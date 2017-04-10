Взорванный протест

Оппозиционные митинги в России натолкнули(-сь) на теракт «Теракт в метро — бессильная попытка сбить протестные настроения. Ведь нет сомнений в том, что теракт в Петербурге совершили российские спецслужбы, и уже скоро журналисты найдут нестыковки и странные совпадения. В условиях многотысячных митингов Кремль вынужден срочно менять повестку, ведь проводить какие-то выборы — пусть даже через год, — да и вообще заниматься какой-то политикой при таких обстоятельствах просто невозможно». Константин Боровой, российский политик,в авторской колонке на newsader.com У ПОЖАРНЫХ существует такой термин: встреч­ный пал. Это способ тушения пожаров вне зданий, когда навстречу основной стене огня пуска­ют контролируемый фронт пожара, уничтожающий топливо для неконтролируемого пламени. Нечто подобное достаточно часто применяется и в политике – когда власти страны не в состоянии снизить накал протестных настроений в обществе, они стараются направить негатив на какие-то иные объекты, враж­дебные всем, чтобы иметь возможность вновь «спло­тить» граждан под своим «мудрым руководством». Это может быть внешний враг, может быть враг внутренний – по сути, неважно, главное, чтобы он вызывал живые и самые простейшие эмоции – страх, ненависть, злость. Порой такие ситуации возника­ют случайно, как например, в случае с Джорджем Бушем-младшим, чья победа над демократом Элом Гором была, наверное, самой скандальной в исто­рии американских выборов, но все забылось после терактов 11 сентября, когда вся Америка сплотилась против «международного терроризма» и согласилась бороться с ним по всему миру, даже там, где его до того не было (соответственно, после такой «борьбы» он там появился, как в Ираке). Однако далеко не все политики готовы полагаться на волю слепого случая, чаще всего ситуацию увода протеста от себя стара­ются организовать. Более того, некоторые политики буквально стартуют на кампаниях страха и ненави­сти, и речь идет далеко не только об австрийских ху­дожниках. Глава союзной нам России в 1999-м году был никому не известен – ни как политик, ни как человек. Сочетание серии чудовищных террористиче­ских актов и вторжения боевиков из Чечни в Даге­стан, ответом на которые стала не менее жестокая политика нового лидера, превратили его в националь­ного лидера своей страны за считаные недели. Во многом его авторитет среди части населения страны до сих пор зиждется на эффективном использовании той ситуации августа 1999-го года. Однако многие критики нынешнего президента РФ уверены, что далеко не все события тех дней были «вражескими», основываясь на случае в Рязани, где в разгар серии терактов со взрывами жилых домов вдруг решили провести «учения» с минированием дома с ничего не подозревавшими жильцами (!). Вполне естественно, что нынешний взрыв в метро в Санкт-Петербурге также вызывает у недовольных ситуацией в России конспирологические настроения. Для российского руководства, вступившего в 2014 году в открытое геополитическое противостояние с США в форме прокси-войны в Украине (Крымской войны 2.0), начавшиеся несколько недель назад открытые протесты, спровоцированные антикоррупционными расследованиями Навального, крайне неприятны по нескольким причинам. Во-первых, в условиях ухуд­шившейся социально-экономической ситуации именно тема коррупции в высших эшелонах власти является самой взрывоопасной. Во-вторых, меньше чем через год в России должны пройти президентские выборы, на которых на второй срок подряд (и четвертый в целом) должен пойти Владимир Путин, чей рейтинг, бивший рекорды в дни аннексии Крыма, существенно «подсел» за годы санкций и контрсанкций. В российской печати даже обсуждались слухи о возможном переносе даты выборов, что выдает нервозность Кремля по поводу перспектив их успешного (для нынешней администра­ции) проведения. В-третьих, протесты совпали с при­нятием законов, откровенно защищающих интересы «друзей Путина», попавших под действие западных санкций – им фактически разрешили просто не платить налоги в России вообще. Естественно, что на фоне введения «Платона» и общего снижения уровня жизни такие послабления откровенно ограниченному кругу супербогатых лиц не могут не вызывать как минимум непонимания у населения. Ну и еще один неприятный момент: активное участие в протестах не традицион­ного ограниченного круга несогласных, а