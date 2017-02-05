Ждут «девала»

Ослабление тенге принимается за неизбежность

«ДН» В 2017 году, сто лет спустя после двух русских революций, часто вновь хочется применить многие речевые обороты вековой давности. Теку¬щая ситуация в экономике и финансах нашей страны заставляет вспомнить о событиях, «о необходи¬мости которых все время говорили большевики», а также о сюжете картины Владимира Серова «Ждут сигнала». Ослабление российского рубля, за¬планированное в Москве, столь уже очевидно вы-зывает прогноз снижения стоимости казахстанского тенге, что этого практи¬чески не скрывают и про-государственные средства массовой информации, а чиновники своим молча¬нием подтверждают, хотя обычно накануне «кидка» стараются, наоборот, за¬верить население, что с тенге все будет хорошо и никаких девальваций не ожидается. Обиднее все¬го, наверное, даже не эта обреченность, а тот факт, что у Астаны просто не остается иных инстру¬ментов для поддержания текущего финансового баланса страны (пополне¬ние бюджета, поддержка экспортеров, пополнение валютных резервов), кроме ослабления параме¬тра, в котором измеряется благосостояние наших граждан.

Информацию о планах российского руководства снизить стоимость своей ва¬люты распространил «Ком-мерсантЪ» со ссылкой на опубликованные агентством Reuters расчеты Минфина. Исходя из них, «при нефти по $40 за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 руб./$». При этом дефи¬цит федерального бюджета составит 3,1% ВВП, чтобы сократить его, Минфин РФ предлагает скупать доллары, снижая стоимость рубля. Тогда «при приме¬нении декларированного режима постоянной по¬купки резервов на счета казначейства» превышение трат над доходами россий¬ского бюджета снизится до более-менее приемлемых «0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб.», но платой за это станет ослабление курса рубля примерно на 10%, в результате чего его стоимость будет около 64,9 руб./$.

«Логика расчетов Мин¬фина предполагает, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета воз¬можна лишь при цене нефти $76 и выше (цифра получена линейной аппроксимацией расчетов ведомства Антона Силуанова), - пишет «Ком¬мерсантЪ».

- При управляемой де¬вальвации рубля, формаль¬но не затрагивающей режим свободного плавания, бюд¬жет полностью балансирует¬ся (нулевой дефицит) при цене нефти порядка $61 за баррель, отказ от использо¬вания суверенных фондов возможен в 2017 году при цене нефти около $61 за баррель. Без бюджетного правила суверенные фонды будут пополняться при цене нефти выше примерно $62 за баррель с применением правила — при цене выше $53. Разница в расчетах определяется, видимо, рас¬четными изменениями за¬имствований на внутреннем рынке. В последнем случае при цене нефти выше $53 нефтяные допдоходы в "фонде-буфере" при курсе около 64 руб./$ превысят расчетные траты суверен¬ных фондов в 2017 году в 1,8 трлн руб.»

Если учесть курс продажи российской валюты к тенге, составляющий на вчерашнее число 5,44 тенге, то нехи-трые расчеты показывают примерный курс нашей валюты, если соотношение к рублю наш регулятор постарается соблюсти. 64,9 умножить на 5,44 равняется 353 тенге, плюс-минус 5 тен¬ге в обе стороны. Отказ от соотношения в районе один к пяти с российской валютой чреват повторением ситуа¬ции, когда наши граждане ринутся в Россию – скупать ширпотреб, машины, квар¬тиры. В прошлый раз такой «перекос» в балансе валют уже привел к многомилли¬ардным (в долларах США) убыткам для казахстанской экономики, и в этот раз Астана вряд ли повторит те же ошибки. Еще в декабре о девальвации заговорили в Баку, находящемся в похожем положении – за¬висимом от цен на нефть, при этом менее зависимом от рубля, чем тенге. Соответ¬ственно, и контролируемые государством казахстанские СМИ неожиданно начали поднимать такие темы. Телеканал КТК и новостной сайт Tengrinews цитируют экспертов, предрекающих «нырок» тенге вслед за российским рублем. Оппо¬нируют такому сценарию депутаты мажилиса, но их аргументы очевидно менее убедительны.

Фактически для Астаны, также как и для Москвы, снижение стоимости валюты остается един¬ственным способом реше¬ния проблем пополняемо¬сти бюджета, поддержки экспортеров и накопления резервов. Теоретически можно прикрыться от российского снижения кур¬са рубля восстановлением таможенных рубежей, компенсируя рост деше¬визны российского товара акцизами и пошлинами (и тогда можно было бы не девальвировать тенге), но ясно, что политически такие вещи неосуществи¬мы. Особенно на фоне риторики о «не вечности» границ между нашими странами в российской Госдуме, на которую в кои то веки сподобился отреагировать наш МИД. Это Москва может от¬вечать на действия своих партнеров по союзу та¬кими демонстративными вещами, как возвращение пограничного контроля на белорусские рубежи. Об¬ратная реакция в теку¬щем формате отношений будет иметь риск необра¬тимых последствий, о чем свидетельствует опыт Украины, чьи проблемы начались именно с вы¬бора между европейской ориентацией и вступле¬нием в Таможенный союз. Теоретически мы могли бы давно отстроить диверси¬фицированную экономику и не сидеть с замиранием сердца, ожидая новостей по котировкам нефти, но шанс на это давно упущен. За перекосы в экономике и политическую несамо¬стоятельность расплачи¬ваться будут, как обычно, простые граждане.