Война торговле не помеха

Соединенные Штаты и Китай теперь будут бороться до победного конца друг с другом на торговом татами Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Много каких прогнозов уже прозвучало относительно того, что же будет делать с окружающим Америку миром ее новый президент. Кто предрекает немедленный визит Д. Трампа в Россию для якобы дружеского примирения. Кому-то мерещится, что за ночь 20 января переловят по всей Америке миллионы без- документных иммигрантов из Центральной Америки и вышлют их всех восвояси. Но, пожалуй, самые большие пессимисты предупреждают о куда более серьезных вещах. А именно - начале полномасштабной торговой войны между США и Китаем, потому как к этому дело шло как минимум 10-15 последних лет, но особо американские администрации сей факт раньше как-то не волновал. А теперь ситуация зашла вроде бы так далеко, что по мирному Пекин и Вашингтон "разойтись как в море корабли" просто уже не смогут. И даже если слова Д. Трампа в отношении КНР продолжать воспринимать как необходимую для победы предвыборную риторику, конфликт между двумя странами именно в сфере большой коммерции назревает действительно нешуточный. Причин тому очень много, и виноваты в этом все те же "глобальные свободно-торговые механизмы", которые сами же в мире Соединенные Штаты для собственной выгоды одно время создавали. Но сейчас главным "потребителем" подобной политики оказался именно Китай. На что в Вашингтоне, в принципе, никогда и не рассчитывали, но в данный момент именно этого уже откровенно там боятся. Также надо учесть, что Китаю, по большому счету, без разницы, кто и за что его нынче критикует в американском руководстве. Главное - что и кто там реально начнет против Китая на практике реализовывать. И только тогда и станет ясно, не перейдет ли чисто торгово-экономическое противостояние двух крупнейших мировых государств в открытую политическую и даже военную конфронтацию. КИТАЙ ПО-ТОРГОВОМУ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ОБКРАДЫВАЕТ АМЕРИКУ? НУ, ТАК И КТО ЕЙ ВИНОВАТ? Итак, в чем же проблема, которую новый президент США намерен поставить фактически на первый план всей своей внешней политики? Китай давно уже одно из ведущих государств мира с быстро растущей экономикой, и ищущий повсюду для реализации своих товаров новые рынки. И что в этом плохого? Да вроде ничего, пока у Китая не было никаких "к экономике пристегнутых" политических глобальных интерес о в там, где себя полными хозяевами считали именно Соединенные Штаты. А если принять к сведению, что эти внешние рубежи простираются для американцев по всему миру, то "расправленные плечи" Китая в политике и экономике стали серьезным беспокойством и вы- звали повышенное недовольство как у нынешнего президента США, так и гарантированно будут вызывать у будущего . При этом символично, что Д. Трамп как настоящий бизнесмен посчитал: именно сейчас надо с Китаем по серьезному "разбираться" , потому что чем дальше, тем позиции Соединенных Штатов будут все уязвимее и безнадежнее. Чем конкретно собирается грозить Америка Китаю в сфере торговли? Начали американцы с того, что якобы отказались признавать за китайской экономикой статус "рыночной". В принципе, не бог весть какое дело, потому как сама западная политическая "правящая команда" придумала подобный статус для того, чтобы весь окружающий мир под себя переформатировать. Какой такой рынок может быть в стране в 1,4 млрд. человек населения, если всю торговлю не будет планомерно регулировать там государство - нетрудно себе представить. Но признание США китайскую экономику "нерыночной" - и опять-таки только под давлением американского правительства - может привести к тому, что на основные товары китайского экспорта любые страны, являющиеся "рыночными"(а точнее, те, кто входит прежде всего в Евросоюз), могут поднять и пошлины, и вовсе запретить их ввоз к себе на рынки. Также американские торговые начальники посчитали, что нынешний дефицит двусторонней коммерции достиг 3,5 трлн. долларов. То есть Китай с каждым годом от своей "рыночной экономики", и торгуя с Соединенными Штатами, только богатеет. А Америка несет от торговли с Пекином якобы исключительно многомиллиардные убытки. Критикует - и уже давно - Вашингтон курс китайского юаня по отношению к американскому доллару и другим ведущим мировым валютам. Дескать, он очень занижен, что выгодно для китайской экономики, и поэтому, дескать, и