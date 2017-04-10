Владимир ИВАНОВ

ХАН-ШЕЙХУН, маленький городок в сирийской провинции Идлиб, контролируемый суннитскими повстанца­ми, во вторник, 4 апреля, подвергся химической атаке со стороны войск, верных режиму президен­та Башара Асада. В результате отравления боевыми отравляющими веществами (скорее всего, печально известным зари­ном) погибли как минимум 72 человека (по некоторым данным – более 100), в числе которых не менее 20 детей. Еще около 160 человек (или около 500) также подвер­глись действию химического оружия, но выжили. Как за­явил министр юстиции Тур­ции Бекир Боздаг, которого цитирует агентство Anadolu, проведенная с участием представителей Всемирной организации здравоохране­ния (ВОЗ) и Организации по запрещению химического оружия патологоанатоми­ческая экспертиза тел трех сирийцев, доставленных в турецкую Адану из Идлиба, подтвердила факт приме­нения химоружия прави­тельственными войсками. Президент США Дональд Трамп заявил, что химиче­ская атака в Хан-Шейхуне является преступлением против человечности, со­вершение которого карди­нально меняет отношение Вашингтона к режиму в Дамаске. «Нельзя терпеть эти гнусные действия режи­ма Башара Асада», - заявил американский лидер. Не дожидаясь принятия резо­люции ООН с осуждением поддерживаемого Россией и Ираном сирийского лидера, постоянный представитель США при ООН Никки Хей­ли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожида­ясь решения Совбеза ООН. Попытки Москвы оправдать Дамаск тем, что его артил­лерия не применяла химиче­ское оружие, а разбомбила склад с отравляющими веществами, принадлежа­щими боевиками, выглядят крайне неубедительными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по информации Би-би-си, от­казался отвечать на вопрос о том, какой будет реакция России в случае, если За­пад на фоне химической атаки под Идлибом начнет наносить удары по силам сирийского президента Ба­шара Асада. Молчит и Астана, хотя очевидно, что произошедшее может пере­черкнуть планы и результа­ты переговорного процесса в казахстанской столице между представителями суннитских повстанцев и официальным Дамаском, которыми власти Казахста­на так гордились. Впрочем, это может стать вовсе не самой большой головной болью для Астаны в данной ситуации… Атака против Хан-Шейхуна прошла на фоне резкого ожесточения воору­женного противостояния между войсками суннит­ских повстанцев и армией режима, поддерживаемой иракскими, афганскими и иранскими добровольца­ми, а также российскими наемниками и боевиками ливанского движения «Хез­болла», признаваемого многими странами мира террористической органи­зацией. Уже около двух недель фронт на стыке гра­ниц провинций Идлиб, кон­тролируемой различными группировками повстанцев, и Хама, преимущественно удерживаемой под властью режима Асада, сдвигался то на юг, то на север. После того, как стало ясно, что неформальные соглашения между Ираном, Россией и Турцией не приведут к тому, что Анкара сможет очистить северосирийский Манбидж от военных от­рядов курдов, союзников турецкой террористической группировки Курдская рабочая партия, а про­движение войск Анкары против ИГ заблокировано сирийской армией, многие союзные турецкой армии группировки вернулись в провинцию Идлиб. Оттуда они начали мас­штабное наступление на юг, в сторону города Хама, столицы одноименной про­винции. Не ожидавшие наступления сирийские войска отошли к самым по­следним рубежам обороны у городской черты. Дамаску и его союзникам пришлось в срочном порядке пере­брасывать подкрепления с других участков, где они вели боевые действия – из-под Пальмиры, Де­раа, Алеппо, а также с направления на Ракку. Благодаря этому фронт удалось стабилизовать, а затем, при поддержке российской авиации, пере­йти в контрнаступление. Правда, оно также быстро затормозилось, как только правительственные войска и их союзники уперлись в старые позиции боевиков, с