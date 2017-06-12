Слово за физлиц

Власти наконец обсуждают персональное банкротство Принятие законопроекта не повлечет отрицательных правовых, социально-экономических последствий. Напротив, с принятием закона о восстановлении платежеспособности граждан предполагаются положительные изменения в обществе. Освобождение честных, но неудачливых должников от долговых обязательств устранит социальное напряжение, которое испытывают не только сами должники, но и их семьи. Из законопроекта «О восстановлении платежеспособности граждан РК» ЗАКОНОПРОЕКТ «О восстановлении платежеспособности граждан РК» проходит общественные слушания, в ходе которых представители правительства наконец заговорили о возможности введения процедур банкротства физических лиц. И хотя эта мера опоздала как минимум на годы, несколько девальваций и пару банковских кризисов, ее введение должно серьезно оздоровить не только финансовый сектор, но и снизить социальное напряжение в казахстанском обществе. Впрочем, окончательных контуров условий персонального банкротства из высказываний чиновников еще не вырисовывается, а многочисленные оговорки, о которых идет речь, могут в итоге привести к тому, что подобный механизм заработает не так, как хотелось бы лучше, а как всегда. Агентство КазТАГ процитировало двух чиновниц, которые попытались объяснить, о чем идет речь в законопроекте. Заместитель начальника управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка РК Иман Аль-Кейси обрисовала масштабы проблемы: «На 1 апреля 2017 года в республике насчитывалось в целом 5 млн 383 тыс. договоров банковского займа, заключенного с физическими лицами, с остатками задолженности 3776,5 млрд тенге... С просрочкой свыше 90 дней действует 4,5 тыс. договоров банковского займа с остатком задолженности 442,7 млрд тенге, в том числе 3, 3 тыс. договоров банковского займа на сумму 224,5 млрд тенге, где обеспечением выступает жилая недвижимость. Это предварительные цифры, то, что имеется в Национальном банке». Таким образом, цена вопроса – 3,7 трлн тенге. Между тем в этом году, по словам заместителя председателя Нацбанка РК Олега Смолякова, на выкуп проблемных кредитов банков правительство уже запланировало 2 трлн тенге. Считая же еще те деньги, которые были потрачены государством на поддержку крупных банков последние 8 лет, можно с уверенностью говорить, что финансовая система должна выдержать списание такого объема долгов. Впрочем, весь вопрос в том, что списывать будут далеко не все. И чтобы «восстановить платежеспособность» (наши власти старательно избегают самого термина «банкротство»), граждане должны соответствовать различным требованиям. О них коротко попробовала рассказать руководитель управления по работе с задолженностью комитета госдоходов Министерства финансов РК Айгуль Уалиева, которая заявила, что «если должник будет «чистым», то ему могут простить ипотечные долги». «Если это его единственное жилье, но он будет попадать в категорию социально уязвимых слоев населения, то, возможно, имущество не будет реализовано и долг спишется», - отметила она. Но есть и «но»: «Но здесь хочу сказать, что не должно быть у наших граждан понимания, что все долги могут быть списаны. Сейчас это будет массово обсуждаться. Физическое лицо может сказать: «У меня нет денег, я план составлю, но вы просто реализуйте мое имущество. Этого имущества, может быть, недостаточно, поэтому спишите мой долг. В случае если это будет ипотечный заем и будет только единственное жилье, то этот вопрос остается открытым, останется ли это жилье у должника или нет... Если не останется, то его реализуют, то, соответственно, ипотечный кредит с него спишут, однако если опять же он будет добропорядочным». Остальное, что говорила чиновница, было практически цитатами из законопроекта, доступного в базе legalacts.egov.kz, поэтому проще будет процитировать прямо оттуда: «...существует неверное восприятие обществом понятия «банкротство» как одного из способов полного и безоговорочного списания всех имеющихся долгов, что может вызвать желание прекратить выполнять финансовые обязательства в надежде использовать якобы законодательно установленную возможность легкого избавления от долгов любой природы. Тогда как система банкротства физических лиц будет выстроена на основе механизмов предотвращения использования процесса восстановления платежеспособности недобросовестными должниками и предоставит гражданину возможность именно заработать «новый старт», а не получить его без какого-либо вклада или усилий. В этой связи в целях исключения возникновения неблагоприятных последствий, изменено название законопроекта, а также наименование самого процесса, а именно: термин «банкротство» заменен на понятие «восстановление платежеспособности». Кроме того, это наименование в полной мере отражает суть внедряемого механизма». Итак, на что же может иметь право наш гражданин в тяжелой ситуации по этому законопроекту? «Первоначальный этап представляет собой внесудебную процедуру путем оценки возможности должника восстановить свою платежеспособность на основе плана. Для этого должник обращается в уполномоченный орган с заявлением об открытии процесса восстановления платежеспособности с указанием сведений о его имуществе (активах), доходах и обязательствах перед кредиторами». Должнику могут оказать (не неокончательно), если он предоставил неполные сведения или, если против него возбуждено уголовное дело. Окончательно ему могут отказать, если у него есть неснятая или непогашенная судимость по статьям вроде «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Мошенничество», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Лжепредпринимательство» и другим. Второе основание – он уже проходил подобные процедуры в течение последних 10 лет. Если же отказа нет, то назначается финансовый администратор «из числа лиц, состоящих в едином реестре лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора», который должен разработать план восстановления платежеспособности, в котором отражается порядок расчета с кредиторами. «Планом могут быть предусмотрены любые меры, не противоречащие законодательству, направленные на улучшение финансового положения гражданина: изменение сроков исполнения денежных обязательств (отсрочка или рассрочка выплаты долга), списание пени, штрафов, прощение части долга, исполнение обязательств вначале по основному долгу, затем – по выплате вознаграждения и пени, обмен жилья на меньшее по стоимости, переезд для проживания в арендное жилье и сдача в наем собственного дорогостоящего жилья, если в этом усматривается экономическая целесообразность, и прочее. Прежние обязательства считаются прекращенными в связи с новацией обязательств, то есть на основе соглашения сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения». Самому должнику остается минимум на жизнь, в размере прожиточного минимума «установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете, размер которого исчисляется с учетом количества лиц, находящихся на иждивении должника». Однако закон предусматривает и обстоятельства, когда «целесообразность разработки плана восстановления платежеспособности отсутствует», и тогда все решается через суд, который должен дать ход продаже имущества должника. «По окончании реализации имущества суд принимает решение об освобождении гражданина от долгов с учетом заключения управляющего реализацией имущества». Все вроде бы написано очень дельно и правильно. Законопроект очень большой, и в одной статье его просто весь не осветить. Но остановимся пока на двух моментах, которые вызывают вопросы: статья «лжепредпринимательство» (наличие непогашенной судимости по ней исключает реабилитацию) и размер средств, оставляемых на жизнь. Бизнес-ассоциации годами просят власти исключить ее из Уголовного кодекса совсем, так как ее нормы перекладывают материальную ответственность и траты с одних лиц, нарушивших закон, на других – добросовестных контрагентов. Ну а что касается прожиточного минимума («стоимостная оценка потребительской корзины, включающая минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека.»), который на этот год составляет 24,459 тенге в месяц, то к ней есть вопросы с точки зрения ее обоснованности. В перерасчете на доллары и дни выходит $2,63. По оценкам Всемирного банка, человек, живущий на сумму менее $1,9 доллара в день, оказывается за порогом «крайней нищеты». По данным этой организации за прошлый год, таковых в Казахстане оказалось 19,8%, то есть, фактически каждый пятый, или 3,5 млн человек. По нормам законопроекта, рассматриваемого сейчас, «восстанавливаемые в платежеспособности» люди фактически, будут вплотную придвинуты именно к нищим казахстанцам, количество которых и так достаточно высокое с точки зрения рисков для стабильности социальной обстановки. Таким образом, сама суть закона – социальная – оказывается под вопросом. Оказавшемуся на пороге нищеты, без дома, работы и перспектив человеку нет особой разницы – «висят» ли на нем все еще кредиты или оно «оздоравливается», выплачивая их даже по смягченной программе. Тем более что казахстанским банкам намного большие объемы помощи, оказанной за счет налогоплательщиков и Нацфонда, де-факто просто прощались. В этой ситуации свое слово также должны сказать и сами казахстанцы, которые фактически не участвуют в обсуждении законопроекта. На сайте legalacts мы можем видеть, что данный документ просмотрели всего чуть больше 330 раз и ни разу не прокомментировали...