Евразийская весна обходит Казахстан

по флангам «Количество задержанных на митинге против

коррупции превысило количество задержанных за коррупцию».

Интернет-мем

ПРОШЛАЯ НЕДЕЛЯ, праздничная в Казахстане, прошла для почти всех стран-партнеров по ЕАЭС под знаком массовых митингов протеста. Первыми «уличный сезон» открыли братья-кыргызы, пытавшиеся отбить у властей задержанного депутата; людей разогнали, но недовольство в стране только растет – задержанный пополнил число оппозиционных лидеров за решеткой, крепость которой народ «проверил» уже дважды – в 2005 и 2010 годах – после чего уже в двух столицах ЕАЭС живут беглые кыргызские президенты. Вторыми были белорусы, отметившие массовыми выступлениями день Воли в центре Минска; их тоже достаточно быстро разогнали, благо официальный Минск заранее объявил о раскрытии антиправительственного прозападного заговора. Ну и десятки тысяч россиян, выступивших в крупных городах по всей стране – от Владивостока до Петербурга и Москвы – продемонстрировали, что население крайне недовольно господствующими в ЕАЭС порядками, наиболее характерными чертами которых стали коррупция и неэффективность. Спокойно было только в Армении (но там вскоре выборы, так что еще все впереди) и в Казахстане. У нас, конечно, некоторые центральные городские улицы в прошедшие дни тоже полнились народом, но это по случаю Наурыза. При этом сказать, что в Казахстане власти менее авторитарны, чем в Беларуси, коррупция ниже, чем в России, а силовые органы менее одиозны в глазах населения, чем в Кыргызстане, ну никак не получается. Видимо, у нас или народ другой, или наша «уличная весна» осталась в прошлом году, когда прошла волна земельных протестов, чьи лидеры уже надели на себя тюремные робы. При этом сказать, что вопрос с уличными выступлениями в стране снят совсем, не могут даже те, кто больше всего этого хочет. – иначе бы в поправках к УК не возникали драконовские меры против причинивших «тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан» (вплоть до смертной казни и по-смертного лишения гражданства). На этом фоне генеральный прокурор страны вслух мечтает о том, чтобы в стране создать хотя бы одну зону (не тюрьму. – «ДН»), где хотя бы не будут воровать.

«Задача государства, наша обязанность – создать условия, чтобы никто не мог украсть. Давайте какой-нибудь регион возьмем, попробуем навалиться все вместе и реализовать пилотный проект: сделать зону, где не воруют. А потом на этом опыте мы научим других. Давайте поедем, месяц поживем в этой области, – предложил Жакип Асанов на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. - Давайте поедем вместе, все заинтересованные госорганы. Мы должны убедить, заинтересовать и вместе с ними работать. Пока ножками не походим по территории, с населением не встретимся, не поговорим... Надо население научить грамотно работать с нами. Если они грамотно начнут работать, нас везде, наших начальников, прокуроров там будут снимать с работы. Мы же не хотим, чтобы население было грамотным. Чем грамотнее, тем нам сложнее будет. Это я утрирую». Такой смирный, но острый на язык, наш народ уже шутит: если всех прокуроров и остальных чиновников собрать в одной зоне, хотя бы на месяц, по всей остальной стране действительно может снизиться воровство и коррупция...

Другой характерной приметой времени в стране стала попытка нововведения в Уголовный кодекс страны поправок, позволяющих наказывать любого за «вред интересам» страны так же, как и террористов. Замеченные широко известным в Facebook адвокатом Джохаром Утебековым, эти поправки вызвали шок среди пользователей соцсетей, однако спустя буквально пару дней они были Минюстом отозваны, о чем опять же сообщил тот же юрист. В своем посте в социальной сети он, в частности, характеризовал инновацию казахстанских властей как «грустный и затянувшийся полет в пропасть» или «бесконечный поиск нового дна». Вот что еще написал г-н адвокат: «За посягательство на нашу драгоценную «стабильность» уже и к стенке ставить собрались. Спасибо поправкам в Конституцию, которые разрешили лишать гражданства за «вред жизненным интересам» Республики! Теперь грядут соответствующие дополнения в Уголовный кодекс. Их подготовил Минюст. По ходу у нас и «враги народа» скоро появятся. Их теперь будут называть «врагами интересов» или «врагами существования». В УК вводится новое преступление (статья 184-1) - «причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существованию и стабильному состоянию государства и общества, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, с конфискацией имущества и лишением гражданства». Что за «жизненно важные интересы» такие у Казахстана, НИГДЕ не раскрывается.

Ну чем ЭКСПО не жизненно важный интерес?) Не пишите больше плохо о нем. Интересно, а «врага интересов» сначала расстреляют и опосля гражданства лишат? Или прежде паспорт

порвут?». Выложенный 26 марта пост получил 206 перепостов и, видимо, вызвал соответствующую реакцию и у чиновников, поспешивших буквально на следующий день удалить вызвавший столь неоднозначную ре-акцию документ. Пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, министр юстиции сказал, что удаление проектного документа – нормальная практика, однако Марат Бекетаев не смог пояснить, откуда вообще взялась формулировка про смертную казнь и причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам государства. Оптимисты могут, конечно, аплодировать – еще бы, общественность поймала государство за руку в стремлении сделать законодательство еще более похожим на северокорейское и, казалось бы, заставило отыграть назад. Однако даже г-н Утебеков, который с полным правом может занести этот случай в счет своих личных побед, не может говорить о наличии в стране настоящего гражданского общества, способного действительно контролировать и оппонировать государственной системе. Тем более что даже те же адвокаты в реальности ничего не могут противопоставить существующей в Казахстане системе вынесения обвинительных приговоров в почти 100% случаев по уголовным статьям, когда решение судьи на 99% просто копирует формулировки прокурорского обвинения. Да, сейчас существующая система сумела обеспечить себе еще какое-то время относительно спокойного существования, добившись жесткими наказаниями своих оппонентов очередного приступа аполитичности общественности. Однако невозможность «выпускать пар» в рамках совершенно законных акций (митингов, пикетов, высказываний в интернете) настолько же надежный метод для успокоения, насколько решает проблемы пляшущей крышки бурлящего котла ее более плотное прикручивание. Неэффективность решений государства в области экономики (вроде сносов объектов МСБ в Алматы), финансов (ситуации со слиянием банков и кризисом ЕНПФ), торговли (ставшей просто невыгодной внутри ЕАЭС) только усиливается другими промахами власти, тотальной коррупцией, вседозволенностью силовиков и попытками усилить контроль над гражданами.

Долготерпение казахстанцев – не новость, оно достаточно широко известно в прошлом. Наш народ почти безропотно сносил лишение земель, лишение частной собственности, коллективизацию, Голодомор, войну, вымирание языка и культуры, ядерные испытания, переселения народов. Но даже в условиях куда более жестоких, в том же 1986 году общественность находила в себе силы подниматься против совсем уже откровенных случаев произвола. Да и митинги прошлого года показали, что бунтарский дух наших граждан, может, и находится куда глубже внутри, чем у соседей, но никуда не пропал. И если сейчас протестные настроения имеют больше форму откочевки (выезда), то поступательное снижение уровня жизни может постепенно вылиться в то, по сравнению с чем день Воли и митинги Навального будут всего лишь либеральными прогулками. Самое же печальное, что даже это – и мы знаем об этом на примере братских Кыргызстана и Украины – может нисколько не изменить коррумпированные порядки, просто одних, путающих свой карман с государственным, сменят другие, точно такие же, кто сегодня сидит в Фейсбуке.