ступлении подпольную сеть скрывающегося в США Фетхуллы Гюлена, репрессии против кото­рой официальная Анкара начала после неудачной попытки государственного переворота в июле этого года. Ранее заявление об ответственности за убий­ство посла, сделанное от имени коалиции «Джейш аль-Фатх», было дезаву­ировано представителями сирийской оппозиции из числа ее членов. В самой Сирии, после падения Алеппо и «разведении» противников по анклавам (повстанцы – в Идлиб и «Щит Евфрата»; Дамаск – руины Алеппо, курды – только то, что имеют), оживилось наступление турецкой армии и курдов на ИГ. Впрочем, беда тройственного союза (Анкара-Москва-Тегеран) в том, что это далеко не единственный внеш­ний игрок, и если у его конкурента – западной коалиции – кончаются туземные войска под Мо­сулом, это еще не значит, что он полностью утратил интерес к событиям. Без сомнения, убийство, совершенное прямо перед камерами, в режиме он­лайн, потрясло международ­ное информационное поле. Гладковыбритый, в костюме и при галстуке Мевлют Алтынташ совсем не похо­дит на классический образ террориста – бородатого радикала из ИГ или усатого курдского сепаратиста. И те и другие успели превратить повседневную жизнь самой развитой страны региона в ожидание новых массовых террористических атак. Десятки граждан Турции, не только военнослужащих и полицейских, но также и мирных жителей, стали жертвами атак смертников, заложенных бомб и прямых нападений боевиков ИГ и Курдской рабочей партии. Спутниковые снимки Диар­бакыра, распространенные некоторое время назад, по­казывают, что как минимум несколько районов города просто стерты с лица земли в ходе боев с сепаратистами. Все это вынудило Анкару начать военную операцию на севере Сирии, цель которой – недопущение соединения территорий курдских ан­клавов, а также отдаление ИГ от собственно границы Турецкой Республики. Чтобы соблюсти прили­чия или минимизировать участие своих военных, моральный дух которых сложно считать на высоте после волны репрессий, по­следовавших за неудачной попыткой военного перево­рота, против офицерского корпуса пехотой «Щита Евфрата» выступает альянс из нескольких десятков суннитских повстанческих группировок. Некоторые сторонники суннитских антиасадовских группиро­вок обвинили турок в том, что они оттянули тысячи повстанцев на второстепен­ный для сирийцев фронт, покинув в беде Восточное Алеппо. В результате оже­сточенного штурма анклав повстанцев в крупнейшем городе страны был практи­чески захвачен, и капиту­лировал по схеме выхода с легким оружием в сторону Идлиба, провинции полно­стью удерживаемой суннит­скими группами. Падение Алеппо, сопро­вождавшееся расправами шиитских наемников над суннитским населением и пленными, вызывало в Турции крайне негативную реакцию, хотя Анкара и играла роль посредника, благодаря чему, несмотря на несколько срывов, боль­шая часть повстанцев и их семей была перевезена в безопасное место. Мир об­летели фотографии встречи Эрдогана с семилетней девочкой из Алеппо, твитив­шей из осажденного города полные ужаса сообщения, напоминавшие дневник Анны Франк. Судя по всему этому, Анкара имела четкие договоренности с проасадовским альянсом, за которым стоят Москва и Тегеран, и Восточное Алеп­по не вошло в зону влияния Турции. Именно этот эмо­циональный момент и был озвучен в словах Мевлюта Алтынташа. «Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Пока люди там не в безопасности, вы тоже не будете в безопасности», - кричал он на камеры, стоя в галерее над телом россий­ского дипломата. Бывший (или действу­ющий) полицейский, Ал­тынташ, в дни переворота поддерживал Эрдогана, однако не мог не понимать, что его действия прово­цируют новый разрыв с Россией, наподобие того, что имел место после того, как на границе с Сирией турецкие истребители сбили российский самолет. Тем не менее Москва проявила выдержку и понимание, не пойдя на конфронтацию с Анкарой, что, видимо, отражает стабильность до­говоренностей по Сирии. Об этом также можно судить по фактической остановке «гонки на аль-Баб». Если раньше курдские и даже сирийские войска также рвались к этому городу, пы­таясь опередить турецкие и союзные им силы, то теперь фланги «Щита Евфрата» успокоились и Анкара приступила от планомер­ного окружения к прямому штурму города. Еще недавно казалось, что после аль-Баба турецко-суннитские войска могут пойти на Алеппо, то теперь очевидно, что Дамаск этого не боится. Возможно, перемены в руководстве алавитского режима (замена Башара Асада), ранее счи­тавшиеся неприемлемыми его союзниками, - это