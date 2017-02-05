Нефтяной «конец света» наступит еще очень не скоро

Пока у власти в США будет находиться нынешний президент, нефтедобывающие страны могут не особо волноваться

Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН

С появлением в Белом доме нового хозяина, который еще до победы на выборах прославил¬ся целым рядом весьма противоречивых заявле¬ний по самым различным вопросам, в мире по край¬ней мере на некоторое время воцарили неуверен¬ность и настороженность. Ведь кто его знает, этого господина Трампа, что он на самом деле задумал, а что сможет в реалиях выполнить. И касается это не только важнейших внутренних и внешнепо-литических проблем, но и одного из определяющих вопросов всей мировой экономики - энергетиче¬ского.

Давно уже ведутся спо¬ры о том, что нефть вроде бы вот-вот совсем даже ненефтянным заменят. И что цена на нефть после того, как Д. Трамп начнет на практике осуществлять свои "внутриамериканские инициативы", упадет опять до 20-30 долларов за бар¬рель, тоже предсказывают. А еще есть мнение, будто американские нефтяные компании (зря что ли на пост госсекретаря США назначен бывший большой начальник американского энергетического гиганта Экссон-Мобил) теперь по всему свету будут заключать многомиллиардные сделки, и чуть ли не вся мировая "нефтянка" перейдет тем самым в той или иной форме под контроль Соединенных Штатов.

И все же: есть ли при тех новых американских государственных команди¬ров у нефти и разумных на нее ценах какое-то "светлое будущее"? Ведь кто говорит, что этой самой нефти в мире остается все меньше, и скоро она может вполне вроде как и иссякнуть. А кто уверен, что и Россия, и Казахстан, и Азербайджан с Мексикой и Нигерией (то есть те, кто по-прежнему поерзывая, но все же продолжает сидеть на "нефтяной игле"), нынче попросту пойдут по миру в финансовом плане. Потому что новый президент США вот-вот опять перезапустит новый виток "сланцевой ре¬волюции" в стране, которая окончательно якобы разорит обычных нефтедобытчиков.

ПОКА НЕФТИ В МИРЕ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО. А ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ БОЛЬШЕ, ТО ДОБЫВАТЬ ЕЕ МОЖНО ЕЩЕ ЛЕТ СТО БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

В принципе, разговоры о том, что нефть постепенно в земных недрах закан¬чивается, идут уже более полувека. Однако каждый раз оказывается, что нефти в мире по-прежнему более чем достаточно. Да и с каждым днем ее добывают все эффективнее и дешевле по себестоимости, чем это было еще в середине 70-х годов прошлого века.

При этом довольно часто и в различных уголках на¬шей планеты по-прежнему находят новые месторожде¬ния нефти, что позволяет поддерживать достаточный уровень глобальной до¬бычи черного золота. Хотя для того, чтобы поднять мировые цены на нефть, страны-производители пе¬риодически планируют саму добычу сократить, у них это не особо получается. Это касается и России, и Саудовской Аравии с дру¬гими монархиями Персид¬ского (Арабского) залива, и самих США, а также Канады (не говоря уже о постсанкционном Иране). По большому счету, никто из них до сих пор так и не снизил существенно добычу нефти, как никто из них и не сигнализирует мировым рынкам, что запасы имею¬щейся у них нефти якобы истощаются. Как раз все на¬оборот - добыча потихоньку растет, хотя многими нефте¬производителями это особо и не афишируется.

Есть также нефтедобыва¬ющие государства, которые прошли пик добычи чер¬ного золота несколько лет назад, и сейчас они ищут для себя новую, более ди¬версифицированную нишу в национальной экономике (это Мексика, Индонезия, Норвегия, отчасти Велико¬британия). Вместе с тем мировой нефтяной рынок по-прежнему очень не-стабилен сам по себе (не принимая даже во внимание продолжающиеся полити¬ческие катаклизмы на том же Ближнем Востоке, к примеру). И нарушить его относительное равновесие можно в любой момент - и очень быстро.

В этом плане очень по¬казательно нынешнее по¬ложение с энергетикой и собственной нефтедобычей в Китае. Так, очень ак¬тивно рекламировавшаяся "сланцевая революция по-китайски" так и не произо¬шла. И это при условии, что в Китае были открыты залежи сланцевых нефте¬носных пластов, которые, в принципе, можно было бы при соответствующих тех¬нологиях запустить в дело. КНР по-прежнему нужда¬ется в больших объемах нефти и газа, однако также по-прежнему большая часть китайской энергетики про¬должает работать на угле. В то же время в Китае на¬блюдается падение добычи своей нефти, поэтому-то Пекин и усиливает поиски с внешних рынков поставок в страну углеводородов практически во всех угол¬ках нашей планеты.

