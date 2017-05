Тропой Никсона

Скандалы вокруг Трампа могут привести к импичменту «ДН» СРАЗУ два скандала одновременно бушуют вокруг президента США Дональда Трампа, оба они связаны с невнятной природой взаимоотношений американского лидера с Кремлем. Первый скандал был вызван увольнением президентом главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми, по данным The New York Times, отказавшего Дональду Трампу в просьбе прекратить расследование связей его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Кремлем. Второй скандал, «наложившийся» на первый, касается вероятного разглашения хозяином Белого дома некоей секретной разведывательной информации об экстремистской организации ИГ министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что, вероятно может сказаться на ухудшении отношений США с Израилем. Именно оттуда, по пока неподтвержденным данным, могла исходить информация, раскрытая Трампом, и именно Тель-Авив заранее выражал обеспокоенность тем, что она может быть передана без его разрешения третьим сторонам, в том числе Российской Федерации. Как ни странно, сам Дональд Трамп, активно комментируя обвинения, скорее помогает своим визави, чем поддерживает «оборонительные усилия» собственной команды, не успевающей реагировать на твиты своего шефа. В Вашингтоне уже заговорили о возможности вынесения импичмента недавно избранному президенту, а расследованием возможных связей между командой Трампа и Россией занялся Роберт Мюллер, предшественник Джеймса Коми на посту главы ФБР, назначенный министерством юстиции США. За всю историю США еще ни один президент не был лишен своего поста в результате импичмента (хотя данная процедура была запущена в свое время трижды – против Эндрю Джонсона в 1868, против Ричарда Никсона в 1974 и против Билла Клинтона в 1998), однако президент Никсон в свое время избежал его только потому, что сам подал в отставку. У Трампа, практически совершившего революцию в избирательной системе США, есть все шансы, чтобы и тут стать первым. Ситуация с увольнением Коми приобрела крайне скандальный оттенок после публикации The New York Times статьи, в которой, со ссылкой на окружение экс-главы ФБР, утверждается, что президент Трамп обращался к нему с просьбой прекратить расследование против Майкла Флинна, ушедшего в отставку с поста советника по национальной безопасности, после того, как стало известно, что он обсуждал санкции против РФ с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и не давал об этом полную информацию. Как говорится в заявлении самого Флинна, из-за спешки и быстрого развития события перед инаугурацией Трампа, он «по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России». Естественно, противники американского президента потребовали расследования связей Флинна с Кремлем, тем более что, вероятно, он нарушил законодательство США, ведя переговоры с представителем иностранного государства, у которого есть разногласия с Америкой, без каких-либо полномочий на это. Тогда Флинн также полностью отрицал, что обсуждал с Кисляком вопрос санкций против России, но после того как сразу девять бывших и действующих членов администрации сообщили газете The Washington Post, что этот вопрос поднимался, представители соратника Трампа начали говорить, что Флинн «не может быть до конца уверен» в том, что санкции не обсуждались. Вполне естественно, что после этого советник по нацбезопасности подал в отставку и Трамп ее очень оперативно принял.В случае с увольнением Коми, по данным другого авторитетного американского издания газеты The New York Times, экс-глава ФБР сделал запись содержания разговора с президентом, в которой обращение Трампа по поводу нежелательности продолжения расследования против Флинна звучит примерно так: «Я надеюсь, что вы бросите это расследование, оставите Флинна в покое. Это хороший парень». Несмотря на то что журналисты не получили копии записок Коми, об их содержании им рассказали несколько лиц из окружения экс-директора ФБР, которые имели к ним доступ. Энтони Зуркер, обозреватель Би-Би-Си по Северной Америке, предполагает в этой связи, что «бывший директор ФБР, столь бесцеремонно отправленный в отставку президентом, будет смеяться последним». «Склонность Коми аккуратно документировать свои действия помогла ему обзавестись арсеналом, способным нанести президентству смертельные раны, - считает он. - Пока что Белый дом называет недостоверным изложение разговора между Коми и Трампом вскоре после увольнения Майкла Флинна. Но в ситуации "мое слово против твоего" побеждает тот, у кого есть письменные документы, относящиеся ко времени разговора, - да не один документ, а много.

