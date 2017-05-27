Индекс зависимости Казахстана

ОПЕК продлил сокращение добычи нефти на 9 месяцев для сохранения цены выше $50 за баррель «ДН» ВЧЕРА агентство Reuters, ссылаясь на неназванного участника встречи в Вене, сообщило, что ОПЕК и 11 нефтедобывающих стран за пределами организации «решили продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года», как им это рекомендовал мониторинговый комитет пакта ОПЕК+. Ожидается, что несколько стран, координирующих свои позиции с картелем, в числе которых Россия и Казахстан, также поддержат продление сроков сокращенной добычи. «Пакт ОПЕК+ в этом году помог ценам на нефть вырасти до уровня выше $50 за баррель после их обвала примерно в два раза к концу 2014 года, так как глобальные инвесторы поверили в способность договорившихся о сокращении стран снизить мировой избыток нефти». Впрочем, планам ОПЕК угрожает целый ряд факторов – от роста добычи сланцевой нефти в США до замедления китайской экономики и затоваривания хранилищ углеводородов стран ОЭСР. Казахстан в этой ситуации – абсолютно зависимая сторона, хотя и пытающаяся убить двух зайцев – не снижать добычи на Кашагане, надеясь получить с помощью картеля более высокую цену на черное золото. Тяжелейший компромисс по сокращению добычи в рамках ОПЕК, достигнутый в прошлом году, в значительной степени был реализован за счет позиции саудитов, снизивших добычу даже сверх обязательств. Вполне вероятно, что этому способствовали не только привычные уловки нефтяников, временно снижающих производство за счет постановки мощностей на ремонт и модернизацию, но и смена позиции Вашингтона по отношению к Ирану. Избранный президентом США Дональд Трамп выступает против сделки предыдущей администрации Барака Обамы с Тегераном по поводу ядерной программы, в обмен на заморозку которой с Ирана снимались западные санкции. Недавний вояж нового американского лидера на Ближний Восток, сопровождавшийся заключением гигантских сделок по покупке американского вооружения саудовцами, также мог оказать влияние на позицию Королевства. Прагматичные арабы вполне могли выторговать у Белого дома согласие не стимулировать рост добычи сланцевой нефти в обмен на стимулирование роста рабочих мест в американской оборонной промышленности, где по определению занято куда больше людей. А рабочие места – это то, что нужно на данный момент Трампу буквально позарез – большинство остальных предвыборных обещаний президент из бизнеса выполнить не в состоянии. Кроме того, его антииранский курс новой администрации Вашингтона вполне устраивает Эр-Рияд, которого в «гонке сокращений» добычи больше всего заботил тот факт, что Тегеран может воспользоваться сокращением арабских возможностей и расширит за счет прибыли от даже невысокой продажной цены на нефть финансирование своих союзников в прокси-войнах против КСА в Йемене, Сирии и Ираке. В итоге благодаря заключению стратегической сделки с США заседание в Вене прошло совершенно предсказуемо. Саудовская Аравия заручилась поддержкой Кувейта, Ирака, Венесуэлы и Омана, после чего остальные страны картеля, особенно те, на которые никакие ограничения на накладываются (Ливия, Нигерия), также поддержали формат сокращения до марта 2018-го. Но кроме политической подоплеки есть и чисто экономическая – даже при согласованной позиции Вашингтона рост вышек, добывающих сланцевую нефть может возрасти по экспоненте, если цены поднимутся выше $60 за баррель, просто потому что возрастет прибыльность этого бизнеса. А это даст мощный рост добычи, который усилиями ОПЕК будет компенсировать очень сложно. Рост предложения автоматически вызовет снижение спроса и цен. Более того, сокращая предложение на рынке за свой счет, картель самостоятельно отказывается от рынков сбыта, куда устремляются «независимые игроки». В том числе, кстати, и наша страна, которую опековцы не без оснований обвиняли в отсутствии желания равномерно снижать добычу в борьбе за цены. Как известно, страны за пределами ОПЕК, присоединившиеся к его пакту, взяли на себя обязательство снизить добычу на 558 тысяч баррелей в сутки, что, очевидно, мало соотносится со стремлением Казахстана добычу на Кашагане всячески увеличивать. Первая нефть, принадлежащая Астане, уже давно продана, и Казахстан заинтересован в убыстрении и увеличении масштабов разработки. Перед встречей в Вене министр энергетики Канат Бозумбаев не прояснил четкой позиции, пообещав лишь абстрактно защищать «интересы страны». Ранее, в апреле, он говорил, что обязательств по равномерному снижению добычи у нас нет, и такой показатель, как «среднемесячная суточная добыча...[в] 1,7 миллиона минус 20 тысяч баррелей», должен быть достигнут по цифрам «в среднем за полгода». Со своей стороны Кремль практически сразу поддержал решения Венской встречи ОПЕК. Агентство Reuters цитирует слова министра финансов РФ Антона Силуанова, заявившего, что «соглашение о сокращении нефтедобычи... позволит Минфину пополнить резервы на фоне сохраняющейся благоприятной конъюнктуры нефтяных цен». «Минфин солидарен с Министерством энергетики по вопросу продления соглашения... Продление соглашения направлено на поддержку и стабилизацию цен на текущих уровнях, что позитивно отразится на платежных балансах стран-производителей нефти, - сказал Силуанов. - Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть». Откуда может взяться эта волатильность? Она может стать следствием еще одной проблемы – увеличения запасов нефти в основных странах-потребителях, что, естественно, снижает их интерес к новым закупкам. Дополнительную опасность несет пробуксовка китайской экономики, чье самочувствие вызывает на рынке все меньше оптимизма. Таким образом, в задачу ОПЕК+ входит поистине ювелирная цель – сохранить комфортные цены на нефть, не вызвав всплеск конкуренции в этом бизнесе со стороны тех, кого еще может привлечь рост котировок, но не ограничен никакими соглашениями. Это выглядит, как чрезвычайно сложная задача даже для лидеров картеля вроде КСА, где параллельно реализуется программа переориентации экономики на другие сферы экономики, ее диверсификацию, для чего сверхдоходы прошлых лет аккумулируются в инвестиционные фонды, призванные стимулировать производство в Королевстве. В России это также происходит на фоне попыток использовать режим санкций для перевооружения экономики и преодоления зависимости страны от внешних рынков. И только в нашей стране, судя по всему, расчет опять строится лишь на том, что комфортные цены на нефть и Кашаган вновь вернут кровь в обессилевшие сосуды нашей экономики. Несмотря на десятилетия декларирования ее диверсификации, реально Астана очень мало продвинулась в этом направлении и продолжает оставаться крайне зависимой от мировой нефтяной конъюнктуры.