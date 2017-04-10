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|Владимир ИВАНОВ
|№: 11 (1230)
|09.04.2017 17:54
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ХАН-ШЕЙХУН, маленький городок в сирийской провинции Идлиб, контролируемый суннитскими повстанцами, во вторник, 4 апреля, подвергся химической атаке со стороны войск, верных режиму президента Башара Асада.
В результате отравления боевыми отравляющими веществами (скорее всего, печально известным зарином) погибли как минимум 72 человека (по некоторым данным – более 100), в числе которых не менее 20 детей. Еще около 160 человек (или около 500) также подверглись действию химического оружия, но выжили. Как заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, которого цитирует агентство Anadolu, проведенная с участием представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Организации по запрещению химического оружия патологоанатомическая экспертиза тел трех сирийцев, доставленных в турецкую Адану из Идлиба, подтвердила факт применения химоружия правительственными войсками. Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Хан-Шейхуне является преступлением против человечности, совершение которого кардинально меняет отношение Вашингтона к режиму в Дамаске. «Нельзя терпеть эти гнусные действия режима Башара Асада», - заявил американский лидер. Не дожидаясь принятия резолюции ООН с осуждением поддерживаемого Россией и Ираном сирийского лидера, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН. Попытки Москвы оправдать Дамаск тем, что его артиллерия не применяла химическое оружие, а разбомбила склад с отравляющими веществами, принадлежащими боевиками, выглядят крайне неубедительными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по информации Би-би-си, отказался отвечать на вопрос о том, какой будет реакция России в случае, если Запад на фоне химической атаки под Идлибом начнет наносить удары по силам сирийского президента Башара Асада. Молчит и Астана, хотя очевидно, что произошедшее может перечеркнуть планы и результаты переговорного процесса в казахстанской столице между представителями суннитских повстанцев и официальным Дамаском, которыми власти Казахстана так гордились. Впрочем, это может стать вовсе не самой большой головной болью для Астаны в данной ситуации…
Атака против Хан-Шейхуна прошла на фоне резкого ожесточения вооруженного противостояния между войсками суннитских повстанцев и армией режима, поддерживаемой иракскими, афганскими и иранскими добровольцами, а также российскими наемниками и боевиками ливанского движения «Хезболла», признаваемого многими странами мира террористической организацией. Уже около двух недель фронт на стыке границ провинций Идлиб, контролируемой различными группировками повстанцев, и Хама, преимущественно удерживаемой под властью режима Асада, сдвигался то на юг, то на север. После того, как стало ясно, что неформальные соглашения между Ираном, Россией и Турцией не приведут к тому, что Анкара сможет очистить северосирийский Манбидж от военных отрядов курдов, союзников турецкой террористической группировки Курдская рабочая партия, а продвижение войск Анкары против ИГ заблокировано сирийской армией, многие союзные турецкой армии группировки вернулись в провинцию Идлиб.
Оттуда они начали масштабное наступление на юг, в сторону города Хама, столицы одноименной провинции. Не ожидавшие наступления сирийские войска отошли к самым последним рубежам обороны у городской черты. Дамаску и его союзникам пришлось в срочном порядке перебрасывать подкрепления с других участков, где они вели боевые действия – из-под Пальмиры, Дераа, Алеппо, а также с направления на Ракку. Благодаря этому фронт удалось стабилизовать, а затем, при поддержке российской авиации, перейти в контрнаступление. Правда, оно также быстро затормозилось, как только правительственные войска и их союзники уперлись в старые позиции боевиков, с которых те начинали свое наступление в Хаме. С этого момента противостояние стало напоминать Верденскую мясорубку – обе стороны поочередно вводят в бой резервы в попытках захватить высоты и мелкие села, и неся при этом тяжелейшие потери. Одни и те же деревеньки по нескольку раз в день меняют хозяев. Проигрывая в рукопашной, страдая от ударов смертников и ракетных комплексов TOW, сирийские войска и их союзники компенсируют их ожесточенными артиллерийскими обстрелами и атаками с воздуха. Ежедневно обе стороны отчитываются о десятках и сотнях убитых и раненых противников, однако ни одна из сторон не может получить зримое преимущество.
Проблема Дамаска в том, что его ресурсы намного более скромны. Параллельно боям в Хаме ему приходится вести бои в пригородах Дамаска, а также на юге и в центральной части страны с суннитскими повстанцами. Кроме этого ударная группировка следовала на восток от Алеппо, оттесняя к реке Евфрат и столице ИГ Ракке отряды группировки аль-Багдади. Кроме этого направления у Асада есть еще как минимум два важных фронта против ИГ – вокруг Пальмиры и в Дейр эз-Зоре. Даже иранская военная помощь, обеспечивающая приток шиитов-добровольцев из Ирака, Ливана, Афганистана и даже Йемена, не может компенсировать столь большой разброс сил и их потери. Да и сами иранцы также понесли в последние месяцы тяжелейшие потери, требующие большого времени на переформирование и пополнение. Российские войска и наемники также не особенно активно применяются против повстанцев на земле, хотя те и сообщили о гибели десятков россиян в ходе боев к северу от Хамы. В таких сложных военных обстоятельствах Дамаск вполне мог пойти на такие крайние меры, как применение оружия массового поражения.
