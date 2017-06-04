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Взрывной рост
№: 19(1238)   
04.06.2017 20:52

Проигрывая в Ираке и Сирии, ИГ расширяется в других регионах за счет маргиналов
«ДН»
ЖУТКИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ в столице Афганистана унес жизни более 80 человек. Взрыв нашпигованной взрывчаткой грузовой фуры уничтожил более 50 автомобилей, стоявших в пробке, а также повредил здания посольств и гостиниц. Произошедшее ознаменовало заметный рост влияния террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане, который идет на фоне похожих тенденций в Ливии и на Филиппинах. В то время как под давлением международной коалиции во главе с США подобно шагреневой коже сокращается территория собственно «хариджитского халифата» ИГ в Сирии и Ираке, отдаленные очаги влияния экстремистов в Египте, Ливии, Нигерии, Йемене, Афганистане и на Филиппинах не только сохраняют свои позиции, но и стараются укрепить их, расширяя свое влияние за счет безотказной системы - провоцирования властей местных стран на преследование маргинальных мусульманских групп. Подобный сценарий вполне реален и для стран Центральной Азии, в том числе и Казахстана.


Положение собственно халифата ИГ как квазигосударственного образования экстремистов на территории Сирии и Ирака существенно осложнилось за последние 9-10 месяцев после того, как началось наступление иракской армии на Мосул, крупнейший город, удерживавшийся террористами с 2014 года. Параллельно курдские ополченцы на севере Сирии взяли Манбидж, а турецкая армия – аль-Баб, последнюю цитадель ИГ в этом регионе. В то же время сирийским войскам, при поддержке ливанской террористической организации «Хезболла», иранских и российских войск, удалось вновь отбить Пальмиру, которую боевики ИГ ненадолго захватывали во время боев за Алеппо.

Падение аль-Баба и Манбиджа открыло курдским силами, в боевых порядках которых наступают американские войска, дорогу на столицу ИГ – город Ракку. Другой крупный населенный пункт южнее Ракки, Дейр эз-Зор, по-прежнему частично остается под контролем сирийцев, верных режиму президента Башара Асада. Штурм Мосула, длящийся с октября прошлого года, хотя и стал кошмаром для иракской армии, практически утратившей боеспособность из-за катастрофических потерь в личном составе, офицерском корпусе и технике, все равно продолжается – теперь уже силами МВД Ирака и шиитского ополчения, ориентирующегося на Иран больше, чем на Багдад. Остатки гарнизона ИГ удерживают три района Старого города, территорию наиболее плотной застройки, бои за которую превратили второй крупнейший город Ирака в аналог Сталинграда. Падение Мосула – вопрос недель или месяцев. Так же, как и захват Ракки, хоть бы он и встанет американской коалиции в тысячи жизней курдов. Если не справятся они, то у Вашингтона есть другие варианты: турецкая армия, иракские курды, южно-сирийские повстанцы-сунниты. Отчаянное положение халифата такфиристов отражает гибель на днях основателя основного пропагандистского ресурса ИГ – агентства «Амак» - Райана Мешаля и, вероятно, муфтия ИГ Турки Бинали.

На этом фоне растет значение второстепенных очагов ИГ в других странах, которое, вопреки ситуации в Сирии и Ираке, не сокращается, а растет. Буквально на днях стало известно, что в Ливии к ИГ присоединилась целая группировка бывших повстанцев «Ансар аш-Шария», объявившая о своем самороспуске «в пользу» ИГ. «Фактически к ливийскому ИГИЛ примыкает сразу около двух с половиной тысяч боевиков, имеющих и опыт, и вооружение, и инфраструктуру, и территорию. Ливийский ИГИЛ, насчитывающий сегодня порядка пяти тысяч человек, существенно усиливается. В Ливии постепенно происходит структуризация противостоящих сил», - так прокомментировал произошедшее российский блогер Анатолий Несмиян, известный как el-murid.

Ряды боевиков в других регионах влияния ИГ пополняются не только за счет «местных ресурсов», сотни и тысячи боевиков перебрасываются и с территории самого сворачивающегося псевдохалифата. Прагматичные руководители террористов предпочитают не растрачивать ресурсы под американскими бомбардировками, и, видимо, рассчитывая на отступление в пустыню после падения своих городских центров, отправляют бесполезных в партизанской войне в песках пришлых боевиков в регионы, откуда они родом, чтобы поджигать и дестабилизировать ситуацию уже там.

