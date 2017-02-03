Дипломатический раут,

или Почему переговоры по Сирии в Астане будут просто формальностью «Самое опасное для дипломата - это иметь иллюзии». Отто фон Бисмарк, канцлер Германии 23 января в Астане должны начаться переговоры между Дамаском и частью вооруженной сирийской оппозиции, ориентированной на Анкару. Со стороны Дамаска за столом переговоров будут присутствовать представители Москвы и Тегерана. Астана звала к себе и американцев, но против этого в резкой форме возражает иранская сторона. Участие представителей ООН – просто протокольное. Не приедут в Казахстан наиболее боеспособные и воинственные суннитские группировки, равно как и представители сирийских курдов. Естественно, не будет никого от ИГ, тех не только не звали, но и собственно весь смысл договоренностей в том, чтобы договорить обо всем, чтобы освободить силы для разгрома «халифатчиков». В итоге выходит, что в Астане будут присутствовать лишь те, чьи покровители итак уже обо всем договорились. Иными словами, в столице нашей страны имеет место быть скорее формальность, чем реальное участие Казахстана в мировой политике. Плюс разве только в том, что гостей будет немного, ведь их принимают за наш с вами счет. Как известно читателям «ДН», поскольку мы весьма подробно освещаем ход событий на Ближнем Востоке, астанинские переговоры стали возможны благодаря тому, что Анкара, Москва и Тегеран нашли общий язык и, фактически, распределили зоны влияния в Сирии. Анкара открыто вошла на территорию страны, оттянув в ряды своей операции все подконтрольные группировки суннитских повстанцев из-под Алеппо. Тегеран и Москва, формально прикрываясь Дамаском, договорились о том, чтобы Алеппо перешел под их контроль, а тех, кто готов работать под турками оттуда перевезли на суннитскую территорию. После этого Дамаск и Москва выпустили список группировок, с которыми они были готовы вести переговоры в Астане, куда вошли и вчерашние террористы из «Ахрар аш-Шам», второй по численности группы после «Джабхат Фатх аш-Шам», переформированной «Джабхат ан-Нусры», отказавшейся от присяги «Аль-Каеде». В Астане должны подписать Дорожную карту урегулирования конфликта между суннитскими повстанцами и Дамаском, хотя, в принципе, основа для урегулирования уже существует и даже не раз реализовывалась на практике. Она достаточно проста – повстанцы с населением и оружием в руках уходят в те районы, отбить которые у союзников Дамаска просто нет сил (провинция Идлиб), а потому контроль над ними Россия и Тегеран готовы доверить Турции. Из сделки выпадают сирийские курды, которые время от времени выступают в поддержку Дамаска, хотя периодически и вступают с ним в военное противостояние. Еще пару недель назад они сделали специальное заявление, что в астанинских переговорах участвовать не собираются и результаты их признавать не будут. Их обиду несложно понять: сделка Анкары, Москвы и Тегерана де-факто похоронила их планы по созданию единого курдского государства на севере бывшей Сирии. После захвата города Манбидж у них были планы объединить свои анклавы вдоль всей турецкой границы, но операция «Щит Евфрата» рассекла планируемую территорию Рожавы (так неформально называется курдское государство). Курды пользовались поддержкой Запада, в их боевых порядках воюет спецназ США, Великобритании, Германии и Франции, но в итоге Вашингтону пришлось уговаривать своих союзников не идти на конфликт с Анкарой, а двигаться на юг, в сторону Ракки, столицы ИГ. Между суннитскими повстанцами и Дамаском более или менее действует перемирие, хотя асадовские войска и атакуют некоторые анклавы повстанцев у сирийской столицы, а те периодически взрывают правительственных генералов. Впрочем, у Анкары пока еще не до конца получается контролировать повстанцев. Буквально на днях группировка «Ахрар аш-Шам» тоже заявила о своем решении не ехать в Астану. В Идлибе периодически вспыхивают бои между протурецкими и отказывающимися подчиняться Анкаре группами, в отличие от зоны операции «Шит Евфрата», там еще нет турецких войск, а потому контроль турок над местными повстанцами носит условный характер. Впрочем, и в Алеппо, между иранцами и россиянами вспыхивают конфликты, итогом которых становятся потери с обеих сторон. Все это не сильно влияет на российско-турецкие договоренности, которые на этой неделе воплотились в совместные бомбардировки города Аль-Баб, последней крупной твердыни ИГ на севере Сирии. Два ожесточенных штурма, предпринятые турецкими войсками и их союзниками, окончились безрезультатно и с тяжелыми потерями. Плохи дела в борьбе с ИГ и у Дамаска. Он по-прежнему увяз в боях вокруг военной базы в Тиясе, не имея возможности провести контратаку, чтобы отбить Пальмиру. Тем временем ИГ неожиданно решило устроить финальный штурм в Дейрэз-Зоре, столице одноименной провинции, вот уже три года осажденной боевиками, своем последнем анклаве на востоке страны, если не считать аэродромы в глубине курдской территории. Крепость, где от врагов отбивается около пяти тысяч солдат, подверглась мощной атаке «халифатчиков», перебросивших по такому случаю подкрепления с наиболее сложного для себя участка боевых действий – из под Мосула. Всего вокруг Дейр-эз-Зора собрались около 10-15 тысяч боевиков, которым удалось рассечь группировку сирийцев на две части, в результате чего ситуация для них ухудшилась до крайности. На этом фоне ни Москва, ни Дамаск практически не принимают никаких действий для спасения своего анклава. А ведь высвобожденные тут силы завтра же всплывут в Тиясе, аль-Бабе, под Раккой. Но то ли с ИГ тоже есть какие-то закулисные договоренности, то ли Алеппо действительно стоил Дамаску больше, чем он мог себе позволить, и сил на новые операции просто нет. Что получается в итоге? Из четырех крупных сторон конфликта (причем далеко не монолитных), в Астане будут разговаривать только две – сирийцы и суннитские повстанцы (да и те - не все), которые итак практически договорились. Из внешних игроков этого конфликта – России, США (и остальных стран Запада), Турции, Ирана и стран Залива – в Астане смогут присутствовать также лишь три, которые итак уже совместно воюют против общего врага. Насколько такие договоренности могут быть всеобъемлющими, способными вновь установить мир на Ближнем Востоке - большой вопрос. И самое важное тут, что ответа на него явно в Астане не найти. Основная проблема - уничтожение ИГ - решается каждой из сторон практически самостоятельно, редко – в двустороннем сотрудничестве с еще одной стороной, а потому успехов на этом пути пока еще нет. Иракская армия отвоевала пол-Мосула после того, как оттуда вышли основные отряды ИГ, удовлетворившись тем, что за полуразрушенную часть города Багдад заплатил половиной штатной численности всех своих боеспособных подразделений. Сирийцы никак не могут вернуть Пальмиру и теряют Дейрэз-Зор. Турки безуспешно топчутся под аль-Бабом. И только курды сделали бросок к Ракке, но явно не намерены штурмовать столицу ИГ, поскольку пони мают, что даже за эту кровь (а по Мосулу видно, что захват города будет стоить тысяч солдатских жизней) им независимость все же не дадут, даже несмотря на поддержку Запада. Астане же останется только продемонстрировать истинное казахское гостеприимство, да на всю катушку использовать медийный повод для международного пиара, поскольку ничего иного для Казахстана и не остается. Мы не являемся важным мировым игроком вне зависимости от того, входим ли временно в состав Совета Безопасности ООН или нет. Нам бы со своей экономикой разобраться…