В семидесятке

по социальному прогрессу ДН НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ вышел очередной Индекс социального прогресса (ИСП), исследование Гарвардской школы бизнеса и Массачусетского технологического института для американского НПО Social Progress Imperative, анализирующее ситуацию в 128 странах мира в области улучшения стандартов жизни их граждан. Казахстан находится на 74-м месте, стабильно демонстрируя не самые лучшие результаты в этом направлении. Самые слабые показатели нашей страны – в области здоровья и благополучия (122-е место), окружающей среды (108) и прав личности (114). Самые лучшие показатели – в области доступа к начальному образованию (12), остальные показатели – питание, доступ к здравоохранению, чистота воды, санитария, домохозяйства, безопасность, доступ к связи, личные свободы, доступ к высшему образованию – у нас весьма средние. Общемировой тренд ИСП, по мнению обозревателей, также безрадостен: «развитие общества во многих странах тормозится, и основная причина - наступление на права и свободы человека, которое сводит на нет достижения в других сферах». Поскольку Индекс социального прогресса отражает именно изменения, а не текущий уровень социального развития и благополучия в разных странах, его лидерами являются не самые богатые страны. Как отмечает Би-Би-Си, «Исследование показало, например, что в клубах богатых стран – «Большой семерке» и ОЭСР - общественное развитие оставляет желать лучшего. Исключение составляют Норвегия, Япония и Испания. В то же время развивающиеся страны с относительно небольшим ВВП составляют костяк лидеров индекса». Тем не менее на первом месте ИСП традиционный лидер – Дания. Сразу за ней – Финляндия, Исландия, Норвегия, Швейцария, Канада, Нидерланды, Швеция, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия. Замыкают группу стран с очень высоким социальным прогрессом Великобритания, Германия и Австрия. Просто высокий социальный прогресс отмечен в группе стран от 15-й до 38-й позиции рейтинга, куда вошли США, Япония, Франция. Высокие показатели демонстрируют балтийские страны – Эстония (23), Латвия (34) и Литва (35). «Верхние середняки» формируют группу стран от 39-й до 69-й позиций, куда входят среди прочих Армения (59), Грузия (53), Украина (64), Беларусь (65) и Россия (67). Казахстан относится к группе «Нижних середняков», занимающих строки с 70-й по 94-ю рейтинга ИСП. Кроме нас там заметны Молдова (71), Азербайджан и Кыргызстан (обе страны расположились на 76-й строчке), Китай (83), Узбекистан (85) и Таджикистан (92). Страны низкого социального прогресса – в основном африканские. Аутсайдеры списка – Йемен, Гвинея, Нигер, Ангола, Чад, Афганистан и Центральноафриканская республика, занимающая последнюю, 128-ю, строчку. Параметры оценки делились на три основные группы – Основные человеческие нужды (питание, доступ к основным медуслугам, жилье, безопасность граждан), Основы благополучия (доступ к начальному образованию, здоровье и благополучие, доступ к информации и связи, качество окружающей среды) и Возможности (личные свободы и свобода выбора, права личности, доступ к высшему образованию, терпимость и вовлечение в общественные процессы). По каждому параметру подсчет очков производится отдельно, затем все они суммируются, определяя позицию страны в общем рейтинге. Подсчеты западных исследователей куда более откровенно демонстрируют ситуацию с положением абсолютного большинства казахстанцев. В подсчетах показателей нашей страны в глаза бросается ухудшение таких показателей, как детская смертность, доступ к водопроводной воде и к водным источникам в сельской местности, качество поставок электроэнергии, смерти от загрязнения воздуха, уровень преступности, смерти в ДТП, терроризм. Впрочем, рекордно отрицательные показатели собрали свобода слова (120-е место!), продолжительность жизни после 60 лет (90-е), преждевременные смерти от неинфекционных заболеваний (116-е!) и уровень суицидов (121-е место!). Экологические показатели также тревожат: смерти, вызванные загрязненностью воздуха (91-е), биоразнообразие и среда обитания (118-е!), выбросы парниковых газов (108-е). Очень плоха ситуация в области политических прав (114-е) и свободы самовыражения (116-е), а также свободы вероисповедания (116-е) и коррупции (100-е). Также оказалось, что у нас низкий уровень толерантности к мигрантам (100-е). Таким образом, с точки зрения составителей ИСП, в Казахстане по сравнению с миром особенно выделяются две главные беды – отсутствие свободы слова и многочисленность самоубийств. Вот такая вот статистика.