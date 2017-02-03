Хотели, но не смогли

Узбекистан отложил отмену въездных виз для туристов из 27 стран до 2021 года Нигора Юлдашева, Ташкент Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце прошлого года утвердил изменения к собственному указу «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли», отодвинув срок отмены въездных виз для туристов из 27 стран на 5 лет - с 1 апреля 2017 года до 1 января 2021 года. На пять лет также отложены внедрение в Узбекистане электронных въездных виз и системы таможенного контроля «зеленый коридор» для иностранных туристов в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары и Ургенча, а также раздельного прохождения паспортного контроля резидентами и нерезидентами в аэропортах и вокзалах страны. Напомним, что указ, обещавший мгновенно превратить Узбекистан в туристический рай, был издан премьером Мирзиеевым 2 декабря 2016 года - за два дня до президентских выборов, на которых временно исполняющий обязанности главы государства одержал убедительную победу, став вторым легитимно избранным президентом страны. Революционный, без всяких преувеличений, указ предусматривал скорую отмену въездных виз в страну для граждан Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающих в Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней, а также для граждан Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней. Таким образом, видимо, предполагалось мгновенно пополнить бюджет страны значительными валютными поступлениями от толп любознательных иностранцев, желающих насладиться приятным климатом, экзотическим колоритом и знаменитыми памятниками древней Бухары, Самарканда и Хивы. И ведь туристы действительно сразу и живо откликнулись. В рейтинге потенциально привлекательных туристических направлений в 2017 году, составленном в конце декабря британской газетой Financial Times на основе опроса лидеров туристической индустрии Европы и США, Узбекистан оказался аж на втором месте, уступив только Непалу, зато обогнав Кению, Финляндию, Андаманские острова и саму Великобританию. В качестве причины столь бурного интереса составители рейтинга указали возможность быстро, безопасно и относительно недорого ознакомиться с наиболее характерными историческими достопримечательностями Великого шелкового пути, если предлагается устранить прежние раздражающие препоны с оформлением виз и пересечением границы государства, и ранее славившегося гостеприимством своего народа, но при этом не отличавшегося особой открытостью на уровне официальных инстанций. Однако существующие реалии сегодняшнего Узбекистана в итоге заставили Шавката Мирзиеева отложить исполнение радужных замыслов на целых пять лет - по сути, до конца его нынешнего президентского срока. Как стало известно из официальных комментариев, одновременно появившихся в СМИ Ташкента сразу после новогодних праздников, решение отложить отмену въездных виз для туристов из 27 стран было принято в целях «устойчивого и сбалансированного развития туристской деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики», а также «развития равноправного внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами». В самих поправках к указу было недвусмысленно подчеркнуто, что предложение о переносе срока отмены виз до 2021 года было подготовлено Государственным комитетом по развитию туризма, Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел, Государственным таможенным комитетом «и другими министерствами и ведомствами», под которыми с одинаковой вероятностью можно предполагать как Минздрав, так и СНБ. Среди большинства населения страны эта новость вызвала почти не скрываемый всплеск пессимизма, многие неофициальные комментаторы в социальных сетях начали говорить о «потере лица новой властью» и строить неутешительные прогнозы о судьбе остальных, обещанных Мирзиеевым перед выборами, кардинальных реформ - либерализации финансовой системы, усиления борьбы с коррупцией госчиновников и защите частного бизнеса. Ташкентское неправительственное издание Uzmetronom, в частности, предположило, что в случае отмены виз для граждан почти трех десятков государств, консульские учреждения МИД Узбекистана за рубежом автоматически лишились бы миллионов долларов, получаемых в виде оплаты за предоставление этих виз». Хотя дело, скорее всего, не в этом. По мнению более нейтральных критиков, структуры Госкомтуризма, ГТК, МВД и других силовых ведомств действительно оказались пока не готовы встретить предполагаемый в случае отмены виз большой наплыв иностранных туристов. Как не готовы к этому и существующие на сегодняшний день в Узбекистане инфраструктуры гостиничного и прочего туристического сервиса. О последнем можно судить из жалоб, просочившихся в местную прессу со стороны принимающих операторов. Согласно указу Шавката Мирзиеева «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли», в той части, которая осталась без изменений, с 1 января 2017 года все иностранные туристы в Узбекистане оплачивают услуги гостиниц только в иностранной валюте. Платежи должны приниматься в долларах США, евро, швейцарских франках, японских йенах и китайских юанях. Но, по сообщениям ташкентского АН Podrobno. uz, даже в столичных отелях обнаружились проблемы с терминалами для платежных карт. Если для долларовых Visa и Master они кое-где существуют, то для оплаты в евро, франках, йенах и юанях - нет. А для приема любой наличной валюты, оказывается, нет детекторов, определяющих подлинность банкнот. В итоге, как утверждает агентство, подлинность иностранных купюр в гостиницах определяют на ощупь, пальцами. Дескать, купить целых пять детекторов и большому отелю не всегда по карману, не говоря уже о заведениях среднего ранга. Далее выясняется, что у предприятий и организаций, приглашающих делегации или отдельных специалистов из-за рубежа, нет валюты для оплаты их размещения в гостиницах. Раньше платили в национальной валюте, а теперь нечем - попросту нет валютных счетов или есть затруднения с конвертацией. Также Podrobno.uz сообщило, что иностранцам, въезжающим в Узбекистан без виз, все равно ведь придется платить сбор в $50 в консульских отделениях в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ургенча и Нукуса. В сегодняшних условиях наличную валюту для этих сборов надо было бы обязательно привезти с собой, «поскольку купить ее в Узбекистане невозможно, а приобретение на черном рынке грозит уголовным делом и сроком до двух лет». Словом, обосновали преждевременность отмены въездных виз и наплыва иностранцев на уровне старого анекдота про бассейн в психбольнице, где нужно сначала плавать научиться, а потом, может быть, и воду нальют... А ведь валютные поступления от иностранных туристов могли бы позволить частным туристическим инфраструктурам самостоятельно подтянуться до нужного уровня сервиса, как это происходило во многих развивающихся странах. Но в Узбекистане, еще при первом президенте Исламе Каримове, провозгласившем курс на скорейшее вхождение в число стран самых развитых, государственные чиновники, как и прежде, не хотят слишком уж доверять частной инициативе, предпочитая держать все под строгим и неусыпным контролем, пусть даже с предварительным вложением немалых бюджетных средств. Контроль обоснован традиционными опасениями как бы не ударить в грязь лицом перед всем миром, а медлительность во многом зиждется на уверенности, что необходимые средства ведь все равно в большей их части удастся так или иначе выжать из тех же частников и себя при том не обидеть. С первого взгляда перспектива подобного рода реформ, где верхи не особо хотели и низы не особо могли, не внушает особого оптимизма. Но пока нет иного выхода, кроме как подождать и увидеть, что будет дальше.