Дамаск располагал арсеналами химического оружия еще до начала гражданской войны, но в 2013 году Москве удалось блокировать давление на Дамаск со стороны Вашингтона, став гарантом сделки по передаче арсенала химоружия международным представителям в обмен на отказ администрации Барака Обамы начать открытые военные действия против режима Башара Асада. Однако атака на Хан-Шейхун разрушает монолитность позиции российской стороны, выступающей в качестве адвоката Дамаска в ООН и на международном уровне. Вполне естественно, что представители Москвы постарались полностью опровергнуть факт применения войсками Асада химического оружия.
"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства, вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны", - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Однако это объяснение очень легко опровергается. Во-первых, суннитские повстанцы Идлиба, даже те, что ранее выступали в качестве «местного филиала «аль-Каеды», являются смертельными врагами ИГ, воюющей против войск международной коалиции в Ираке, то есть заподозрить их в снабжении ИГ химическим оружием могут лишь те, кто совсем не разбирается в ситуации в регионе. Во-вторых, как заявили эксперты международной неправительственной организации Bellingcat, боевые отравляющие вещества хранятся таким образом, что даже взрыв склада с ними не должен вызывать их автоматическое применение. «Даже если предположить, что значительное количество веществ, используемых для синтеза зарина, находились в одной и той же части одного и того же склада (что само по себе было бы довольно странно), в результате авиаудара не могло быть синтезировано большое количество зарина. Авиаудар по компонентам бинарного нервно-паралитического вещества не может служить механизмом его синтеза. Предполагать такое по меньшей мере глупо. Одним из этих веществ является изопропиловый спирт. В результате авиаудара он бы немедленно сгорел, образовав огромный огненный шар, чего вовсе не наблюдалось. Кроме того, даже если бы сирийские военные знали, что на складе хранится химическое оружие, авиаудар по такому складу стал бы опосредованным применением такого оружия», - пишет в статье для Bellingcat по этому поводу Дэн Кассета, управляющий директор компании Strongpoint Security Ltd.
Повстанцы также опровергли заявления Министерства обороны РФ. По словам представителя группировки «Свободная армия Идлиба» Хасана Хадж Али в интервью Reuters, «в районе, по которому был нанесен удар, нет ни складов с боеприпасами, ни цехов по производству химических веществ».
После атаки в Хан-Шейхуне были отменены переговоры между повстанцами и режимом Асада по поводу эвакуации шиитских сел из провинции Идлиб по образцу вывода повстанческих сил и их сторонников из ряда анклавов вокруг Дамаска и восточного Алеппо. Под удар попадает и перспектива продолжения переговоров в Астане. Базировавшиеся на неформальных договоренностях между Ираном, Россией и Турцией, астанинские переговоры отражали их компромисс по поводу раздела Сирии, однако в итоге Анкара не добилась поставленных целей, так как войска Асада и России «прикрыли» от турецкой армии как курдов в Манбидже, так и ИГ в Ракке. Наступление в Хаме, куда были переброшены повстанческие отряды, до того выполнявшие роль пехоты в турецкой операции «Щит Евфрата», и стало ответом Анкары на действия своих «партнеров». И если ранее в Астану повстанцев фактически и привозили именно турки, то теперь их позиция может претерпеть серьезные перемены. Если химическая атака сможет повлиять на Трампа так, как он уже продекларировал, то под ударом окажется уже вся стратегия Кремля на Ближнем Востоке.
«Перед Кремлем начинает маячить поражение в Сирии. Пока политическое, но если события будут развиваться в более неприятном направлении - то заодно и военное, - считает российский блогер Анатолий Несмиян, детально освещающий конфликт на Ближнем Востоке. – Ответ США и Великобритании может быть вполне однозначным - операция "возмездия", то есть, удар по Асаду. Здесь важно решение Трампа - точнее, насколько он будет готов к нему. Какие именно цели будут выбраны, даже не важно. Важны последствия». Несмиян уверен, что «Россия почти со стопроцентной вероятностью не ответит на этот удар: максимум - попытается перехватить ракеты». «Во-вторых, удар по Асаду практически наверняка даст отмашку странам Залива - и уж в этом случае саудиты первые, кто использует ситуацию на все сто, - считает блогер. - Неспособность России защитить Асада будет совершенно однозначно воспринята как политическое поражение Кремля и главное - полностью обнулит любые первоначальные замыслы относительно втягивания нашей страны в эту откровенную авантюру. Если военные рискнут на ответ - получим еще и военное поражение, так как возможности группировки в Сирии в таком конфликте даже не нулевые, а отрицательные».
Неприятный момент для Астаны: если Вашингтон действительно четко определится с военной операцией (или даже санкциями) против Асада, то может оказаться, что скандал с поставками самолетов через Казахстан в Дамаск, о котором не так давно писали журналисты сайта Ratel.kz, превратится в международный, поскольку выйдет, что наши чиновники имели дело с теми, кто применяет химическое оружие против мирного населения. Нечто подобное уже имело место в 1999 году, когда наши военные умудрились продать МиГи КНДР, после чего Вашингтон ввел санкции против казахстанского оборонного завода «Металлист», а председатель КНБ и министр обороны лишились своих постов. И тут Астане придется проявить дипломатическое мастерство, чтобы даже не удержать переговорщиков по Сирии (об этом можно забыть), но хотя бы не оказаться втянутыми в новый виток противостояния на Ближнем Востоке и не попасть под санкции Запада.