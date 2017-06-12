Катар преткновения

Ближний Восток раскололся из-за нового конфликта

«ДН»

В понедельник, как гром среди ясного неба, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Мальдивы, Маврикий, а также не полностью контролирующие свои страны лидеры Йемена и Ливии объявили о полном разрыве дипломатических отношений с Катаром. В краткие сроки граждане этих стран покинут Катар, а его подданные должны покинуть указанные государства. Фрондеры обвинили Доху в поддержке и спонсировании террористов, связях с Ираном и дестабилизации ситуации в регионе. Кроме этого они закрыли свои морское, воздушное и сухопутное пространство для транспорта и грузов, связанных с Катаром, в один миг превратившимся в изгоя. Открытую поддержку Дохе высказал лишь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также Тегеран (что, конечно, только отрицательно повлияло на позицию соседей). Россия, Кувейт и Оман пытаются выступить посредниками в этом столь неожиданном конфликте, однако карты спутывает двойственная позиция США. С одной стороны Вашингтон призывает все стороны к урегулированию конфликта, угрожающего планам Америки по борьбе с экстремистами из ИГ в Ираке и Сирии, намекая, что за хакерской атакой на катарское информагентство, вызвавшей острую реакцию со стороны соседей Дохи, стоит Россия. А с другой - президент Дональд Трамп в своем Твиттере представляет дело так, будто это с его подачи соседи по региону устроили Катару бойкот. Трамп стремится ужесточить американскую политику против Ирана, а также максимально быстро добиться успехов в борьбе с ИГ, однако эти цели как минимум мешают друг другу, что мы уже и видим на примере блокады Катара, на территории которого расположена крупнейшая военная база США, откуда координируется наступление на ИГ в Ираке и Сирии. На этом фоне ИГ берет на себя ответственность за громкое нападение на здание иранского парламента и мавзолей Хомейни в Тегеране, а иранские власти возлагают ответственность на Эр-Рияд. В ситуации конфликта всех против всех выигрывают только экстремисты из ИГ, которые могут получить желанную передышку от атак международной коалиции. Насколько удалось разобраться в происходящем журналистам, спусковым крючком, запустившим открытую фазу конфликта Саудовской Аравии и Катара (остальные страны-бойкотеры всего лишь двигаются в русле саудовской политики), послужила информация, размещенная на сайте официального новостного агентства Дохи. В ней якобы эмир Катара говорит о необходимости налаживания более тесного сотрудничества с Ираном. Власти страны уже опровергли данное заявление, а официальные круги в США (к расследованию произошедшего инцидента подключилось ФБР США) даже успели намекнуть своим СМИ, что за хакерской атакой против Дохи могут стоять российские хакеры, которым приписывают акты информационного саботажа во время последних президентских избирательных кампаний в Америке и Франции.

Определенная логика в том, чтобы устроить переполох в суннитском лагере, поддерживающем сирийских повстанцев, воюющих против Дамаска, России и Ирана, конечно, есть. Правда, есть и факт обширного присутствия катарских денег в российской экономике, страдающей от западных санкций. Почти пятая часть акций «Роснефти» была куплена катарскими инвесторами, что существенно помогло выровнять бюджетный баланс российскому правительству. В этом, кстати, может заключаться и еще одна претензия соседей к Дохе. Что касается взаимоотношений с Ираном, то определенные компромиссы с шиитским гегемоном достигала и сама Саудовская Аравия, в частности по линии OPEC. Что касается обвинений в выплате выкупа за членов королевской семьи Катара, захваченных проиранскими элементами во время охоты в Ираке, то тут обвинение выглядит скорее надуманным, чем реальным. Выкуп сложно назвать финансированием, ибо добровольности тут просто нет. Что касается обвинений в контактах с сирийскими повстанцами, то их имеет не только Доха, но и Эр-Рияд, и Амман, и Анкара, и даже США. Так что очевидно, что реально соседи недовольны чем-то иным.

Более вероятно, что речь идет о поддержке Катаром международного движения «братья-мусульмане» (ихван уль-муслимин), считающегося одной из движущих сил недавней арабской весны. Юсуф аль-Кардауи- идеологический пастырь ихванов, длительное время проживает в Катаре, а Доха практически открыто поддерживала правительство Мухаммеда Мурси в Египте, пришедшее к власти после свержения диктатуры Хосни Мубарака и в свою очередь, отстраненного в результате военного переворота. Аль-Кардауи какое-то время был близок к Ирану (вплоть до того, что его сын, по слухам, перешел в шиизм) и отстаивал идеи единства суннитов и шиитов, особенно на фоне неудачной для Израиля войны в Ливане в 2006 году, где ему противостояла та самая «Хезболла», которая сейчас активно воюет с суннитскими группировками в Сирии. Однако тот факт, что проиранские боевики похитили членов катарской правящей фамилии, вынудив платить выкуп, достаточно иллюстрирует отсутствие реальной политической близости между Тегераном и Дохой. Умеренность Катара в отношении Ирана, в противоположность жесткости, проповедуемой Саудовской Аравией, основывается, скорее, на независимой политической линии, чем на тайном союзе.

