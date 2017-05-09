Страны Центральной Азии объединяйтесь?!

Пока в американском Госдепартаменте зияют кадровые бреши, родилась идея сделать из центральноазиатской "пятерки" стран Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН

Хотя что в Америке, что во многих других странах мира весь регион Центральной Азии все еще по старинке продолжают воспринимать как некую постсоветскую территорию, минуло с момента распада СССР все же более четверти века. Промежуток времени ничтожный с точки зрения мировой истории, но огромный с точки зрения тех изменений, которые там произошли. И то, что это уже все совсем "другое", а не то, что было еще вроде бы совсем недавно, надо либо как можно скорее принимать к сведению, либо нормальных отношений с центральноазиатской "пятеркой" стран никому установить не удастся.

Да, в плане каких-то мировых приоритетов Центральная Азия, может быть, и остается где-то вне фокуса внимания основных мировых "игроков". Но тем, кому даже по чисто географическим причинам до Центральной Азии по-прежнему есть дело, важно, куда и каким образом пойдут эти страны дальше, кто там будет править и в чьих интересах. И хотя явно в сфере интересов к региону доминируют Китай, Россия и частично Турция, пусть и "по касательной", но все же до Центральной Азии есть дело и другим, не менее важным и влиятельным "вершителям мировых судеб".

Что касается Соединенных Штатов, то здесь сейчас в плане внешнеполитических приоритетов царят полный раздрай, хаос и неопределенность. Ту команду, которая сидела восемь лет при демократах, основательно "подчистили" и сотни "ответственных товарищей" по самым разным направлениям внешнеполитической деятельности Америки оказались уволены или попросту "отодвинуты" от властных полномочий. При этом новых, таких, чтобы в чем-то особо разбирались, пока то ли не нашли (хотя искали ли?), то ли их просто нет, что, по крайней мере пока, нового хозяина Белого дома не слишком тревожит.

Поэтому по поводу курса американской администрации в отношении Центральной Азии еще какое-то время будет доминировать одно четкое и весьма эффективное правило: все остается по-старому, то есть как при предыдущей администрации. А когда потребуются какие-то новые идеи или внешнеполитические телодвижения Америке - так сам начальник Белого дома всем прилюдно об этом и просигнализирует. ДЕНЬГИ ГОСДЕПАРТАМЕНТУ УРЕЗАЮТ НА 30 ПРОЦЕНТОВ.

И НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ ИХ ОСТАВЯТ СОВСЕМ ДАЖЕ НЕМНОЖКО

Итак, что же намереваются делать американские политики в регионе Центральной Азии на ближайшие несколько месяцев и есть ли им до региона нынче вообще какое-то дело? Начнем с чистой воды прозы денежного довольствия Госдепартамента США, от которого, собственно говоря, и будет "плясать" внешняя политика страны в этом регионе. Так вот, новый президент Соединенных Штатов предложил на 30 процентов сократить бюджет Госдепартамента, считая его работу "крайне неэффективной" при прошлом руководстве. И бессмысленной тратой государственных средств там, где американское присутствие "никому даром не нужно".

Центральная Азия в этом контексте не упоминалась, но общий посыл понятен: денег нет, денег не будет, значит, и всякие там присутствия и прочее надо сокращать, кто бы и что бы по этому поводу ни думал. Как считает американский президент, только в Пентагоне (министерство обороны) в военных магазинах торговли для персонала работает больше народу, чем в Госдепартаменте. И толку от них, по его же словам, куда больше, чем от армии бюрократов-дипломатов.

Зато Д. Трамп ратует за приоритет "жесткой силы", которая обеспечит безопасность Америке куда надежнее, чем всякие там переговоры не пойми кого с кем. При этом увеличиваются расходы как на сам Пентагон, так и на службы разведки. Так, может быть, это к лучшему для тех же стран Центральной Азии, где сотрудничество с США просто пойдет несколько в ином формате, чем раньше? Это как сказать.

По словам сенатора Мэрфи, который требует вернуть деньги обратно в Госдепартамент и прекратить практику сокращения дипломатического персонала Соединенных Штатов за рубежом, Америка - единственная страна в мире, которая думает, что она может разрешить любой конфликт на другом конце света, при этом ничего в происходящем там не понимая. И если урежут бюджет Госдепартаменту, то, по его мнению, все станет еще хуже и якобы безнадежнее.

А тот же исполняющий обязанности "главного" человека в Госдепартаменте, отвечающего за Центральную Азию (пока не назначат нового чиновника и вообще не определятся, что же с регионом дальше делать), заместитель госсекретаря Д. Розенблюм откровенно признается: никаких изменений в политике не намечается, как раньше вела себя Америка в Центральной Азии, так пока и будет вести себя дальше. Только по деньгам уже ощущаются "урезания", но сама суть политики ничуть не меняется.

