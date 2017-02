Арест на выходе из Акорды

экс-замглавы администрации президента под следствием «ДН» НАЧАЛО года продолжило тенденцию конца прошлого: новые громкие аресты коснулись самого могущественного органа власти в стране - администрации президента. Ее бывший замглавы Баглан Майлыбаев, имеющий репутацию серого кардинала Акорды и занимавшийся, кроме всего прочего, формированием идеологической линии власти, был задержан, а затем и арестован сотрудниками Комитета национальной безопасности, подозревающими предварительно уволенного чиновника в преступлениях, аналогичных обвинениям против их бывшего шефа Нуртая Дутбаева, задержанного 28 декабря. Статья УК РК, по которой обвиняются бывшие чиновники, одна - 185-я («незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов»), однако силовики не сообщают, связаны ли аресты между собой или это два отдельных дела. На этом фоне неожиданно прозвучал комментарий на официальном аккаунте внука президента Назарбаева, бывшего сотрудника спецслужб, который охарактеризовал все последние аресты как расчистка окружения президента от коррупционеров и прилипал». Остальные комментаторы казахстанских сегментов соцсетей отреагировали более нейтрально, упомянув, главным образом, необходимость создания запасов «Кока-колы» и попкорна, чтобы следить за развитием событий. Информация о возможном задержании г-на Майлыбаева начала будоражить соцсети еще до своего официального подтверждения в виде пресс-релиза КНБ после того, как 12 января указом главы государства заместитель главы его администрации был освобожден от своей должности без стандартной формулировки «в связи с переходом на другую работу». Поначалу этому обстоятельству не придали особого значения ввиду большей значимости того факта, что сменщиком Майлыбаева стал теперь уже экс-посол РК в РФ Марат Тажин, благосклонно встреченный соцсетями. Однако уже 13-14 числа в Facebook появились первые посты, авторы которых либо делились слухами о задержании Майлыбаева, либо просили френдов подтвердить или опровергнуть их. Силовики выдержали значительную паузу и дали официальную информацию лишь 16 января, подтвердив, что экс-чиновник и его коллега были задержаны непосредственно в день своего увольнения. В информации, распространенной пресс-службой Комитета национальной безопасности, говорится: «12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 185 («незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие работники администрации президента РК Б. Майлыбаев и Н. Галихин». Также, по ее информации, «14 января Есильским районным судом г. Астаны выдана санкция на арест сроком на 2 месяца», и оба эксчиновника «в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ». Сообщается также, что «по месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства». Резюмируя, КНБ использует стандартную формулировку: «Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно». Естественно, на фоне острого дефицита информации соцсети принялись искать что-то еще и довольно быстро наткнулись на аккаунт г-на Галихина, как оказалось, не скрывавшего своих симпатий к вооруженному восстанию на востоке Украины, в инспирировании которого официальный Киев обвиняет официальную Москву. Астана уже осудила нескольких граждан нашей страны, участвовавших в вооруженных действиях на стороне боевиков, ввиду чего нахождение их идеологического сторонника в высших органах власти наводило если не на вопросы, то точно вызывало недоумение. Как и тот факт, что буквально за несколько недель до своего задержания Николай Галихин получил орден «Курмет». Как гласит официальная формулировка, данной наградой отмечаются «за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность». Естественно, на фоне такой находки, свидетельствующей о так сказать «внешней лояльности» казахстанского чиновника, встает вопрос адресата, в пользу которого арестованные Майлыбаев и Галихин могли «собирать и разглашать» госсекреты. Возвращаясь к статье Уголовного кодекса, по которой подозреваются чиновники. В пресс-релизе КНБ указывается, что речь идет о частях 1 и 3. Третья часть данной подразумевает «причинение крупного ущерба или наступление иных тяжких последствий», соответственно, смысловая нагрузка лишь в первой. Вот как она сформулирована в самом законе: «1. Незаконное собирание сведений, составляющих государственные секреты, а равно распространение неправомерно полученных сведений, составляющих государственные секреты, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». Таким образом, те, кто уже успел обвинить арестованных в госизмене, поторопились, так как следствие им такого не предъявляло. Соответствующие статьи, «государственная измена» и «шпионаж» носят порядковые номера 175 и 176. Но это просто для сведения. Кстати, все это возвращает нас и к недавнему задержанию экс-председателя КНБ Нартая Дутбаева и еще двух лиц, которых по какойто причине обвинили только по части третьей 185 статьи. Вот цитата из пресс-релиза КНБ: «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 («Разглашение государственных секретов») и ст. 362 ч.3 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич». В части третьей 185-й статьи говорится следующее: «3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли причинение крупного ущерба или наступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет». Логически выходит, что обвинить человека только по части 3 (без части 1 или 2) невозможно, ибо она определяет просто более тяжелое наказание за правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2. Разница между ними в том, что первая - это незаконное собирание госсекретов, а вторая - их разглашение. Осознавая это, становится совсем непонятно, в чем же конкретно обвинили бывших сотрудников КНБ их нынешние коллеги. Теперь о вероятности связи двух арестов. Понятно, что статус Майлыбаева и Дутбаева (остальные, ясное дело, идут «паровозом» вслед за основными фигурантами) принципиально различается - первого «приняли», фактически, на высокопоставленном кресле, второго - глубоко на пенсии. Тем не менее появление нескольких разных (возможных) источников утечек буквально с разницей в две недели крайне маловероятно. Во всяком случае, это вызывает очень большие сомнения в эффективности работы по охране государственных секретов либо подозрения в том, что содержание данного термина изменилось (в результате чего вдруг нашлось множество на него покушавшихся). Третий вариант тоже не радует - ибо означает просто резкое обострение борьбы группировок в казахстанской элите, которые, как игроки в быстрые шахматы, начали очень быстро рубить фигуры друг друга на шахматной доске. Отчасти данную версию подтверждает упомянутый выше комментарий президентского внука Айсултана Назарбаева, компетентность которого в данном случае базируется не только на доступе к элитам (и их информации), но также и работой в разведке, хотя и непродолжительной. Буквально недавно он же уже публиковал пост, из которого можно сделать выводы о конфликте между внуком Назарбаева и некоторыми его многолетними соратниками. Упоминает их, расширяя список, Айсултан Рахатович и в новой публикации. «Мы все видим, как г-н Карим Масимов расчищает окружение президента от коррупционеров и прилипал, - так характеризует последние аресты г-н Назарбаев (орфография автора сохранена. - «ДН»). - Нигде уже не используется это старое словосочетание «враг народа», но я думаю, что оно крайне уместно в отношении проворовавшихся чиновников высшего эшелона. Потому что плохо они делают не друг другу, а именно народу. Зная своего деда, я могу смело утверждать: эту трудную работу Масимов будет проводить до полной очистки окружения Президента Казахстана». При этом, напомнив мрачное сталинское «враг народа», Айсултан пытается предупредить азарт силовиков, отмечая, что (орфография автора сохранена. - «ДН») «главное не превращать системную работу в «охоту на ведьм» - цель должна оставаться чистой - поймать воров и осудить их по закону». Возвращаясь к вопросу борьбы кланов, процитируем и упоминание высокопоставленных чиновников внуком президента и сыном его покойного противника (и опять - орфография автора сохранена. - «ДН»): «Лично мне интересно, сохранят ли в итоге свои кресла председатель нацбанка Акишев, руководитель аппарата президента Джаксыбеков? Ведь их прямые подчиненные подозреваются в совершении тяжких коррупционных и государственных преступлений. А я хорошо знаю упомянутых господ, и никогда не поверю, что кто-то умудрялся проворачивать серьезные дела за их спинами втайне… Проверки покажут нам, замарали ли себя грязными делишками господа Утемуратов и Тасмагамбетов. Но если сегодня вы спросите у любого на улице - вам скажут, что эти люди обворовали народ. Хвала Всевышнему, таких фамилий в действительности, не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами. Что ж, по всей видимости эра агашек подходит к концу - Казахстан меняется прямо у нас на глазах. Уверен у нового председателя КНБ хватит времени и возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем - его роль сейчас важна для страны как никогда прежде». Итак, мы видим, что инсайдеры (а Айсултан Назарбаев, без сомнения, относится к таковым) чрезвычайно высоко оценили происшедшие события, называя их чуть ли не началом конца «эры агашек». Что же касается фигуры самого Майлыбаева, то почему-то вспоминается название англоязычной статьи, опубликованной им еще в 2001-м году, в бытность преподавателем и научным работником. Онозвучиттак: «THE NATION’S RIGHT TO RESIST OPPRESSION AND ENGAGE IN OPPOSITION IN THE LIGHT OF TRADITIONS OF RUSSIANS AND KAZAKHS». В переводе получается чтото вроде «Право нации на сопротивление угнетению и участию в оппозиции в свете традиций русских и казахов». Крайне интересная постановка вопроса для человека, имеющего имидж гипергосударственника, при работе которого в идеологической отрасли казахстанская журналистика оказалось в том состоянии, в каком она пребывает сейчас. Что касается расследований по громким делам последних недель, то нам только и остается, что ждать что еще будет сообщено общественности «дополнительно».