которых те начинали свое наступление в Хаме. С этого момента противостояние стало напоминать Вер­денскую мясорубку – обе стороны поочередно вводят в бой резервы в попытках захватить высоты и мелкие села, и неся при этом тяже­лейшие потери. Одни и те же деревеньки по нескольку раз в день меняют хозяев. Проигрывая в рукопашной, страдая от ударов смертни­ков и ракетных комплексов TOW, сирийские войска и их союзники компенсируют их ожесточенными артилле­рийскими обстрелами и ата­ками с воздуха. Ежедневно обе стороны отчитываются о десятках и сотнях убитых и раненых противников, однако ни одна из сторон не может получить зримое преимущество. Проблема Дамаска в том, что его ресурсы намного бо­лее скромны. Параллельно боям в Хаме ему приходится вести бои в пригородах Да­маска, а также на юге и в центральной части страны с суннитскими повстанцами. Кроме этого ударная груп­пировка следовала на восток от Алеппо, оттесняя к реке Евфрат и столице ИГ Ракке отряды группировки аль-Багдади. Кроме этого на­правления у Асада есть еще как минимум два важных фронта против ИГ – вокруг Пальмиры и в Дейр эз-Зоре. Даже иранская военная помощь, обеспечивающая приток шиитов-доброволь­цев из Ирака, Ливана, Аф­ганистана и даже Йемена, не может компенсировать столь большой разброс сил и их потери. Да и сами иранцы также понесли в последние месяцы тяжелейшие потери, требующие большого време­ни на переформирование и пополнение. Российские войска и наемники также не особенно активно применя­ются против повстанцев на земле, хотя те и сообщили о гибели десятков россиян в ходе боев к северу от Хамы. В таких сложных военных обстоятельствах Дамаск вполне мог пойти на такие крайние меры, как при­менение оружия массового поражения. Дамаск располагал арсе­налами химического оружия еще до начала гражданской войны, но в 2013 году Мо­скве удалось блокировать давление на Дамаск со стороны Вашингтона, став гарантом сделки по передаче арсенала химоружия между­народным представителям в обмен на отказ администра­ции Барака Обамы начать открытые военные действия против режима Башара Асада. Однако атака на Хан-Шейхун разрушает моно­литность позиции россий­ской стороны, выступающей в качестве адвоката Дамаска в ООН и на международном уровне. Вполне естественно, что представители Москвы постарались полностью опровергнуть факт при­менения войсками Асада химического оружия. "По данным российских средств объективного кон­троля воздушного простран­ства, вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пун­кта Хан-Шейхун по круп­ному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На терри­тории этого склада находи­лись цеха по производству фугасов, начиняемых от­равляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их при­менение террористами было неоднократно доказано как международными организа­циями, так и официальными властями этой страны", - за­явил официальный предста­витель Министерства оборо­ны РФ Игорь Конашенков. Однако это объяснение очень легко опровергается. Во-первых, суннитские повстанцы Идлиба, даже те, что ранее выступали в качестве «местного филиа­ла «аль-Каеды», являются смертельными врагами ИГ, воюющей против войск международной коалиции в Ираке, то есть заподозрить их в снабжении ИГ химиче­ским оружием могут лишь те, кто совсем не разбира­ется в ситуации в регионе. Во-вторых, как заявили эксперты международной неправительственной орга­низации Bellingcat, боевые отравляющие вещества хра­нятся таким образом, что даже взрыв склада с ними не должен вызывать их ав­томатическое применение. «Даже если предположить, что значительное количество веществ, используемых для синтеза зарина, находились в одной и той же части од­ного и того же склада (что само по себе было бы доволь­но странно), в результате авиаудара не могло быть синтезировано большое ко­личество зарина. Авиаудар по компонентам бинарного нервно-паралитического ве­щества не может служить ме­ханизмом его синтеза. Пред­полагать такое по