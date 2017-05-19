Не-Гордиев узел

Киев запрещает российские соцсети, открывая ящик Пандоры для Казахстана Запретить проще всего. Запретил — и создается иллюзия, что ты одним росчерком пера решил серьезную проблему. А в результате эта проблема загоняется внутрь. Потом непросчитанные негативные последствия вылезают на поверхность. И мы начинаем бороться уже с этими негативными последствиями. Нет, дорогие мои депутаты и законодатели, так не делается! Тридцать раз подумайте, посоветуйтесь с экспертами, обсудите, выслушайте альтернативные мнения, все взвесьте, просчитайте, вынесите на общественное обсуждение и только потом принимайте решения. Иначе своими «благими намерениями» вы выстилаете дорогу в ад. Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ ЗАПРЕТ российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов Mail.ru и Yandex властями Украины вызвал неоднозначную реакцию. Если в России немедленно осудили этот шаг, апеллируя к свободе распространения информации (при том, что там буквально недавно заблокировали американскую соцсеть LinkedIn), то реакция западных стран, наложивших на Кремль санкции за аннексию Крыма, разнится: если блок НАТО в целом поддержал Киев, то Вашингтон и ряд международных правозащитных организаций уже выступили с критикой данного шага. Для Казахстана инициатива Киева также может иметь неприятные последствия: если международное сообщество «с пониманием» воспримет ограничивающие свободное распространение информации меры, то и астанинские властные консерваторы могут прибегнуть с куда большей уверенностью к этому шагу в любой момент. Желание разрубить гордиев узел враждебной пропаганды запретительными мерами может обернуться против любого недовольства, итогом чего станет системное отставание «предохраняющихся» стран в развитии, ибо в каком-то смысле именно соцсети оставались последним барометром общественного мнения, доступным для властей. Если это не так страшно для Украины, где останется еще Facebook, где есть критикующие власти СМИ, то в нашей стране ограничения могут носить куда более глубокий и абсолютный характер, о чем свидетельствуют те же меры по контролю абонентов операторов сотовой связи и интернет-провайдеров, которые начнут действовать с начала будущего года (смотрите материал об этом в прошлом номере «ДН»). Комментарий пресс-службы Североатлантического альянса получился самым комплементарным для Киева: «Украинское правительство четко дало понять, что это решение - это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога... Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую в Украине систему сдержек и противовесов». Между тем в США новость об ограничении Интернета воспринялась на несколько порядков холоднее. «Нет сомнения, что подконтрольные России масс-медиа пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включительно с Украиной, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы», - заявил представитель американского Госдепа. В подобном же ключе высказался Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд: «Блокировка социальных сетей, поисковых систем, постовых служб и новостных сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы высказываний и свободы прессы. Более того, такие тотальные запреты нарушают принцип соразмерности». Международная правозащитная организация Human Rights Watch выбрала более жесткие выражения: «Это еще один пример того, как легко президент Порошенко предпринимает попытки безосновательно взять под контроль общественный дискурс на Украине... Порошенко может пытаться оправдать свое последнее решение, но по факту это циничное, политически продуманное покушение на свободу распространения информации, напрямую влияющее на личную жизнь и работу миллионов украинцев». Таким образом, Киев, буквально недавно отпраздновавший важную победу на международной арене – введение безвизового режима с Европейским союзом, – добился снижения поддержки своей политики на Западе. Понятно, что решение о запрете соцсетей и сервисов (вкупе с прекращением вещания в Украине телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», ТНТ и «Звезда») – вынужденное и, очевидно, диктуется содержанием (контентом), носящим характер фейковых новостей и потока откровенно враждебной информации. Однако в то же время любой запрет – проявление слабости, неспособности нейтрализовать негативный контент, хотя в Украине и существует целый ряд проектов по факт-чекингу, специально «заточенных» на борьбу с фейками. Существуют и международные проекты, вроде Bellingcat, которые также активно включены в информационное противостояние в Восточной Европе и оказали существенное влияние на мировое общественное мнение в деле того же трагического рейса малайзийских авиалиний, сбитого над Донбассом. Но, видимо, в Киеве посчитали это недостаточным и решили пойти на крайние и непопулярные меры. Этот шаг Украины в каком-то смысле помогает летигимизировать любые запреты в Интернете для бывших советских республик, пользующихся на Западе заслуженным имиджем авторитарных правителей. Что касается Казахстана, то благодаря позиции скандинавского телекоммуникационного гиганта Telia, заявившего о противоречии своих принципов с новыми правилами регулирования предоставления услуг абонентам, вводимыми властями нашей страны, мы можем судить о степени желания Астаны контролировать информационное пространство и своих граждан. Мы уже знаем, что иностранный телекоммуникационный гигант намерен полностью покинуть рынок Казахстана, и это сложно назвать позитивным моментом. Обосновывать меры, которые позволят силовым органам страны фактически контролировать и прослушивать всех граждан нашей страны, весьма сложно – с точки зрения международных обязательств нашей страны. Однако если Киев сумеет получить признание своих ограничительных мер против соцсетей, это даст новые аргументы апологетам подобных мер и в Казахстане. Никто же на Западе не считает Порошенко не избранным демократическим образом президентом, да? Значит, демократам теперь тоже можно вводить запреты, очевидно, ограничивающие демократические принципы, если «очень нужно». Таким образом, президент Петро Порошенко подложил огромный шмат сала не только своим согражданам, но и слабым зачаткам гражданских обществ соседних стран, которые теперь могут спокойно идти на крайние меры, аргументируя это тем, что это теперь будет можно и «демократам». Мы итак уже полностью скопировали то, что в России было «законом Яровой», так теперь дополнительную легитимность получат технологии полной блокировки мессенджеров и соцсетей, уже неоднократно испытанные в нашей стране. При этом традиционные СМИ в нашей стране так и остаются в состоянии прозябающих, неспособных формулировать повестку дня, альтернативную иностранным источникам информации, неограниченно влияющим на казахстанцев.