Супердержава на распутье

Китай пока еще не нашел своего достойного места в "новом мире". Но активно ищет, как бы ему в этом не мешали ЮРИЙ СИГОВ Много чего в последние годы говорят и пишут о Китае. Причем как те, кто видит эту страну (а точнее - уникальное мировое измерение, которое никаким общим меркам-шаблонам не подвластно) на приличном расстоянии, так и те, кто считает себя (иногда с весьма большой натяжкой) неким специалистом по делам Поднебесной. И экономикой принято китайской восхищаться, и нынешнего ее лидера расхваливать на все лады, и Америке супостатной (ну кому еще?) грозить совсем недалеким будущим, когда КНР станет во всем и везде первой на нашей планете. Но вот что любопытно: чем больше Китай чего-либо в мирeдобивается, тем больше им не только восхищаются, но и откровенно боятся. Почему? Нет, думаю, вовсе не в экономической мощи и огромных людских ресурсах Поднебесной здесь дело. Китай по большей части все-таки реально боятся и откровенно опасаются по другим причинам. Причем не столько из-за общего мирового влияния и размеров выдаваемых за границами кредитов, а из-за полного непонимания китайских реалий и планов дальнейшего развития страны.

Когда никто не может понять, что у китайских руководителей на уме, что они задумали что дома, что "на выезде", то поневоле начинаешь пугаться и триллионов разных мировых валют в китайских банковских закромах, и суммы выдаваемых Пекином денежных средств всем тем, кто с ним намерен дружить. Да и военная поступь Поднебесной на самом деле вводит в ступор как минимум ближайших соседей КНР в Азиатском регионе, а на перспективу - и соперников-противников по другую сторону Тихого океана.

И здесь, как мне видится, очень непростой задачей является сам факт понимания замыслов и интересов Китая в окружающем его мире. В конце концов, что будет внутри страны виднее самим китайцам и их руководству. А вот куда пойдет китайская повозка с паланкином во внешней политике - вопрос принципиальный и очень даже важный для всех государств. И тех, кто с КНР непосредственно граничит (те же страны Центральной Азии), и тех, кто от китайского экономического рывка в ведущие мировые державы надеется хотя бы какие-то дивиденды приобрести.

Зачем "выжидать удобного случая", когда он давным-давно настал?

В свое время именуемый архитектором китайской внешней политики Дэн Сяопин указывал, что страна должна наращивать свой внутренний потенциал и выжидать удобного случая, чтобы посолиднее расправить плечи. То есть в конце тех же 70-х годов прошлого столетия в китайском руководстве (после смерти Мао Цзэдуна) бытовало мнение о том, что мы пока еще очень слабы, не развиты в промышленном и военном плане. Поэтому ни с кем ругаться нежелательно, потихоньку надо копить силы - а там уже видно будет, что с этим самым накопленным капиталом делать.

И вот сейчас в том, что касается внешнего статуса Китая, наблюдается некий парадокс. С одной стороны, больше выжидать Пекину давно уже нет смысла, потому как страна уверенно вышла на первые позиции в мире по целому ряду показателей именно как сверхдержава, а не просто одно из "успешно развивающихся государств". С другой - КНР по-прежнему (и это почти 40 лет спустя) остается типичной развивающейся страной. Ментальность рядовых китайских граждан, а также их первых руководителей остается (особенно в плане внешней политики) на уровне именно развивающихся, явно неопределившихся со своим будущим государств.

Когда в КНР только формировались основные принципы вывода страны на первые позиции в мире, там принималось к сведению, что есть одна "большая сверхдержава" (то есть США) и имеется несколько "великих держав", в число которых Китай и намеревался в ближайшей перспективе войти. По сути дела, Китай всегда признавал, что никакого так называемого многополярного мира нет, и это же самое Пекин фактически подтверждает и сегодня. Но есть тем не менее еще "великие" страны, с которыми "большой сверхдержаве" куда полезнее договариваться, чем открыто враждовать.

На данный момент в китайском руководстве окружающий Поднебесную мир воспринимается как крайне нестабильный, шаткий и непредсказуемый. Конфликт между США и Россией просто неизбежен, и его ничем нельзя разрешить (кроме как мировой войной), резко обострились региональные столкновения, которые фактически не поддаются никакому международному решению. Полностью нефункциональны все существующие международные организации, а новых и нет, и никто их формированием не хочет заниматься (Китай в том числе).