И все же этот самый "переходный период" в американских властных структурах не просто весьма пагубно сказывается на целом ряде регионов (а не только Центральной Азии), но и порождает желание у других государств (те же Россия, Китай, Турция, Иран) играть куда более активную роль в регионе, пока американцы будут разбираться в Вашингтоне, кто у них там "самый главный" и какую политику требуется проводить в том или ином регионе нашей планеты.

В некотором "ступоре" находятся и сами руководители стран Центральной Азии по этому поводу. С одной стороны, они уж привыкли, к кому и какой дорожкой им перемещаться в американской администрации даже при появлении в Белом доме нового хозяина. Но в данной ситуации все предыдущие наметки совершенно не работают: бывшее "начальство" по Центральной Азии в министерствах-ведомствах убрано за ненадобностью. А новые люди попросту отсутствуют как бюрократический класс. И как тогда, спрашивается, быть?

Неудивительно, что в обстановке "кадрово-бюрократического безрыбья" инициативу по отношениям со странами Центральной Азии пытаются взять на себя либо отставные дипломаты, которым нынче места в "командирской обойме" пока не находится (но регион они знают и какие-то предложения по поводу того, что там можно дальше делать, у них имеются). Либо все громче раздаются "экспертные оценки" тех, кто тихонько сидел последние годы в разных университетах -аналитических центрах, но сейчас именно эти люди решили о себе по поводу своих знаний о Центральной Азии всем вокруг напомнить. А ведь чем черт не шутит: вдруг о них и вспомнят на самом "верху", тем более что кто-то все равно должен этим регионом заниматься. И проводить какую-никакую, но все же именно американскую государственную политику в регионе?

ВСЕХ ОБЪЕДИНИМ, А ДАЛЬШЕ ПОСМОТРИМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИТСЯ

В этой атмосфере весьма показателен, думаю, тот факт, что целый ряд американских экспертов и отставных дипломатов стали вновь муссировать идею создания некой единой Центральной Азии в формате то ли регионального АСЕАН, то ли мини-ЕС. При этом слышны голоса некоторых "специалистов", которые к этой центральноазиатской пятерке хотели бы "подвязать" и Афганистан. Но с учетом полнейшего там бардака и неспособности ни одной страны (не говоря уже о различных международных организациях) навести там порядок (хотя зачем было беспорядок своими же руками изначально создавать?) взять ситуацию в Афганистане под контроль, приплетать к афганским реалиям еще и центральноазиатское единство было бы полнейшим абсурдом.

К примеру, бывший посол в ряде стран Центральной Азии Р. Хогланд и посол Дж. Хербст думают, что при всех различиях стран Центральной Азии между собой им было бы все-таки неплохо как-то объединиться, поскольку ни Россия, ни Китай якобы не оставят своих планов подчинить себе регион что на ближайшую, что на более отдаленную перспективу. А если страны региона будут якобы объединены (хотя непонятно, каким образом и какими способами этого "единства" можно было бы достичь), то им будет проще противостоять якобы давлению со стороны двух соседей-гигантов.

Показательно, что Америка в этом плане, опять-таки по мнению американских бывших дипломатов, могла бы сыграть некую координирующую роль и "помочь" странам Центральной Азии к такому единому формату отношений прийти. Для этого предлагается усилить присутствие в регионе американских энергетических структур (тем более что по-добная деятельность очень близка по духу нынешнему Госсекретарю США, выходцу из компании "Эксон"), а также расширить военное сотрудничество с центральноазиатской пятеркой.

Далее предлагается усилить в регионе влияние так называемой "мягкой силы" со стороны Соединенных Штатов. Возможностей для этого, в принципе, немало, тем более что все страны Центральной Азии понимают свою государственную независимость прежде всего как независимость от России, но ни от кого-то другого. Влиять же в этой связи у американцев "мягко" на регион способов будет немало, даже если бюджет Госдепартамента США и на самом деле урежут на существенные суммы.

Ведь помимо Госдепартамента существует куча всяких других механизмов влияния - от так называемых "неправительственных" организаций (которые не просто на самом деле пра-вительственные, а очень даже) до ведущих мировых международных организаций, которые через свои структуры будут выделять разного рода гранты-пособия тем, кто захочет в странах региона оринтироваться на Соединеннные Штаты, а не на Китай-Россию.

Именно для этого в Бишкеке работают так называ¬емый Американский университет и Фонд Сороса, в Астане делу продвижения чисто западного (преимущественно американского) мировоззрения содействует Университет Н. Назарбаева. Во всей Центральной Азии работает свыше 500 американских и европейских неправительственных организаций, которые потихоньку свое дело делают. Местную молодежь (в первую очередь) они перевоспитывают, и даже при наличии вакансий в Госдепартаменте на начальственных позициях по Центральной Азии все остальные "винтики" машины государственного влияния Соединенных Штатов в регионе по-прежнему весьма эффективно сохраняются.