достаточно широких слоев населения, и прежде всего молодежи. Что касается конспирологии, то и тут достаточно по­водов. Прежде всего личность смертника, за которого поочередно выдавали то российского дальнобойщика (он сам пришел в полицию, чтобы объясниться), затем казахстанского студента (он стал жертвой теракта), ну и, в конце концов, выходцев из Южного Кыргызстана с российским гражданством. Профиль последнего в соцсетях вовсе не напо­минает типичного экстре­миста, симпатизирующего идеям так называемого Исламского государства (ИГ) или «аль-Каеды». Отличаются и примененные взрывные устройства, со­бранные с использованием иных взрывчатых веществ, обычно применяемых экс­тремистами с Кавказа или Ближнего Востока. Нет ни­какого предсмертного видео, обычно записываемого для разъяснения своей миссии, ни записки, ничего. Вопреки практике ИГ признавать са­модеятельных террористов Ниццы или Орландо своими «воинами» (несмотря на противоречивший идеоло­гии ИГ образ жизни ново­явленных экстремистов), за взрывы в Санкт-Петербурге группировка аль-Багдади брать ответственность со­всем не торопится. Для сравнения – после атаки шестерых неофитов на военную часть в Чечне, в результате которой они все погибли и убили шесть военнослужащих, агент­ство «Амак» (официальное «СМИ» ИГ) немедленно распространило информа­цию о причастности ИГ к этому. Было также обнару­жено видео с «присягой» участников акции «халифу» аль-Багдади. Кроме этого много вопросов вызывает тот факт, что некоторые официальные источники сообщали информацию не об одном, а не двух «взры­вах», хотя второе взрывное устройство было обезвре­жено и не сдетонировало. Создалось впечатление, что кто-то использовал заранее тексты, заготовленные под определенный сценарий, который был реализован лишь частично. Ну и самое главное: на волне вполне понятных человеческих чувств, вы­званных трагедией, Кремль уже санкционировал свою «волну» митингов – про­тив терроризма. Нельзя не признать, что происшед­шее для властей соседней страны политически очень выгодно – протестное дви­жение имени Навального оказалось вытесненным из фокуса общественного внимания. Вместо обсужде­ния, стоит ли расследовать Госдуме обвинения, вы­двинутые в видео «Он вам не Димон», депутаты могут вновь и вновь говорить о терроризме, с которым можно бороться «на даль­них подступах» (в Сирии) и посредством запретов внутри страны (например, на хиджабы для школьниц). Петербуржский взрыв был «поддержан» странным на­падением на военнослужа­щих российской гвардии в Астрахани, а также взрывом в Ростове-на-Дону вчера. Тут, кстати, вспоминает­ся, что и у нас, в Казахста­не, в прошлом году волна земельных протестов спала не только после того, как была собрана соответству­ющая комиссия, но и после теракта в Актобе, ставшего причиной введения ограни­чительных мер безопасно­сти по всей стране. С этого момента общественность страны вернулась к привыч­ному состоянию политиче­ской апатии и практически никак не среагировала ни на достаточно скандальные проекты поправок в Консти­туцию и Уголовный кодекс, ни на судебные процессы над лицами, названными главными организаторами протестов. Политические технологии, уловки, приемы стары, как история человечества. Десятки тысяч лет назад стареющие племенные вожди натравливали молодых охотников на соседние кланы, чтобы по­дольше удержать власть. Тысячи лет назад цари травили наследников и уговаривали жрецов объ­являть священные войны против «нечестивцев» с той же целью. Теперь же президентам очень часто фартит с терактами, против которых можно сплачивать общество, от­гоняя у населения мысли, почему самые богатыми в стране стали вдруг друзья и родственники полити­ческих лидеров, десяти­летиями занимающих свои посты. Однако, как и любой трюк, полити­ческая изворотливость и способность использовать обстоятельства в свою пользу, не могут заменить реальную работу власти, которая заключается в заботе об интересах всех граждан их стран. Если они так и будут про­должать чувствовать снижение своего уровня жизни, своих перспектив, возможностей и прав, то очень скоро очередной те­ракт будет не вытеснять критику власти, а лишь усиливать ее. Тут можно вспомнить, как Первая мировая война фактиче­ски развалила Второй Ин­тернационал, но она же спровоцировала Интерна­ционал третий, Русскую революцию и еще много-много других бед. Даже самое чудодейственное лекарство может стать ядом, если не вести пра­вильный образ жизни…