«Союз» убил человека

упавшей под Жезказганом ступенью

ДН

КОСМОС продолжает собирать свою кровавую дань в Казахстане: 14 июня в результате падения ступени стартовавшего с космодрома Байконыр ракеты-носителя «Союз-2.1а» в районе села Талап возник степной пожар и погиб человек, еще один пострадавший находится в реанимации с ожогами 45% тела, за его жизнь борются врачи. Представители российской стороны заявили, что в этот раз с обломками не пролился ядовитый гептил, и выразили официальные соболезнования родным погибшего (им оказался гражданин РФ). Очередной космический инцидент произошел на фоне фиаско с попыткой Москвы полностью уйти с Байконура на строящийся в Сибири космодром Восточный. Таким образом, Астана могла бы потребовать у партнеров новых уступок в области обеспечения безопасности полетов или компенсаций за них. Если, конечно, захочет... За годы независимости аварии ракет, запускаемых с Байконыра, стали одной из постоянных тем в российско-казахстанских отношениях, вызывая понятное раздражение как у Кремля, так и у населения Казахстана, зачастую неудовлетворенного уровнем защиты интересов граждан страны нашими властями. В течение двадцати лет не была пересмотрена цена аренды, половина которой оплачивается не деньгами, но товарами, вроде полусписанной военной техники. На каждое возмущение очередным инцидентом, чаще всего связанным с розливами в результате аварий ядовитого ракетного топлива гептил, Москва намекала, что делает Казахстану чуть ли не услугу, используя Байконыр, в то время как она давно уже могла использовать свои космодромы – военный в Плесецке или строящийся у китайской границы Восточный. Соответственно, Казахстану предлагалось не слишком возмущаться проблемами Байконыра, который не сможет пережить уход России и из международного актива превратится в очередной моногородской пассив в и так не слишком развитом регионе.

Вместе с тем рачительность использования россиянами Байконыра также остается под вопросом. В то время как жителей окрестностей космодрома Восточный успокаивали заявлениями о том, что ракеты «Протон», использующие в качестве топлива гептил, с него пускаться не будут, в Казахстане речи о прекращении подобных пусков не велось и после аварий. С одной стороны, Казахстан связывает с Россией собственную космическую программу, в частности разработку совместной ракеты-носителя «Сункар». Кроме того, как оказалось, Россия согласилась на передачу Астане одну из четырех стартовых площадок для «Протонов» в 2020 году. «Передача стартового стола — условие использования на Байконуре новых носителей, выдвинутое Казахстаном российской стороне. К 2025 году эксплуатация ракет семейства «Протон», как ожидается, прекратится. На смену ему придет российско-казахстанский носитель «Сункар». Летные испытания ракеты запланированы на 2024 год, коммерческий пуск — на 2025-й. «Сункар», в отличие от «Протонов», в качестве топлива будет использовать экологически безопасную смесь», - рассказывает об этих договоренностях автор российского сайта Lenta.ru.

Он же характеризовал прошедшую на этой неделе аварию как свидетельство кризиса в российской государственной корпорации «Роскосмос»: «За 60 лет эксплуатации конструкция знаменитой «королевской семерки» и обеспечивающая их запуск инфраструктура отработаны до совершенства. Последовательная модификация ракеты и стартового стола, например использование мобильной башни обслуживания и российских систем управления, не меняют общего правила — нужно очень сильно постараться, чтобы с ракетой «Союз» произошла авария. Тем не менее, как показывают последние годы, «Роскосмосу» удается и это, что не может не вызвать сомнения в способности госкорпорации реализовать программы «Ангара» и «Федерация».

Что же произошло в этот раз? По информации российской стороны, после успешного запуска ракеты-носителя (РН) «Союз 2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки ракеты-носителя упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее Жезказгана. «Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошел степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание ликвидировано. По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения». Автомобиль КамАЗ накрыло пламенем в результате сильного порыва ветра», - отмечается в пресс-релизе «Роскосмоса», подчеркивающего, что занимающееся «обеспечением эксплуатации районов падения» АО «НПО машиностроения» не входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Казахстанская сторона инцидент увидела по-своему. «В 18.04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 км в юго-западном направлении от с.Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06» в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов в четверг.

Он еще раз подчеркнул, что гептила в упавших обломках нет. «Касательно рассылки в популярных мессенджерах о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты-носителя сообщаем, что информация не является достоверной», - сказал он.

Общая площадь пожара достигла 10 тысяч гектаров. «В результате тушения пожара погиб гражданин 1964 г. р. и госпитализирован гражданин 1968 г. р., которые были задействованы в плановых работах по сбору отделяемых частей ракеты-носителя, проводимых российскими специалистами (работники по найму Базы #1 РФ, граждане РК, выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей)», - сообщили в ДЧС по Карагандинской области.

По информации агентства КазТАГ, «Прогресс» должен был доставить на международную станцию 2,5 тонны груза: топливо для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов, микроспутники «Танюша-ЮГЗУ», «Сфера-53», ТНС-О #2, предназначенные для проведения серии научных экспериментов.

О состоянии второго пострадавшего сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айжан Иса. «Он поступил вчера в 23.00 в тяжелом состоянии, у него обожжено 45% тела, находится в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Рассматривается вопрос о транспортировке в областной центр им. Макажанова Караганды», - сообщила она. Расследованием произошедшего займется не совместная комиссия, а российская сторона, видимо, потому, что погибший – ее гражданин. «Расследование будет проводить российская сторона, так как погибший является сотрудником АО «НПО машиностроения». При тушении пожара погиб водитель автомашины «КамАЗ», один человек пострадал. Пострадавший – слесарь-механик, он также является сотрудником АО «НПО машиностроения». Они оба – граждане России», - цитирует пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК агентство КазТАГ.

По мнению российских авторов, актуальность развития космодрома Восточный в текущих обстоятельствах вообще остается под вопросом. «Если новый корабль не удастся сделать в срок, в условиях ограниченного финансирования не имеет смысла торопиться с возведением 1А на Восточном, когда уже есть Плесецк для военных пусков «Ангары» (два старта с 1СК были произведены в 2014 году), а потребности в гражданских пусках тяжелых ракет способен удовлетворить Байконур, где запускаются более дешевые «Протоны». Активизировать работы по Восточному может либо увеличение финансирования программы, что в ближайшие годы вряд ли произойдет, либо резкое ухудшение отношений с Казахстаном, чего тоже пока не предвидится. Получается, что Россия если и будет летать, то по-прежнему в основном на «королевской семерке», которой идет уже седьмой десяток». Таким образом, именно сейчас Астана находится в позиции, когда могла бы диктовать свои условия партнерам. «За счет строительства нового космодрома Восточный Россия рассчитывала получить независимость от стартового комплекса в Казахстане. Однако всем этим усилиям грозит провал. Пилотируемые старты в будущем будут осуществляться с Байконура», - уверен автор Der Spiegel, который считает, что срыв первоначальных планов Кремля связан в первую очередь, с коррупцией, поразившей управляющие строительством структуры. В этой связи Казахстан мог бы воспользоваться преимуществами создавшейся ситуации, например, чтобы увеличить прямые выплаты за пользование космодромом хотя бы на решение экологических проблем региона. Однако надежда на то, что кабмин пойдет на такое, невелика: Астана традиционно уделяет вопросам политики, особенно международной, куда большее внимание, чем экологии, здоровью и благосостоянию жителей депрессивных регионов.