Да и о формате "5 плюс 1" (то есть госсекретарь США и пять министров иностранных дел стран региона) в Вашингтоне не забыли. Просто пока руки у Госдепартамента до тамошних краев не доходят, и заедает новых там людей текучка по совсем иным проблемам. Но как дело до Центральной Азии все же дойдет, то вспомнят и об этой "дружеской шестерке", через которую в регионе Белый дом будет стабильно прокачивать свои интересы.

СТРАНЫ РЕГИОНА НЕ СТАНУТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, КАК БЫ ИХ ОБ ЭТОМ НИ ПРОСИЛИ ИЗВНЕ

Здесь возникает весьма принципиальный вопрос, как строить свою политику странам Центральной Азии, пока в Белом доме до конца не определились, как вести себя в этом регионе. То ли действительно все оставить как было при прежней администрации, то ли по причине сокращения бюджета "забить" на регион по крайней мере на обозримую перспективу. А там уж как пойдут дела по другим направлениям (Иран, Сирия, Северная Корея, Китай, Россия). Может быть, где Центральная Азия и отношения с ней окажутся неплохим подспорьем для Вашингтона в контактах с другими веду¬щими игроками этого региона. Одним словом, решения будут приниматься по ходу дела - и пока без какой-то конкретной стратегии.

Так вот начну с того, что американские идеи по поводу какого-то объединения стран Центральной Азии при американском же "взаимодействии" вряд ли осуществимы на обозримую перспективу. Дело не только в том, что страны эти за четверть века независимого развития действительно различны практически по всем позицииям (начиная с экономик до состояния гражданского общества). Люди там нынче живут уже совсем другие, особенно молодежь. Которая, уже, как минимум два поколения, воспитывается совершенно в иных измерениях, чем это было при их дедах и отцах.

Также очевидно, что как бы и сколько бы американцы ни помогали "объединительным процессам" в регионе, соперничество и первых лиц, и правящих элит региона никакая Америка отменить не сможет. А пойти тому же Узбекистану или Кыргызстану на то, что заправлять всеми процессами региональной интеграции там будет, скажем Казахстан, просто невозможно себе представить. Да и что дальше будет с самими странами региона, к кому они все-таки будут тяготеть не на словах. а на деле, тоже очень даже принципиально.

Посудите сами. Четыре страны региона входят в целый ряд чисто постсоветских объединений, в которых ведущую и определяющую роль играет Россия. И в то же время ни одна страна Центральной Азии именно на Россию и ее политику-экономику и тому подобное не только не собирается равняться, но и стремится всячески от Москвы дистанцироваться. Для этого укрепляются связи с Турцией, Европой, США, Китаем. Понятно, что ни в какие другие региональные структуры центральноазиатскую пятерку, кроме пророссийских или прокитайских, особо не пригласят. Но, что показательно, все страны региона и состоят в этих постсоветских организациях по большей части чисто формально, без особых для себя обязательств.

Далее: что же можно в этой ситуации получить будет с Америки? Главное, чего точно не будет, - это "халявных"денег, и даже если американцы и будут их давать, то существенно меньше, чем прежняя администрация. Д. Трамп лично обещает курировать все бюджетные урезания, и уж таким "дальним землям", как регион Центральной Азии все, если и будет доставаться, то лишь "по остаточному принципу".

Есть, правда, у стран Централтьной Азии шанс поиграть с американцами на неком "радикальном поле". То есть попытаться привлечь внимание к региону чем-то таким, что потребует принципиального американского там вмешательства. Это может быть, к примеру, некий офицально провозглашенный разрыв с Россией (в меньшей степени - с Китаем) с надеждой на то, что "единый Запад" под американским руководством их каким-то образом пообещает заменить. В этом случае и деньги могут у тех же американцев найтись (в конце концов, печатаются они в США, и только что конгресс одобрил выдачу 500 млн. долларов на поддержку "демократической российской оппозиции" - то есть было бы желание, а сколько и каких купюр напечатать в Белом доме и на Капитолийском холме, решат без проволочек).

И еще. Руководителям стран Центральной Азии стоит учесть, что проблема нынче не в отсут-ствии каких-то рядовых чиновников в Госдепартаменте, которые ранее занимались регионом. Проблема - в общем отсутствии четкой и понятной внешнеполитической стратегии у Соединенных Штатов. Причем это будет наблюдаться не день-два, а, скорее всего, в течение всего срока администра¬ции Д. Трампа. А в таких условиях единственный шанс как-то подстроиться к происходящему вокруг - это и с Россией-Китаем продолжать заседать-переговариваться, и все же там, где можно, пытаться получать определенную помощь и от США. Тем более что руки у администрации Белого дома могут в любой момент вновь протянуться к центральноазиатскому региону. И тогда американский сектор "многовектор-ности" поведения стран региона может очень даже им пригодиться.

некое единое целое