растет дефицит двусторонней торговли в пользу китайцев. Но подобные обвинения, как утверждают в Пекине, просто не выдерживают никакой критики. Само правительство КНР устанавливает курс своей национальной валюты, и никакой Вашингтон ему в этом деле не указ. Да, что-то там "казаться" американским политикам и бизнесменам может. Но в Китае хозяева китайцы и само китайское, а не американское правительство. И ни о каком "справедливом курсе юаня к доллару США" по американским просьбам и жалобам речи быть не может. Другой вопрос, что новый американский президент может на этом, что называется, серьезно зациклиться, и привязать этот самый "справедливый курс" к целому ряду других двусторонних сюжетов - типа отношений Соединенных Штатов с Тайванем или вопрос о принадлежности спорных островов в ЮжноКитайском море. В общем-то, резкая антикитайская критика, кото рая сейчас раздается из Соединенных Штатов, и те "воспитательные меры", которые намерен принять Д. Трамп после вступления в должность президента страны, ничуть китайцев не удивляют. Они прекрасно знают, что такое отношения с США, в курсе дела, какие точки экономического и финансового положения Америки являются для нее наиболее болезненными. И в нужный момент, если уж новый американский президент совсем перейдет "на личности" и начнет прижимать китайцев, те ответят Соединенным Штатам "ассиметричными мерами". К примеру, перестанут покупать самолеты "Боинг"(благо есть в наличии ничуть не хуже и даже более комфортабельные "Эйрбасы"), выдворят из страны компании "Майкрософт" и "Оракл", и пусть тогда где хотят, там и собирают свои компьютеры - и далее по списку. Напомню, что объем двусторонней торговли США и Китая в год составляет 570 млрд. долларов и уступает только еще одному важнейшему внешнеэкономическому партнеру Америки - объемам торговли с Канадой. ПРОТИВ ТОРГОВЛИ С КИТАЕМ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАМЕРЕНЫ ПОДНЯТЬ ВСЕХ СВОИХ СОЮЗНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ ЕС И ЯПОНИЮ. НО К ЧЕМУ ПОДОБНОЕ ПРИВЕДЕТ? Сможет ли Америка в одиночку "наказать" Китай и подорвать его торговлю и экономическую экспансию по всему миру? Очень сомнительно - даже если будет в открытую угрожать военными методами. Именно поэтому новый президент Соединенных Штатов намерен привлечь к антикитайскому торговому походу всех тех, кто Америку по-прежнему продолжает слушаться и не смеет ни при каких условиях ей перечить. Это, к примеру, Япония, для которой Китай - пря мой конкурент в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна, и реальная (как считают в Токио) военная угроза. Японцы также не признают китайскую экономику "рыночной" и готовы ввести (это уже когда Д. Трамп им скажет) повышенные ввозные пошлины на китайские товары. Готов расширить списки товаров, попадающие под повышенные пошлины на экспорт из Китая, и Евросоюз. При любых политических в Европе изменениях общий курс в политике и экономике там остается неизменным- слушать во всем Соединенные Штаты. И если там скажут - то вводить санкции, пошлины и прочее что против России, что против Китая, что против кого другого. Также американцы намерены координировать свои действия с европейцами, японцами и австралийцами, если Китай будет продолжать "вести себя как первая экономическая держава мира". В этом случае США готовы будут вывести целый ряд производств из КНР и "дружески попросить" сделать подобное же своих союзников. Но если для Соединенных Штатов и их нового президента курс на возвращение именно промышленных мощностей обратно в страну - обещания перед избирателями, то в Европе и Японии никто сокращать доходы частного бизнеса своих стран не обещал и не планировал. Здесь многое будет уже зависеть от того, как сильно станет Д. Трамп давить на своих союзников и как жестко он действительно, а не на словах настроен добиваться "наказания" Китая за его слишком уж успешную экономическую и торговую политику. Ведь и сами китайцы не будут сидеть сложа руки и станут предметно "делать ответные шаги", от которых Америке тоже может очень даже непоздоровиться. И это не только вывод китайских триллионов долларов, которые нынче хранятся в американских казначейских обязатель ствах. Китайское правительство может пойти на то, чтобы прижать часть американских производств на своей территории, но это уже пойдет как раз во вред самой Америке. Рабочие места там действительно появятся, но и стоимость товаров как