Добавим сюда рост религиозного экстремизма, угрозу дальнейшего распространения ядерного оружия да и общее желание ведущих западных стран (а не только США) не допустить подъема Китая в число ведущих мировых держав. Те же американцы постоянно твердят, что в Китае нынче господствует не идеология Коммунистической партии, а некий "гибридный национализм", который якобы угрожает именно американским интересам во всей Азии.

Однако сами китайцы над подобными рассуждениями, прежде всего американских экспертов, только посмеиваются. И подчеркивают, что главные заботы власти в Пекине - это решение исключительно внутренних проблем страны. А все, что делается за китайскими границами, интересует товарищей из Компартии только в том контексте, в котором это будет способствовать внутреннему развитию КНР.

Для этого задуманы два "Шелковых пути", для этого "под них" создан был Азиатский банк инфраструктурных проектов, для этой же цели Китай шлет сотнями тысяч своих рабочих и инженеров по всему свету, вкладывая существенные средства в добычу природных ископаемых (прежде всего) по всей нашей планете. Именно китайским внутренним интересам служит и сотрудничество КНР с Россией и странами Центральной Азии (остальные постсоветские государства в этом плане - десятое колесо до возу). Китай в этих государствах меньше всего интересует их развитие - ему важно "правильно вписать" эти страны в работу над выполнением чисто внутри-китайских экономических и инфраструктурных задумок. И никак иначе.

Точно также видится Китаю роль Европы, Африки, окрестной Азии и даже далекой от китайских берегов Латинской Америки. Если кто из этих стран надеется на некое равноправное сотрудничество с КНР (точь-в-точь как с США), то сильно ошибается. Сотрудничество пойдет исключительно по китайским схемам, с приоритетной китайской выгодой. А все остальные, в принципе, тоже могут на подобном взаимодействии неплохо заработать. Это если сумеют и если согласятся в этих "заработках" на руководящую китайскую роль.

Слабая Россия Китаю невыгодна. А сильная- тем более

Здесь очень интересен, на мой взгляд, аспект оценки так называемых союзников Китая на международной арене. Вот американские политики уже не первый год бьются над задачей определения этих самых союзников, чтобы ослабив их, ослабить тем самым и саму Поднебесную. Но ищут они что-то явно мифическое и лишь виртуально-существующее. Поскольку у Китая никогда и нигде не было никаких союзников. "Попутчики", "стратегические партнеры", "коллеги по взаимовыгодному бизнесу" - и только. Союзник себе Китай сам, ему не нужны НАТО, ЕС, и все, что с подобными структурами связано. Ни сейчас, ни на будущее.

Зато Китай своим чуть ли не "ключевым союзником" именуют руководители практически всех постсоветских республик, включая Россию. Но тут желаемое явно выдается за действительное. На самом деле, в нынешних условиях Китаю выгодно иметь со стороны России прочный и надежный тыл, который "не подведет" в случае любых других проблем с тем же "коллективным Западом". Однако отношение руководства в Пекине (что раньше, что сейчас) к России очень конкретное и весьма специ-фическое. Это смесь все еще остающегося уважения как к преемнице великого СССР, некоего презрения за то, что сами же свою собственную страну развалили, и предельного прагматизма в плане получения от России того, что нужно КНР для собственного развития.

Что также для Китая немаловажно: Россия - единственная, по сути дела, страна, которая серьезно мешает Западу (и Соединенным Штатам в первую очередь) в установлении стратегических планов по единоличному управлению миром. При этом Россия не наносит никакого ущерба Китаю, а как раз наоборот: она способствует тому, что многие проблемы, с которыми в международных делах Китаю пришлось бы решать самостоятельно, практически в противостоянии с Западом переложены на плечи России.

Также, по большому счету, Китаю не очень нужны российские энергоресурсы (он их может получить из той же Центральной Азии и других стран и по другим ценам). Зато совместные действия в Совете Безопасности ООН, а также при решении региональных конфликтов позволяют Китаю и его руководству сосредоточиться на важных внутренних делах, и "спустить" международные проблемы под ответственность других стран.

В том, что касается отношений с Центральной Азией, у Китая свой расклад и замысел. Сотрудничество здесь идет только под китайскую дудочку, потребительский интерес в ресурсах у Пекина в этом регионе выражен более чем очевидно. Политически странам региона намного выгоднее подпевать китайской стороне и не раздражать ее. Потому как эта самая сторона с 1,4 млрд. населением - вот она, рядышком, через границу. И об этом, как иногда напоминают старшие китайские товарищи своим "младшим стратегическим партнерам", лучше не забывать.

Зачем Китаю долгосрочная стратегия развития, когда достаточно списка из пяти главных задач?

