Прогибы засчитываются

Но не забываются «Безоблачно небо, нет ветра с утра...

В большом затрудненьи торчат флюгера:

Уж как ни гадают, никак не добьются,

В какую же сторону им повернуться»?

Алексей Толстой, вольное переложение

стихов Генриха Гейне ДН О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! - говаривал Александр Пушкин явно не про наши времена. Хотя и они полны неожиданностей, поджидающих человека буквально на каждом углу. Вот, к примеру, идете вы спокойно по улице, никого не трогаете. А навстречу вам человек в футболке с надписью «Make». И тут невольно задумываешься, призывает ли она что-то «делать», как переводится с английского этот глагол или это уже наша латиница и человек просто и ненавязчиво представляется, что он, мол, Маке. А может, это уже и неотделимо? Что-то вроде «Давай, Маке, делай!» Тогда и у остальных типических казахских обращений появляется новый смысл: Саке будет английским «ради» (Например: For God sake! – «Ради Бога!»), хотя может на выходных побывать и японским «саке»; а Баке – задорное английское «пеки, испекай». Получится, что наше бессмертное «Маке, Баке, Саке» теперь уже «Делай уже, пеки, ради Бога!» и хочется даже добавить «тендеры, как пирожки». Впрочем, народ наш уже пошел дальше, самостоятельно переименовываясь в латиницу, будто ныряя в прорубь – без раздумий и зажмурившись. Если идти в Алматы по улице Саина в сторону проспекта Толе би, то можно встретить веселую вывеску, видимо, игрового салона с веселым названием «Fart». Но вот только то, что на русском «удача, везение», в латинице приобретает иное звучание, ибо литературно с английского переводится, как «пускать газы». Есть еще, конечно, шведское слово «импульс», но уверен, что большинство землян все же воспримут наше казахстанское «везение» именно как «пердеж». Простите уж мой французский...

А вот если кому выпадет погулять по КазГУграду (или он сейчас КазНУград?), тот вполне может наткнуться на билборд с надписью al-Farabi Smart UniverSITY. Вполне предполагаю, что наши копирайтеры попытались поиграть со значениями, смешивая слова «университет» (University) и «город» (city), как бы намекая на то, что «умный» (smart) вуз связан с разрекламированной текущей администрацией Алматы идеей «умного города». Ну и до кучи идет аллюзия на то, что это КазГУград, то есть «город» университета имени аль-Фараби. Вроде бы все достаточно стройно, если бы не разница между понятиями city и sity. Второе, поднятое надстрочными буквами на билборде, означает уже не «город», а... «кресло». Причем это такое, как сказать, высшего сословия словечко. Urban Dictionary так передает его значение: «an old English term for chair, used often in common language of upper class citizens, if you did not know this word your an idiot» (старинный английский термин для слова «кресло», используемое часто в языке высших сословий общества, если ты этого не знал, идиот). В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда...

Впрочем, эти мелкие веселости не отменяют того огромного значения, которое латиница еще, надеемся, сыграет для казахского языка. Если наши руководители не передумают, конечно. Почему могут, спросите вы? А вот, оказывается, в начале июня у наших соседей прошел в Ялте третий Ливадийский форум, на котором министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, говоря о тенденции перехода национальных языков бывшего СССР на латиницу, заявила буквально следующее: «Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ – это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта». Оставим на совести министра Васильевой статистику по поводу того, что население, к примеру, того же Казахстана думает об алфавите казахского языка, ибо ею не оперирует даже любящее громкие цифры наше профильное министерство. Вопросы вызывает формулировка – «должны», «население наше», «необходимость» - весьма странные термины для человека, который не хотел бы вмешиваться во внутренние дела других государств. Скорее всего, наше посольство в Москве в очередной раз ничего не заметит и не отправит ноту протеста (хотя их российские коллеги в Казахстане пытаются активно влиять на формулировки в казахстанских СМИ, присылая гневные письма журналистам). Это полбеды. Не передумали бы теперь в самой Астане.

О том, что там это могут, чтобы угодить гостям и союзникам, свидетельствует ставший громким благодаря соцсетям эпизод с инсталляцией, изображавшей разные страны, участвующие в открывшейся выставке EXPO-2017 в Астане. Вначале российские блогеры рассмотрели, что на карте их страны «казахи не нарисовали Крым», а на карте Украины – наоборот – нарисовали, и возмутились неполной лояльностью союзника (посольство РФ, надо отдать ему должное, молчало). Но нашим организаторам хватило и этого, на следующий день Крым стерли с украинской фигуры и дорисовали на российской. Но тут уже возмутилось украинское посольство в Астане – вполне официально. В нашем МИДе попросили «не политизировать» (хотя чего уж говорить, если EXPO политизировано с ног до головы), а неизвестные гении закрасили обе карты – и российскую, и украинскую – оставив только символы стран.

Теперь все страны в инсталляции с картами, а две – нет. Хоть стой, хоть падай или назови случившееся «Сказом про то, как Флюгер страусом стал». Казалось бы, ну кому какое дело – а нет, сидели дважды по ночам перекрашивали!

Впрочем, это теперь не самый яркий эпизод в связи с выставкой, чье великое значение для страны поймут, наверное, даже не наши дети, но правнуки, когда отдадут все долги за страну. Ярче всего наше стремление казаться, а не быть, продемонстрировал совершенно дикий эпизод с изгнанием астанинских бомжей из столицы. По мессенджерам и соцсетям гуляет видео, где оборванные, голодные и больные люди маленькими группками, едва передвигая ноги, бредут вдоль трассы. Оказалось, что «спецконтингент» вначале отвезли из Астаны в Кокшетау, видимо, по примеру советской Олимпиады-80, чтобы, не дай боже, какой-нибудь иностранец не увидел в сверкающей Астане бездомного. Когда же бомжи оккупировали местный вокзал и погрузили его в обстановку антисанитарии и мелкой преступности (а ведь у нас назойливость в выспрашивании милостыни уже считается правонарушением), их снова собрали и раскидали по двое-трое по степи. Говорят, даже применяли малую авиацию, чтобы развести бедолаг подальше. Достаточно трудно представить себе, как именно работает мозг человека, решившегося на такие меры, если уж стыдитесь людской нищеты, то почему за вероятно куда меньшие деньги этих несчастных нельзя было разместить в каком-нибудь тихом месте в самой Астане с кормежкой и медосмотром? Это даже не говоря о том, сколько больниц, школ, домов престарелых и просто жилья можно было построить за деньги, потраченные на выставку. Соцсети уже заговорили о сложившемся в стране факте сословного или кас-тового общества, в рамках которого одних будут класть в VIP-могилы, а других выкидывать в степь на произвол судьбы, чтобы иностранцы не видели. Тут вопрос будет уже не в неправильных переводах или неудачно звучащих терминах. Тут ложное стремление оказать гостеприимство на международном уровне будет вовсе не нашим очередным фартом, везением и даже не шведским импульсом к развитию страны. Все это будет попахивать самым настоящим британским fart-ом. К любому запаху, конечно, быстро привыкаешь, и те же бездомные, изгнанные из Астаны, вовсе не ощущают свое амбре. Но все дело в том, что даже когда ты сам уже не чувствуешь свой «аромат», другие люди все равно ощущают его. И если они и не практикуют сами выселение париев, то инстинктивно станут держаться подальше... И тут не поможет и готовность прогнуться под любым углом.