Войти в 150

Казахстан - в хвосте рейтинга свободы слова

ДН

НА этой неделе между¬народная правозащитная организация «Репортеры без границ» обнародовала очеред¬ной Рейтинг свободы слова (2017 World Press Freedom Index), охва-тывающий порядка 180 стран и территорий. Наша страна – среди лидеров. Правда, с конца. Хотя Казахстан и улучшил свое положение на целых 3 позиции, он все равно занимает 157-е (!) место, обогнав из соседей только Азербайджан (162-е), Узбекистан (169 -е) и Туркменистан (178 -е). Северную Корею (180 -е) мы тоже обогнали, а вот всем остальным соседям вроде Таджикистана, Кыргызстана, России или Беларуси, с которыми казахстанские чиновники часто сравнивают наши показатели (зачастую чтобы доказать, «что у нас не все так плохо»), мы по степени свободы слова очень уступаем. Впрочем, о том, чтобы прорваться хотя бы в «стопятидесятку», в Астане (в отличие от рейтингов экономических) не говорят, соответственно, таких планов и не строят. Но, если наши власти такое положение, наверное, в целом устраивает, то в плане общего развития страны совершенно очевидно, что построить современное развитое общество или хотя бы просто «модернизировать сознание» сограждан при таких показателях просто нереально. Если мы, конечно, говорим о том, чтобы двигаться вперед, а не назад. С конца-то мы уже давно в лидерах...

В самом отчете, охватывающем ситуацию со свободой слова в большинстве стран мира, о Казахстане говорится следующим образом:

«Небольшой рост Казахстана в Индексе в 2017 году объясняется исключительно ухудшением ситуации во многих других странах. Экономические трудности Казахстана и возраст Лидера нации Нурсултана Назарбаева усиливают его подозрительность и стремление к контролю. Главные оппозиционные национальные газеты были запрещены в 2013 году, остальные - разрушаются под воздействием штрафов, любая новая независимая газета неизбежно закрыва-ется в течение нескольких месяцев. Журналистов нередко подвергают арестам, в настоящее время Интернет тщательно контролируется при помощи массовой слежки, заключения блогеров в тюрьмы, а также через частые ограничения доступа к новостным сайтам, социальным сетям и мессенджерам».

В эти, по большому счету, сухие строчки помещаются все неоднозначные события прошедшего года и начала этого, дело Сейтказы Матаева, Бигельды Габдуллина и другие. Вместе с тем ограничения свободы слова перестали быть прерогативой авторитарных стран, чему, без сомнения, способствовали бесконечные конфликты с прессой избранного президента США Дональда Трампа, пытающегося уменьшить открытость администрации, управляющей в стране, ранее считавшейся едва ли не эталоном и лидером свободного мира. Сайт «Радио «Азаттык», казахстанского подразделения «Радио «Свобода», спонсируемого государственным департаментом США, цитирует слова генерального секретаря «Репортеров без границ», Кристофа Делуара: «Демократии, которые традиционно рассматривали свободу прессы как часть своего основания, должны продолжать быть образцом для остального мира, а не наоборот.

Подрывая эту фундаментальную свободу на основании обеспечения защиты своих граждан, демократии рискуют потерять свой дух... Расшатывание демократических принципов ошеломляет всех тех, кто считает, что без свободы качественной прессы другие свободы не могут быть гарантированы».

«Одержимость слежкой и нарушение конфиденциальности источников резко толкают вниз многие страны, которые еще вчера считались образцами, - сетуют правозащитники. - Повсюду, где [политическая] модель авторитарных «сильных личностей» одерживает триумф, свобода прессы сдает свои позиции... Никогда еще ситуация со свободой прессы не была столь угрожающей». Впрочем, даже потерявшие по паре позиций (но сохранившиеся в «пятидесятке» рейтинга) США и Великобритания остаются недостижимыми примерами для нашей страны. Уголовные дела, которыми оборачиваются посты и перепосты в социальных сетях для казахстанцев, не в пример коррупционным делам, практически не находят снисхождения у судей. Причем как минимум один пользователь соцсети, актюбинец Санат Досов, вообще осужден за критику не нашей действительности, а президента соседней России. В ней, кстати, также усилился контроль за независимыми СМИ и пользователями сети, но к этому прибавились и угрозы журналистам, пишущим на «неудобные» для некоторых северокавказских республик темы.

От себя можем добавить, что не только благодаря судебной системе, но и из-за текущей экономической ситуации в стране казахстанские СМИ пребывают, возможно, в худшей за все годы независимости форме. Впрочем, есть ощущение, что устали наши сограждане и от сетей. Причем такая тенденция ощущается не только у нас, но и в целом в мире. Украинский анали-тик и прогнозист Владимир Стус в авторской колонке на сайте «Хвиля» делает предположение, что «социальные сети выходят из моды». Впрочем одним из факторов, обуславливающих появление и развитие этого тренда, он как раз и считает «...усиление государственного контроля за социальными сетями».

Другим важным моментом он считает отсутствие в соцсетях «фильтров» пропаганды, которые в «традиционных СМИ» существуют благодаря принципам журналистики и тем, что распространением информации занимаются именно журналисты. «Если раньше основным носителем для технологий манипулирования массовым сознанием был телевизор, то сейчас, похоже, основные усилия и бюджеты перемещаются в сеть. От ботов и манипуляторов уже тяжело дышать в социальных сетях. Одни, не имея возможности и/или навыков перепроверить и критически оценить информацию, становятся распространителями вирусных схем манипулирования массовым сознанием. Другие, видя, что уровень манипулирования в социальных сетях сравнился с «ящиком», просто перестают заходить, как когда-то из чувства протеста выключали телевизор», - пишет он, предрекая миграцию пользователей в мессенджеры.

В целом же прогноз украинского эксперта печален, он ожидает «смуту второй тридцатилетней войны» в Европе, следствием которой станут «строительство новых Берлинских стен в информационном пространстве», «резкое усиление государственного контроля за Интернетом в большинстве стран и попытки государственной фрагментации Сети», «массовый запрет не только социальных сетей, но и другого софта противостоящих сторон».

Впрочем, для Казахстана, вернее, для его рейтинга, все это не так плохо – мы же сможем «расти» в рейтинге свободы слова! Ну и что, что не за счет изменений к лучшему у нас, а потому что хуже станет везде. Точно так же, как наша экономика показывает рост, когда растут котировки цен на нефть и цветные металлы, потому что реальной диверсификации, запуска производства, стимулов для МСБ в Казахстане мы не наблюдаем.