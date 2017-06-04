Закон гостеприимства

абсурдные запреты на одежду и религиозные убеждения хотят оставить «для своих» — Мы тебя сделаем иностранцем.

— Я не хочу быть иностранцем, мне и здесь хорошо.

— Иностранцем ты будешь временно.

— А на каком языке я буду говорить?

— Ты будешь молчать! Ты будешь глухонемой иностранец. А я буду у тебя переводчиком.

— Ха! А для чего же глухонемому переводчик?

— Много будешь знать — скоро состаришься! Из кинофильма «Старики-разбойники» (1971) В ДЕНЬ ПАМЯТИ жертв политических репрессий (выпавшем на первую декаду мусульманского поста в Рамадан) Министерство по делам религий и гражданского общества РК дало комментарий о планируемых ограничениях в сфере ислама. С одной стороны, в министерстве все-таки разобрались, что такое хиджаб и пообещали его не запрещать. С другой - под статью по-прежнему собираются подвести иные мусульманские женские одеяния, которые закрывают полностью или частично лица и препятствуют распознаванию, а также длинные бороды и одежду черного цвета для обоих полов . Впрочем, чиновники продемонстрировали глубину анализа проблемы и заявили, что основная проблема – не во внешней атрибутике (хотя от ее запрета так и не отказались), а в сознании людей, которое государство хотело бы оградить от чуждых религиозных убеждений, опять же, вероятно, путем их запрета. Главный (и пока единственный) претендент на запрет – салафизм, система религиозных убеждений, растущая из ханбалитского мазхаба суннитского ислама – в Казахстане открыто называют «деструктивной идеологией», хотя в страны, где они считаются не только приемлемыми, но и господствующими, наши чиновники ездят также активно, в том числе и за инвестициями в просевшую экономику страны. Видимо, чтобы избежать коллизии, приглашая деньги, но не идеи, в Астане додумались ограничивать запреты на религиозную атрибутику только «для своих», иностранцам в Казахстане можно надевать и верить, как вздумается. Вот такое вот чисто казахстанское гостеприимство – перед законом равны все, кроме иностранцев. В этой связи вспоминается старый анекдот: «Встречаются два еврея.

- Хаим, ты слышал, что скоро будет погром?

- А я не боюсь: я по паспорту - русский.