Сегодня, по сути дела, прибыль в Китае может приносить только одно сланцевое месторождение Фулинь, а на всех осталь¬ных фиксируются сплош¬ные убытки. К тому же у китайцев нет пока своих надежных передовых тех-нологий, чтобы эффективно и с прибылью добывать нефть из своих сланцев. А с учетом того, каким видит отношения между США и КНР новый американский президент, маловероятно, что американские техноло¬гии как-то китайцам в этом вопросе подсобят.

Что же касается самих американцев, то президент страны Д. Трамп намерен вновь поддерживать наци¬ональный нефтегазовый и угольный сектора (то, что как раз гнобил по полной программе его белодо¬мовский предшественник). Он планирует произвести дерегуляцию всей энерге¬тической отрасли и раз¬решить добывать нефть и газ (включая сланцевые месторождения), а также бурить там, где раньше ад¬министрация Б. Обамы это запрещала ( к примеру, на территории национальных парков страны). Это в свою очередь даст возможность бурно развиваться местным нефтегазовым и угольным компаниям.

Кстати, новый американ¬ский президент действитель¬но намерен сделать ставку на возрождение сланцевой добычи с использованием самых передовых техноло¬гий. Сейчас в США есть три крупнейших месторождения сланцевой нефти — Перми¬ан, Иггл Форд и Баккен. Два первых находятся в Техасе, там есть магистраль¬ные трубопроводы, и через порт Галвестон в Мексикан¬ском заливе нефть можно спокойно экспортировать в случае необходимости на любые рынки. А вот третье месторождение Баккен рас¬положено в Северной Дако¬те на границе с Канадой, и там нет никаких ни трубо¬проводов, ни даже нормаль¬ных нефтехранилищ.

Так вот, ближайшие со¬ветники подталкивают Д. Трампа, чтобы в Северную Дакоту как можно скорее проложили новый трубо¬провод. Пока там добыча нефти падает, потому как большую часть ее приходит¬ся отправлять по железной дороге цистернами. По тру¬бам же идет лишь половина добываемой нефти. Но если за год будет построен оттуда трубопровод, то на этом ме¬сторождении добыча резко возрастет, что приведет к падению мировых цен на нефть и появлению новых возможностей для Амери¬ки экспортировать черное золото, а не закупать его у арабских монархий Персид¬ского залива.

ДЕЛО НЕ В ТОМ, КАКОВА БУДЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ НЕФТИ В МИРЕ. ДЕЛО В ТОМ, НАСКОЛЬКО НЕФТЕДОБЫЧА В МИРЕ БУДЕТ И ДАЛЬШЕ "НАСИЛОВАТЬСЯ" "БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКОЙ"

Падение мировых не¬фтяных цен в последние пару лет вызвали споры о том, какие реально цены могут все-таки пережить страны-нефтедобытчики и какие цены станут для них попросту убийственными. Понятное дело, что когда государственный бюджет верстается на 90 процентов только с помощью нефтеэк¬спорта (та же Венесуэла), то тут уже не до обсуждения с какой ценой за баррель мож¬но выжить, а с какой- про¬тянуть ноги. Но практика других нефтедобывающих государств показала за эти годы, что, в принципе, до¬бытчики способны выжи¬вать даже при ценах ниже 40 долларов за баррель нефти.

При этом не будем за¬бывать о том, что та же "сланцевая революция" в США не столько была ориентирована на денежные доходы, сколько на само¬обеспечение страны нефтью исключительно из своих месторождений. И снижение зависимости от поставок из стран, которые в любой момент могут Америку со¬кращением этих поставок "примерно наказать". Или же эти страны сами окажут¬ся в критическом положении по причине региональных конфликтов или внутренних политических катаклизмов.

Но здесь вновь в дело вступает, как обычно, "боль¬шая политика", которая не признает никаких объектив¬ных законов экономики и тем более - плюет на именно национальные интересы той или иной страны. К примеру, американцам не нужна была нефть по 150 долларов за баррель, по¬тому как администрация Белого дома хотела любыми путями "нагнуть" Россию и нанести ей максимальный ущерб от именно падения, а не роста нефтяных миро¬вых цен.

Или та же Саудовская Аравия:у нее на уме было любыми путями удушить Иран и не дать ему "рас¬прямиться" по наращи¬ванию экспорта черного золота после снятия части санкций. К экономике и логике именно доходных замыслов все это не имело никакого отношения, что и привело в конечном итоге к тому, что у саудовцев нын¬че полностью провальный госбюджет. Им не хватает денег на самые насущные государственные нужды, потому как именно они во многом виноваты в том, что нынешние нефтяные цены даже отдаленно не прибли¬жаются к 100-долларовой отметке.

Понятно, что в целом для мировой экономики дешевая нефть — это благо. Но ни одна страна (даже нефте-производящая) не желает зависеть от импорта нефти, и Соединенные Штаты в этом - не исключение. Или та же Россия или Норвегия- в принципе, добыча нефти там дорого стоит, и если брать только чистую экономику вопроса, то, наверное, вы¬годнее по деньгам было бы завозить дешевую нефть из Саудовской Аравии или Кувейта. Но этого никто не делает ни в Москве, ни в Осло.