Итак, в чем же состоит внешнеполитический интерес Китая? Главное, нет смысла говорить о какой-то долгосрочной стратегии, потому как мир нынешний столь стремительно развивается и меняется, что любые, даже минимальные наметки на то, что будет в мире через год-полтора окажутся полностью развеянными событиями, которые могут вполне на нашей планете произойти завтра-послезавтра. Но вот ключевые аспекты политики Пекина на внешней арене можно определить уже сегодня.

Это прежде всего приоритет внутреннего развития страны, которому полностью и будет подчинена вся внешняя политика КНР. Для этого будут по всему миру по-прежнему приобретаться природные ресурсы, раздаваться кредиты, сооружаться объекты инфраструктуры, транспорта и сопутствующих услуг. Да, все это будет оставаться во многих случаях на территории стран, где Китай своими же силами все подобное возводит. Но работать такие объекты-проекты будут на Китай, причем в первую очередь.

Отсюда же растут ноги и у 30-летнего соглашения по поставкам газа из Туркменистана в Синьцзян-Уйгурский автономный округ, нефти по маршруту Атасу - Алашанькоу из Казахстана по тому же адресу. Этому же подчинена и экономическая экспансия Китая в Кыргызстан и Таджикистан, где, по большому счету, руководства этих стран полностью потеряли национальный суверенитет, задолжав Пекину гигантские суммы, которые нечем и некому отдавать.

Что Китай, помимо всего прочего, интересует в Центральной Азии - так это отсутствие здесь со своими претензиями на влияние как Соединенных Штатов, так и России. Китаю выгодно, чтобы в регионе Америки вообще не было (чего ей там делать, считают в Пекине?), а Россия туда больше не возвращалась (профукали свои бывшие территории - так кто вам еще виноват?). Общий же подход современной внешней политики Пекина - поменьше иметь врагов, не ссориться с сильными и влиятельными, но ни в коем случае не идти у них на поводу. И не давать тем шансов себя ни унижать, ни оскорблять (то есть полная противоположность с внешней политикой той же России).

Показательно, что Китаю совершенно нет необходимости где-то себя выпячивать, особенно в структурах, где правят балом другие. Это касается и различных финансовых организаций под эгидой Всемирного банка (ну какая разница, сколько процентов акций там будет у Пекина, если командовать парадом будут все равно США и их союзники?), и разного рода "семерок-двадцаток", где вообще непонятно - кто, кем и каким образом руководит. Но с той же Америкой Пекин намерен держать баланс, не особо докучать Вашингтону со своими интересами. Но и ни в коем случае не позволять американцам садиться себе на шею - причем даже по самым вроде бы несущественным вопросам.

Замечу, помимо того, что Китай вовсе не собирается сближаться ни с Соединенными Штатами, ни с Россией, ни с другими странами БРИКС. Это еще раз подтверждает, что никакие "союзники" (в любом формате - даже явные вассалы, что так нравится делать тем же американцам) КНР не нужны. А те, кто приходит к Пекину за деньгами, могут их получить лишь на китайских условиях. И строго в интересах прежде всего китайских планов развития.

Немаловажно, что Китай совершенно не заинтересован во вмешательстве во внутренние дела других стран (от чего весьма существенно страдает - вспомним ту же Ливию). Но и не намерен нести какую-либо ответственность за разрешение тех или иных конфликтов в мире (взять те же события в Кыргызстане в 2010 году, столкновения на Ближнем Востоке, в Афганистане и других неспокойных точках).

Если же детально проанализировать внешнюю политику Китая, то она никакая не многополярная, а во многом остается "подыгрывающей" Америке. Это не только вложенные Пекином миллиарды долларов в американские казначейские обязательства (которые Вашингтон в любой подходящий момент по своему усмотрению может превратить в ничего не стоящие фантики), это - общий вектор политики с "уклоном на Запад", хотя и с сохранением чисто нацио-налистической идеологии приоритетно местного, а не "заграничного" экономического развития.

На этом фоне важность России и той же Центральной Азии в ближайшие годы для внешней политики и интересов Пекина будет постепенно снижаться. Ни о каких союзах и по-настоящему стратегических партнерах здесь говорить не приходится. Но многое будет зависеть от того, как пойдут дела у "коллективного Запада" как в отношениях с Россией, так и с самим Китаем. В этом плане, скорее, политика Китая в отношении других крупных государств будет походить на политику Индии: там, где выгодно, - действовать совместно, но в конфликты не вступать, "копья не ломать", а тихо-незаметно делать свое дело. То есть постепенно становиться ключевым и все вокруг определяющим игроком не только большой Евразии, но и всего остального мира.