- Дурак, бить будут не по паспорту, а по морде»! Вот в нашем случае, видимо, будет все как раз наоборот. Достаточно будет бородачу в коротких брюках и с длинной бородой показать иностранный паспорт, и наши силовики должны извиниться, отдать честь и удалиться. Так, по крайней мере, следует из слов заместителя министра по делам религий и гражданского общества Берика Арына. А сказал он, в частности, следующее: «Вопрос о запрете на черные одеяния не предполагает запрета на платки – орамалы и хиджабы. Речь идет о запрете одеяний, которые закрывают лицо, препятствуют распознаванию лица. Это никабы, чадра, паранджа и так далее. Но эти ограничения не будут касаться священнослужителей любой конфессии, иностранных граждан, а также тех, кто по служебной необходимости должен носить маски и другие подобные аксессуары. Нельзя говорить только об одном атрибуте, речь идет о нескольких признаках деструктивизма, это может быть не только борода, а целый перечень элементов. Сейчас изучаем экспертное мнение. Потом будем выводить его на обсуждение, в том числе и общественности. Потом конечно, будут приняты законотворческие нормы, мы надеемся... В настоящее время наше министерство совместно с другими госорганами проводит тщательный анализ действующего международного законодательства и вообще изучает общественное мнение [на предмет запрета черных одеяний, длинных бород, коротких штанов и никабов]. Наше общество в первую очередь беспокоит то, что некоторые молодые люди, не познав своей духовной ценности, имея довольно поверхностные знания о религии, в частности об исламе, начинает поучать других. Они отказываются от своих родителей, обвиняют их в неверии. Некоторые из них стали бездумно следовать чуждым нашему народу традициям, подчиняться наставлениям зарубежных теологов, советчиков. Главная их проблема - в их сознании. А внешние атрибуты для того, чтобы показать обособленность от нашего общества». Соответственно, хотя и «принадлежность к радикальным течениям не будет устанавливаться по внешним атрибутам», тем не менее, личные религиозные убеждения людей будут «точно определять» через подтверждение «целого комплекса признаков». Хорошо бы, если всех верующих не вызовут для бесед, чтобы выявить тех, кто теперь будет считаться экстремистом, как это было с повальной регистрацией граждан в ЦОНах. Опрос по поводу убеждений и взглядов на религию для всех сколько-нибудь напоминающих практикующих мусульман граждан давно существует в международных аэропортах страны. Для определения таких вещей у властей есть куда более эффективные инструменты – обязательная регистрация IMEI-кодов телефонов и подключение к системе СОРМ оборудования всех телекоммуникационных операторов страны со следующего года. Насколько это соотноситься с Конституцией страны, говорить, наверное, уже бессмысленно. В этой ситуации остается, наверное, только прогнозировать, если не массовый выезд религиозных граждан из страны, то, как минимум, массовое получение ими иностранных паспортов. Будет двойной абсурд – защитить свое право на свободу совести и вероисповедания в Казахстане смогут, только став иностранцами. У нас выезд по религиозным причинам уже давно приравнен к экстремизму, поэтому нашим консервативным согражданам, вероятно, должен приглянуться только вариант с кыргызским или российским паспортом, чтобы относительно свободно продолжать жить на своей же собственной земле. Но даже так еще одна нить между «нетрадиционными» для Казахстана мусульманами и остальным обществом будет утрачена, соответственно, степень маргинализации «религиозников» (то есть той самой «обособленности от общества», которая так беспокоит замминистра) лишь возрастет. Надеяться, что под влиянием каких-то запретов люди с устоявшимися религиозными убеждениями решат от них отказаться, глупо и недальновидно. Наиболее вероятный сценарий событий – это увеличение потока эмиграции из страны, будто бы нам недостаточно текущего роста выездов по экономическим причинам. Кто выиграет из-за того, что нас станет еще меньше? Наши великие восточные соседи? Вероятнее всего. Конечно, власти избавятся от потенциальной угрозы возникновения неконтролируемой массы верующих, потенциально лояльных внешним силам. Но, судя по нынешнему состоянию ДУМК, их не вдохновляет и потенциал роста и более традиционного для нашего региона ханафитского мазхаба, слабость пропаганды которого и раскрывает все двери для конкурентов. Идеальная картина ислама в текущей политической конъюнктуре такая же, как была в СССР, где «опиум народа» оставляли для стариков и в лучшем случае- похорон. Но в этом посыле заключена глубокая ошибка – рост религиозности в Казахстане не локальный, а часть глобальной тенденции, порожденной вызовами постмодернистского и постиндустриального общества. Остановить ее в рамках отдельно взятой страны, без того чтобы превращать ее в копию Северной Кореи, практически невозможно. То, что мы, в принципе, готовы и к этому варианту, тоже не секрет. Тотальная регистрация, контроль за связью и запретительные инициативы в области свободы совести подтверждают это. Но проблема в том, что победа над рисками со стороны религиозных кругов такой ценой просто уничтожает сам ее смысл, ибо ставит крест на открытости, а следовательно и на развитии страны. В целом же угроза со стороны религиозности – если мы действительно говорим о стремлении предотвратить терроризм, а не о недопущении появления политических конкурентов – выглядит в значительной мере преувеличенной. Да, кучка экстремистов способна парализовать жизнь целого города, даже один отморозок может это, как Кариев в Таразе в 2011-м и Кулекбаев в Алматы в 2016-м . Но, по большому счету, это не благодаря какой-то исключительной «силе» террористов (которые и оружие-то только в ходе нападений получали), а исключительно из-за слабости самих силовых органов, пораженных коррупцией. Что же касается реальной математической картины угроз нации, то жертвами террористов за весь период независимости стали несколько десятков, может, чуть больше сотни человек, в то время как за тот же период более ста тысяч казахстанцев (!) совершили суицид. Потери, сопоставимые с военными, не подвигли никого ни на какие законодательные инициативы, даже на создание национальной стратегии борьбы с этим тихим ужасом. Даже «банальные» ДТП ежегодно уносят жизни тысяч наших соотечественников, однако никто не заикается о запрете автомобилей, ужесточении наказания за опасное вождение, не говоря уже о том, чтобы эффективно решить вопрос с продажей водительских прав. Сколько наших сограждан умирает от некачественного здравоохранения и плохой экологии? Таких цифр даже нет. А когда на подобном фоне идет война с религиозными убеждениями, черными одеждами и бородами, то все выглядит даже не как неправильно расставленные акценты государственного управления или банальная чиновная глупость, а как намеренная подмена по-настоящему важных для всей нации вещей даже не третьестепенными, а микроскопическими.