меньшей мере глупо. Одним из этих веществ является изопропи­ловый спирт. В результате авиаудара он бы немедленно сгорел, образовав огромный огненный шар, чего вовсе не наблюдалось. Кроме того, даже если бы сирий­ские военные знали, что на складе хранится химическое оружие, авиаудар по такому складу стал бы опосредо­ванным применением такого оружия», - пишет в статье для Bellingcat по этому поводу Дэн Кассета, управ­ляющий директор компании Strongpoint Security Ltd. Повстанцы также опро­вергли заявления Министер­ства обороны РФ. По словам представителя группировки «Свободная армия Идлиба» Хасана Хадж Али в интер­вью Reuters, «в районе, по которому был нанесен удар, нет ни складов с боеприпасами, ни цехов по производству химических веществ». После атаки в Хан-Шейхуне были отменены переговоры между повстан­цами и режимом Асада по поводу эвакуации шиитских сел из провинции Идлиб по образцу вывода повстанче­ских сил и их сторонников из ряда анклавов вокруг Дамаска и восточного Алеп­по. Под удар попадает и перспектива продолжения переговоров в Астане. Бази­ровавшиеся на неформаль­ных договоренностях между Ираном, Россией и Турцией, астанинские переговоры отражали их компромисс по поводу раздела Сирии, однако в итоге Анкара не добилась поставленных це­лей, так как войска Асада и России «прикрыли» от турецкой армии как курдов в Манбидже, так и ИГ в Ракке. Наступление в Хаме, куда были переброшены повстанческие отряды, до того выполнявшие роль пе­хоты в турецкой операции «Щит Евфрата», и стало ответом Анкары на действия своих «партнеров». И если ранее в Астану повстанцев фактически и привозили именно турки, то теперь их позиция может претерпеть серьезные перемены. Если химическая атака сможет повлиять на Трампа так, как он уже продекларировал, то под ударом окажется уже вся стратегия Кремля на Ближнем Востоке. «Перед Кремлем начина­ет маячить поражение в Си­рии. Пока политическое, но если события будут разви­ваться в более неприятном направлении - то заодно и военное, - считает россий­ский блогер Анатолий Не­смиян, детально освещаю­щий конфликт на Ближнем Востоке. – Ответ США и Великобритании может быть вполне однозначным - операция "возмездия", то есть, удар по Асаду. Здесь важно решение Трампа - точнее, насколько он будет готов к нему. Какие именно цели будут выбраны, даже не важно. Важны послед­ствия». Несмиян уверен, что «Россия почти со сто­процентной вероятностью не ответит на этот удар: максимум - попытается перехватить ракеты». «Во-вторых, удар по Асаду практически наверняка даст отмашку странам Залива - и уж в этом случае саудиты первые, кто использует си­туацию на все сто, - считает блогер. - Неспособность России защитить Асада бу­дет совершенно однозначно воспринята как политиче­ское поражение Кремля и главное - полностью обну­лит любые первоначальные замыслы относительно втягивания нашей страны в эту откровенную авантюру. Если военные рискнут на ответ - получим еще и во­енное поражение, так как возможности группировки в Сирии в таком конфликте даже не нулевые, а отрица­тельные». Неприятный момент для Астаны: если Вашингтон действительно четко определится с военной операцией (или даже санкциями) против Асада, то может оказаться, что скандал с поставками самолетов через Казах­стан в Дамаск, о кото­ром не так давно писали журналисты сайта Ratel.kz, превратится в между­народный, поскольку вы­йдет, что наши чиновники имели дело с теми, кто применяет химическое оружие против мирного населения. Нечто подоб­ное уже имело место в 1999 году, когда наши во­енные умудрились продать МиГи КНДР, после чего Вашингтон ввел санкции против казахстанского оборонного завода «Ме­таллист», а председатель КНБ и министр обороны лишились своих постов. И тут Астане придется проявить дипломатиче­ское мастерство, чтобы даже не удержать пере­говорщиков по Сирии (об этом можно забыть), но хотя бы не оказаться втянутыми в новый виток противостояния на Ближ­нем Востоке и не попасть под санкции Запада.