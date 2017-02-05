Обвинительный наклон

И осудительная система «Один несправедливый приговор влечет больше бедствия, чем многие преступления, совершенные частными людьми; последние портят только ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья портит самый источник».

Фрэнсис Бэкон НОВЫЙ ПРИЗЫВ к модернизации страны, за¬ключенный в письменном послании главы госу¬дарства, невозможно реализовать без масштабной, коренной (вплоть до всех разогнать и набрать новых) реформы судебной системы, самой слабой из трех ветвей власти. Об этом в очередной раз свидетель¬ствуют цифры, на которые обратили внимание поль¬зователи соцсетей. Оправдания судей выглядят аб¬солютно бледно и неубедительно, впрочем, говорить, что такова исключительно казахстанская специфика, было бы неправильным. Аналогичная ситуация и у наших северных соседей, которые наши ближайшие экономические и политические партнеры. Легче от этого не становится – ибо такие ориентиры очевидно демонстрируют заниженные планки развития, в целом же оставляя крайне скептическое мнение по поводу наших перспектив на ближайшие годы.

Известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков, популярный в казахстанском сегменте социальной сети Facebook, на этой неделе разместил пост, в котором продемонстрировал на примере статистики судебных дел реальную ситуацию со справедливостью в нашей стране. Позвольте процитировать полностью: «Говорят, существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статисти¬ка. Из-за казахстанских судей эта поговорка нуждается в уточнении. В Алматинском горсуде вчера прошло итоговое совещание. Его председатель Акжан Ештай сообщил: «В 2016 году судами Алматы было вынесено всего 57 оправдательных приговоров в отношении 57 лиц, а осуждено 3033 человека». Я полез на портал комитета правовой статистики Генпрокуратуры. (Поверьте, Баг¬дат Мусин оказался в нужном месте). Там чуть другие значения: 47 оправданных и 2963 осужденных. Это не суть. Важнее продраться сквозь туман цифр. Ештай ПРИПЛЮСОВЫВАЕТ людей, которые оправданы по жалобам ЧАСТНОГО обвинения. Адвокаты, включая меня, второй свой форум говорят о данном судейском очковтирательстве. К категории частного обвинения от¬носятся некоторые мелкие дела: клевета, оскорбления, побои, легкий вред здоровью, уклонение от алиментов. В них нет следователя и прокурора. Граждане сами обращаются в суд с жалобой на своих предполагаемых обидчиков. Поэтому дела частного обвинения не инте-ресуют государство. Судьи легко и охотно оправдывают по ним. А вот по делам публичного обвинения, которые поддерживает прокурор, судьи не оправдывают. И как вы думаете, сколько из 47 счастливчиков в Алматы оправданы по делам частного обвинения? 45!!! Итак, запомните жестокую истину. НАШ СУД НЕ ОПРАВ-ДЫВАЕТ. Есть лишь нотариальная контора право¬охранительных органов по штамповке обвинительных приговоров. Точь-в-точь как депутаты у правительства при заверении законов. Шанс на оправдание в нашем суде равен 1 из 1000. Об этом же летом вежливо, но настойчиво, сообщил Комитет по правам человека ООН в адрес Казахстана: «Количество оправдательных при¬говоров все еще ВЕСЬМА незначительно». В переводе с дипломатического языка это означает их отсутствие. И, наконец прикол, чтобы посмеяться, а не то придется плакать, как говорил Бомарше. 47-45=2. Притом один из этих двух людей оправдан за проступок, а не преступле¬ние. В сухом остатке в огромном мегаполисе за целый год оправдан ОДИН ЧЕЛОВЕК. Мне страшно интересно! Кто ты, о счастливчик? Опять Усенов шоле?» Благодаря тому что на этой же неделе состоялся брифинг в СЦК по этой же тематике, судьи получили возможность ответить на критику, но кроме того, что они голословно отметили рост количества оправдываемых, а адвоката обвинили в некорректности отделения дел по частным обвинениям от случаев публичного обвинения, где участвует проку¬ратура, ничего особенного сказано не было. Г-н Утебеков тут же ответил на аргументы судей. Он вновь указал: «Отсутствие прокурора меняет все». То есть, согласно статистике: «...По преступлениям частного обвинения, где нет прокурора, оправдано 30 человек!!! А сколько по ним осуждено? НИ ОДНОГО». В итоге, по мнению адвоката, «красивая статистика по оправдательным приговорам зиждется на частных делах, где НЕТ ПРО¬КУРОРА», оттого он порекомендовал своим френдам и подписчикам никогда не доводить дела до суда. «Если вы столкнетесь с Фемидой, то добивайтесь прекращения уголовного дела в самой полиции и прокуратуре. Доказы¬вайте невиновность там, У СВОИХ ВРАГОВ. Потому что в Казахстане в суде все предрешено в пользу прокурора. Потому что наш суд не оправдывает». Кстати, как в эти же дни в парламенте были представлены поправки в за¬конодательство, касающееся именно судебной системы. Главная инновация: «Предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки». Критерии отрицательного результата судебного жюри, оценивающего судей, естественно, известны только одному жюри. Тот факт, что судьи в 99,99% случаев под¬держивают позицию прокуратуры и итоговые решения печатают в рекордные для чемпионов по скоропечати сроки (пускай порой повторяя один в один текст обви-нения, сформулированного прокуратурой), видимо, к отрицательным результатам не относится.