минимум на четверть увеличится, если они начнут производиться в США. А это уже явно не понравится американским гражданамрядовым покупателям. И по совместительству - избирателям, которые от любви к Трампу и его обещаниям могут резко перейти к ненависти и осуждению вчерашнего кумира. КАК СИЛЬНО ПЕРЕРУГАЮТСЯ КИТАЙ И США В ЭКОНОМИКЕ И ТОРГОВЛЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ТОГО, КАКИМИ СТАНУТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПЕКИНА И ВАШИНГТОНА Что бы сегодня ни обещал китайцам в сфере торговли сделать Д. Трамп, очень многое будет зависеть не только от его желаний, но и от того, как дальше будет развиваться ситуация в мире в военно-политическом плане. "Наехать" на Китай Соединенные Штаты - да еще комплексно с Европой и Японией - могут только в том случае, если им не придется одновременно военным путем ввязываться в целый ряд тех конфликтов, где сейчас США не просто присутствуют, но и играют ведущую роль (Украина, Сирия, Ирак, Афганистан). То, что во всех этих точках с приходом Д. Трампа настанет тишь да гладь- да божья благодать, никто и не рассчитывает. Показательно, что пока Д. Трамп убеждает всех, что с Россией он сможет поладить, и намерен установить личные доверительные контакты с российским президентом, практически вся администрация Б. Обамы делает до 20 января все возможное, чтобы отношения США и России никакой будущий американский президент вообще не смог бы нормализовать - даже при самых благих намерениях. Соответственным образом новой администрации Белого дома придется тогда бороться на два фронта - "сдерживать агрессивную Россию"(об этом попрежнему твердят с утра до вечера все американские СМИ, а также ведущие конгрессмены и сенаторы - так что в российском руководстве совершенно бессмысленно надеются, что после 20 января все пойдет у Москвы с Америкой на поправку) и бороться с "торговыми разбойниками" из Китая. Вряд ли это входит в планы Д. Трампа и его курса на наведение порядка в самих США. Но именно так и будет складываться обстановка в мире вне зависимости от его желания и усилий. Определенное влияние на позицию Д. Трампа окажут и американские крупные компании, которые нынче самым тесным образом завязаны на Китае (правда, все они по большей части на выборах поддерживали - в том числе и финансово - кандидатшу от Демократической партии). Плюс сам Китай не хотел бы обрубать концы себе в отношениях с Америкой, особенно в том, что касается новых технологий и обучения сотен тысяч китайских студентов в американских вузах. Замечу также, что если в руководстве США никаких "китайских засланных казачков" не предвидится, то в китайских правящих кругах тех, кто теснейшим образом связан с Соединенными Штатами, полнымполно (все точь-в-точь как в России). Плюс дети целого ряда высокопоставленных китайских чиновников учатся в Америке, там есть их собственность, и совсем уж разругаться по торговле ни одной, ни другой стороне невыгодно. Но это все - "вроде бы". Жизнь уже не раз демонстрировала, что даже самая железная логика в руках и головах политиков становилась полным абсурдом и приводила к конфликтам, которых можно было бы элементарно избежать. Надо к тому принять к сведению, что если американские компании начнут сворачивать производство в Китае, то встанет вопрос, куда их переводить. Ведь Д. Трамп намерен их вроде как вернуть именно в Соединенные Штаты, а не куда-то еще вне Америки, где просто окажется прибыльнее собирать те же айфоны фирмы Apple (в ту же Мексику или Бразилию). Но тогда какой смысл строить на границе с Мексикой забор, плюс новый президент Соединенных Штатов обещал, что все американские производства из Мексики вернутся домой. Так зачем тогда мутить "торговую воду" с выводом американского бизнеса из Китая? И еще. Во всем этом американско-китайском торговом противостоянии определенные выгоды могут получить страны Центральной Азии. Там есть и приличного уровня рабочая сила, она недорога (уж не дороже, чем в Китае), плюс руководство республик региона весьма лояльно относится что к сотрудничеству с США, что с ЕС или Японией. Поэтому если американцы совсем уж выкрутят руки своим союзникамвассалам и потребуют у них "укоротить" свою торговлю с КНР, то ряд производств из Китая те же европейские компании вполне могут перевести в республики Центральной Азии. Если это, разумеется, не вызовет особого раздражения у находящихся "совсем по соседству" китайских товарищей.