Еще одна основа своенравной политики Катара – информационное доминирование в арабском медиа-сегменте катарского канала al-Jazeera, чья редакционная политика вызывает крайнее раздражение практически у всех властей арабского мира, также выглядит более реальной в списке претензий соседей к Дохе. Не случайно в ультиматуме, который, по информации некоторых СМИ, выставила Катару Саудовская Аравия, говорится не об отказе от поддержки боевиков в Сирии или Ираке, а именно об ихванах и al-Jazeera. Разрыв отношений с Тегераном также упоминается, однако окончательно отказываться от контактов с иранцами не могут позволить себе и сами саудовцы, которым нужно договариваться внутри OPEC, где Иран – один из ключевых игроков. Кроме того, весь этот список – от поддержки Мурси и ихванов, а также боевиков в Сирии, до контактов с Ираном (причем все это – в куда большей степени) – можно было бы предъявить и Турции, но отношения с ней Эр-Рияд пока решил не усложнять. Соответственно, мы можем с большой уверенностью предполагать, что демарш против Катара больше походит на попытку утверждении гегемонии Эр-Рияда в Заливе, чем на борьбу с деструктивными веяниями из Дохи.

На этом фоне поведение лидера США Дональда Трампа сложно объяснить. Пока Госдеп призывает к диалогу, а Пентагон благодарит Доху за возможность воевать против ИГ с ее территории, Твиттер-аккаунт хозяина Белого дома выдает: «Приятно видеть, что визит в Саудовскую Аравию и встреча с королем и представителями еще 50 государств уже дает свои плоды. Они заявили, что займут твердую позицию в отношении финансирования экстремизма, и все указывали на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма». Администрация Белого дома и Государственного департамента выбивается из сил, чтобы выдержать дипломатический тон, не утратить ключевого союзника и одновременно объяснить, что же делает господин президент. «В лучших традициях суровой эпохи "Твиттер-дипломатии" президент Дональд Трамп нанес сокрушительный удар по осторожно выстроенному карточному домику ближневосточной политики. Он не просто занял одну из сторон в глубоком и древнем конфликте арабского мира, он еще и поставил это себе в заслугу», - так характеризует произошедшее обозреватель Би-Би-Си.

И, будто бы все еще недостаточно запутанно, на этой же неделе происходит громкая акция неизвестных радикалов в иранской столице. Две группы террористов атаковали мавзолей имама Хомейни, основателя современного теократического режима в Иране, и парламент страны. В первом случае один из нападающих взорвал себя, остальные пытались расстреливать молящихся, во втором – группа террористов была относительно быстро заблокирована с несколькими заложниками в одном из кабинетов. Число жертв тегеранских атак оценивается в 12 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», однако официальный Тегеран устами представителей «Корпуса стражей Исламской революции», военизированной организации, подчиняющейся напрямую духовному лидеру страны аятолле Хаменеи, возложил ответственность на Саудовскую Аравию. Иранские военные и целые подразделения ведут военные действия против ИГ на территории Ирака и Сирии, где выступают ударными силами в войне с ИГ. Сформированные американскими советниками регулярные войска Ирака в результате боев в Мосуле практически обескровлены, а курдское ополчение, которое при поддержке США подошло к столице ИГ Ракке, вряд ли способно захватить этот город. В итоге стремление Трампа одновременно противостоять и ИГ, и Ирану, противоречит само себе: победа на земле над экстремистами не может быть достигнута без одобрения аятолл.

На противоречия в позиции Трампа ненавязчиво указывает и Анкара. «Напряженность вокруг Катара имеет место в период, когда мы более всего нуждаемся в солидарности и сотрудничестве, и не принесет пользы ни одному государству региона... Попытки изолировать Катар, ведущий эффективную борьбу с терроризмом, не внесут вклада в решение проблем. Турция продолжит развивать отношения со всеми дружескими странами, которые оказали ей поддержку в период предотвращения попытки военного переворота 15 июля 2016 года, в том числе и с Катаром»,- заявил президент Эрдоган. Турция также играет одну из важных ролей в конфликте на территории Ирака и Сирии, и игнорирование ее позиции также способно породить в ближайшем будущем новые конфликты, на почве которых влияние экстремистов, как это уже было, только возрастет. Наоборот, эффективность международной коалиции против ИГ в регионе с каждым днем бойкота Катара будет только падать. Конечно, это будет происходить вместе с катарской экономикой, слишком сильно интегрированной в экономическое пространство с соседями по Заливу, и с ростом рисков смены власти в Катаре, где дворцовый переворот – наиболее распространенный способ престолонаследия. Чтобы поддержать своего союзника, Анкара заявила о своей готовности отправить в Доху турецкие войска.

На момент написания данного материала кризис вокруг Катара так и не разрешился. На сегодняшний день он стал самым серьезными испытанием для стабильности региона Ближнего Востока за пределами войны в Сирии и Ираке. Глубокие противоречия в регионе Залива угрожают уже не только планам газо- или нефтепроводов, но основному региону добычи нефти в мире. В случае, если конфликт вспыхнет уже тут, то под ударом будет уже не региональная, а глобальная безопасность.