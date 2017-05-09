На страже с[o]ветской родины

Проект Концепции государственной политики в религиозной сфере – возврат к советской практике изоляции религии

«Религия есть опиум народа» – это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии. Все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и одурманиванию рабочего класса».

Владимир Ленин,

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, как сообщает пресс-служба его ведомства, презентовал в правительстве проект Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 гг. Как отмечает министерство, «в Концепции определены главные векторы политики государства в религиозной сфере, направленные на укрепление светских принципов государственного устройства и дальнейшего обеспечения стабильности в религиозной сфере». Все упомянутые в пресс-релизе участники обсуждения (один депутат и один председатель конгресса религиоведов), так же, как и неупомянутые, единогласно поддержали Концепцию. Видимо, скоро данный проект станет полноценным документом, который будет определять религиозную жизнь наших сограждан. Мы решили прочесть проект Концепции, чтобы понять, что же нас всех, вероятно, ждет. А ждет нас возврат к советскому прошлому, когда свобода вероисповедания утверждалась на бумаге, но к реальной жизни имела такое же отношение, как и официальная статистика или выполнение Госплана. Помните: они нам про насосы, а мы им – про колеса...

Актуальность данной тематики не вызывает вопросов: не зря на самом высоком уровне в Казахстане теперь обсуждается цвет и покрой одежды граждан - в свете того, что можно, а чего - в нашем светском демократическом обществе - нельзя. Как тут не вспомнить бессмертное: «И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав - вот этого мы позволять не будем!». Как говорил тот же г-н Ермекбаев, решения по данным вопросам нам, видимо, стоит ожидать до конца года. Но для начала как основа для всей этой законо- и фасонотворческой активности, видимо, будет принята именно Концепция, на основе которой и будут рождаться новые акты. Сам документ, доступный для скачивания на сайте ведомства, представляет собой весьма пространное чтиво на 31 страницу 15 шрифтом Times New Roman, состоящее из введения и трех разделов: «Анализ текущей ситуации, тенденции и видение развития государственной политики в религиозной сфере», «Основные принципы и общие подходы государственной политики в религиозной сфере» и «Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается реализация Концепции». Анализировать документ постранично мы не будем, ибо на самом деле в нем очень много воды и по-настоящему важных моментов всего несколько. Первый из них и есть самый основной, поэтому его желательно процитировать полностью:

«Интересы государственной политики в религиозной сфере заключаются в упрочении светских устоев государства, национально-культурных и исторических традиций народа, ограничении сферы влияния религий принципами морали и высокой этики».

Что такое «высокая этика», нам доподлинно неизвестно, во всяком случае, всеведающий Google выдает на это сло¬восочетание кучу ссылок, где она упоминается, но точное – академическое – определение данного словосочетания он не видит. Впрочем, не суть. А суть – то, что современное государство желает оставить религию в области морали да этики (которые остаются глубоко личными, притом абстрактными, а не общественными вещами), ограничив ее там, чтобы ее «влияние» не распространялось далее – на другие области социальной жизни. Фактически провозглашенные принципы полностью соответствуют статье 52 Конституции СССР 1977 года:

«Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеи-стическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства и школа – от церкви».

Вот, собственно говоря, и основа всего того, что мы видим в повседневной жизни. По нашей Конституции, у верующих есть права, например, по статье 14 (Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам), но по факту дискриминация практикующих верующих производится открыто и на государственном уровне. Стоит вспомнить хотя бы недавние высказывания министра обороны («Среди нас нет людей, которые ходят в мечеть или еще что-то делают»), да и само желание некоторых чиновников законодательно ограничивать покрой, фасон и цвет одежды ТОЛЬКО для определенных конфессий (те же христианские священники носят густые окладистые бороды и ходят – о боже! – в черных длинных одеяниях).

Как же можно срастить желание «регулировать нетрадиционных» с их конституционными правами? К сожалению, кроме того, что государство видит религию лишь в области абстрактного, иных объяснений мы в концепции не нашли. Нет, там конечно есть какие-то попытки объяснить подобные ограничения «национально-культурными традициями народа», но там же как минимум часть этих традиций точно так же отвергается, как «архаичные семейные ценности, противоречащие современному положению женщины в семье, ее социальной активности и занятости, гендерному равенству». Таких противоречий в концепции множество. Например, она, – с одной стороны - оперирует термином «официальное духовенство», «чуждые ценности», а также призывает государство «под-держивать гражданскую позицию духовенства по сохранению традиционных основ духовного развития казахстанского общества». А с другой – утверждает, что «ни одна религия не может быть признана государственной или обязательной, а государственная политика строится не на установках какого-либо вероучения» и что «Казахстан признает ценность и обеспечивает свободу совести каждого гражданина». Как же можно признавать свободу совести любого гражданина, если некоторые убеждения объявлены «чуждыми»?

Возвращаясь к Министерству обороны, мы видим вполне четкое определение из концепции: «Воинская повинность не требует отказа от религиозных убеждений». На практике же в том же ответе министра обороны, как и в других официальных заявлениях силовиков, прямо говорится, что в армию читающих намаз не принимают. То есть опять же реализован принцип не казахстанской Конституции, запрещающий дискриминацию, а светское, по сути своей советское отношение к религии, к адептам которой государство всегда относится с подозрением. Именно советское прошлое является тем фундаментом, который сегодня определяет отношение государственной власти к религии. Не традиции казахского народа «классического» исторического периода, многие из которых сегодня просто неприменимы (например, аменгерство, умыкание невест, родовое или сословное неравенство), а сложившее-ся в позднесоветское время мышление, когда бюрократизм уже значительно подточил западные веяния и потому («хорошие сапоги – надо брать!») мини-юбка – нормально, а головной платок – «у нас такого не было», хотя не было, как раз, мини-юбки.

Самое веселое в этом документе, это так называемые «Индикаторы Концепции», в соответ-ствии с которыми, к примеру, «уровень поддержки государственной политики в религиозной сфере населением страны в 2018 году составит 89%, в 2020 году – 91%», или «уровень роста поддержки населением светских принципов развития государства в 2018 году составит 61%, в 2020 году – 63%». У нас ежегодно чиновники весенний разлив рек или зимние холода предсказать не могут, а тут – такие точные цифры да еще в такой тонкой сфере. Впрочем, это ведь тоже очень по-советски – уста¬новить план, а потом насиловать статистику, чтобы его «выполнить». Проблема только в том, что религия, вера – это действительно настолько тонкая материя, которую невозможно и не нужно загонять в бюрократические тиски, что любая по-пытка к этому приведет лишь в обратному – негативному - результату. Нет, технически можно запретить, можно укоротить, можно побрить, можно заставить, можно даже пересажать по тюрьмам. Однако, в итоге все будет, как в старом советском анекдоте: «По-ложим, бороду я сбрею, но мысли куда девать?». И мысли эти - все больше невеселые...

из статьи «Об отношении рабочей партии к религии»