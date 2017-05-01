Ни – виновный

или Сказ о незаконченном преступлении

«Пункт 16 НП ВС РК о коррупции: "Получение взятки считается оконченным с момента ПРИНЯТИЯ предмета взятки". А что тогда [председатель Алматинского городского суда Акжан] Ештай имел в виду, говоря о покушении? Ни не успел насладиться взяткой? Отметить миллион в узком кругу? Купить новый "феррари"? В Монте-Карло съездить? В этом деле когда-то закончатся эпохальные открытия в уголовном праве?!».

Джохар Утебеков, известный казахстанский адвокат ПРОСТАЯ корейская фамилия Ни стала жертвой самого настоящего флешмоба в казахстанских сегментах соцсетей. Пользователи по всякому вставляют ее в разные слова, поводом к чему стал тот факт, что один из ее носителей (бывший руководитель МЦПС «Хоргос») на днях заслужил неожиданно мягкое решение со стороны отечественной Фемиды: его за раскаяние просто отпустили, хотя брали с поличным на взятке в $1 млн. На фоне суровых наказаний для журналистов, гражданских активистов, а также некоторых госслужащих (включая менеджеров из квазигоссектора) такое решение суда вызывает негодование в сетевом сообществе, многочисленные пересуды и общее снижение доверия (хотя куда уж ниже-то?) к судебной системе Казахстана. Судебная власть самым дичайшим образом компрометирует себя в глазах граждан, раз за разом получающих очередное свидетельство того, что справедливости в наших палестинах добиться не проще, чем поймать снежного человека. Чтобы не скатиться в гневные филиппики, попробуем вернуться к истокам дела и базироваться только на фактах. Итак, чтобы работать с прямыми источниками информации, опустим все сообщения в СМИ, берем напрямую ленту «Общественно значимые расследования» с сайта Национального бюро по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями anticorruption.gov.kz:

«05 сентября, 2016 года

Национальным бюро по противодействию коррупции при получении взятки в размере 1 млн. долларов США с поличным задержан президент международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Ни В. Следствием установлено, что президент международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Ни В. путем вымогательства, через своего подчиненного руководителя отдела по работе с инвесторами Сайдуллаеву М., получил взятку в сумме 1 млн. долларов США от представителя ТОО «Хоргос Тюльпан» за положительное решение результатов инвестиционного тендера, а именно за признание победителем данного ТОО по строительству гостиничного комплекса 5-го класса на территории международного центра. В настоящее время Ни В. задержан на основании ст. 128 УПК РК. Проводится досудебное расследование».

К сообщению прилагаются два фото, на которых запечатлена сумка, набитая пачками долларов, и пересчитывающие их люди, видимо, сотрудники нацбюро.

Следующая прямая цитата со стороны следствия относится к 8 сентября: пресс-служба Алматинского горсуда сообщила о санкционировании ареста г-на Ни. «Органом уголовного преследования Ни В.В., 25.11.1968 г.р., подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч.4 УК РК, а именно - в том, что, будучи президентом АО «МЦПС «Хоргос» и являясь лицом, приравненным к лицу, уполномоченным на выполнение государственных функций, группой лиц по предварительному сговору получил взятку от представителя ТОО «Т. Хоргос» Н. в виде денег в особо крупном размере - в сумме 1 млн. долларов США за признание ТОО «Т. Хоргос» победителем инвестиционного конкурса АО «МЦПС «Хоргос» по строительству инвестиционного объекта «Гостиничный комплекс 5-го класса», - говорится в этом сообщении.

Вскоре после этого на сайте Today.kz появилась информация со ссылкой на безымянного адвоката подозреваемого касательно того, что «вины он не признает». «Защита будет предпринимать меры, которые предусмотрены законом для того, чтобы доказывать его невиновность. Все, что предусмотрено законом, будет исполняться. Я не могу раскрывать никаких доводов. Но вину Василий Ни не признает», - цитирует сайт юридического защитника президента МЦПС «Хоргос», не называя его имени. Если не считать пересудов, на этом поток сколько-нибудь официальной информации иссяк до прошлой недели, когда в ответе на официальный запрос сайта Tengrinews.kz председатель коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бахытжан Караманов сообщил:

«По ходатайству прокурора, с учетом того что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой М. на иждивении малолетнего ребенка, судом на основании статьи 65 части 1 УК РК Ни В., Сайдуллаева М. осво¬бождены от уголовной ответственности».

Тут соцсети и взорвались: еще бы, столь громкое дело по коррупции фактически кончилось для коррупционеров хеппи-эндом! Практически одновременно с этим делом шли новости про трехлетний тюремный срок для директора школы в Актобе, тоже за взятку. За «помощь» подруге готовы посадить в той же области женщину-полицейского.

Ленты новостей по запросу выдавали десятки новостей на эту тему, в которых за суммы в сотни раз меньшие люди шли в тюрьмы на годы, их имущество конфисковали, выписывались запреты на работу на госслужбе или даже на занятия финансовой деятельностью в частном секторе (вплоть до пожизненного!). Ну а тут – втихую! – такой вот аттракцион неслыханного милосердия. Естественно, что многие вспомнили и покойного президентского соратника – Владимира Ни, предположив родственные связи между ним и счастливо избежавшим наказания деятелем. Большинство же комментаторов в соцсетях однозначно посчитало, что подобное (странное для нашего континентального права) прецедентное решение не могло не быть оплачено или политически ангажировано. Естественно, встал вопрос о том, как судебная власть и прокуратура попробуют объяснить свои действия общественности.

Взвалил на себя эту нелегкую ношу председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай, который прокомментировал на встрече со студентами на этой неделе это дело так: «Дела, касающиеся Ни и Сайдуллаевой, по идее, считаются как неоконченное преступление, во-первых, это покушение на преступление. Он признал свою вину и раскаялся в этом. Никакого ущерба нет. Согласно статье 65 УК РК, если он раскаялся в своем преступлении и если он не нанес никакого ущерба и помог раскрыть это дело, его могут освободить. В законе так указано. Никто - ни пострадавший, ни прокурор, ни они сами - не обжаловал это и не был против».

Как следует из слов адвоката Утебекова, вынесенных в эпиграф этой статьи, понять, почему преступление Ни может быть признано неоконченным, ну никак не получается. Также не поддается логике аргумент в пользу освобождения одного человека (Ни) от уголовной ответ-ственности по причине наличия у другого человека (Сайдуллаевой) – маленького ребенка на иждивении. Человека ловили буквально за руку. Теперь же, выходит, что любое задержание коррупционера с поличным - это уже неоконченное преступление, да? Или что - теперь наличие среди подсудимых матерей-одиночек способно смягчить наказание для всех? Почему человек, признавший коррупционное преступление был даже не амнистирован (сейчас же идет амнистия – не хотите сажать, так примените хотя бы этот механизм), а просто освобожден от ответственности – без штрафов, без ограничений, запретов? Как теперь люди должны относиться к судам, которые сажают надолго за минимальные проступки и готовы жа¬леть за тяжкие престу¬пления? Как люди должны относиться к государству, которое спокойно закры¬вает на такое глаза? Вряд ли государственные мужи захотят отвечать на такие вопросы или коммен¬тировать этот суд далее, что по-человечески весьма понятно – как же можно объяснить необъяснимое? Отвечать же будут сами люди, и вариантов у них для этого будет всего два: а) отрицательно; б) из¬далека.