Неожиданное выступление джихадистских группировок на южнофилиппинских островах, вылившееся в захват крупного города Марави, вероятно, стало следствием пополнения местных сил выходцами с Ближнего Востока. Известный крайне жесткими высказываниями и еще более жестокими методами борьбы с преступностью и терроризмом, президент Филиппин Родриго Дутерте, вынужденный свернуть визит в Россию 23 мая, сообщил, что отменяет и визит в Японию. Армии и полиции удалось освободить от террористов сам Марави, но операция против боевиков продолжается с большими потерями у обеих сторон. Дутерте не скрывает, что со стороны правительства в боях с террористами участвуют так называемые эскадроны смерти - нерегулярные вооруженные группировки, осуществляющие расправы над врагами без суда и следствия. Эффективные против наркоторговцев, даже в этом случае они часто выступали объектом критики населения и правозащитников, обвиняющих членов эскадронов в расправах над мирным населениям. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что их участие в боях с группировкой братьев Маут, местными сторонниками ИГ, приведет к жестоким расправам над местным мусульманским населением, которое выходцы с христианского севера привыкли считать социальной базой сепаратистов и террористов. Следствием подобной жестокости может стать только еще большая радикализация «моро» - филиппинских мусульман, жителей Минданао. Таким образом, боевики ИГ в результате контрнаступления правительства только упрочат свое положение, став единственной альтернативой для местных мусульман.

Точно такой же простой, но дьявольски эффективный механизм применяется ИГ и в других странах, в частности в Афганистане. «ИГИЛ в Афганистане продолжает наращивать свою численность, хотя пока в основном его активность наблюдается преимущественно в северных провинциях страны и локально - вблизи зоны племен Пакистана. Тем не менее прирост численности ИГ связан не только и даже не столько с перемещениями боевиков из Ирака и Сирии (таковых насчитывается приблизительно 2-2,5 тысячи за последние 7-8 месяцев), сколько за счет того, что Аль-Багдади приносят присягу местные группировки и племена. Как обычно, это те, кто в сложившейся системе отношений занимает низкое место и не имеет возможности получить преимущества или хотя бы перспективы. Соответственно, речь идет о меньшинствах и племенных группах, стоящих в самом низу социальной лестницы. Расчет очевиден - в рамках Исламского государства они получат возможность новых перспектив, которых у них нет и не может быть сейчас, - пишет Анатолий Несмиян. - Взамен ИГ требует одного - взрыва обстановки, который работает в его пользу. Любой рост террористической активности приводит к бессистемным ответам властей, в результате которых страдают в первую очередь как раз те социальные группы, где ИГИЛ и ведет вербовку, что служит мощным толчком для роста его влияния. Схема грубая, но работает как часы. Пока качественного ответа на нее не удалось дать ни в одной стране - везде вслед за терактами идет рост влияния ИГИЛ».

El-murid уверен, что взрыв в Кабуле знаменует «новый этап» в деятельности ИГ в Афганистане «от накопления сил к реальной войне в Афганистане». «Уже сейчас численность присягнувших ИГ боевиков близка к численности Талибана, хотя и не достигла ее, однако фанатизм и мотивация членов ИГ компенсируют это отставание, - оценивает он. - Задача ИГИЛ вполне очевидна - расшатать сложившееся равновесие и на волне хаоса прийти к власти. Кстати говоря, именно так взял власть и Талибан, по крайней мере в Афганистане эта схема вполне работает. Пока Кремль работает на подхвате у партнеров в Сирии, пока Иран истребляет в Ираке местные меньшинства с помощью иракской армии и карателей из "Хади Шааби", обстановка в Афганистане может внезапно рухнуть, и борцы с международным терроризмом внезапно обнаружат, что именно их усилия привели к возникновению новой террористической территории. Что неудивительно - именно так всегда всё и происходит».

В Ираке к ИГ присоединились бывшие баасисты, в Ливии – каддафисты. Ни тех, ни других ранее в особенной привязанности к консервативным течениям ислама заподозрить было нельзя. Но превращение в маргиналов в собственной стране, где они вчера были элитой, предопределило их радикализацию и присоединение к самым последовательным в смысле средневековой жесткости к общим врагам – то есть к ИГ. В других странах их роль могут выполнять консервативные группы мусульман, которые вытеснены на обочину социальной жизни давлением светского большинства или властей, как в странах бывшего СССР, или более влиятельными группами в борьбе за власть, как в Египте. В этих условиях даже микроскопической группе сторонников ИГ легко устроить акции, которые вызовут ответную реакцию властей и общества против всего сообщества маргиналов, превращая их в гонимое меньшинство, от которого – до социальной базы ИГ меньше, чем полшага.

Опаснее всего для Казахстана то, что именно сейчас власти посылают многочисленной салафитской общине страны негативные сигналы, демонстрируя намерения по запрету ее вероисповедания и внешнего вида, что, без сомнения, может сыграть свою роль в маргинализации тысяч казахстанцев. Если добавить к этому попытки проникновения повоевавших на Ближнем Востоке опытных боевиков, то уровень угрозы создания в Центральной Азии или нашей стране устойчивой социальной базы терроризма может резко возрасти. Заявленная же правительством программа предотвращения экстремизма, наоборот, может стать катализатором роста влияния террористов.
 

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