ОЧЕНЬ СКОРО ИМЕННО Д. ТРАМП ЗА ВСЕХ РЕШИТ, СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ В МИРЕ НЕФТЬ

Каковы же перспективы колебаний цены на нефть на мировых рынках после прихода к власти в Белом доме Д. Трампа? Как извест¬но, до принятия недавнего решения по сокращению объемов добычи нефти все страны-члены ОПЕК до¬бывали примерно 33 млн. баррелей нефти в день, то есть примерно 32 % всей мировой добычи. Теперь до¬быча эта снизилась до 32,5 млн. баррелей, и во многом поэтому мировая цена неф¬ти пока держится выше 50 долларов за баррель.

Но насколько это устра¬ивает американцев? Напом¬ню, что по времени между бурением скважины и самим фактом добычи нефти про¬ходит несколько месяцев. То есть теоретически этот срок составляет от 3 до 6 месяцев от запуска буровых (а сколь¬ко их и как они работают, известно очень точно, да и данные такие публикуются в открытой печати каждую неделю) до попадания нефти на рынок.

Поэтому те же американ¬цы сейчас будут смотреть, что конкретно из обещанно¬го на предвыборных встре¬чах пустит в дело Д. Трамп и его ближайшие советники по энергетике. Также важно будет, что все-таки произой¬дет на Ближнем Востоке, причем не столько даже в Сирии, сколько вокруг Ирака(а он сейчас один из крупнейших мировых не¬фтеэкспортеров) и, конечно, что будет делать Белый дом в отношениях с Ираном. Ведь новый американский президент может опять пойти на конфронтацию с Тегераном и "зажать" его нефтеэкспорт. Да и в Ираке не пойми кто и кого может в конечном итоге победить - то ли правительство ИГИЛ, то ли совсем даже наоборот.

Что же касается реальных возможностей вновь "за¬товарить" мировые рынки черного золота, то специ¬алисты считают, будто в мире имеются доказанные запасы нефти как минимум на 50 лет непрерывной до¬бычи. Еще несколько лет назад очень значительные инвестиции были вложены в нефтегазовую отрасль. При этом как минимум в двух десятках стран имеются за¬пасы трудной и дорогосто¬ящей по добыче сланцевой нефти. Есть также глубо¬ководная нефть (Бразилия, Мозамбик), есть нефть в Арктике (ее Россия надеется разрабатывать с помощью американских технологий). Есть нефтяные пески в Кана¬де и на севере США, полно тяжелой нефти в Венесуэле (ее почти всю уже скупили китайские компании). Часть этих проектов была останов¬лена из-за падения мировых цен на нефть, но они могут быть в любой момент вновь запущены.

Но те же Соединенные Штаты должны будут не¬избежно решить, что и как дальше делать для того, чтобы цены на нефть в мире (а также на внутреннем аме¬риканском рынке) пришли в некое выгодное для страны равновесие. Нефти вроде бы в мире много, но вот насчет цен все время только и слышится всеобщее недо¬вольство. Они, по сути дела, ведь никого не устравают: ни потребителей, ни про¬изводителей. И что с этим делать, ведущие мировые нефтедобытчики пока не определили.

Да и сколько бы раз чле¬ны ОПЕК ни встречались на своих чрезвычайных сессиях, главные мировые тенденции энергопотребле¬ния десятилетиями остаются неизменными. Так, основ¬ным потребителем нефти по-прежнему остается транс¬порт. Как можно заменить нефтепродукты в транс¬порте именно в массовом масштабе на что-то иное?

Большие надежды на электромобили, которые вы¬сказывались еще с десяток лет назад, явно не оправды¬ваются. Так, мировой парк автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизтопливе, составляет бо¬лее миллиарда машин. В год в мире производится около 80 миллионов автомашин. А вот электромобилей по всему миру в год произво¬дится менее 500 тысяч. То есть для того, чтобы как минимум 10 процентов все¬го автотранспорта на земле перешло на электричество, придется построить тысячи заводов и всю соответствую¬щую для таких автомобилей инфраструктуру. А это как минимум займет 30 лет, если не больше.

Поэтому нефтедобываю¬щим странам пока печа¬литься особо нет смысла. Даже если в Соединенных Штатах вновь с прибы¬лью "задышат" сланцевые компании и страны ОПЕК, и те, кто с ними свою поли¬тику мало-мальски коор¬динирует, смогут удер¬живать мировые цены на черное золото как минимум в рамках 50-60 долларов за баррель. А там уж как пойдут "политические по¬бочные процессы". И в от¬ношениях США с Китаем и Россией, и в целом вокруг зон региональных конфлик¬тов, в которые так или иначе крупнейшие нефте-производители оказывают¬ся вовлечены