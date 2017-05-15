Месье и предрассудки

Французы выбрали президентом вовсе не мужа

ПРЕДРАССУДКИ – один из ключевых моментов в том, что в итоге стало победой месье Эммануэля Жан-Мишеля Фредерика

Макрона на выборах. С одной, видимой, стороны, выигрыш Макрона, известного едва ли не больше всего не политической программой, а пожилой супругой, старше его на 24 года, стал его личной победой над предрассудками общества, привычно, хотя и втихую осуждающего подобные мезальянсы. Для всего французского общества, избирателей этой демократической страны это стало победой над расовыми, религиозными, мещанскими предрассудками, на которых паразитировала программа крайне правой Марин Ле Пен. С другой - глубокой, философско-политической – стороны, выигрыш Макрона - это, как раз победа Предрассудка. Но не того, который «есть суждение, мнение, убеждение, не основанное на фактах и опыте, а усвоенное непосредственно из недостоверных источников и воспринимаемое самим субъектом как безусловная истина, не требующая подтверждений», но философского понятия Vorurteil немецкого философа Ханс-Георга Гадамера, основателя «философской герменевтики», интересного и самобытного направления в философии XX века, выросшего на основе теории интерпретации литературных текстов.

В рамках данной доктрины «предрассудок» есть «неотъемлемая характеристика сознания, поскольку оно понимается исторически», и задача философа и историка (а в случае с Макроном – и политика) состоит в том, чтобы поднять свой «предрассудок» во «взвешенное состояние», иными словами, лично подняться над проблемой, рассматривая ее пусть и субъективно, но в рамках общего исторического полотна и, самое главное, поиска того «незаданного вопроса», ответом на который стала рассматриваемая ситуация. Мерилом истинности, в каком-то смысле даже ее содержанием, появлением у исследователя реального понимания тут является язык. На этом и строятся политические воззрения Макрона, прежде всего оратора, апологета европейской и глоба¬листской идеи. Исходя из этих вещей сегодня уже можно делать какие-то выводы о том, какова будет Франция при самом молодом ее презиПолучивший известность как финансист Макрон по образованию именно философ, сознательно и долго гото¬вивший себя именно к политической карьере, в которой эпизод с работой в Rothschild & Cie Banque – вовсе не определяющий. Придя в политику с «левоцентристского» входа, став членом Социалистической партии, Макрон неожиданно быстро стал заместителем ее генерального секретаря, а затем вошел в кабинет министров при президенте-социалисте Франсуа Олланде. Макрон считается «неклассическим» европейским «левым», одновременно и либералом, сторонником «равных возможностей» и при этом с прекрасными «завязками» в консервативных кругах большого бизнеса. Он уже вошел в историю Фран¬ции, пролоббировав «закон для экономического роста, активности и равенства шансов», более известный, как «закон Макрона», наиболее заметной частью которого стали двери французских магазинов, открытые по вос¬кресеньям (вспомните, как это нервировало – особенно иностранцев – что в выходные в полной туристов стране нельзя нормально отовариться!). Макрон предлагает не закрывать двери перед мигрантами, но в то же время выступает против палестинской государственности (а как иначе после Ротшильдов-то?). Впрочем, основной вопрос в повестке дня нового президента Франции – это перелом тренда на фрагментацию Европы, сигнал всем будущим выборам на континенте, где позиции евроскептиков усилились после победы Brexitа, Трампа и путинской пропагандистско-хакерской кампании. Всемерная поддержка Кремлем Мари Ле Пен сыграла, скорее, против нее, чем за. Победа Макрона – ключевой момент накануне сентябрьских выборов в Бундестаг. Нельзя забывать, что основа Европейского союза – это не «Британия + Континент», не «южане» испанцы-итальянцы, а именно союз стали и угля, Франции и Германии. Половина его уже проголосовала за сохранение ЕС. И проголосовала за того, кто определенно тяготеет к немецкой философии. Не зря Макрон был помощником французского философа Поля Рикера, французского представителя философской герменевтики, друга Папы Римского Иоанна Павла II, продолжателя идей Гадамера.

Возможно, благодаря этому Макрон и не остался в традиционных «левых» и «правых» рамках, создавая перед выигранными выборами свое собственное центристское движение.немецкой школы

«Я - проевропейский по¬литик, в ходе этих выборов постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации, - сказал Макрон в интервью Би-би-си. - Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что сегодня они чрезвычайно разгневаны и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима. Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европей¬ского проекта».

Рынки уже отреагировали на победу Макрона, и прежде всего - курс евро, «отметивший» это событие полугодовым максимумом (частично отыгранным назад уже через пару часов). На самом деле перед Макроном стоят поистине титанические задачи, главная из которых - глубокое реформирование экономики и социального сектора прежде всего самой Франции, чье финансовое самочувствие вызывает вопросы, в том числе и у немецких партнеров. Им как раз в значительной мере уже удалось пройти печальный путь реформ, без которых невозможно нормальное функционирование лидирующей экономики союза. Сейчас рынки ждут, как «сыграет» партия Макрона на парламентских выборах, от чего зависит реализация президентской повестки дня, которой понадобится прорываться на законодательном уровне не только через позиции крайне правых лепеновцев, но и сквозь строй центристов-республиканцев, а также редуты «традицион¬ных левых». Если благодаря поддержке последних двух сил Макрон сумел одержать победу над Ле Пен, так как его поддержали все остальные проигравшие в первом туре кандидаты, то на уровне парламента все будут играть за себя. Самое же сложное заключается в том, что реальное реформирование социально-экономической модели пятой республики будет иметь итогом крайне болезненные для избирателей вещи, что приведет к падению рейтинга любого лидера, который решится на такое. И тут французскому лидеру как раз и понадобится способность философски относиться к атакам против своего курса, а также поддержка со стороны супруги.

Есть любопытный анекдот, в котором автомеханик допытывался у кардиолога, почему тот «ремонтирует» сердца людей дороже, чем их «лечит» у автомобилей мастер на СТО. Врач привел механика к его автомобилю и предложил тому перебирать двигатель, не выключая зажигания. В приложении к новому французскому лидеру это выглядит еще более экстремально – ему не только придется «леМить» экономику Франции, не выключая зажигание, но и без анестезии. Герой горинского «Тот самый Мюнхгаузен» говаривал: «В своё время Сократ как-то мне сказал: «Женись непременно. Попадётся хорошая жена — станешь счастливым, плохая — станешь философом». Не знаю, что лучше». Пока Макрон опровергает эти прекрасные слова: жена Макрона – его первый со¬ветник и горячий сторон-ник, а по философии он защитился на тему Гегеля. Возможно, месье Макрону удастся победить и этот прекрасный предрассудок. Ему осталось только найти незаданный вопрос, ответом на который явля¬ется текущая ослабленная Франция...