тоже часть цены за Восточное Алеппо. Снижение напряженности между «Щитом Евфрата» и курдскими силами немед­ленно вылилось и в широкое наступление последних к западу от Ракки, сирийской столицы хариджитского халифата ИГ. Ранее это наступление забуксовало из-за того, что после захвата Манбиджа курды больше стремились соединиться с анклавом Африн, а не идти на Ракку. Впрочем, и успех наступления на экс­тремистов также остается под вопросом. Собранные со всей северной Сирии войска ИГ в аль-Бабе оказывают крайне ожесточенное со­противление. Конспирологи даже обвинили россиян и Дамаск в намеренном остав­лении Пальмиры - чтобы передать боевикам ИГ не­обходимые им в Северной Сирии противотанковые комплексы и бронетехнику. Буквально через пару дней после падения Пальмиры под аль-Бабом были подби­ты не менее двух новейших турецких танков Leopard. Турецкие войска вынуж­дены ввести собственные дополнительные силы в наступление на позиции экс­тремистов, что немедленно дало новые потери, но пока не принесло результата. Наступление курдов, не­ожиданное для ИГ, тоже пока не дает повода для оптимизма, ими были за­няты пустынные в основном земли к западу от Ракки, однако самой столицей ха­риджитов угрозы пока нет. В последние месяцы военная машина ИГ демонстрирует просто феноменальную спо­собность к обороне и контр-наступлениям даже в самых невыгодных условиях, ба­зирующейся на фанатизме рядовых боевиков. Армия Ирака, курдское ополче­ние и шиитские отряды, собранные под Мосулом, по-прежнему не добились сколько-нибудь серьезного успеха, потеряв тысячи сол­дат и сотни единиц техники. Основная ударная сила Багдада, лишенная конфес­сиональной зависимости, вооруженная и вымуштро­ванная американцами «Зо­лотая дивизия», потеряла в Мосуле уже около половины списочного состава, что, по предсказаниям источников в Пентагоне, сделает ее полностью небоеспособной в течение ближайшего ме­сяца. Предоставление Баг­дадом официального статуса проиранскому шиитскому ополчению, включенному в состав Вооруженных сил, к ужасу суннитов, можно рас­сматривать как отражение военного кризиса системы, не способной добиться во­енной победы в открытом сражении за столицу ИГ. Это делает и Запад неза­интересованным на сегодня в развале какого бы то ни было консенсуса по Сирии между Москвой, Тегераном и Анкарой, без которого ни­каких угроз тылу ИГ создать просто невозможно. Таким образом, обвинения части российского политического спектра в причастности к убийству посла РФ в Турции выглядят больше данью своему электорату, чем очевидной политической реальностью. Можно только гадать, чего стоит Вашингтону вли­ять на позиции сирийских курдов, тыловой базы курд­ских сепаратистов в Турции, мечты которых о создании единой Рожавы, курдского государства пошли прахом после наступления Турции на аль-Баб. Турецкие во­йска, их союзники сунниты открыто вступали в бои с курдами в ходе операции «Щит Евфрата», и каждый раз только вмешательство Запада позволяло снижать градус и недопускать полно­масштабного конфликта. Если теперь курды пере­ключились снова на ИГ, это значит, что ими как минимум были получены серьезные гарантии и до­говоренности от США и Анкары, действующей в соглашении с Москвой и Тегераном. Последнее озна­чает, что интересы Дамаска давно стали предметом для торга и никто с собственно президентом Асадом, как самостоятельным участни­ком процесса, не считается. Напомним, официально Дамаск не поддерживает никаких планов по созданию даже автономного сирий­ского Курдистана, из-за чего между курдами и его армией также периодически вспыхивают бои. Итог ситуации – за­крепление за сторонами конфликта (кроме ИГ) определенных территорий, неофициально признава­емых внешними игрока­ми. Суннитские группы получили Идлиб и север Латакии, а также терри­торию между аль-Бабом и турецкой границей. Курды имеют несколько крупных анклавов вдоль турецкой границы и все, что могут «отжать» у ИГ к югу. Формально Дамаск (на самом деле - российско-иранские силы) получили полоску вдоль берега Средиземного моря от Дамаска до Алеппо. Теперь основные усилия, видимо, будут направлены на ИГ, и «прирост» территорий возможен только за счет этого ближневосточного enfant terrible. Правда, воевать с ним каждая из сторон предпочитает поодиночке, а противник этот опасен так же, как и раньше. Его сила не только в пехоте и «бом­бомобилях», но и в акциях смертников за пределами Сирии и Ирака, наподобие того, что совершил Ал­тынташ или террорист, атаковавший рождествен­скую ярмарку в Германии. Война продолжается.