Иначе бы тогда судебный корпус обновлялся едва ли не ежегодно, а то и еже¬квартально.Аргумент о том, что низкий процент оправ¬дательных приговоров – это просто следствие четкой работы прокуратуры, кото¬рая доводит до судов только «виновных» и отпускает «невиновных» еще до про¬цесса, не выдерживает кри¬тики. Буквально несколько дней назад на коллегии Генпрокуратуры помощник президента - секретарь Со¬вета безопасности РК Вла¬димир Жумаканов - прямо связал акции протеста, самоподжоги и общее не¬довольство в обществе с недоработками прокуроров. «В прошлом году мы увиде¬ли, до чего может довести низкое качество рассмотре¬ния обращений. Люди, не получив исчерпывающие и понятные ответы, зачастую идут на крайности. Порой причиной таких протестов является неудовлетвори¬тельное качество начальных следственных действий, приводящих к ситуациям, которые затем невозможно разрешить», - сказал он. Новый генпрокурор Асанов пошел еще дальше, призвав коллег не «создавать иллю¬зию, как будто мы с утра до вечера здесь сидим, какой-то полезной государственной работой занимаемся». Кро¬ме того, часть сотрудников своего ведомства г-н Асанов открыто назвал «балла¬стом». На этом фоне счи¬тать, что «балласт» способен обеспечивать суды почти стопроцентно доказанными делами, может, наверное, только конченный оптимист.

Между тем именно способность системы обеспечивать справед¬ливость в суде есть главное мерило ее при-влекательности для граждан. Никакие новые строки в Конституции о незыблемости частной собственности или сво¬боде слова, убеждений или собраний на деле не могут быть реализова¬ны, если суды не будут защищать их. Это относится не только к нашей стране, но и к самым цивилизованным вроде США, где сейчас именно суды останав¬ливают действие указов новоизбранного прези¬дента Трампа. Баланс ветвей власти на то и существует, что исклю¬чительная роль какой-то одной из них, сколь бы ни были благими ее намере¬ния, всегда ведет к кри¬зису системы, превра¬щению демократических обществ в авторитар¬ные или диктаторские режимы. Таким образом, провести модернизацию общественно-политиче¬ской модели нашей стра¬ны на сегодня, меняя декорации, но не меняя сути, просто невозмож¬но. Не выйдет, навер¬ное, этого сделать, и не поменяв кардинально весь состав работни¬ков судебной системы, которые иначе, как сейчас, без карательного уклона, судить просто не смогут. Где брать новых? Как вернуть им доверие? Можно изби¬рать на местном уровне, но избирательная си¬стема в нашей стране также давно дискреди¬тирована. Назначать новых сверху – опять же породит «вертикаль¬ную ответственность», а не горизонтальную справедливость. При¬нимать по конкурсу? Ну это опять же вызывает нервный смех – конкурс в нашей стране давно стал синонимом нару-шений, злоупотреблений и махинаций. Буквально недавно в суде осудили банду, которая сдавала экзамены за чиновников, чтобы те могли попасть в корпуса А и Б – кадро¬вый резерв госаппарата. Что характерно, судили только «ОПГ экзаменуе¬мых» без единого чинов¬ника, пользовавшегося их услугами. И это тоже многое говорит о право¬судии в нашей стране...