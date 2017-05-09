Дефрагментация

Если в Астане о чем-то и договорятся,

Владимир ИВАНОВ

ВЧЕРА, на момент написания материа¬ла, еще не было ясно: вернулась ли делегация сирийских повстанцев на переговоры в Астане или нет. Однако, судя по тому, какая инфор-мация проскальзывала по поводу новой сделки региональных и супердержав по Сирии, речь в казахстанской столице идет о формах и механизмах размежевания этого ближневосточного государства на зоны. Судить об этом можно по итогам встречи российского и турецкого президентов в Сочи, где вопросы сирийского урегулирования обсуждали не формальные участники конфликта (Дамаск и повстанцы), как в Астане, а реальные силы, стоящие за ними, – Россия, Иран, Турция. Впрочем, если с повстанческими и асадовскими территориями все более или менее ясно, то ни в Астане, ни в Сочи не был разрешен потенциально самый острый вопрос сирийской повестки – курдско-турецкий. На сегодняшний день именно он угрожает ближневосточному региону даже в большей степени, чем ИГ. Более того, без его кардинального решения под вопросом оказывается и окончательное уничтожение «халифата» аль-Багдади. Судя по итогам личных переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, Москва практически смирилась с тем, что провинция Идлиб и частично Алеппо остаются за повстанцами под «шефством» Турции (так же, как южные повстанческие районы будут курироваться иорданцами). Вопрос остальных повстанческих анклавов – в Хаме и восточной Гуте (пригороды Дамаска) также в целом не выглядит нерешаемым. «Один из спо-собов закрепления режима прекращения огня – это создание зон безопасности или зон деэскалации», – заявил российский лидер.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу фактически подтвердил наличие принципиальных договоренностей по этим четырем зонам, над которыми не будет летать авиация России и режима. «Это одна из проблем, которые наши группы обсуждали в Астане, – оппозиция и правительство. Есть четыре документа, по трем из них мы пришли к консенсусу.Мы обсуждаем это в Астане сейчас, и я надеюсь, что мы найдем взаимопонимание по этому вопросу», - цитируют его слова российские медиа. Российский президент подтвердил, что готов отказаться от любых планов по вооруженному возвращению этих территорий под власть официального Дамаска, пообещав не применять там авиацию, без которой никакое военное усилие сирийской армии против повстанцев не может быть эффективным. «Что касается полетов авиации. Если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет. При условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности», - сказал Владимир Путин.

На этом фоне внутри повстанческих территорий, в частности в Восточной Гуте, вспыхнул конфликт между представленной в Астане Мухаммедом Аллушем «Джейш аль-Ислам» и альянсом «Хайат Тахрир аш-Шам», в который вошли боевики бывших «Джабхат ан-Нусры» и «Джабхат Фатх аш-Шам». Вопрос по третьей, наиболее многочисленной повстанческой группе – «Ахрар аш-Шам» - еще, по слухам, не решен. Если она готова признать договоренности в Астане, то она может быть вовлечена в военизированные структуры зон безопасности, говорят источники.

Как сообщает Би-Би-Си, зоны безопасности будут окружены контрольно-пропускными пунктами, которые будут контролироваться представителями повстанцев и правитель-ственных войск. В качестве наблюдателей там могут быть размещены и иностранные войска. При этом, если Москва делает вид, что создание зон безопасности – это пролог к реинтеграции страны, то реальность говорит о другом: между режимом и жителями суннитских районов слишком много крови, чтобы говорить о возможности сосуществования в рамках одного государства. Недавняя химическая атака в Хан-Шейхуне, за которую Дамаск «наказал» Вашингтон, разбомбив военную базу Шайрат, это только один эпизод в страшном противостоянии, залечить раны которого могут только годы и годы, да и то – без гарантий. Впрочем, данные территории уже давно и прочно закрепились за повстанцами и даже мак-симальное напряжение сил воюющих сторон не давало пока возможности сколько-нибудь серьезно «сдвинуть» линию фронта в этих районах. Другое дело – территории ИГ и курдов. Пока первые активно сокращаются, прирастают благодаря поддержке США и России именно вторые. Именно это совершенно неприемлемо для турецкого лидера – создание курдского государственного образования на сирийской территории силами, близкими с террористической организации Курдская рабочая партия (ПКК).

Военная операция турецкой армии «Щит Евфрата», освободившая от ИГ территории на севере провинции Алеппо, увенчалась лишь частичным успехом: не дав соединиться курдским территориям, Анкаре не удалось тем не менее взять под контроль крупнейший город в этой местности – Манбидж, оставшийся под контролем курдского ополчения. Перед готовыми атаковать курдов турецкими частями возникли заслоны из российской армии и военных США, что, хотя и приглушило огонь противостояния, самого вопроса о недопустимости для Турции возникновения тыловой базы ПКК на сирийской территории не сняло. За последние недели турецкие военные неоднократно проводили военные демонстрации и даже бомбардировки курдских сил, в результате чего те, в свою очередь, потребовали вмеша¬тельства США, поставив под вопрос возможность успешной операции против Ракки, официальной столицы ИГ.

В Астане не было представителей курдов, они отказывались приезжать в Казахстан. Называть таковыми американских дипломатов сложно, все же США выступает, как партнер, а не представитель их вооруженных группировок. Ни западные военные, ни дипломаты, ни представители ООН пока не прокомментировали даже вопрос о зонах безопасности.

Тем не менее при наличии соглашения на более высоком, чем астанинские делегации, уровне, мы можем предполагать, что в Астане может быть оглашено некое широкое соглашение, которое официально закрепит позиции двух (из четырех) сторон конфликта на западе страны. Вместе с тем самые острые вопросы этого конфликта пока не расписаны даже гипотетически. И если нашему МИДу есть чем в этом плане бравировать, так это статусом службы протокола, визирующей то, о чем договариваются совсем другие люди в другом месте. Ну что ж, кто-то же должен носить папки...

то только о разделе Сирии