Добавьте к этому репутацию Коми как человека независимого, и противостояние приобретает для президента еще более дурной оборот... Если такой человек явится в комитет конгресса и под присягой заявит, что президент оказывал на него неправомерное давление с целью прекратить расследование в отношении Флинна, то его слово будет весомым». Сенатор Маккейн, главный противник Трампа в лагере его родной Республиканской партии, уже успел сравнить скандал Коми-Флинна с Уотергейтом, стоившим карьеры Никсону. Основная масса республиканцев колеблется, контролируя большинство в конгрессе, они способны отстоять Трампа, однако все ухудшающаяся репутация главы государства способна серьезно подорвать их позиции в дальнейшем. «Дональд Трамп может пережить и эти откровения. Записки Коми могут оказаться бумажными тиграми, не настолько грозными, как их представляют в сегодняшних газетах. Под присягой Коми может изложить другую, не столь инкриминирующую версию событий. Республиканцы могут решить, что лучше,- такой президент, да свой, - считает Зуркер. - Но во всяком случае становится ясно, что «тефлоновый Дон» перестал быть неприкосновенным. Его будущее отнюдь не безоблачно. На горизонте собираются штормовые облака, и Республиканской партии еще предстоит пережить этот шторм». Что же касается второго скандала, то он потенциально не менее серьезен и точно также угрожает репутации президента. Всего через несколько часов после увольнения Коми президент США принимает министра иностранных дел РФ и посла этой страны не где-нибудь, а в Овальном кабинете, что явно не соответствует их статусу. Американской прессы на встрече нет, но зато присутствует фотограф российского агентства ТАСС, которое через МИД опять же публикует снимки, подчеркивающие нарушения протокола. Дальше же источники в администрации президента слили журналистам The Washington Post и The New York Times информацию о том, что Трамп якобы сообщил россиянам некую секретную информацию относительного ИГ, полученную от третьей стороны, что могло поставить под угрозу источник получения данных. По оценке The Washington Post, «уровень секретности этих сведений достаточно высок: данные не были предоставлены даже союзникам, а в Белом доме распространение информации было строго ограничено узким кругом лиц». The New York Times уверена в том, что «раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора». Судя по косвенным признакам, источником информации является разведка Израиля. Во всяком случае, еще в начале года израильская пресса писала об опасениях своих разведчиков относительно того, что предоставленная ими информация может быть передана Москве. Пока неофициально израильтяне подтверждают данную версию, что чревато настоящим кризисом в отношениях Вашингтона с Тель-Авивом. Попытки Трампа и Владимира Путина опровергнуть эти подозрения некими записями разговора в Овальном кабинете, выглядят еще хуже – выходит, что хозяин Белого дома тайно пишет своих гостей, как и они его. И хотя затем было заявлено, что речь идет не о аудио, а о протоколе, записываемом от руки, все это опять же не усилило, а ослабило позиции президента-республиканца. Он же, вместо оправданий, настаивает на своем праве раскрывать те или иные данные, необходимые для достижения политических целей. Это, как и признание самого Трампа в интервью NBC в том, что между увольнением Коми и расследованием Флинна связь есть, опровергнувшее предыдущие заявления членов его администрации об ее отсутствии, дает множество козырей противникам Трампа. Оправдание президента по поводу того, что он «слишком активный», из-за чего за ним не успевает собственная же пресс-служба – это еще один аргумент в пользу того, что как лидер страны Трамп - совершенно неопытный человек. Для США проблемы лидера не являются критическими, выстроенная веками демократическая система власти способна пережить отставки и падения доверия к администрации, однако лично Трамп оказался в ситуации, когда он сам себя загоняет в очередную ловушку, преследуемый СМИ, с которыми он сам максимально испортил отношения, посчитав, что их место прочно заняли соцсети. Однако в таких тонких моментах, на которых «прокалывается» сегодня «бизнесмен у власти», Twitter может оказаться слабее, чем профессиональные журналисты, умеющие копать и разбираться в фактах, а не судить исключительно по словам самого Трампа. Конечно, новый президент может и пережить эти беды, однако, они очень показательны: Трамп вполне может танцевать свой самобытный политический танец и дальше, но делать он это будет на минном поле.